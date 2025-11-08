Tornado no PR: escolas são destruídas e Enem é suspenso em cidade atingida

Escola atingida por tornado em Rio Bonito de Iguaçu, no Paraná (Governo do Estado do Paraná/Divulgação)
Repórter de Negócios
Publicado em 8 de novembro de 2025 às 11h43.
Última atualização em 8 de novembro de 2025 às 11h44.
A Secretaria de Educação do Paraná suspendeu a aplicação do Enem 2025 em Rio Bonito do Iguaçu em razão dos danos provocados pelo tornado da última sexta-feira, 7.
Cerca de 90% dos prédios comerciais e residenciais da cidade foram atingidos pelo evento climático. Ao menos 6 pessoas morreram e 400 ficaram feridas na cidade.
Conforme protocolo do Inep para situações de força maior, todos os participantes afetados terão direito à reaplicação do exame, em nova data que será definida e informada oficialmente pelo Instituto após avaliação técnica das condições locais.
As duas instituições estaduais do município, o Colégio Estadual Ludovica Safraider e o Colégio Estadual Ireno Alves, foram danificadas e estão passando por vistoria.
O secretário de Estado da Educação, Roni Miranda, conversou neste sábado com o presidente do Inep, que se colocou à disposição para colaborar com o Estado na definição das soluções referentes ao exame e no apoio aos estudantes prejudicados.
O governador Carlos Massa Ratinho Junior decretou estado de calamidade pública na cidade. O governador está na cidade acompanhando o trabalho da Defesa Civil, do Corpo de Bombeiros e das equipes estaduais que prestam atendimento à população e fazem o levantamento dos danos à infraestrutura.
“Desde o início dos primeiros casos relatados pela população, a gente já começou a movimentar as equipes do Interior e também da Capital, principalmente para atender a população desabrigada", afirmou o governador. "Ao longo da noite, também acionamos os hospitais da região, deslocamos ambulâncias para Cascavel e tropas de Londrina e Cascavel para reforçar os atendimentos. Por volta das 4h da manhã, foram chegando mais equipes”.
Com cerca de 14.000 habitantes e localizada a 400 quilômetros de Curitiba, a cidade teve aproximadamente 90% de sua área urbana danificada, segundo a Defesa Civil.
Entre os 432 atendimentos realizados, nove pessoas ficaram gravemente feridas — algumas precisaram passar por cirurgia. As autoridades não descartam a possibilidade de que ainda haja vítimas sob os escombros.
Até a noite de sexta-feira, o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) classificava o tornado como F2, quando os ventos ficam entre 180km/h e 250km/h.
O órgão, no entanto, já afirmava existirem indícios de que a velocidade teria ultrapassado essa velocidade em algumas localidades. Quando os ventos passam de 253km/h, eleva-se a categoria do tornado para F3, de risco "severo".
As rajadas de vento causaram quedas de árvores inteiras e de casas de alvenaria. O último boletim divulgado pelo governo do Paraná indica que seis pessoas morreram por conta do fenômeno, sendo que um dos óbitos aconteceu em Guarapuava. Duas pessoas estão desparecidas.
Hospitais da região de Laranjeiras do Sul, Guarapuava e Cascavel estão mobilizados para o atendimento às vítimas das fortes chuvas.
Até o momento, 437 pessoas foram atendidas pelos serviços de saúde mobilizados na região. A Defesa Civil enviou para a cidade 2600 telhas, 1200 cestas básicas, 565 colchões, 270 kit higiene, 204 kit limpeza, 150 kit dormitório e 54 bobinas de lona.
O governo federal anunciou, na madrugada deste sábado, o envio de equipes para Rio Bonito do Iguaçu, no Paraná, devastada por um tornado que deixou pelo menos cinco mortos na última sexta-feira, 7.
Em postagem no X, o ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, prestou solidariedade às vítimas e disse que o governo oferecerá "ajuda humanitária" e "apoio às ações de reconstrução".
"Já estou em contato com os prefeitos Sezar Bovino e Jaison (Laranjeiras do Sul), orientando sobre os procedimentos para o decreto de situação de emergência", escreveu o ministro.