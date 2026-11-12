Nvidia perde US$ 1 trilhão em oito pregões antes da renúncia de Jensen Huang

Em oito pregões, a Nvidia perdeu mais valor de mercado do que vale toda a bolsa brasileira. Entre 29 de outubro e 10 de novembro de 2026, a fabricante de chips perdeu US$ 1,081 trilhão, segundo levantamento da Elos Ayta. A queda veio na esteira da investigação sobre seu fundador e CEO, Jensen Huang.

A conta pode crescer. Einar Rivero, sócio-fundador da Elos Ayta, fez um novo cálculo com quedas de até 30% sobre os US$ 4,187 trilhões do fechamento de quarta-feira, 11. Nesse limite, a Nvidia perderia mais US$ 1,256 trilhão e passaria a valer US$ 2,931 trilhões.

Na manhã desta quinta-feira, 12, o quadro mudou de patamar. O conselho de administração da Nvidia anunciou que Huang renunciou aos cargos de presidente, CEO e membro do conselho, com efeito imediato. Ele deixa o comando da empresa que fundou em 1993, depois de 33 anos à frente dela.

A CFO Colette Kress foi nomeada CEO interina. O conselho vai avaliar nomes de dentro e de fora da companhia para o cargo definitivo.

No período analisado, o valor de mercado da Nvidia recuou de US$ 5,149 trilhões para US$ 4,068 trilhões, uma queda de cerca de 21%. Somente nos dois últimos pregões do levantamento, a companhia perdeu US$ 430 bilhões.

O valor perdido supera o de todas as empresas listadas na B3, hoje estimado em US$ 888 bilhões, de acordo com a Elos Ayta. A perda equivale a 1,22 vez o tamanho da bolsa brasileira, ou US$ 193 bilhões a mais que todo o mercado local.

Na comparação com a Petrobras, avaliada em cerca de US$ 112 bilhões, a diferença fica ainda mais clara: a Nvidia perdeu o equivalente a 9,7 vezes o valor de mercado da petroleira.

O que a perda representa em setores da B3

A Elos Ayta também comparou a queda com os três setores mais valiosos da bolsa brasileira: bancos, petróleo (exploração, refino e distribuição) e energia elétrica. Juntos, eles reúnem 55 empresas e somam US$ 449 bilhões em valor de mercado.

Setor da B3 Empresas Valor de mercado Bancos 18 US$ 207 bilhões Petróleo (exploração, refino e distribuição) 8 US$ 138 bilhões Energia elétrica 29 US$ 104 bilhões Total 55 US$ 449 bilhões

Fonte: Elos Ayta

Só a perda de US$ 430 bilhões dos dois últimos pregões equivale a cerca de 96% do valor dessas 55 companhias. Já a perda acumulada desde 29 de outubro corresponde a 2,4 vezes o valor dos três setores somados.

A queda no valor de mercado não significa que esse dinheiro saiu do caixa da Nvidia. Ela mostra quanto os investidores reduziram o preço que estão dispostos a pagar pela empresa, que continua entre as mais valiosas do mundo.

Da investigação à renúncia

A crise começou com reportagens sobre a relação de Huang com uma empresária que autoridades americanas suspeitam ser espiã a serviço da China. Em comunicado de 8 de novembro, a Nvidia informou que um comitê de conselheiros independentes, com apoio de advogados externos, conduziria a apuração.

No mesmo comunicado, a empresa afirmou não ter motivos para acreditar que a segurança nacional ou seus segredos corporativos tivessem sido comprometidos. O governo chinês nega as acusações de espionagem.

Nesta semana, surgiram relatos de uma segunda relação extraconjugal do executivo, desta vez com uma vice-presidente da própria Nvidia. O comunicado de renúncia não informa o motivo da saída.

A troca no comando ocorre depois de uma forte queda da ação no pré-mercado. Após o anúncio da renúncia, a desvalorização chegou a 10%. Se a queda se mantiver no pregão, a perda acumulada de valor de mercado vai crescer além do US$ 1,081 trilhão calculado pela Elos Ayta.

Para o mercado, a principal dúvida é a sucessão. A Nvidia tem uma estrutura em que dezenas de executivos respondiam diretamente a Huang, o que deixa sem resposta clara quem seria um sucessor natural.

O próximo teste é o balanço trimestral, previsto para a próxima terça-feira. Será a primeira divulgação de resultados da empresa sem Jensen Huang no comando desde a fundação.