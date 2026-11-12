A Anthropic, dona do Claude, prevê que suas ações comecem a ser negociadas na Nasdaq na quinta-feira, 19, sob o código ANT. Pelo cronograma divulgado pela empresa, o preço definitivo da oferta pública inicial de ações, o IPO, deve ser definido na quarta-feira, 18. As datas seguem o horário de Nova York e dependem do aval regulatório.

A companhia iniciou na terça-feira, 10, o roadshow, a rodada de apresentações em que a empresa e os bancos coordenadores apresentam a oferta a potenciais investidores.

A demanda pelos papéis e as condições de mercado vão pesar na definição do preço, hoje estimado entre US$ 70 e US$ 78 por ação.

O preço definido no dia 18 será o que pagarão os investidores que receberem ações na oferta. A partir da estreia, os papéis passam a ser negociados pelo preço de mercado, que pode ficar acima ou abaixo desse valor.

Quanto a Anthropic pode levantar no IPO?

O prospecto entregue à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) prevê a oferta de 825 milhões de ações.

Desse total, cerca de 801,4 milhões serão vendidas pela Anthropic e 23,6 milhões, por acionistas atuais.

No topo da faixa indicativa, a oferta movimentaria US$ 64,35 bilhões, antes de taxas e despesas e sem contar o lote adicional. Desse total, cerca de US$ 62,5 bilhões brutos corresponderiam às ações vendidas pela empresa.

Com base nas cerca de 13,1 bilhões de ações que o prospecto prevê em circulação após o IPO e a colocação privada, a faixa indicativa implica uma avaliação de US$ 916 bilhões a US$ 1,02 trilhão, antes do eventual exercício do lote adicional.

O preço final vai definir onde a empresa fica nessa faixa, depois de semanas em que investidores reduziram suas expectativas para o valor da dona do Claude.

Em uma operação separada, Google, Nvidia, Microsoft e outras quatro empresas se comprometeram a aportar US$ 26 bilhões ao mesmo preço por ação definido no IPO.

A colocação privada depende da conclusão da oferta pública. Se o preço ficar em US$ 74, no meio da faixa, a Anthropic estima receber US$ 84,6 bilhões líquidos com as duas operações, sem o lote adicional.

O que a dona do Claude apresenta aos investidores?

A Anthropic chega ao roadshow com receita de cerca de US$ 17 bilhões no terceiro trimestre, mais de 12 vezes o valor de um ano antes.

No mesmo período, registrou prejuízo líquido de US$ 23,3 bilhões. Desse total, US$ 21,9 bilhões vieram de uma reavaliação contábil de instrumentos financeiros que, segundo a empresa, não representou saída de caixa no trimestre.

O prospecto inclui a expansão da capacidade computacional entre os usos previstos para o dinheiro captado.

Na definição do preço, os investidores vão colocar na mesma conta a velocidade com que a Anthropic amplia a receita do Claude e o volume de capital que precisa comprometer com chips, nuvem e centros de dados para sustentar esse crescimento.