Outlook fora do ar, Nvidia sem Huang e ataque ao Porto de Santos: a 'sexta-feira 13' da tecnologia

Dizem que a sexta-feira 13 é o dia em que tudo dá errado — mas, para a tecnologia, o azar começou no domingo. Naquele dia, Jensen Huang admitiu um relacionamento extraconjugal e o conselho da Nvidia anunciou uma investigação independente, afirmando que, naquele momento, não tinha motivos para acreditar que segredos da empresa ou a segurança nacional dos Estados Unidos tivessem sido comprometidos.

Quatro dias depois, a fabricante de chips anunciou que o homem que a comandava desde 1993 havia renunciado. As ações chegaram a cair mais de 14% na primeira sessão após o anúncio.

Na mesma quinta-feira, 12, parte dos servidores da Microsoft que atendem o Outlook ficou indisponível. A falha atingiu funções do Teams e do Copilot e chegou aos conectores que permitem ao ChatGPT e ao Claude consultar dados do Microsoft 365.

Na manhã de sexta-feira, o e-mail da Microsoft já voltava a funcionar aos poucos, enquanto a Anthropic registrava outro incidente, desta vez no próprio Claude.

Na bolsa, a saída de Huang abriu espaço para apostas nas concorrentes da Nvidia. Nos escritórios, a queda do Outlook mostrou como um problema em um serviço de e-mail pode chegar a aplicativos de outras empresas.

No Brasil, a semana também teve dois incidentes de segurança digital. A Caixa Vida e Previdência confirmou a cópia de dados de 7,6 milhões de clientes ativos, e o Porto de Santos manteve as operações logísticas após um ataque aos sistemas administrativos.

A semana expôs dois tipos de dependência que cresceram com a expansão da inteligência artificial (IA), apesar de não terem conexão direta. Uma passa pelos chips que sustentam os modelos. A outra aparece quando esses modelos precisam buscar uma mensagem, abrir um documento ou consultar uma agenda para fazer seu trabalho.

Por que Jensen Huang deixou o comando da Nvidia?

A investigação anunciada no domingo, 8, buscava esclarecer se Huang havia sido alvo de uma operação de inteligência estrangeira. O caso envolvia Alice Huang, ex-executiva da Megaspeed, empresa de data centers de Singapura que é cliente da Nvidia.

Autoridades americanas suspeitavam que ela atuasse para a inteligência chinesa, segundo o New York Times.

A China negou a acusação. Ao abrir a apuração, o conselho afirmou que, naquele momento, não tinha motivos para acreditar que segredos da Nvidia ou a segurança nacional dos Estados Unidos tivessem sido comprometidos.

Na quarta-feira, 11, o New York Times publicou que Huang também teria mantido um relacionamento com Kimberly Powell, vice-presidente de saúde da Nvidia e sua subordinada direta.

O caso trouxe uma questão de governança para dentro da empresa. Seu código de conduta orienta funcionários a evitar conflitos de interesse, inclusive os que podem surgir de relações pessoais.

O conselho aceitou a renúncia na quarta-feira, segundo o documento enviado à SEC, e a Nvidia anunciou a saída na manhã seguinte. Huang deixou a presidência, o cargo de CEO e o assento no conselho. Colette Kress, diretora financeira desde 2013, assumiu interinamente e segue à frente das finanças enquanto o conselho avalia candidatos de dentro e de fora da companhia.

Harvey Jones, conselheiro desde 1993, tornou-se o primeiro presidente do conselho na história da empresa.

Ações da Nvidia caem; AMD e Broadcom sobem

A queda de mais de 14% da Nvidia durante o pregão de quinta-feira deu lugar a um recuo de 4,34% no fechamento, a US$ 166,19. Na mesma sessão, a AMD subiu 5,9% e a Broadcom avançou 5,5%, segundo a Reuters.

O Nasdaq Composite recuou 0,39%, e o S&P 500 caiu 0,35%, num pregão em que a alta dos rendimentos dos títulos do Tesouro americano também pressionou as ações.

A reação desigual na bolsa ajuda a entender o que estava em jogo. A AMD vende aceleradores que competem com os da Nvidia, enquanto a Broadcom trabalha com grandes clientes no desenvolvimento de chips sob medida.

A alta das duas refletiu apostas de que elas poderiam ganhar espaço. Transformar essa expectativa em receita depende de encomendas, capacidade de entrega e do trabalho de adaptar sistemas de IA que já foram construídos para rodar com chips e software da Nvidia.

A pressão sobre a fabricante vinha de antes da renúncia. Entre 29 de outubro e 10 de novembro, a Nvidia perdeu US$ 1,08 trilhão em valor de mercado, segundo levantamento da Elos Ayta.

