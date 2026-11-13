Outlook fora do ar, Nvidia sem Huang e ataque ao Porto de Santos: a 'sexta-feira 13' da tecnologia

Jensen Huang: cofundador deixou o comando da Nvidia após 33 anos, em uma semana de oscilações
Repórter de Inteligência Artificial e Tecnologia
Publicado em 13 de novembro de 2026 às 10h45.
Reportagem da EXAME desta sexta-feira, 13, sobre a semana em que dois episódios atingiram o setor de tecnologia. O primeiro é a renúncia de Jensen Huang, cofundador da Nvidia e seu CEO desde 1993, após a revelação de relacionamentos extraconjugais e a abertura de uma investigação independente pelo conselho. O segundo é a falha global do Microsoft 365 iniciada em 12 de novembro, que tirou o Outlook do ar e afetou o Teams, o Copilot e os conectores do ChatGPT, da OpenAI, e do Claude, da Anthropic. O texto explica a reação da bolsa americana, com queda da Nvidia e alta de AMD e Broadcom, e o que esperar do balanço da Nvidia, em 17 de novembro, e do IPO da Anthropic na Nasdaq, previsto para 19 de novembro.
Dizem que a sexta-feira 13 é o dia em que tudo dá errado — mas, para a tecnologia, o azar começou no domingo. Naquele dia, Jensen Huang admitiu um relacionamento extraconjugal e o conselho da Nvidia anunciou uma investigação independente, afirmando que, naquele momento, não tinha motivos para acreditar que segredos da empresa ou a segurança nacional dos Estados Unidos tivessem sido comprometidos.
Quatro dias depois, a fabricante de chips anunciou que o homem que a comandava desde 1993 havia renunciado. As ações chegaram a cair mais de 14% na primeira sessão após o anúncio.
Na mesma quinta-feira, 12, parte dos servidores da Microsoft que atendem o Outlook ficou indisponível. A falha atingiu funções do Teams e do Copilot e chegou aos conectores que permitem ao ChatGPT e ao Claude consultar dados do Microsoft 365.
Na manhã de sexta-feira, o e-mail da Microsoft já voltava a funcionar aos poucos, enquanto a Anthropic registrava outro incidente, desta vez no próprio Claude.
Na bolsa, a saída de Huang abriu espaço para apostas nas concorrentes da Nvidia. Nos escritórios, a queda do Outlook mostrou como um problema em um serviço de e-mail pode chegar a aplicativos de outras empresas.
No Brasil, a semana também teve dois incidentes de segurança digital. A Caixa Vida e Previdência confirmou a cópia de dados de 7,6 milhões de clientes ativos, e o Porto de Santos manteve as operações logísticas após um ataque aos sistemas administrativos.
A semana expôs dois tipos de dependência que cresceram com a expansão da inteligência artificial (IA), apesar de não terem conexão direta. Uma passa pelos chips que sustentam os modelos. A outra aparece quando esses modelos precisam buscar uma mensagem, abrir um documento ou consultar uma agenda para fazer seu trabalho.
A investigação anunciada no domingo, 8, buscava esclarecer se Huang havia sido alvo de uma operação de inteligência estrangeira. O caso envolvia Alice Huang, ex-executiva da Megaspeed, empresa de data centers de Singapura que é cliente da Nvidia.
Autoridades americanas suspeitavam que ela atuasse para a inteligência chinesa, segundo o New York Times.
A China negou a acusação. Ao abrir a apuração, o conselho afirmou que, naquele momento, não tinha motivos para acreditar que segredos da Nvidia ou a segurança nacional dos Estados Unidos tivessem sido comprometidos.
Na quarta-feira, 11, o New York Times publicou que Huang também teria mantido um relacionamento com Kimberly Powell, vice-presidente de saúde da Nvidia e sua subordinada direta.
O caso trouxe uma questão de governança para dentro da empresa. Seu código de conduta orienta funcionários a evitar conflitos de interesse, inclusive os que podem surgir de relações pessoais.
O conselho aceitou a renúncia na quarta-feira, segundo o documento enviado à SEC, e a Nvidia anunciou a saída na manhã seguinte. Huang deixou a presidência, o cargo de CEO e o assento no conselho. Colette Kress, diretora financeira desde 2013, assumiu interinamente e segue à frente das finanças enquanto o conselho avalia candidatos de dentro e de fora da companhia.
