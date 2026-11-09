Crise da Nvidia: tudo o que se sabe sobre o caso do CEO da empresa mais valiosa do mundo

“Fui infiel à minha esposa" — foi assim que Jensen Huang, fundador e CEO da Nvidia, admitiu um caso extraconjugal em uma mensagem aos funcionários no domingo, 8.

A carta, publicada no site oficial da empresa, não cita o nome da outra pessoa. Segundo o texto, Huang havia reconhecido ao conselho da empresa que teve uma relação íntima com a executiva que o The New York Times identificou como Alice Huang.

A Nvidia abriu uma investigação independente no mesmo dia. O conselho quer apurar se seu CEO foi alvo de uma operação de inteligência estrangeira, como indicam reportagens sobre a suspeita de que Alice repassava informações a Pequim.

Até esta segunda-feira, 9, nenhuma evidência pública demonstrava que Jensen Huang tivesse entregado informações sigilosas. O governo chinês rejeitou a acusação de espionagem.

Quem é Alice Huang e como ela conheceu o CEO da Nvidia?

Alice Huang, também conhecida como Huang Le, trabalhou como repórter de televisão na China antes de se tornar executiva da Megaspeed, empresa de infraestrutura para inteligência artificial sediada em Singapura e cliente da Nvidia. Apesar do sobrenome em comum, ela e Jensen Huang não são parentes, segundo o Times.

A data em que os dois se conheceram permanece desconhecida. Registros reunidos pela emissora CNA os situam no mesmo circuito de eventos de tecnologia em Taipei desde 2024.

Em maio de 2025, Alice esteve em um jantar oferecido pelo CEO durante a feira Computex, segundo a AFP. Em outubro deste ano, antes de admitir a infidelidade, Jensen descreveu à Bloomberg seus contatos com Alice como semelhantes aos que mantinha com outros clientes e executivos chineses. Na ocasião, afirmou que ela já havia deixado a Megaspeed.

De onde saiu a suspeita de espionagem?

Em 29 de outubro, o The New York Times informou que autoridades americanas haviam investigado Alice sob suspeita de repassar informações a Pequim e de ajudar a contornar restrições à exportação de chips. Em nova reportagem, o jornal afirmou que o secretário de Estado, Marco Rubio, supervisionou a elaboração de um memorando sigiloso sobre o caso, com base em informações obtidas por vigilância eletrônica. O documento teria circulado entre autoridades americanas antes da viagem do presidente Donald Trump à China, em maio.

Segundo pessoas ouvidas pelo jornal sob condição de anonimato, autoridades dos EUA avaliaram que Alice havia sido recrutada pelo Ministério da Segurança do Estado da China.

O memorando não veio a público, e Alice não respondeu às tentativas de contato do Times. No domingo, Rubio se recusou a comentar o caso. Nesta segunda-feira, o porta-voz da diplomacia chinesa, Guo Jiakun, classificou a suspeita de espionagem como infundada.

O que a Megaspeed tem a ver com a disputa pelos chips?

Uma afiliada da Megaspeed na Malásia comprou ao menos US$ 4,8 bilhões em equipamentos de IA com tecnologia da Nvidia entre junho de 2024 e fevereiro de 2026, segundo registros comerciais citados pelo Times.

A escala dessas compras ajuda a explicar por que a empresa chamou a atenção de Washington. Os EUA impõem restrições à exportação de determinados chips avançados para a China, e operações em terceiros países tornam mais difícil acompanhar o destino final dos equipamentos.

O valor mede as compras da afiliada. O destino dos chips é uma questão separada. À Bloomberg, Jensen Huang afirmou que a Nvidia verificou as instalações das unidades de processamento gráfico, as GPUs, da Megaspeed e não encontrou desvio ilegal para a China. A fabricante também passou a exigir rastreamento de chips de novos parceiros de nuvem no Sudeste Asiático, segundo a Bloomberg.

O governo de Singapura confirmou que a polícia investiga a Megaspeed, sem detalhar o objeto da apuração. Em 31 de outubro, contestou uma reportagem do The Wall Street Journal e afirmou que suas autoridades não conduziram uma investigação sobre os supostos vínculos de Alice com a inteligência chinesa.

O que a Nvidia e o Congresso querem esclarecer?

Um comitê de conselheiros independentes, assessorado por advogados externos, vai examinar as informações disponíveis. Ao anunciar a investigação, o conselho disse que até então não tinha motivos para acreditar que segredos da Nvidia ou a segurança nacional dos EUA tivessem sido comprometidos. Também reafirmou a confiança em Huang, que segue no cargo e prometeu cooperar.

Em Washington, os presidentes de três comissões da Câmara dos Representantes pediram que Huang participe de uma reunião a portas fechadas em 18 de novembro. Os parlamentares querem detalhes sobre os contatos com Alice e sobre as medidas da Nvidia para proteger informações sensíveis. O executivo tem até quarta-feira, 11, para aceitar a data ou propor outra.

A questão que segue em aberto é se a proximidade com o CEO deu a Alice acesso a informações que ela não teria como executiva de uma empresa cliente.

Até agora, as reportagens e os documentos públicos não identificaram que informação sigilosa ela teria obtido de Huang nem demonstraram que a relação tenha influenciado decisões sobre vendas ou exportações de chips.

Leia a carta na íntegra

"Devo um pedido de desculpas à minha família e a todos vocês. Fui infiel à minha esposa. Minhas ações a magoaram e magoaram nossos filhos. Não há desculpa para o que fiz. Sinto muito profundamente. Ao longo da minha vida, minha família me deu amor e apoio. Eles merecem minha honestidade e lealdade. Em vez disso, eu os decepcionei e prejudiquei a vida que construímos juntos. Assumo total responsabilidade pelo que fiz e pela dor que causei, e aceito as críticas que vierem com isso. À minha esposa e família: amo vocês. Sei que um pedido de desculpas não pode desfazer o que fiz. Espero que nossa família se recupere e que, com o tempo, eu possa reconquistar a confiança de vocês. Aos meus colegas da NVIDIA, incluindo aqueles com quem trabalhei por décadas, e ao nosso conselho, parceiros e acionistas em todo o mundo: vocês merecem mais de mim. Liderar a NVIDIA é o privilégio da minha vida. Minha responsabilidade é servi-los e ser digno da sua confiança. Falhei nessa responsabilidade. Estou totalmente comprometido com a NVIDIA e trabalharei para reconquistar a sua confiança. Em relação às preocupações com a segurança nacional levantadas em reportagens, o Conselho de Administração da NVIDIA iniciou uma investigação independente. Apoio a investigação e cooperarei integralmente. Amo meu país e minha empresa. Estou comprometido em proteger a NVIDIA e apoiar a segurança nacional dos Estados Unidos. Tenho orgulho e sou grato por ser americano. Minha família não tem responsabilidade pelas minhas escolhas. Eu tenho. Por favor, respeitem a privacidade deles. Jensen"

