Quem é Colette Kress, que assume como CEO da Nvidia no lugar de Jensen Huang

Colette Kress, diretora financeira da Nvidia há 13 anos, assumiu nesta quinta-feira, 12, o comando interino da maior fabricante de chips para inteligência artificial do mundo. Ela substitui Jensen Huang, cofundador que dirigiu a empresa por 33 anos e renunciou aos cargos de presidente, CEO e conselheiro, com efeito imediato.

Kress, de 59 anos, vai acumular as funções de CEO interina e de CFO até que o conselho escolha um sucessor definitivo, entre candidatos internos e externos. A empresa não informou prazo para a escolha.

A saída de Huang encerra uma semana que derrubou as ações da Nvidia. Os papéis caíram cerca de 15% desde a sexta-feira, 6, o que equivale a perto de US$ 650 bilhões em valor de mercado, depois que Huang admitiu um caso extraconjugal com uma executiva chinesa.

Segundo o jornal The New York Times, agências de inteligência dos Estados Unidos concluíram que ela atuava como espiã da China, o que o governo chinês nega.

O comunicado da Nvidia não cita os motivos da renúncia. O conselho, que contratou o ex-procurador federal Joon H. Kim para conduzir uma investigação independente, afirma não ter motivos para acreditar que a segurança nacional ou segredos da empresa tenham sido comprometidos.

Na mesma nota, a Nvidia nomeou Harvey Jones, ex-CEO da Synopsys, como o primeiro presidente do conselho de sua história.

"A força da Nvidia sempre veio de suas pessoas", disse Kress no comunicado, ao afirmar que pretende dar continuidade à base construída por Huang.

Quem é Colette Kress e de onde ela vem

Kress fez carreira inteira em finanças de empresas de tecnologia. Formada pela Universidade do Arizona, com MBA pela Southern Methodist University, no Texas, começou na Texas Instruments, fabricante de semicondutores, onde passou oito anos em cargos da área financeira.

Em 1997, foi para a Microsoft. Ficou 13 anos na empresa e chegou a diretora financeira da divisão de Servidores e Ferramentas. Em 2010, mudou-se para a Cisco, fabricante de equipamentos de rede, como vice-presidente sênior e diretora financeira da área de tecnologia e operações.

A Nvidia a contratou em setembro de 2013, aos 46 anos, com salário-base de US$ 500 mil por ano, segundo documento enviado à SEC, a comissão de valores mobiliários dos Estados Unidos. A empresa que ela encontrou era outra: uma fabricante de placas de vídeo, voltada principalmente aos games, que faturava cerca de US$ 4 bilhões por ano.

Kress chegou a uma Nvidia que faturava US$ 4 bilhões por ano. No último trimestre, a empresa faturou US$ 96 bilhões.

Nos 13 anos seguintes, a executiva foi a voz da Nvidia diante de Wall Street. Ao lado de Huang, apresentou cada balanço trimestral e as projeções de receita que se tornaram termômetro do mercado de inteligência artificial. No segundo trimestre do ano fiscal de 2027, encerrado em julho, a receita foi de US$ 96,2 bilhões, mais que o dobro do mesmo período do ano anterior, puxada pelos chips para data centers.

Nesse período, Kress também participou de algumas das maiores operações da história da empresa, como a compra da israelense Mellanox, por US$ 6,9 bilhões, concluída em 2020, e a tentativa de comprar a britânica Arm por US$ 40 bilhões, abandonada em 2022 diante da resistência de reguladores. Em 2025, ocupou o 44º lugar na lista de mulheres mais poderosas dos negócios da revista Fortune.

Para Josh Gilbert, analista da corretora eToro, ela é "a escolha óbvia para estabilizar o navio" no curto prazo.

O desafio que Kress enfrenta agora

O primeiro teste tem data marcada. Na terça-feira, 17, a Nvidia divulga os resultados do terceiro trimestre fiscal, a primeira sem Huang no comando. A própria Kress havia projetado receita de US$ 108 bilhões para o período, e caberá a ela convencer investidores de que a demanda por chips de IA não depende de quem ocupa a cadeira de CEO.

A segunda frente é Washington. Os senadores Elizabeth Warren e Chris Coons pediram ao governo Trump que preserve todos os documentos sobre a Nvidia, suas exportações e Huang, primeiro passo comum antes de uma investigação no Congresso. Autoridades americanas também investigam a Megaspeed, empresa fundada pela executiva com quem Huang teve o caso, por suspeita de contrabando de chips da Nvidia para a China.

Kress é uma executiva de finanças à frente de uma empresa cuja vantagem sempre foi a engenharia.

É o terceiro desafio, e talvez o maior. Huang não era só o CEO: era o principal arquiteto da estratégia de produto da Nvidia, da plataforma de programação CUDA aos chips para data center. Ele nunca indicou um sucessor. Entre os nomes citados por analistas para o cargo definitivo estão Ian Buck, engenheiro que comanda os produtos para grandes data centers, e Rene Haas, ex-executivo da Nvidia e hoje CEO da Arm.

Parte do mercado já fala em um arranjo dividido. Armina Rosenberg, da gestora Minotaur Capital, sugere um comando compartilhado entre Kress e um líder de tecnologia, como Buck. Enquanto o conselho não decide, a missão da executiva é a mesma que exerceu por 13 anos, agora sem Huang ao lado: manter clientes, investidores e o mercado confiantes de que os números da Nvidia continuam de pé.