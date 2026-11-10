Porto de Santos eleva proteção após falhas e suspeita de ciberataque

A Comissão Estadual de Segurança Pública nos Portos, Terminais e Vias Navegáveis (Cesportos) elevou para o nível II a proteção do Porto de Santos, no litoral paulista, após falhas nos sistemas da Autoridade Portuária de Santos (APS). Há suspeita de ataque cibernético, mas a causa da instabilidade ainda está sob investigação nesta terça-feira, 10.

A portaria foi assinada pelo delegado da Polícia Federal Edson Patrício do Nascimento, coordenador da Cesportos. A decisão considerou problemas nos sistemas dos gates públicos do Porto de Santos, com possíveis efeitos sobre o controle de entrada e saída de pessoas e veículos.

O nível II amplia o controle de acesso à área portuária e as inspeções nas cargas. A escala de proteção chega ao nível III. A mudança não significa que um ataque tenha sido confirmado nem que as operações do complexo tenham sido interrompidas.

O que aconteceu com os sistemas do porto

Segundo a APS, uma queda de energia afetou os servidores na manhã de sexta-feira, 6. Os serviços chegaram a ser restabelecidos naquela noite, mas voltaram a ficar indisponíveis na madrugada de sábado, 7.

A falha atingiu o site, os sistemas internos e os serviços digitais utilizados por clientes e usuários. Equipes de tecnologia da autoridade portuária, empresas terceirizadas e o Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro) trabalham na recuperação dos sistemas, informou a APS.

Em comunicado disponível em seu site, a companhia afirma que as operações portuárias seguem normalmente e que não há risco de paralisação.

Suspeita de ataque ainda depende de apuração

A indisponibilidade de um serviço digital, por si só, não comprova uma invasão. No caso de Santos, a APS ainda apura a causa exata da falha. A empresa não informou, no comunicado disponível em seu site, um prazo para a normalização.

O episódio ocorre em um momento de atenção à segurança de sistemas ligados a operações físicas. Em outro caso, sem relação demonstrada com Santos, a EXAME noticiou ataques a equipamentos de refrigeração em supermercados europeus, que obrigaram lojas a descartar alimentos.