O Outlook caiu? Serviço de e-mail da Microsoft tem instabilidade nesta quinta-feira, 12

Hotmail: a Microsoft disse que estava trabalhando para solucionar a interrupção (Microsoft/Divulgação)
Repórter de Inteligência Artificial e Tecnologia
Publicado em 12 de novembro de 2026 às 15h46.
Última atualização em 12 de novembro de 2026 às 15h47.
O Outlook, serviço de e-mail da Microsoft, passava por instabilidades nesta quinta-feira, 12, segundo relatos de usuários no site DownDetector.
O principal problema, segundo os usuários, era no carregamento da página.
*Mais informações em instantes