O Outlook voltou? Veja como saber se e-mail da Microsoft está funcionando

O Outlook voltou a funcionar para parte dos usuários nesta sexta-feira, 13, mas a recuperação é gradual e pode variar de conta para conta.

No boletim das 9h, no horário de Brasília, a Microsoft informou que o acesso ao e-mail e a entrega de mensagens haviam melhorado em parte da infraestrutura na Europa, com progresso na América do Norte e maior estabilidade no Japão. Ainda havia falhas intermitentes, e a empresa não deu horário para a normalização completa.

Por isso, o teste que vale é o da sua própria conta. Em uma verificação da EXAME, o login funcionou, mas a caixa de entrada não carregou.

Durante a recuperação do serviço, também é possível abrir a caixa postal e ainda esperar por mensagens que ficaram na fila.

A instabilidade começou na quinta-feira, 12, e passou de 12 horas atingindo Outlook, Teams e Copilot.

Segundo a Microsoft, a causa foi uma sobrecarga nos servidores após uma mudança de configuração de rede, e a empresa afirma não haver sinal de ação mal-intencionada ou de ciberataque.

Como testar se o Outlook voltou na sua conta

Abra a caixa de entrada pelo navegador. Entre com a mesma conta que apresentou problema no aplicativo e atualize a página. Veja se a lista de mensagens carrega e se você consegue abrir um e-mail. Se o navegador funcionar e o aplicativo continuar parado, você já tem uma forma de acessar a conta enquanto verifica a sincronização do programa. Envie um e-mail de teste. Escolha outra conta à qual você tenha acesso ou peça a alguém de confiança para confirmar o recebimento. Use um assunto fácil de reconhecer, como “Teste Outlook 9h15”. Confira se a mensagem ficou na Caixa de Saída e, principalmente, se apareceu na caixa do destinatário. A confirmação da outra conta é o que permite verificar a entrega. Responda pela outra conta. Volte ao Outlook e procure a resposta. Se ela não aparecer na caixa de entrada, confira também a pasta de lixo eletrônico. Quando o envio e a resposta funcionam, você confirma que a conta conseguiu trocar mensagens naquele momento.

Vale fazer o teste com uma mensagem nova. Um e-mail antigo pode aparecer no aplicativo porque já havia sido baixado no computador ou no celular. Já a chegada de uma resposta nova permite checar se a conta está recebendo mensagens agora.

Por que os e-mails atrasados podem demorar a aparecer?

Nas contas corporativas do Microsoft 365, o Outlook consulta o Exchange Online para abrir a caixa postal. A falha iniciada na quinta-feira, 12, afetou tanto o acesso às caixas quanto o processamento de mensagens. Por isso, a conexão pode voltar enquanto o serviço ainda trabalha para entregar os e-mails acumulados.

A Microsoft ampliou para 48 horas o prazo de espera para entregas pendentes. Essa janela dá mais tempo para processar mensagens que ficaram na fila. A empresa ainda não havia informado quando concluiria esse trabalho. Se estiver esperando algo urgente, confirme por outro canal se a mensagem foi enviada e procure pelo assunto ou pelo nome do remetente quando a caixa voltar a carregar.

Onde acompanhar a confirmação da Microsoft

O painel público de status da Microsoft reúne avisos sobre os serviços da empresa, que vem restabelecendo o Outlook aos poucos, por região. Em contas de trabalho ou de estudo, a equipe de TI pode consultar, no centro de administração do Microsoft 365, os avisos que se aplicam à organização. O código EX1550543 identifica o incidente de acesso às caixas postais do Exchange Online.

O Downdetector também ajuda a acompanhar o volume de relatos de falhas no Outlook. Uma queda nas reclamações indica que menos pessoas estão notificando problemas. Para saber se a sua conta voltou a funcionar, o sinal mais direto é conseguir abrir a caixa de entrada e trocar mensagens novas.