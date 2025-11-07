Brasil

Documentos para o Enem 2025: o que é indispensável e o que pode te barrar

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep) define obrigações do estudante no dia da prova e o que é permitido e o que é proibido levar

André Martins
Repórter de Brasil e Economia

Publicado em 7 de novembro de 2025 às 07h00.

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 acontece nos dias 9 e 16 de novembro. A prova terá 180 questões objetivas e uma redação.

No primeiro domingo, são 90 questões sobre linguagens e ciências humanas, além da redação dissertativa-argumentativa de até 30 linhas.

No segundo dia, são 90 questões de Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Matemática e suas Tecnologias.

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep) define obrigações do estudante no dia da prova e o que é permitido e o que é proibido levar. A EXAME listou os itens obrigatórios e proibidos para que os participantes não sejam pegos de surpresa.

O que levar para o Enem 2025?

  • uma caneta esferográfica de tinta preta e de tubo transparente;
  • um documento original com foto.

Além disso, o Inep recomenda que o participante leve o cartão de confirmação impresso.

Qual caneta pode levar para o Enem?

O participante deve levar uma caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente.

Pode levar lápis para o Enem?

Lápis, lapiseira, borrachas, réguas, corretivos, livros, manuais e impressos não podem ser utilizados no dia da prova. Caso o estudante leve, será necessário colocar os itens dentro do porta-objeto fornecido pelo aplicador.

Pode levar comida para o Enem 2025?

Lanches e bebidas não alcoólicas são permitidos, desde que possam ser vistoriados pelos fiscais do Inep.

Pode ir de chinelo no Enem?

O Inep não impõe nenhuma restrição quanto ao calçado. O estudante pode usar o que for mais confortável. Apenas acessórios que cubram a cabeça, como bonés e toucas, são proibidos, com exceção de itens religiosos, como burca, véu e quipá.

O que é proibido levar no Enem?

É proibido levar armas e bebidas alcoólicas. Celulares e outros aparelhos eletrônicos devem permanecer desligados e dentro do envelope porta-objetos.

Quais são motivos de eliminação do Enem?

Será eliminado do Enem, a qualquer momento, o participante que:

  • Iniciar as provas antes das 13h30 (horário de Brasília) ou da autorização do aplicador.
  • Portar fora do envelope itens como Declaração de Comparecimento, artigos de chapelaria, protetor auricular, dispositivos eletrônicos ou armas.
  • Não manter aparelhos eletrônicos desligados no envelope porta-objetos lacrado e identificado, desde o ingresso na sala de provas até a saída definitiva da sala de provas. Se o aparelho eletrônico, ainda que dentro do envelope porta-objetos, emitir qualquer tipo de som, como toque ou alarme, o participante será eliminado do exame.
  • Descumprir as orientações da equipe de aplicação e as regras contidas no edital, durante a realização do exame.
  • Realizar anotações no Caderno de Questões, no Cartão-Resposta, na Folha de Redação, na Folha de Rascunho e nos demais documentos do exame antes de autorizado o início das provas pelo aplicador.
  • Realizar anotações em outros objetos ou qualquer documento que não seja o Cartão-Resposta, o Caderno de Questões, a Folha de Redação e a Folha de Rascunho.
  • Ausentar-se da sala com o Cartão-Resposta ou qualquer material de aplicação, com exceção do Caderno de Questões, ao deixar em definitivo a sala de provas nos 30 minutos que antecedem o término do exame.
  • Não entregar ao aplicador, ao terminar as provas, o Cartão-Resposta, a Folha de Redação e/ou a Folha de Rascunho.
  • Não entregar ao aplicador o Caderno de Questões, exceto se deixar em definitivo a sala de provas nos 30 minutos que antecedem o término das provas.
  • Recusar-se a entregar ao aplicador o Cartão-Resposta, a Folha de Redação e/ou a Folha de Rascunho após decorridas 5 horas e 30 minutos de provas, no primeiro dia, e 5 horas de provas, no segundo dia, com exceção das salas com direito a tempo adicional.
  • Não cumprir as determinações do edital e do aplicador de sala.
  • Prestar declaração falsa em documentos ou no sistema de inscrição;
  • Permanecer no local de provas sem documento de identificação válido;
  • Perturbar a ordem no local da prova;
  • Comunicar-se com qualquer pessoa que não seja o aplicador ou fiscal após o início da prova, a partir das 13h;
  • Utilizar ou tentar utilizar meio fraudulento em benefício próprio, ou de terceiros;
  • Usar livros, notas, papéis ou impressos durante o exame;
  • Registrar ou divulgar, por imagem ou som, a realização da prova;
  • Levar e/ou ingerir bebidas alcoólicas, ou utilizar drogas ilícitas na sala de provas;
  • Ausentar-se da sala sem o acompanhamento de um fiscal a partir das 13h;
  • Não permitir a vistoria de materiais especiais, exceto cão-guia, medidor de glicose e bomba de insulina;
  • Recusar-se injustificadamente a:
    • ter os artigos religiosos, como burca, quipá e outros, vistoriados pelo coordenador;
    •  ser submetido à revista eletrônica;
    • ser submetido à coleta de dado biométrico;
    • ter seus objetos vistoriados eletronicamente; e
    • ter seu lanche vistoriado pelo aplicador.
