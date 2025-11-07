Brasil

Reta final: dicas para controlar a ansiedade e manter o foco na véspera do Enem 2025

Para os candidatos, a recomendação é evitar estudar conteúdo novo e priorizar cuidados com o corpo e a mente no dia anterior à prova do Enem

No domingo, o café da manhã deve ser leve, com opções como ovo, pão e frutas, evitando excesso de cafeína. (Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

Luanda Moraes
Colaboradora

Publicado em 7 de novembro de 2025 às 17h58.

Falta apenas um dia para o primeiro domingo de provas do Enem 2025, marcado para 9 de novembro, e com a proximidade do exame, alguns estudantes podem ficar ansiosos para aproveitar ao máximo a véspera. Acontece que a direção é exatamente oposta nesta fase: o menos é mais.

A melhor estratégia para a véspera da prova, neste sábado (8), é focar nos preparativos logísticos e técnicas de relaxamento, deixando em última instância a revisão de conteúdo.

Evite novos conteúdos

A principal recomendação é não tentar aprender nada novo nesta reta final. Vale apenas revisar resumos, mapas mentais ou fórmulas que o candidato já domina, sem se aprofundar em temas desconhecidos.

Além disso, é importante evitar redes sociais com dicas de última hora, já que isso pode gerar insegurança, causar confusão e aumentar a ansiedade antes da prova.

Organize a logística do dia

No sábado, o candidato deve estar com a mente voltada para conferir o local da prova no cartão de confirmação e calcular o tempo de deslocamento com margem de segurança.

A mochila também deve ser preparada com antecedência, incluindo:

  • Documento com foto original
  • Caneta preta de tubo transparente
  • Água e lanches leves como frutas ou barras de cereal

Técnicas para controlar a ansiedade

Para aqueles que se sentem mais ansiosos, existem exercícios simples que ajudam a reduzir o nervosismo ao longo do dia. A técnica de respiração 4-7-8, por exemplo, consiste em inspirar por quatro segundos, segurar o ar por sete e expirar por oito, repetindo o ciclo quatro vezes.

Outra estratégia é a visualização positiva, fechando os olhos e imaginando o momento de entrar na sala e abrir a prova com calma.

Rotina da véspera

A programação do sábado deve priorizar o equilíbrio entre revisão leve e momentos de descanso:

  • Até 12h: revisão de no máximo duas horas e almoço leve
  • 14h às 16h: atividade física leve, como caminhada ou alongamento
  • 16h às 18h: lazer sem estudos, como filme ou música
  • 19h: jantar leve, evitando frituras e cafeína
  • 22h: dormir com celular desligado ou em modo avião

Vale ressaltar que o sono é fundamental, já que o cérebro consolida a memória durante o descanso. O ideal é dormir pelo menos sete horas.

No dia do Enem 2025

No domingo, o café da manhã deve ser leve, com opções como ovo, pão e frutas, evitando excesso de cafeína. Paralelamente, é importante o estudante estar com olhos atentos ao relógio, se programando para sair com uma hora e meia de antecedência para evitar imprevistos.

Antes de entrar na sala, o conselho é respirar fundo três vezes para ajudar a acalmar. Além disso, durante a prova, lanches permitidos como água em garrafa transparente, chocolate com 70% de cacau e frutas como banana ou maçã podem ser usados estrategicamente para dar um fôlego ao candidato, já que também auxiliam contra o nervosismo.