Harvey Jones, conselheiro desde 1993, tornou-se o primeiro presidente do conselho na história da empresa.
A queda de mais de 14% da Nvidia durante o pregão de quinta-feira deu lugar a um recuo de 4,34% no fechamento, a US$ 166,19. Na mesma sessão, a AMD subiu 5,9% e a Broadcom avançou 5,5%, segundo a Reuters.
O Nasdaq Composite recuou 0,39%, e o S&P 500 caiu 0,35%, num pregão em que a alta dos rendimentos dos títulos do Tesouro americano também pressionou as ações.
A reação desigual na bolsa ajuda a entender o que estava em jogo. A AMD vende aceleradores que competem com os da Nvidia, enquanto a Broadcom trabalha com grandes clientes no desenvolvimento de chips sob medida.
A alta das duas refletiu apostas de que elas poderiam ganhar espaço. Transformar essa expectativa em receita depende de encomendas, capacidade de entrega e do trabalho de adaptar sistemas de IA que já foram construídos para rodar com chips e software da Nvidia.
A pressão sobre a fabricante vinha de antes da renúncia. Entre 29 de outubro e 10 de novembro, a Nvidia perdeu US$ 1,08 trilhão em valor de mercado, segundo levantamento da Elos Ayta.
Esse intervalo começa antes da declaração de Huang no domingo e inclui oito pregões. No período, o valor da empresa na bolsa passou de US$ 5,15 trilhões para US$ 4,07 trilhões. A reação mais imediata à saída aparece na negociação de quinta, quando o papel recuperou parte das perdas antes do fechamento.
Quando os engenheiros da Microsoft recolocaram alguns servidores em operação, as máquinas voltaram a travar assim que começaram a receber solicitações. A empresa passou a reintroduzir o tráfego aos poucos.
No boletim desta sexta-feira, a Microsoft relatou melhora no acesso às caixas de entrada e no processamento de mensagens atrasadas em parte da Ásia-Pacífico. Ainda trabalhava na recuperação de outras regiões e seguia sem dar um horário para a normalização completa.
A recuperação avançava de forma parcial entre as regiões e, até a última atualização da empresa, não havia se sustentado. A Microsoft afirmou que um processo responsável por estabelecer conexões seguras nos servidores afetados ficava sobrecarregado, o que fazia as máquinas pararem de responder, e que estava revertendo uma mudança recente de configuração de rede que coincidiu com o início da falha. No Teams, as ações de mitigação restabeleceram o funcionamento do serviço, segundo a companhia.
Em teste da EXAME, foi possível fazer login no Outlook, mas a caixa de entrada não carregou. Nas contas corporativas do Microsoft 365, validar o acesso à conta é uma etapa.
Buscar as mensagens no Exchange Online é outra. A interrupção no serviço de e-mail também afetou funções de outros aplicativos que consultam as mesmas informações, como o calendário no Teams.
O efeito chegou à OpenAI e à Anthropic. A primeira registrou erros no conector do Microsoft 365. A segunda atribuiu à falha da Microsoft os problemas nas ferramentas de e-mail, calendário e busca do seu conector e no Claude for Outlook.
Na prática, alguém podia conversar com o assistente e ainda receber um erro ao pedir que ele encontrasse um e-mail.
Para responder, o chatbot precisava que a Microsoft entregasse a mensagem.
Nesta sexta-feira, a Anthropic também abriu um incidente próprio para investigar erros no claude.ai, no Claude Code e no Console. Na consulta ao painel, o site do Claude aparecia com uma interrupção importante e o Cowork apresentava desempenho degradado.
A empresa registrou esse episódio separadamente da falha no conector do Microsoft 365 e ainda não havia informado a causa.
A Caixa Seguridade informou na quinta-feira, 12, que um ataque cibernético ocorrido em 6 de novembro levou à cópia de dados de 7,6 milhões de clientes ativos da Caixa Vida e Previdência, além de ex-clientes. Entre as informações copiadas estavam CPFs, endereços, telefones, e-mails e datas de nascimento, segundo o comunicado ao mercado divulgado pela Agência Brasil.
Segundo a apuração preliminar da companhia, não havia indícios de comprometimento de dados financeiros ou de autenticação, como saldos, dados bancários e senhas. A subsidiária informou ter notificado a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) e os titulares afetados.
