Pode ir de chinelo e bermuda para o Enem 2025? Entenda as regras do MEC

O primeiro dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 acontece nesse domingo, 9, com 90 questões sobre linguagens e ciências humanas, além da redação de até 30 linhas.

Entre as dúvidas dos estudantes sobre o dia do exame está a existência ou não de restrições de quais roupas e calçados utilizar para realizar a prova.

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep), organizador do Enem, não impõe nenhuma restrição quanto ao calçado ou roupa. O estudante pode usar o que for mais confortável.

Existe apenas proibições com acessórios que cubram a cabeça, como bonés e toucas, com exceção de itens religiosos, como burca, véu e quipá.

Veja outras orientações para o dia da prova.

O que levar para o Enem 2025?

uma caneta esferográfica de tinta preta e de tubo transparente ;

; um documento original com foto.

Além disso, o Inep recomenda que o participante leve o cartão de confirmação impresso.

Qual caneta pode levar para o Enem?

O participante deve levar uma caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente.

Pode levar lápis para o Enem?

Lápis, lapiseira, borrachas, réguas, corretivos, livros, manuais e impressos não podem ser utilizados no dia da prova. Caso o estudante leve, será necessário colocar os itens dentro do porta-objetos fornecido pelo aplicador.

Pode levar comida para o Enem 2025?

Lanches e bebidas não alcoólicas são permitidos, desde que possam ser vistoriados pelos fiscais do Inep.

O que é proibido levar no Enem?

É proibido levar armas e bebidas alcoólicas. Celulares e outros aparelhos eletrônicos devem permanecer desligados e dentro do envelope porta-objetos.

Para que serve o Enem?

A prova avalia o desempenho escolar dos estudantes ao término da educação básica. Ao longo de mais de duas décadas de existência, o Enem se tornou a principal porta de entrada para a educação superior no Brasil, por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e de iniciativas como o Programa Universidade para Todos (Prouni).

Instituições de ensino públicas e privadas utilizam o Enem para selecionar estudantes. Os resultados são utilizados como critério único ou complementar dos processos seletivos, além de servirem de parâmetro para acesso a auxílios governamentais, como o proporcionado pelo Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Os resultados individuais do Enem também podem ser aproveitados nos processos seletivos de instituições portuguesas que possuem convênio com o Inep para aceitar as notas do exame. Os acordos garantem acesso facilitado às notas dos estudantes brasileiros interessados em cursar a educação superior em Portugal.

Quando o gabarito do Enem 2025 será divulgado?

Os gabaritos das provas objetivas serão divulgados no portal do Inep, até o 10° dia útil após o 2° dia de aplicação. A data máxima para divulgação é 28/11.

Eles poderão ser acessados na seção ‘Provas e Gabaritos’ do portal do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

Quando será divulgado o resultado do Enem 2025?

Segundo o calendário oficial do MEC, os resultados do Enem 2025 serão divulgados no dia 16 de janeiro de 2025.