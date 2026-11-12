Outlook, Gov.br e Pix enfrentam falhas nesta quinta-feira; veja todos os serviços com alertas

Editor de Inteligência Artificial e Tecnologia
Publicado em 12 de novembro de 2026 às 16h30.
Última atualização em 12 de novembro de 2026 às 16h41.
Serviços digitais como Outlook, Gov.br e Pix enfrentaram instabilidades na tarde de quinta-feira, com relatos de problemas no Downdetector. O painel registrou picos de reclamações, mas não confirma interrupções generalizadas nem causas comuns. Usuários devem verificar canais oficiais e evitar compartilhar dados sensíveis.
Na consulta realizada por volta das 16h25, no horário de Brasília, o Outlook exibia o maior pico entre os oito serviços checados: 7.803 relatos no gráfico das últimas 24 horas. Também havia alertas para Microsoft Store, Copilot e Teams.
Os registros mostram dificuldades relatadas por usuários, mas não confirmam uma causa comum nem uma interrupção para todos os clientes. A presença de Pix e bancos no painel, por exemplo, não permite concluir que a infraestrutura central do sistema de pagamentos tenha parado.
A tabela reúne o pico exibido no gráfico de cada plataforma, e não o total acumulado de reclamações no dia. Os picos podem ter ocorrido em horários diferentes e não devem ser somados como número de pessoas afetadas.
|Serviço
|Pico de relatos no gráfico de 24 horas
|Microsoft Outlook
|7.803
|Microsoft Store
|2.990
|Microsoft 365
|2.885
|Caixa Econômica Federal
|1.328
|Gov.br
|818
|Pix
|653
|Microsoft Copilot
|479
|Microsoft Teams
|346
Fonte: Downdetector Brasil. Consulta em 12 de novembro de 2026, por volta das 16h25.
No Outlook, as categorias mais reportadas eram site (38%), recebimento de mensagens (27%) e login (25%). No Microsoft 365, site (46%) e login (35%) concentravam as maiores parcelas.
No Gov.br, o acesso à conta representava 49% das reclamações, seguido pelo aplicativo (28%) e pelo site (21%). Na Caixa, o aplicativo reunia 54% dos relatos, enquanto transferências respondiam por 30%. Na página do Pix, aplicativo (37%), transferências (30%) e pagamentos (25%) eram as principais categorias.
No Copilot, assistente de inteligência artificial da Microsoft, a geração de respostas concentrava 56% dos relatos. Já no Teams, ferramenta de comunicação corporativa, apareciam dificuldades com o site (37%), aplicativo (30%) e login (28%).
O monitor compara o volume de relatos recebido com o padrão habitual de cada serviço. Um aumento acima do esperado pode indicar um incidente, mas não esclarece sozinho sua origem ou extensão.
Por isso, a concentração de alertas nesta tarde deve ser lida como um quadro de instabilidades relatadas em diferentes plataformas, e não como confirmação de um apagão único. Os números são dinâmicos e podem mudar conforme chegam novas reclamações.
Quem encontrar uma falha em pagamentos deve conferir o extrato e o comprovante antes de repetir uma transferência. Para acompanhar a normalização, a orientação é consultar os canais oficiais do serviço e evitar compartilhar senhas ou códigos de acesso em comentários públicos.