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IPO da Anthropic: dona do Claude prevê estreia na Nasdaq em 19 de novembro

Dona do Claude deve definir o preço por ação em 18 de novembro, com faixa de US$ 70 a US$ 78. Oferta pode avaliar a empresa em até US$ 1,02 trilhão

Anthropic prevê estrear na Nasdaq em 19 de novembro, sob o código ANT (Getty Images)

Anthropic prevê estrear na Nasdaq em 19 de novembro, sob o código ANT (Getty Images)

Tamires Vitorio
Tamires Vitorio

Repórter de Inteligência Artificial e Tecnologia

Publicado em 12 de novembro de 2026 às 09h26.

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Contexto2 min

A Anthropic, criadora do assistente de inteligência artificial Claude, está em fase final de sua oferta pública inicial de ações (IPO) nos Estados Unidos. A empresa prevê definir o preço em 18 de novembro de 2026 e estrear na Nasdaq em 19 de novembro, sob o código ANT. A faixa indicativa é de US$ 70 a US$ 78 por ação, o que implica avaliação de US$ 916 bilhões a US$ 1,02 trilhão. Em paralelo, Google, Nvidia, Microsoft e outras quatro empresas se comprometeram a aportar US$ 26 bilhões ao preço do IPO.

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A Anthropic, dona do Claude, prevê que suas ações comecem a ser negociadas na Nasdaq na quinta-feira, 19, sob o código ANT. Pelo cronograma divulgado pela empresa, o preço definitivo da oferta pública inicial de ações, o IPO, deve ser definido na quarta-feira, 18. As datas seguem o horário de Nova York e dependem do aval regulatório.

A companhia iniciou na terça-feira, 10, o roadshow, a rodada de apresentações em que a empresa e os bancos coordenadores apresentam a oferta a potenciais investidores.

A demanda pelos papéis e as condições de mercado vão pesar na definição do preço, hoje estimado entre US$ 70 e US$ 78 por ação.

O preço definido no dia 18 será o que pagarão os investidores que receberem ações na oferta. A partir da estreia, os papéis passam a ser negociados pelo preço de mercado, que pode ficar acima ou abaixo desse valor.

Quanto a Anthropic pode levantar no IPO?

O prospecto entregue à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) prevê a oferta de 825 milhões de ações.

Desse total, cerca de 801,4 milhões serão vendidas pela Anthropic e 23,6 milhões, por acionistas atuais.

No topo da faixa indicativa, a oferta movimentaria US$ 64,35 bilhões, antes de taxas e despesas e sem contar o lote adicional. Desse total, cerca de US$ 62,5 bilhões brutos corresponderiam às ações vendidas pela empresa.

Com base nas cerca de 13,1 bilhões de ações que o prospecto prevê em circulação após o IPO e a colocação privada, a faixa indicativa implica uma avaliação de US$ 916 bilhões a US$ 1,02 trilhão, antes do eventual exercício do lote adicional.

O preço final vai definir onde a empresa fica nessa faixa, depois de semanas em que investidores reduziram suas expectativas para o valor da dona do Claude.

Em uma operação separada, Google, Nvidia, Microsoft e outras quatro empresas se comprometeram a aportar US$ 26 bilhões ao mesmo preço por ação definido no IPO.

A colocação privada depende da conclusão da oferta pública. Se o preço ficar em US$ 74, no meio da faixa, a Anthropic estima receber US$ 84,6 bilhões líquidos com as duas operações, sem o lote adicional.

O que a dona do Claude apresenta aos investidores?

A Anthropic chega ao roadshow com receita de cerca de US$ 17 bilhões no terceiro trimestre, mais de 12 vezes o valor de um ano antes.

No mesmo período, registrou prejuízo líquido de US$ 23,3 bilhões. Desse total, US$ 21,9 bilhões vieram de uma reavaliação contábil de instrumentos financeiros que, segundo a empresa, não representou saída de caixa no trimestre.

O prospecto inclui a expansão da capacidade computacional entre os usos previstos para o dinheiro captado.

Na definição do preço, os investidores vão colocar na mesma conta a velocidade com que a Anthropic amplia a receita do Claude e o volume de capital que precisa comprometer com chips, nuvem e centros de dados para sustentar esse crescimento.

Perguntas frequentes

Quando será o IPO da Anthropic? ＋

A empresa prevê definir o preço em 18 de novembro de 2026 e iniciar a negociação das ações em 19 de novembro, no horário de Nova York. O calendário está sujeito a aval regulatório.

Qual será o código da Anthropic na bolsa? ＋

A empresa solicitou a listagem na Nasdaq sob o código ANT.

Quanto vai custar uma ação da Anthropic? ＋

A faixa indicativa é de US$ 70 a US$ 78. O preço da oferta será definido após a rodada de apresentações a investidores. A partir da estreia, a cotação vai variar durante o pregão.

Manifestar interesse garante acesso às ações no IPO? ＋

A alocação depende da oferta e da corretora participante. Segundo a Anthropic, quem manifestar interesse pode receber apenas parte das ações solicitadas ou ficar sem alocação.

Glossário

IPO (oferta pública inicial)

Primeira venda de ações de uma empresa ao público, que marca sua estreia na bolsa de valores.

Roadshow

Rodada de apresentações em que a empresa e os bancos coordenadores apresentam a oferta a potenciais investidores antes da definição do preço.

Faixa indicativa

Intervalo de preço por ação proposto pela empresa antes do IPO; o valor final é definido conforme a demanda dos investidores.

Lote adicional

Ações extras que podem ser vendidas na oferta caso a demanda seja alta, ampliando o volume captado.

Colocação privada

Venda de ações diretamente a investidores selecionados, fora da oferta pública.

Nasdaq

Bolsa de valores americana onde são negociadas ações de grandes empresas de tecnologia.

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