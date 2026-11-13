Quando o Outlook vai voltar? Microsoft recupera serviço aos poucos

O Outlook começou a voltar aos poucos nesta sexta-feira, 13. Em um teste da EXAME, foi possível fazer login, mas a caixa de entrada não carregou.

Em boletim divulgado às 8h01, no horário de Brasília, a Microsoft informou que havia concluído parte dos reparos na infraestrutura da Ásia-Pacífico. Nessas áreas, a empresa já observava melhora tanto no acesso às caixas de entrada quanto no processamento de mensagens atrasadas.

A Microsoft ainda não tem um horário previsto para a normalização completa dos serviços.

O trabalho continuava em outras regiões, e a companhia avisou que alguns usuários ainda poderiam enfrentar falhas intermitentes.

A instabilidade começou na tarde de quinta-feira, 12. Às 15h27 de Brasília, o Downdetector já registrava mais de 130 mil relatos de problemas com o Outlook. O número dá uma medida do volume de reclamações naquele momento. Como os relatos são voluntários, o total de contas atingidas permanece desconhecido.

O apagão atingiu Outlookempresas e governos em vários países, de acordo com a Associated Press. No Japão, o governo informou que parte de sua infraestrutura de TI foi afetada e recorreu a telefones. Em Singapura, a agência de tecnologia do governo disse que os e-mails oficiais ficaram fora do ar.

Nas Filipinas, a Suprema Corte relatou impacto em parte das operações. As companhias aéreas Air India e IndiGo tiveram o atendimento por e-mail prejudicado, sem efeito sobre os voos. Segundo a Microsoft, mais de 430 milhões de pessoas usam os aplicativos do Microsoft 365.

Por que dá para fazer login, mas a caixa de entrada não abre?

Ao entrar no Outlook, o usuário passa por duas etapas. Primeiro, a Microsoft confirma sua identidade e autoriza o acesso à conta. Em seguida, o aplicativo precisa buscar as mensagens.

Nas contas corporativas do Microsoft 365, essa segunda tarefa depende do Exchange Online, serviço que armazena as caixas postais e processa o envio e o recebimento de e-mails.

É possível, portanto, passar pela tela de login e ficar parado na etapa seguinte, como ocorreu no teste da EXAME.

Se o Outlook não consegue estabelecer a conexão com a caixa postal, a interface pode até abrir, mas a lista de mensagens fica sem carregar.

A Microsoft registrou problemas em diferentes formas de conexão com o Exchange Online, incluindo o Outlook na web. Por isso, trocar o aplicativo pelo navegador pode levar ao mesmo resultado.

Por que o Outlook está voltando aos poucos?

Durante as primeiras tentativas de recuperação, a Microsoft reiniciou servidores e redirecionou conexões para outras partes da rede.

Algumas máquinas voltaram a responder depois do reinício, mas travaram novamente assim que começaram a receber solicitações. Cada servidor que sai de operação deixa mais trabalho para os que continuam disponíveis. Assim, a infraestrutura pode ficar sobrecarregada mesmo que o volume de usuários seja o de um dia comum.

Na sexta-feira, a Microsoft relatou melhora após aplicar uma correção em um componente de autenticação e roteamento, que participa da validação dos acessos e do encaminhamento das solicitações. As equipes passaram a devolver o tráfego aos servidores em etapas para verificar se eles continuavam estáveis à medida que o volume de conexões aumentava.

O avanço em parte da Ásia-Pacífico foi um resultado desse processo. A capacidade ainda estava sendo recuperada em outras áreas.

A falha também atingiu funções do Teams e do Copilot que dependem do Exchange Online ou de serviços de e-mail da Microsoft. A empresa disse que não havia indícios de atividade maliciosa e que publicaria um relatório sobre a causa do incidente após concluir a recuperação.

Quando chegam os e-mails que ficaram na fila?

A caixa de entrada pode voltar a abrir antes que todas as mensagens atrasadas apareçam. Isso acontece porque a recuperação envolve dois trabalhos simultâneos. Os servidores precisam atender a quem está tentando abrir o Outlook e, ao mesmo tempo, processar as entregas que ficaram pendentes durante a falha. Enquanto a fila é reduzida, mensagens novas também continuam chegando.

Para dar mais tempo ao processamento, a Microsoft ampliou para 48 horas o prazo de espera para entregas pendentes. Esse prazo se refere ao tempo que uma mensagem pode aguardar na fila.

Nesta manhã, a empresa já relatava progresso nas entregas, mas seguia sem divulgar uma previsão para o fim da instabilidade.