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Paraná Pesquisas: Tebet, Marina e Derrite lideram corrida ao Senado em SP

Tebet, Marina e Derrite configuram triplo empate técnico na disputa pelas duas vagas ao Senado em São Paulo

Eleições 2026: A eleição deste ano prevê duas cadeiras em disputa para o Senado por estado (Leonardo Sá/Agência Senado)

Eleições 2026: A eleição deste ano prevê duas cadeiras em disputa para o Senado por estado (Leonardo Sá/Agência Senado)

Letícia Cassiano
Letícia Cassiano

Colaboradora

Publicado em 19 de agosto de 2026 às 10h52.

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O levantamento Paraná Pesquisas, divulgado nesta quarta-feira, 19, aponta uma corrida acirrada pelas duas vagas de São Paulo no Senado Federal. A ex-ministra do Planejamento, Simone Tebet (MDB), lidera numericamente com 31,1% das intenções de voto.

Na sequência, a ex-ministra do Meio Ambiente, Marina Silva (Rede), registra 30,1%, acompanhada de perto pelo secretário de Segurança Pública paulista, Guilherme Derrite (PP), com 28,2%. Como a margem de erro é de 2,4 pontos percentuais, os três pré-candidatos encontram-se em empate técnico na liderança.

Entre os demais nomes testados no cenário estimulado, Ricardo Salles (Novo) tem 19,7% e André do Prado (PL) registra 16,8%. Outros pré-candidatos, como Soninha Francine (Cidadania) e Geraldo Rufino (PODE), pontuam com 5,8% e 2,8%, respectivamente.

Na sequência, Maíra de Souza (UP) tem 1,6% e Márcio Alves, também da Unidade Popular, 1,4%. Dra Eliana Ferreira (PSTU) aparece com 1,2%, mesmo índice de Petter Maahs (PCB). Ednelson Cesaretti (PCO) e Weller Gonçalves (PSTU) empatam com 1,1%.

Dinâmica demográfica e recortes da disputa

O cruzamento de dados revela divisões claras no perfil do eleitorado paulista para o Senado. Guilherme Derrite apresenta vantagem entre os homens, grupo no qual alcança 37,8%, e entre eleitores que participaram de cerimônias religiosas recentemente, com 31,3%.

Já Simone Tebet tem seu melhor desempenho no estrato de eleitores com ensino superior, registrando 35,7% das intenções de voto. No recorte por escolaridade, Marina Silva pontua com 34,7% na parcela da população que possui apenas o ensino fundamental.

A pesquisa Paraná Pesquisas entrevistou 1.680 eleitores entre 16 e 18 de agosto de 2026, por meio de entrevistas pessoais, domiciliares e presenciais. A margem de erro é de 2,4 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95,0%. O levantamento está registrado no TSE sob o protocolo SP-08913/2026.

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