Antes de Jensen Huang renunciar ao comando da Nvidia, os bancos que coordenam o IPO da Anthropic já discutiam cobrar mais de US$ 78 por ação, acima da faixa indicativa divulgada pela dona do Claude.

A renúncia, anunciada nesta quinta-feira, 12, abre uma dúvida sobre essa negociação. A Nvidia é uma das empresas que se comprometeram a investir na Anthropic na esteira da oferta, com um aporte previsto de US$ 10 bilhões.

A troca de comando afeta a operação por duas vias. Uma é o apetite dos investidores por ações de inteligência artificial, que ajuda a determinar quanto a Anthropic pode cobrar pelos papéis.

A outra é a continuidade do compromisso da Nvidia, agora sob o comando interino da diretora financeira Colette Kress. Até o momento, as empresas não anunciaram mudança nos termos do aporte.

A demanda pelo IPO já era forte antes da renúncia

A Anthropic iniciou as apresentações a investidores na terça-feira, 10, com uma oferta de 825 milhões de ações na faixa de US$ 70 a US$ 78. Na quarta-feira, 11, a Bloomberg informou que as ordens recebidas já superavam várias vezes a quantidade de papéis disponíveis, segundo pessoas a par da operação. O Financial Times relatou que os bancos avaliavam definir um preço acima da faixa anunciada.

Para Felipe Molina Costa, advogado especialista em direito societário e diretor operacional da Altura Assessoria Empresarial, o efeito depende de como os investidores interpretam a crise.

"Se os investidores entenderem que é uma questão de sucessão da Nvidia, a Anthropic pode manter o interesse que já vinha atraindo. Se a preocupação se espalhar pelo setor de inteligência artificial, fica mais difícil convencer os investidores a pagar acima da faixa anunciada", diz.

Esse segundo cenário ganhou peso com a queda da Nvidia e de parte das ações de IA nesta quinta-feira. As ações da Nvidia chegaram a cair 13% nos primeiros minutos do pregão, e o valor de mercado ficou abaixo de US$ 4 trilhões. No fim da manhã em Nova York, os papéis recuavam cerca de 5%, para US$ 165,05, segundo o Yahoo Finance.

Entre as empresas de infraestrutura de IA, as maiores quedas foram de CoreWeave e Nebius, que alugam capacidade de computação com chips da Nvidia. Na direção oposta, Broadcom e AMD, que também vão investir na Anthropic, subiam.

A dúvida do mercado é se a crise é da Nvidia ou de todo o setor de IA. A resposta vai aparecer no preço da Anthropic.

A Nvidia já havia perdido cerca de US$ 430 bilhões em valor de mercado em dois pregões antes da renúncia. Para Leonardo Duque, diretor-geral do Duque Advogados, a turbulência pode levar investidores a buscar outras empresas do setor, mas isso não garante que o dinheiro vá para a Anthropic. "Uma captação maior, por si só, não significa uma estreia mais sólida", afirma.

Onde entram os US$ 10 bilhões da Nvidia?

O aporte faz parte de uma colocação privada de US$ 26 bilhões com sete empresas. Além da Nvidia, o Google também vai investir cerca de US$ 10 bilhões. AMD, Broadcom, Micron, Microsoft e TSMC completam o grupo, com valores menores. Pelo prospecto, os participantes pagarão o mesmo preço por ação definido no IPO, e a colocação privada está condicionada à conclusão da oferta pública. Assim, o preço final determina quantas ações cabem no aporte previsto da Nvidia.

Na oferta pública, a lógica é diferente.

Cada dólar a mais no preço por ação acrescenta US$ 825 milhões ao valor bruto da oferta pública.

A conta considera a quantidade de ações anunciada. Cerca de US$ 801 milhões desse acréscimo iriam para a Anthropic, que emite a maior parte das ações da oferta, e o restante, para os acionistas que venderem seus próprios papéis. Uma eventual redução no aporte da Nvidia diminuiria os recursos da colocação privada, independentemente do preço alcançado na bolsa.

Duque avalia que, com a troca de comando, investidores devem cobrar sinais claros de que a Nvidia manterá o aporte.

Bruno Boris, sócio-fundador do Bruno Boris Advogados, avalia que o mercado deve voltar a olhar para os resultados da fabricante à medida que a transição avança. O primeiro teste vem na terça-feira, 17, um dia antes da definição do preço da Anthropic, quando a Nvidia divulga o balanço do terceiro trimestre fiscal. "Claro que a indicação de um novo executivo será relevante para o mercado reavaliar suas previsões", diz.

O que vai pesar no preço das ações da Anthropic?

A Anthropic chega à oferta com receita de cerca de US$ 17 bilhões no terceiro trimestre, 12 vezes maior que um ano antes. No mesmo período, teve prejuízo operacional de US$ 567 milhões, segundo o prospecto, puxado por compras de capacidade de computação. Para Costa, o investidor que considerar pagar acima da faixa inicial vai querer saber quanto desse crescimento pode virar caixa depois dos gastos com infraestrutura.

A relação com a Nvidia faz parte dessa conta. A fabricante é uma das fornecedoras de chips usados pela Anthropic, que também usa processadores do Google e da Amazon. Ou seja, a Nvidia está dos dois lados da operação: é investidora da Anthropic e vende a ela parte da infraestrutura em que o Claude roda.

A empresa prevê definir o preço na quarta-feira, 18, e começar a negociar as ações na Nasdaq na quinta-feira, 19, sob o código ANT, se obtiver o aval regulatório. Até lá, o primeiro sinal virá do preço: se ficar acima de US$ 78, o mercado terá separado a crise da Nvidia da tese da Anthropic.

Os investidores terão de decidir quanto estão dispostos a pagar pelo crescimento do Claude, e a Nvidia terá de concluir o aporte nas condições previstas no prospecto.