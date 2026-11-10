Google, Nvidia, Microsoft e outras gigantes da tecnologia investem US$ 26 bi na Anthropic

As GPUs da Nvidia e os chips do Google disputam espaço nos data centers que rodam o Claude. Na abertura de capital da Anthropic, os dois fornecedores farão a mesma aposta. Cada um se comprometeu a investir US$ 10 bilhões na dona do Claude, em uma colocação privada prevista para ocorrer logo depois da oferta pública.

O prospecto reúne sete compradores, que devem aportar US$ 26 bilhões ao todo.

Além de Google e Nvidia, a AMD entra com US$ 2,5 bilhões. Broadcom, Micron e Microsoft colocam US$ 1 bilhão cada, e a TSMC completa o grupo com US$ 500 milhões. A compra está condicionada à conclusão do IPO.

A Anthropic usa diferentes tipos de processador para treinar e operar seus modelos. Entre eles estão as GPUs da Nvidia e os chips que o Google desenvolve com a Broadcom.

A Microsoft participa por outra via. Sua nuvem Azure oferece os modelos Claude a clientes corporativos. Ao comprar ações, esses grupos passam a ter mais exposição ao valor de uma empresa que já compra sua capacidade computacional ou usa sua infraestrutura para chegar aos clientes.

A Broadcom exemplifica como essas relações se sobrepõem. Em outubro, um grupo de bancos e investidores anunciou uma estrutura de financiamento de US$ 63 bilhões para comprar aceleradores e equipamentos de rede da fabricante e alugá-los à Anthropic. Na colocação privada, o US$ 1 bilhão da Broadcom compra uma participação na empresa. São operações separadas, com contratos e fontes de retorno diferentes.

As ações terão o mesmo preço e direitos diferentes

Os sete investidores pagarão o preço definido no IPO, cuja faixa indicativa vai de US$ 70 a US$ 78 por ação. Eles receberão papéis da classe N, com direitos econômicos equivalentes aos das ações vendidas ao público, mas sem voto enquanto permanecerem nessa classe. Os papéis da classe A, ofertados aos investidores na bolsa, dão direito a um voto por ação.

Os US$ 26 bilhões da colocação privada vão integralmente para a Anthropic. Na oferta pública, parte do dinheiro ficará com acionistas atuais que venderão suas próprias ações. Ao preço de US$ 74, a empresa estima receber US$ 84,6 bilhões líquidos com as duas operações, considerando apenas as ações que ela própria venderá e sem incluir o lote adicional do IPO.

A Anthropic lista a expansão da capacidade computacional entre os usos previstos para os recursos.

No prospecto de 2 de novembro, informou US$ 895,4 bilhões em compromissos de compra e arrendamento, quase todos ligados a computação e infraestrutura, com pagamentos distribuídos por vários anos.

A empresa registrou receita de US$ 16,96 bilhões no terceiro trimestre.