No Porto de Santos, um ataque cibernético afetou os sistemas administrativos da Autoridade Portuária de Santos (APS). A entidade confirmou o ataque na quarta-feira, 11, após a indisponibilidade registrada na sexta-feira, 6. Segundo a APS, a movimentação de cargas e navios e os acessos terrestres foram mantidos. A autoridade ainda apurava o alcance do incidente e se houve acesso indevido a dados, de acordo com a Agência Brasil.
Kress deve enfrentar seu primeiro balanço como CEO interina na terça-feira, 17. Dois dias depois, a Anthropic prevê estrear na Nasdaq, sob o código ANT, se o cronograma da oferta for cumprido.
A dona do Claude apresentou uma faixa indicativa de US$ 70 a US$ 78 por ação, e o preço final está previsto para a quarta-feira, 18.
Há um vínculo financeiro entre as duas. A Nvidia se comprometeu a investir cerca de US$ 10 bilhões em uma colocação privada ligada à conclusão do IPO, pelo mesmo preço por ação da oferta pública.
O aporte faz parte de uma operação de US$ 26 bilhões que também reúne Google, AMD, Broadcom, Micron, Microsoft e TSMC. Para o mercado, o balanço da Nvidia e a precificação da Anthropic oferecem duas medidas diferentes na mesma semana.
A primeira mostra quanto a venda de infraestrutura rende. Já a segunda indica quanto os investidores aceitam pagar por uma das empresas que usam essa infraestrutura para vender IA.
Huang renunciou aos cargos de presidente e CEO e ao assento no conselho depois de admitir um relacionamento extraconjugal, alvo de uma investigação independente, e de o New York Times publicar que ele teria mantido outro relacionamento, com uma subordinada direta. Ele comandava a empresa desde a fundação, em 1993.
Colette Kress assumiu como CEO interina e continua no cargo de diretora financeira. O conselho abriu uma busca por um sucessor permanente.
Na quinta-feira, 12, os papéis chegaram a cair mais de 14% durante a sessão e fecharam em baixa de 4,34%, a US$ 166,19.
Segundo a Microsoft, parte dos servidores que atendem o serviço de e-mail ficou indisponível na quinta-feira, 12, o que sobrecarregou o restante da estrutura. A empresa afirmou não ter identificado sinais de ciberataque e ainda não divulgou a causa definitiva.
A Anthropic atribuiu à falha da Microsoft os problemas no conector do Microsoft 365 e no Claude for Outlook. Os erros no site do Claude registrados na sexta-feira foram tratados como outro incidente.
O cronograma prevê a definição do preço em 18 de novembro e o início das negociações na Nasdaq em 19 de novembro, sujeito às aprovações aplicáveis.
Glossário
Conectores
Integrações que permitem a um assistente de IA, como o ChatGPT ou o Claude, acessar dados de outros serviços, por exemplo e-mails, agenda e arquivos do Microsoft 365. Se o serviço de origem falha, o conector também deixa de responder.
SEC (Securities and Exchange Commission)
Órgão que regula o mercado de capitais dos Estados Unidos, equivalente à CVM no Brasil. Empresas listadas precisam comunicar à SEC fatos relevantes, como a troca de um CEO.
Aceleradores de IA
Chips projetados para executar em paralelo os cálculos usados no treinamento e na operação de modelos de inteligência artificial. As GPUs da Nvidia são o tipo mais usado em data centers.
Chips sob medida (ASICs)
Processadores desenhados para a carga de trabalho de um cliente específico, em vez de vendidos como produto de prateleira. Grandes empresas de nuvem recorrem a eles para reduzir custos e a dependência de um único fornecedor.
Exchange Online
Serviço de e-mail e calendário em nuvem da Microsoft, parte do Microsoft 365. É onde ficam armazenadas as caixas de correio corporativas que o Outlook exibe.
Faixa indicativa de preço
Intervalo de preço por ação que a empresa e os bancos coordenadores sugerem aos investidores antes de uma oferta. O preço final é definido depois, conforme a demanda.
Colocação privada
Venda de ações diretamente a um grupo restrito de investidores, fora da oferta aberta ao público em geral.
IPO (oferta pública inicial)
Sigla em inglês para oferta pública inicial, a operação em que uma empresa vende ações ao público pela primeira vez e passa a ser negociada em bolsa.