O Outlook voltou? Veja como saber se e-mail da Microsoft está funcionando

Foto ilustrativa do Microsoft Outlook em um notebook, feita em Tóquio. (Andrew Caballero-Reynolds/AFP)
Repórter de Inteligência Artificial e Tecnologia
Publicado em 13 de novembro de 2026 às 10h06.
Última atualização em 13 de novembro de 2026 às 10h07.
Matéria de serviço publicada no segundo dia da falha global dos serviços da Microsoft, iniciada na quinta-feira, 12. O texto responde a quem quer saber se o Outlook já voltou e explica como verificar isso na própria conta, por que o login pode funcionar enquanto a caixa de entrada não carrega e por que mensagens atrasadas podem demorar a aparecer. As informações sobre a recuperação do serviço são do boletim da Microsoft das 9h, no horário de Brasília, de sexta-feira, 13 de novembro de 2026, e o incidente de acesso às caixas do Exchange Online é identificado pelo código EX1550543.
O Outlook voltou a funcionar para parte dos usuários nesta sexta-feira, 13, mas a recuperação é gradual e pode variar de conta para conta.
No boletim das 9h, no horário de Brasília, a Microsoft informou que o acesso ao e-mail e a entrega de mensagens haviam melhorado em parte da infraestrutura na Europa, com progresso na América do Norte e maior estabilidade no Japão. Ainda havia falhas intermitentes, e a empresa não deu horário para a normalização completa.
Por isso, o teste que vale é o da sua própria conta. Em uma verificação da EXAME, o login funcionou, mas a caixa de entrada não carregou.
Durante a recuperação do serviço, também é possível abrir a caixa postal e ainda esperar por mensagens que ficaram na fila.
A instabilidade começou na quinta-feira, 12, e passou de 12 horas atingindo Outlook, Teams e Copilot.
Segundo a Microsoft, a causa foi uma sobrecarga nos servidores após uma mudança de configuração de rede, e a empresa afirma não haver sinal de ação mal-intencionada ou de ciberataque.
Vale fazer o teste com uma mensagem nova. Um e-mail antigo pode aparecer no aplicativo porque já havia sido baixado no computador ou no celular. Já a chegada de uma resposta nova permite checar se a conta está recebendo mensagens agora.
Nas contas corporativas do Microsoft 365, o Outlook consulta o Exchange Online para abrir a caixa postal. A falha iniciada na quinta-feira, 12, afetou tanto o acesso às caixas quanto o processamento de mensagens. Por isso, a conexão pode voltar enquanto o serviço ainda trabalha para entregar os e-mails acumulados.
A Microsoft ampliou para 48 horas o prazo de espera para entregas pendentes. Essa janela dá mais tempo para processar mensagens que ficaram na fila. A empresa ainda não havia informado quando concluiria esse trabalho. Se estiver esperando algo urgente, confirme por outro canal se a mensagem foi enviada e procure pelo assunto ou pelo nome do remetente quando a caixa voltar a carregar.
O painel público de status da Microsoft reúne avisos sobre os serviços da empresa, que vem restabelecendo o Outlook aos poucos, por região. Em contas de trabalho ou de estudo, a equipe de TI pode consultar, no centro de administração do Microsoft 365, os avisos que se aplicam à organização. O código EX1550543 identifica o incidente de acesso às caixas postais do Exchange Online.
O Downdetector também ajuda a acompanhar o volume de relatos de falhas no Outlook. Uma queda nas reclamações indica que menos pessoas estão notificando problemas. Para saber se a sua conta voltou a funcionar, o sinal mais direto é conseguir abrir a caixa de entrada e trocar mensagens novas.
No boletim das 9h de Brasília, a Microsoft ainda relatava recuperação gradual e falhas intermitentes. O funcionamento podia variar entre usuários.
Use a versão web para acessar a conta enquanto o aplicativo volta a sincronizar. Se o problema persistir em uma conta corporativa, informe à equipe de TI qual versão falha e se o envio e o recebimento funcionam pelo navegador.
Confira primeiro se a mensagem ainda está na Caixa de Saída ou se você recebeu um aviso de falha na entrega. Se for urgente, confirme com o destinatário por outro canal antes de reenviar, pois a mensagem original ainda pode estar na fila.
Glossário
Exchange Online
Serviço de e-mail corporativo da Microsoft que hospeda as caixas postais consultadas pelo Outlook nas contas do Microsoft 365. Foi o componente afetado pela falha.
Microsoft 365
Pacote de assinatura da Microsoft que reúne e-mail, Teams, Office e armazenamento. Em contas de trabalho ou de estudo, a equipe de TI acompanha os avisos de incidente no centro de administração.
Caixa de Saída
Pasta em que o Outlook guarda mensagens já enviadas pelo usuário, mas ainda não entregues pelo servidor. Um e-mail parado ali indica que a entrega continua pendente.
Downdetector
Site que reúne relatos de usuários sobre instabilidade em serviços online. Serve para medir o volume de reclamações, não para confirmar se uma conta específica voltou a funcionar.