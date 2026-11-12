Outlook, Gov.br e Pix enfrentam falhas nesta quinta-feira; veja todos os serviços com alertas

Outlook, Microsoft 365, Gov.br, Pix e Caixa estavam entre os serviços com alertas de problemas no Downdetector na tarde desta quinta-feira, 12. O painel brasileiro reunia reclamações sobre acesso a e-mails, login, aplicativos e transferências.

Na consulta realizada por volta das 16h25, no horário de Brasília, o Outlook exibia o maior pico entre os oito serviços checados: 7.803 relatos no gráfico das últimas 24 horas. Também havia alertas para Microsoft Store, Copilot e Teams.

Os registros mostram dificuldades relatadas por usuários, mas não confirmam uma causa comum nem uma interrupção para todos os clientes. A presença de Pix e bancos no painel, por exemplo, não permite concluir que a infraestrutura central do sistema de pagamentos tenha parado.

Quais serviços aparecem com problemas?

A tabela reúne o pico exibido no gráfico de cada plataforma, e não o total acumulado de reclamações no dia. Os picos podem ter ocorrido em horários diferentes e não devem ser somados como número de pessoas afetadas.

Serviço Pico de relatos no gráfico de 24 horas Microsoft Outlook 7.803 Microsoft Store 2.990 Microsoft 365 2.885 Caixa Econômica Federal 1.328 Gov.br 818 Pix 653 Microsoft Copilot 479 Microsoft Teams 346

Fonte: Downdetector Brasil. Consulta em 12 de novembro de 2026, por volta das 16h25.

No Outlook, as categorias mais reportadas eram site (38%), recebimento de mensagens (27%) e login (25%). No Microsoft 365, site (46%) e login (35%) concentravam as maiores parcelas.

No Gov.br, o acesso à conta representava 49% das reclamações, seguido pelo aplicativo (28%) e pelo site (21%). Na Caixa, o aplicativo reunia 54% dos relatos, enquanto transferências respondiam por 30%. Na página do Pix, aplicativo (37%), transferências (30%) e pagamentos (25%) eram as principais categorias.

No Copilot, assistente de inteligência artificial da Microsoft, a geração de respostas concentrava 56% dos relatos. Já no Teams, ferramenta de comunicação corporativa, apareciam dificuldades com o site (37%), aplicativo (30%) e login (28%).

O que os alertas do Downdetector significam?

O monitor compara o volume de relatos recebido com o padrão habitual de cada serviço. Um aumento acima do esperado pode indicar um incidente, mas não esclarece sozinho sua origem ou extensão.

Por isso, a concentração de alertas nesta tarde deve ser lida como um quadro de instabilidades relatadas em diferentes plataformas, e não como confirmação de um apagão único. Os números são dinâmicos e podem mudar conforme chegam novas reclamações.

Quem encontrar uma falha em pagamentos deve conferir o extrato e o comprovante antes de repetir uma transferência. Para acompanhar a normalização, a orientação é consultar os canais oficiais do serviço e evitar compartilhar senhas ou códigos de acesso em comentários públicos.