FedEx transforma quatro toneladas de uniformes em mais de 6 mil cobertores

Um uniforme que deixou de ser usado pode se tornar um problema ambiental — ou uma oportunidade de gerar impacto social. É essa a proposta do Programa FedEx de Reciclagem de Uniformes, que desde 2015 dá uma nova destinação a peças fora de uso, transformando-as em cobertores para pessoas em situação de vulnerabilidade social e animais acolhidos por organizações não governamentais.

Em sua 11ª edição, a iniciativa da empresa de transporte encaminhou 4.230 quilos de materiais têxteis para reciclagem, resultando na produção de 6.250 cobertores. Desse total, 5 mil unidades são destinadas a pessoas, enquanto os modelos menores atendem animais resgatados por instituições de proteção.

Neste ano, a maior parte dos cobertores vai beneficiar pessoas atendidas pela campanha de inverno realizada pelo Exército de Salvação em diferentes regiões do país. O restante está sendo distribuído a entidades beneficentes indicadas pelos próprios funcionários da FedEx. Já os cobertores destinados aos animais foram encaminhados à ONG Cão Sem Dono, que abriga cerca de 500 cães resgatados, além de outras organizações parceiras.

De passivo ambiental a impacto social

O programa nasceu há 11 anos, quando a empresa buscava uma solução para o descarte adequado dos uniformes que já não eram utilizados por seus funcionários. Após avaliar diferentes alternativas, a equipe de marketing da FedEx no Brasil identificou a possibilidade de reaproveitar os tecidos na fabricação de cobertores.

“Passamos a transformar um material que seria inutilizado em um benefício para as comunidades onde atuamos”, afirma Gabriel Kayser, diretor de Customer Experience no Brasil e de Marketing para o Brasil, região Andina e Cone Sul da FedEx.

Desde sua criação, o programa já reaproveitou mais de 93 mil peças de uniforme, o equivalente a aproximadamente 30 toneladas de materiais têxteis. Como resultado, foram produzidos mais de 37 mil cobertores. De acordo com Kayser, a experiência brasileira também inspirou operações da companhia em outros países a buscar alternativas semelhantes para a destinação de resíduos têxteis.

Como os uniformes viram cobertores

O processo começa com a coleta dos uniformes fora de uso. As peças são encaminhadas a uma empresa especializada, onde passam por triagem e “descaracterização”, com a remoção de logotipos, botões, zíperes, elásticos e outros componentes.

Em seguida, os tecidos são higienizados, triturados e desfibrados até retornarem à condição de fibra têxtil. Após novas etapas de processamento, esse material é utilizado na fabricação dos cobertores. Apenas as partes que atendem aos requisitos técnicos são reaproveitadas.

Participação dos funcionários amplia alcance da iniciativa

Os colaboradores da FedEx desempenham um papel importante em diferentes etapas do programa. Além de devolver os uniformes para reciclagem, eles podem indicar instituições de suas cidades para receber as doações e participar voluntariamente da entrega dos cobertores.

A combinação entre organizações parceiras recorrentes e entidades sugeridas pelos funcionários permite ampliar o alcance da iniciativa e direcionar os recursos para necessidades identificadas em diferentes comunidades.

“O Programa de Reciclagem de Uniformes traduz, de forma concreta, o compromisso da FedEx com as comunidades e com o meio ambiente”, diz Kayser. “É uma iniciativa que une responsabilidade ambiental, participação dos colaboradores e impacto social, mostrando como uma solução integrada à operação pode gerar resultados consistentes ao longo do tempo.”

O programa faz parte do FedEx Cares, iniciativa global de engajamento comunitário da companhia que reúne ações de voluntariado, apoio a causas sociais e uso da expertise logística da empresa para gerar impacto positivo nas comunidades.