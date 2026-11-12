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O Outlook caiu? Serviço de e-mail da Microsoft tem instabilidade nesta quinta-feira, 12

O principal problema, segundo os usuários, era no carregamento da página

Hotmail: a Microsoft disse que estava trabalhando para solucionar a interrupção (Microsoft/Divulgação)

Hotmail: a Microsoft disse que estava trabalhando para solucionar a interrupção (Microsoft/Divulgação)

Tamires Vitorio
Tamires Vitorio

Repórter de Inteligência Artificial e Tecnologia

Publicado em 12 de novembro de 2026 às 15h46.

Última atualização em 12 de novembro de 2026 às 15h47.

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O Outlook, serviço de e-mail da Microsoft, passava por instabilidades nesta quinta-feira, 12, segundo relatos de usuários no site DownDetector.

O principal problema, segundo os usuários, era no carregamento da página.

*Mais informações em instantes

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