Bolsa americana tem reação comedida à saída de Huang; Nvidia reduz perdas

Na primeira sessão sem Jensen Huang no comando, a Nvidia chegou a cair 14% na Nasdaq, onde suas ações são negociadas, nesta quinta-feira, 12. O cofundador deixou a fabricante de chips depois de 33 anos à frente dela.

Os papéis, que haviam fechado a quarta-feira, 11, a US$ 173,73, abriram a US$ 150,99 e chegaram a US$ 148,80, a menor cotação em 52 semanas. Por volta das 12h30, no horário de Brasília, a ação reduzia as perdas e caía 5,35%, a US$ 164,43.

A queda pesou sobre os índices americanos. No mesmo horário, o Nasdaq recuava 0,47% e o S&P 500, 0,23%. O Dow Jones operava estável, com alta de 0,01%. No início do pregão, a Nvidia liderava as quedas no Dow e no S&P 500, e tecnologia era o setor com pior desempenho do S&P.

O comunicado da renúncia de Huang saiu às 8h48 no horário de Nova York, 10h48 em Brasília. Huang deixou, com efeito imediato, os cargos de presidente, CEO e membro do conselho de administração.

A CFO Colette Kress assume como CEO interina e mantém a função de diretora financeira até que o conselho escolha um sucessor definitivo. A busca vai considerar nomes de dentro e de fora da empresa.

A Nvidia também nomeou Harvey C. Jones como o primeiro chair do conselho em sua história. Ex-CEO e ex-presidente executivo do conselho da Synopsys, Jones afirmou que o conselho tem total confiança em Kress e na equipe de liderança e que as operações, os compromissos com clientes e o cronograma de produtos devem seguir sem interrupção.

O comunicado não informa o motivo da renúncia nem menciona a investigação independente aberta pelo conselho no domingo, 8.

A renúncia vem depois de uma crise iniciada quando Huang admitiu, em mensagem aos funcionários, ter sido infiel. O New York Times identificou a mulher como Alice Huang, ex-executiva da Megaspeed, empresa de data centers de Singapura que, segundo autoridades americanas, é suspeita de coletar informações para Pequim. O governo chinês nega as acusações.

Na segunda-feira, 9, as ações caíram 4,27%, a US$ 178,67. Na terça-feira, 10, recuaram mais 5,47%, para US$ 168,89.

A quarta-feira trouxe um respiro, com alta de 2,92%. Ele não durou. No mesmo dia, o Times revelou um segundo relacionamento, com Kimberly Powell, vice-presidente de saúde da Nvidia e subordinada direta de Huang. Após o fechamento, o Wall Street Journal informou que o conselho se preparava para destituir o CEO, e as ações caíram mais de 8% no after-market.