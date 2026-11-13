Microsoft corre para restabelecer serviços após falha global afetar Outlook, Teams e Copilot

Após mais de 12 horas, a falha nos serviços da Microsoft, incluindo Outlook, Teams e Copilot, continua afetando usuários nesta sexta-feira, 13. Segundo a empresa, a interrupção foi causada por problemas em seus servidores, que ainda passam por ajustes para que o funcionamento das ferramentas seja normalizado.

A companhia identificou apenas uma recuperação parcial nas regiões em que as mudanças foram aplicadas.“Estamos avaliando que outras ações podemos tomar para melhorar a estabilidade geral da infraestrutura”, afirmou a empresa em publicação na rede social X.

Alcance e causa

A falha atingiu órgãos públicos na Austrália, no Japão e nos Estados Unidos, além de empresas como OpenAI e Anthropic. Esta é a segunda interrupção nos serviços do Microsoft 365 neste ano, o que aumenta a preocupação com a confiabilidade das ferramentas da companhia entre clientes corporativos.

Em comunicado, a Microsoft informou que os recursos do Microsoft 365 que dependem do Exchange Online e dos serviços de e-mail foram afetados. Já as ferramentas que não utilizam essa plataforma continuaram funcionando. O Exchange Online é o sistema de mensagens em nuvem da empresa, responsável por serviços como e-mail, calendário, contatos e tarefas.

A companhia afirmou ainda que “não tem conhecimento” de qualquer atividade maliciosa relacionada à falha.

O ministro de Assuntos Internos e Segurança Cibernética da Austrália, Tony Burke, também disse que, segundo a Microsoft, o problema não foi provocado por um ataque cibernético.

“Eles acreditam que estão lidando, de certa forma, com algo parecido com o que vimos no caso da CrowdStrike, em que uma atualização deu errado”, afirmou durante uma entrevista coletiva. “O impacto com que estão lidando (...) está muito concentrado nos sistemas de e-mail”, acrescentou.

A agência de inteligência e a polícia federal da Austrália estão entre as instituições afetadas. Nos Estados Unidos, a Câmara dos Representantes informou que seus usuários também foram atingidos e que suas equipes técnicas trabalham com a Microsoft para solucionar o problema. No Japão, o vice-secretário-chefe do Gabinete, Masanao Ozaki, afirmou que a falha afetava a infraestrutura de sistemas de informação do governo.

Número de reclamações

O Downdetector, plataforma que reúne relatos de usuários sobre falhas em serviços digitais, registrou mais de 18 mil notificações de problemas com o Outlook nos Estados Unidos às 23h30 de quinta-feira, 12, no horário de Nova York (4h30 de sexta-feira, 13, em Greenwich).

O número chegou a superar 130 mil registros por volta das 13h de quinta-feira, no horário local. A plataforma também identificou problemas em diferentes serviços da Microsoft na região Ásia-Pacífico, incluindo Índia, Austrália e Japão, no início da manhã de sexta-feira, pelo horário local.

Empresas afetadas

As empresas de inteligência artificial OpenAI e Anthropic relataram problemas com conectores da Microsoft. Na Índia, as companhias aéreas IndiGo e Akasa Air informaram que seus serviços de atendimento por e-mail foram afetados.

Em Taiwan, a interrupção prejudicou operações de gestão de fundos em corretoras, seguradoras de vida e empresas de investimento. Uma delas chegou a cancelar uma operação de recompra de títulos que já estava programada, segundo uma fonte familiarizada com o assunto, que não revelou o nome da companhia.

A fabricante de caminhões elétricos Workhorse Group também adiou a divulgação de seus resultados do terceiro trimestre. O balanço, previsto inicialmente para 12 de novembro, será apresentado em 16 de novembro. A empresa atribuiu o adiamento aos transtornos provocados pela falha global da Microsoft.

(Com Reuters)