Esse intervalo começa antes da declaração de Huang no domingo e inclui oito pregões. No período, o valor da empresa na bolsa passou de US$ 5,15 trilhões para US$ 4,07 trilhões. A reação mais imediata à saída aparece na negociação de quinta, quando o papel recuperou parte das perdas antes do fechamento.

Outlook fora do ar: falha da Microsoft chega ao ChatGPT e ao Claude

Quando os engenheiros da Microsoft recolocaram alguns servidores em operação, as máquinas voltaram a travar assim que começaram a receber solicitações. A empresa passou a reintroduzir o tráfego aos poucos.

No boletim desta sexta-feira, a Microsoft relatou melhora no acesso às caixas de entrada e no processamento de mensagens atrasadas em parte da Ásia-Pacífico. Ainda trabalhava na recuperação de outras regiões e seguia sem dar um horário para a normalização completa.

A recuperação avançava de forma parcial entre as regiões e, até a última atualização da empresa, não havia se sustentado. A Microsoft afirmou que um processo responsável por estabelecer conexões seguras nos servidores afetados ficava sobrecarregado, o que fazia as máquinas pararem de responder, e que estava revertendo uma mudança recente de configuração de rede que coincidiu com o início da falha. No Teams, as ações de mitigação restabeleceram o funcionamento do serviço, segundo a companhia.

Em teste da EXAME, foi possível fazer login no Outlook, mas a caixa de entrada não carregou. Nas contas corporativas do Microsoft 365, validar o acesso à conta é uma etapa.

Buscar as mensagens no Exchange Online é outra. A interrupção no serviço de e-mail também afetou funções de outros aplicativos que consultam as mesmas informações, como o calendário no Teams.

O efeito chegou à OpenAI e à Anthropic. A primeira registrou erros no conector do Microsoft 365. A segunda atribuiu à falha da Microsoft os problemas nas ferramentas de e-mail, calendário e busca do seu conector e no Claude for Outlook.

Na prática, alguém podia conversar com o assistente e ainda receber um erro ao pedir que ele encontrasse um e-mail.

Para responder, o chatbot precisava que a Microsoft entregasse a mensagem.

Nesta sexta-feira, a Anthropic também abriu um incidente próprio para investigar erros no claude.ai, no Claude Code e no Console. Na consulta ao painel, o site do Claude aparecia com uma interrupção importante e o Cowork apresentava desempenho degradado.

A empresa registrou esse episódio separadamente da falha no conector do Microsoft 365 e ainda não havia informado a causa.

No Brasil, vazamento na Caixa Vida e Previdência e ataque ao Porto de Santos

A Caixa Seguridade informou na quinta-feira, 12, que um ataque cibernético ocorrido em 6 de novembro levou à cópia de dados de 7,6 milhões de clientes ativos da Caixa Vida e Previdência, além de ex-clientes. Entre as informações copiadas estavam CPFs, endereços, telefones, e-mails e datas de nascimento, segundo o comunicado ao mercado divulgado pela Agência Brasil.

Segundo a apuração preliminar da companhia, não havia indícios de comprometimento de dados financeiros ou de autenticação, como saldos, dados bancários e senhas. A subsidiária informou ter notificado a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) e os titulares afetados.

No Porto de Santos, um ataque cibernético afetou os sistemas administrativos da Autoridade Portuária de Santos (APS). A entidade confirmou o ataque na quarta-feira, 11, após a indisponibilidade registrada na sexta-feira, 6. Segundo a APS, a movimentação de cargas e navios e os acessos terrestres foram mantidos. A autoridade ainda apurava o alcance do incidente e se houve acesso indevido a dados, de acordo com a Agência Brasil.

Balanço da Nvidia e IPO da Anthropic: o que vem na próxima semana?

Kress deve enfrentar seu primeiro balanço como CEO interina na terça-feira, 17. Dois dias depois, a Anthropic prevê estrear na Nasdaq, sob o código ANT, se o cronograma da oferta for cumprido.

A dona do Claude apresentou uma faixa indicativa de US$ 70 a US$ 78 por ação, e o preço final está previsto para a quarta-feira, 18.

Há um vínculo financeiro entre as duas. A Nvidia se comprometeu a investir cerca de US$ 10 bilhões em uma colocação privada ligada à conclusão do IPO, pelo mesmo preço por ação da oferta pública.

O aporte faz parte de uma operação de US$ 26 bilhões que também reúne Google, AMD, Broadcom, Micron, Microsoft e TSMC. Para o mercado, o balanço da Nvidia e a precificação da Anthropic oferecem duas medidas diferentes na mesma semana.

A primeira mostra quanto a venda de infraestrutura rende. Já a segunda indica quanto os investidores aceitam pagar por uma das empresas que usam essa infraestrutura para vender IA.