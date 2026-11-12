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Outlook, Gov.br e Pix enfrentam falhas nesta quinta-feira; veja todos os serviços com alertas

Downdetector registrou reclamações sobre serviços da Microsoft, bancos e plataformas do governo; não há confirmação de uma causa comum para as falhas

André Lopes
André Lopes

Editor de Inteligência Artificial e Tecnologia

Publicado em 12 de novembro de 2026 às 16h30.

Última atualização em 12 de novembro de 2026 às 16h41.

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Serviços digitais como Outlook, Gov.br e Pix enfrentaram instabilidades na tarde de quinta-feira, com relatos de problemas no Downdetector. O painel registrou picos de reclamações, mas não confirma interrupções generalizadas nem causas comuns. Usuários devem verificar canais oficiais e evitar compartilhar dados sensíveis.

Outlook, Microsoft 365, Gov.br, Pix e Caixa estavam entre os serviços com alertas de problemas no Downdetector na tarde desta quinta-feira, 12. O painel brasileiro reunia reclamações sobre acesso a e-mails, login, aplicativos e transferências.

Na consulta realizada por volta das 16h25, no horário de Brasília, o Outlook exibia o maior pico entre os oito serviços checados: 7.803 relatos no gráfico das últimas 24 horas. Também havia alertas para Microsoft Store, Copilot e Teams.

Os registros mostram dificuldades relatadas por usuários, mas não confirmam uma causa comum nem uma interrupção para todos os clientes. A presença de Pix e bancos no painel, por exemplo, não permite concluir que a infraestrutura central do sistema de pagamentos tenha parado.

Quais serviços aparecem com problemas?

A tabela reúne o pico exibido no gráfico de cada plataforma, e não o total acumulado de reclamações no dia. Os picos podem ter ocorrido em horários diferentes e não devem ser somados como número de pessoas afetadas.

ServiçoPico de relatos no gráfico de 24 horas
Microsoft Outlook7.803
Microsoft Store2.990
Microsoft 3652.885
Caixa Econômica Federal1.328
Gov.br818
Pix653
Microsoft Copilot479
Microsoft Teams346

Fonte: Downdetector Brasil. Consulta em 12 de novembro de 2026, por volta das 16h25.

No Outlook, as categorias mais reportadas eram site (38%), recebimento de mensagens (27%) e login (25%). No Microsoft 365, site (46%) e login (35%) concentravam as maiores parcelas.

No Gov.br, o acesso à conta representava 49% das reclamações, seguido pelo aplicativo (28%) e pelo site (21%). Na Caixa, o aplicativo reunia 54% dos relatos, enquanto transferências respondiam por 30%. Na página do Pix, aplicativo (37%), transferências (30%) e pagamentos (25%) eram as principais categorias.

No Copilot, assistente de inteligência artificial da Microsoft, a geração de respostas concentrava 56% dos relatos. Já no Teams, ferramenta de comunicação corporativa, apareciam dificuldades com o site (37%), aplicativo (30%) e login (28%).

O que os alertas do Downdetector significam?

O monitor compara o volume de relatos recebido com o padrão habitual de cada serviço. Um aumento acima do esperado pode indicar um incidente, mas não esclarece sozinho sua origem ou extensão.

Por isso, a concentração de alertas nesta tarde deve ser lida como um quadro de instabilidades relatadas em diferentes plataformas, e não como confirmação de um apagão único. Os números são dinâmicos e podem mudar conforme chegam novas reclamações.

Quem encontrar uma falha em pagamentos deve conferir o extrato e o comprovante antes de repetir uma transferência. Para acompanhar a normalização, a orientação é consultar os canais oficiais do serviço e evitar compartilhar senhas ou códigos de acesso em comentários públicos.

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