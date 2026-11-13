'Velozes & Furiosos' volta aos cinemas em comemoração aos 25 anos da franquia; veja onde assistir

'Velozes & Furiosos': filme de 2001 leva as corridas clandestinas de Los Angeles de volta à tela grande em sessões comemorativas (Reprodução / Universal Pictures)
Freelancer
Publicado em 13 de novembro de 2026 às 10h11.
"Velozes & Furiosos", primeiro filme da franquia estrelada por Vin Diesel e Paul Walker, voltou aos cinemas para celebrar os 25 anos de seu lançamento original. O longa segue um policial infiltrado que se aproxima de um grupo de corredores clandestinos em Los Angeles, gerando dilemas de lealdade. O filme é o ponto de partida da relação entre os personagens principais, Brian O’Conner e Dominic Toretto.
As corridas que aproximaram Dominic Toretto e Brian O’Conner estão de volta à tela grande. "Velozes & Furiosos", primeiro filme da franquia estrelada por Vin Diesel e Paul Walker, retornou aos cinemas brasileiros nesta quinta-feira, 12, em comemoração aos 25 anos de seu lançamento.
Dirigido por Rob Cohen, o longa de 2001 apresenta o policial infiltrado que entra no universo dos rachas de Los Angeles e passa a questionar sua lealdade ao se aproximar do grupo que deveria investigar. É o ponto de partida da relação entre Brian e Toretto.
Em "Velozes & Furiosos", Brian O’Conner, interpretado por Paul Walker, recebe a missão de investigar uma série de assaltos a caminhões que transportam equipamentos eletrônicos. Para encontrar os responsáveis, ele se infiltra nas corridas clandestinas de Los Angeles.
A investigação o aproxima de Dominic Toretto, vivido por Vin Diesel, um dos nomes mais respeitados das pistas. Conforme conquista a confiança do piloto e de seus amigos, Brian se envolve com aquela rotina e precisa decidir até onde irá para cumprir sua missão.
O elenco também reúne Michelle Rodriguez, como Letty, e Jordana Brewster, como Mia, irmã de Toretto. As duas personagens fazem parte do núcleo apresentado no primeiro capítulo da saga.
O filme arrecadou US$ 207,3 milhões em sua exibição original, segundo o Box Office Mojo. Desse total, US$ 144,5 milhões vieram dos Estados Unidos e do Canadá, enquanto os demais mercados somaram US$ 62,8 milhões.
Para assistir a "Velozes & Furiosos" no cinema, vale consultar a programação das redes de cinema da sua cidade ou conferir as sessões na Ingresso.com, onde também é possível comprar ingressos. Os horários e preços variam conforme o cinema escolhido.