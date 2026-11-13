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Claude fora do ar? IA da Anthropic tem instabilidade nesta sexta-feira, 13

Página de status da Anthropic indica desempenho degradado no claude.ai e no Claude Cowork; conector do Microsoft 365 tem falhas desde quinta

Claude: IA da Anthropic estava instável nesta sexta-feira, 13 (Imagem gerada por IA/Exame)

Claude: IA da Anthropic estava instável nesta sexta-feira, 13 (Imagem gerada por IA/Exame)

Tamires Vitorio
Tamires Vitorio

Repórter de Inteligência Artificial e Tecnologia

Publicado em 13 de novembro de 2026 às 08h55.

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O Claude, assistente de IA da Anthropic, apresenta instabilidade nesta sexta-feira, 13 de novembro de 2026. Segundo a página de status da empresa, o claude.ai e o Claude Cowork estão com desempenho degradado, enquanto a API e o Claude Code funcionam normalmente. Desde quinta-feira, 12, o conector do Microsoft 365 e o Claude for Outlook têm falhas causadas por um incidente nos serviços da Microsoft. O Claude teve outras duas instabilidades breves na mesma semana, nos dias 8 e 10.

O Claude, assistente de inteligência artificial da Anthropic, apresenta instabilidade nesta sexta-feira, 13. Segundo a página oficial de status da empresa, o claude.ai e o Claude Cowork aparecem com "desempenho degradado". A API, o Claude Code, o Console e as versões do Claude oferecidas em nuvens parceiras, como AWS, Google Cloud e Microsoft Foundry, seguem funcionando normalmente.

Até a publicação desta reportagem, a Anthropic não havia aberto um incidente específico para a lentidão desta sexta. A página de status registra apenas que nenhum incidente foi reportado no dia.

A instabilidade acontece a menos de uma semana da estreia das ações da Anthropic na Nasdaq, marcada para 19 de novembro, e num momento em que o Claude ganha espaço entre usuários domésticos.

Claude fora do ar? O que está funcionando

  • Com desempenho degradado: claude.ai e Claude Cowork
  • Operando normalmente: Claude API, Claude Code, Claude Console e Claude em nuvens parceiras (AWS, Google Cloud e Microsoft Foundry)
  • Com falhas desde quinta-feira: conector do Microsoft 365 e Claude for Outlook

Conector do Microsoft 365 está com falhas desde quinta

Desde a tarde de quinta-feira, 12, a Anthropic acompanha outro incidente, que segue em aberto: falhas no conector do Microsoft 365, usado para ligar o Claude ao e-mail, ao calendário, ao SharePoint e ao Teams.

De acordo com a Anthropic, a investigação começou às 14h52 (horário de Brasília), quando usuários passaram a ver erros e respostas lentas nessas integrações. Às 15h34, a empresa disse ter identificado um problema em um fornecedor externo. Mais tarde, informou que o Claude for Outlook também havia sido afetado e que o fornecedor estava reiniciando os servidores atingidos.

Às 19h23, a Anthropic atribuiu a falha a um incidente nos serviços do próprio Microsoft 365. Segundo a empresa, as ferramentas de e-mail, calendário e busca continuavam falhando na maior parte das solicitações. A companhia orientou os usuários a acompanhar a página de status da Microsoft e disse que vai atualizar o caso quando o serviço for restabelecido.

Instabilidades anteriores do Claude

O histórico da página de status mostra outros dois problemas nos últimos dias. Na terça-feira, 10, os modelos Fable 5.2 e Mythos 5.2 retornaram erros de sobrecarga durante cerca de quatro minutos.

No domingo, 8, o Claude Fable 5.1 teve erros elevados entre 5h18 e 5h32 (horário de Brasília). O problema atingiu ao mesmo tempo o claude.ai, a API, o Claude Code e o Claude Cowork. Segundo a Anthropic, uma correção foi aplicada em poucos minutos e o incidente foi encerrado na mesma manhã.

Como saber se o Claude está fora do ar

A Anthropic publica atualizações em tempo real na página status.claude.com, onde é possível ver a situação de cada serviço e o histórico de incidentes. Relatos de usuários também podem ser acompanhados no Downdetector.

Perguntas frequentes

O Claude está fora do ar? ＋

Na consulta desta sexta-feira, 13, a Anthropic indicava desempenho degradado no claude.ai e no Claude Cowork. Isso significa que os serviços podem ficar lentos ou apresentar erros. O Claude Code, a API e o Console apareciam como operacionais.

Quando o Claude vai voltar ao normal? ＋

Até a publicação, a Anthropic não havia divulgado uma previsão de normalização nem aberto um incidente específico para a lentidão no claude.ai e no Cowork.

A falha da Microsoft tem relação com a lentidão do Claude? ＋

A Anthropic atribuiu os erros no conector do Microsoft 365 e no Claude for Outlook à falha nos serviços da Microsoft. A empresa ainda não havia informado a causa da lentidão no claude.ai e no Cowork.

Como acompanhar o status do Claude? ＋

Na página status.claude.com, a Anthropic informa quais serviços estão operacionais, quais apresentam instabilidade e quais incidentes estão em investigação.

 

Glossário

Anthropic

Empresa americana de inteligência artificial fundada em 2021, criadora do Claude.

Claude Cowork

Modo do Claude que executa tarefas de trabalho com arquivos, conectores e ferramentas em nome do usuário.

Claude Code

Ferramenta da Anthropic que usa o Claude para escrever, revisar e corrigir código de programação.

Conector do Microsoft 365

Integração que permite ao Claude acessar e-mail, calendário, SharePoint e Teams da Microsoft.

Acompanhe tudo sobre:AnthropicInteligência artificialMicrosoft

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