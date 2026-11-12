CEO da Nvidia deixa cargo após mais de 30 anos: entenda o caso que derrubou Jensen Huang

Sem fazer muito barulho, Jensen Huang construiu um império. Levou décadas para conquistar a confiança de engenheiros, investidores e governos e transformar a Nvidia em uma das empresas mais valiosas do mundo. A queda foi mais rápida.

No domingo, 8, Huang admitiu ter sido infiel em uma mensagem aos funcionários, e o conselho abriu uma investigação sobre relatos de que ele teria sido alvo de uma operação de inteligência estrangeira. Nesta quinta-feira, 12, Huang renunciou ao cargo de CEO que ocupou por mais de três décadas. A Nvidia anunciou a decisão às 10h55, no horário de Brasília, e a CFO da empresa, Colette Kress, assumirá o cargo interinamente.

A investigação começou após reportagens sobre a relação de Huang com Alice Huang, ex-executiva da Megaspeed, uma empresa de data centers de Singapura e cliente da Nvidia. Autoridades americanas suspeitam que ela tenha coletado informações para Pequim, segundo o New York Times.

O governo chinês negou as alegações. Ao abrir a investigação, o conselho disse que não tinha motivos para acreditar que segredos da Nvidia ou a segurança nacional dos Estados Unidos tivessem sido comprometidos.

Na quarta-feira, 11, o Times revelou um segundo caso. Cinco pessoas que trabalharam na Nvidia disseram ao jornal que Huang também teria mantido uma relação extraconjugal com Kimberly Powell, vice-presidente de saúde da companhia e sua subordinada direta. A Nvidia se recusou a comentar a reportagem, e Powell não respondeu de imediato. Momentos depois, o Wall Street Journal informou que o conselho se preparava para destituir o CEO.

As duas histórias chegaram ao conselho por caminhos diferentes. Uma levantou questões sobre a relação do CEO com uma cliente sob investigação nos Estados Unidos. A outra trouxe o problema para dentro da empresa, onde o código de conduta orienta funcionários a evitar relações pessoais que possam criar conflitos de interesse. Para Huang, que passou a carreira aproximando pessoas e empresas cujos interesses nem sempre coincidiam, a crise veio dos dois lados da rede que teceu.

O homem que levou um supercomputador à OpenAI

Em 1993, quando Huang fundou a Nvidia com Chris Malachowsky e Curtis Priem, a ambição era fazer imagens tridimensionais rodarem em computadores pessoais. Em 2006, a empresa apresentou o CUDA, um conjunto de ferramentas que permitia aos programadores usar os processadores gráficos da Nvidia para outras tarefas.

O investimento deu aos pesquisadores uma maneira de aproveitar chips capazes de fazer muitas operações ao mesmo tempo, algo que se tornaria central para treinar modelos de inteligência artificial.

Uma década depois, Huang entregou pessoalmente o primeiro supercomputador DGX-1 à OpenAI. Era 2016, seis anos antes do lançamento do ChatGPT.

À medida que os laboratórios passaram a treinar modelos maiores, a Nvidia já oferecia os processadores, o software e, cada vez mais, os sistemas de rede necessários para fazer milhares de chips trabalharem juntos. Trocar de fornecedor passou a envolver trabalho de adaptar programas e testar se o novo sistema conseguia entregar o mesmo desempenho.

A dependência aparece de formas diferentes. A Microsoft oferece GPUs da Nvidia na Azure e montou infraestrutura com esses chips para a OpenAI. O Google vende acesso a sistemas da Nvidia em sua nuvem, ao mesmo tempo que desenvolve os próprios TPUs.

A Anthropic usa chips da Nvidia, do Google e da Amazon. Mesmo quando um cliente cria uma alternativa, ainda pode precisar da Nvidia para parte de suas operações.

Huang também passou a ajudar a financiar a infraestrutura em que seus chips seriam instalados. Em agosto, a Nvidia informou ter oferecido garantias de até US$ 105 bilhões, sujeitas a condições, para apoiar a construção de um complexo em Ohio ligado a contratos de uma afiliada da OpenAI.

No trimestre encerrado em julho, os data centers responderam por US$ 89 bilhões dos US$ 96,2 bilhões em receita da Nvidia. O negócio que nasceu para melhorar os gráficos de jogos agora depende, em grande medida, de quanto outras empresas conseguem investir em capacidade computacional.

Quanto da Nvidia os investidores atribuíam a Huang?

O mercado começou a fazer essa conta antes de conhecer a decisão do conselho. Entre o fechamento de sexta-feira, 6, e o de terça-feira, 10, as ações recuaram cerca de 9,5%, e a Nvidia perdeu cerca de US$ 430 bilhões em valor de mercado.

Na quarta-feira, os papéis voltaram a cair, desta vez mais de 8% nas negociações após o fechamento, depois das reportagens sobre o segundo caso e a possível destituição. Após o anúncio desta quinta-feira, as ações caíram mais de 10,3% no pré-mercado.

Dan Ives, analista da Yorkville Ives, estimou antes da decisão que a Nvidia poderia valer de 25% a 30% menos sem Huang. Era um cenário para a avaliação da companhia. Jeffrey Sonnenfeld, professor da Yale School of Management, estimava em cerca de 50% a chance de Huang permanecer no cargo e comparava a ligação do fundador com a Nvidia à de Steve Jobs com a Apple.

As duas avaliações olhavam para aspectos distintos da crise. Ives tentava medir quanto os investidores pagavam pela liderança de Huang. Sonnenfeld avaliava se o conselho conseguiria mantê-lo no cargo.

“O destaque do CEO dentro dessas empresas, como também é o caso do Elon Musk, deixa a companhia vulnerável. No curto prazo, isso impacta o resultado, pode gerar investigação e problemas de liderança. Mas tende a ser pontual: a empresa tem fundamento, não é baseada em PowerPoint”, avalia Pedro Teberga, especialista em negócios digitais e gestor educacional do Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças de São Paulo (IBEF-SP).

O que fica para quem assumir a Nvidia

Cerca de 60 executivos se reportavam diretamente a Huang. Essa estrutura dava ao fundador acesso a decisões que, em outras empresas, passariam por várias camadas de gestão. Para quem assumir, a primeira tarefa será definir quais decisões continuam concentradas no CEO e quais passam aos executivos responsáveis pelos produtos, pelas vendas e pelas relações com governos

Em Washington, Huang foi uma das principais vozes contra o endurecimento das restrições americanas à exportação de chips. Na China, a Huawei já se aproximava da Nvidia em volume de aceleradores de IA embarcados antes da crise.

Nos Estados Unidos, os maiores clientes da companhia seguem comprando seus sistemas enquanto investem em chips próprios. A próxima liderança terá de negociar com esses clientes e governos sem a presença de quem cultivou boa parte dessas relações.

Em 2016, Huang pôde levar pessoalmente à OpenAI uma máquina que ajudaria a aproximar as duas empresas. Hoje, a relação entre elas passa por contratos de longo prazo, garantias bilionárias e centros de dados que levam anos para sair do papel. Durante décadas, Huang esteve no centro dessa rede. Agora, a Nvidia terá de mostrar quanto dela consegue manter sem ele no comando.