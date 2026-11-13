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Outlook volta a funcionar para parte dos usuários após falha global

Microsoft relata melhora no acesso às caixas de entrada, mas algumas mensagens ainda podem chegar com atraso

Página de boas-vindas do serviço de e-mail Microsoft Outlook. (AFP/AFP)

Página de boas-vindas do serviço de e-mail Microsoft Outlook. (AFP/AFP)

Tamires Vitorio
Tamires Vitorio

Repórter de Inteligência Artificial e Tecnologia

Publicado em 13 de novembro de 2026 às 10h38.

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O Outlook voltou parcialmente a funcionar após uma falha global que afetou milhares de usuários mundo afora. A interrupção começou na quinta-feira e afetou serviços relacionados ao Exchange Online, incluindo o Teams e o Copilot. A Microsoft está trabalhando para estabilizar servidores e entregar e-mails atrasados, sem evidências de atividade maliciosa.

O Outlook voltou a funcionar para parte dos usuários na manhã desta sexta-feira, 13, após a falha global que também afetou funções do Teams e do Copilot. Em boletim das 10h, no horário de Brasília, a Microsoft relatou avanços na recuperação na América do Norte, na Europa e na Ásia-Pacífico. A empresa ainda registrava falhas intermitentes no acesso e atrasos na entrega de e-mails.

A interrupção começou na quinta-feira, 12, e afetou o Exchange Online, serviço que armazena e processa mensagens de contas corporativas do Microsoft 365. A Microsoft disse que segue trabalhando para estabilizar os servidores e reduzir a fila de e-mails acumulados. A companhia afirmou que não encontrou evidências de atividade maliciosa e que divulgará um relatório sobre a causa após concluir a recuperação.

Por que ainda faltam mensagens na caixa de entrada?

A caixa de entrada pode voltar a carregar antes que todos os e-mails atrasados sejam entregues. Para verificar se a conta já voltou a enviar e receber mensagens, mande um e-mail de teste para outra conta e responda por ela. Se a resposta chegar, a troca de mensagens funcionou naquele momento, mesmo que entregas anteriores ainda estejam pendentes.

Perguntas frequentes

O Outlook já voltou para todos? ＋

No boletim das 10h de Brasília, a Microsoft ainda registrava falhas intermitentes e atrasos na entrega de e-mails.

Onde acompanhar a recuperação do Outlook? ＋

A Microsoft publica avisos em seu painel de status. Administradores do Microsoft 365 podem acompanhar o incidente EX1550543 no centro de administração.

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