Claude fora do ar? IA da Anthropic tem instabilidade nesta sexta-feira, 13

O Claude, assistente de inteligência artificial da Anthropic, apresenta instabilidade nesta sexta-feira, 13. Segundo a página oficial de status da empresa, o claude.ai e o Claude Cowork aparecem com "desempenho degradado". A API, o Claude Code, o Console e as versões do Claude oferecidas em nuvens parceiras, como AWS, Google Cloud e Microsoft Foundry, seguem funcionando normalmente.

Até a publicação desta reportagem, a Anthropic não havia aberto um incidente específico para a lentidão desta sexta. A página de status registra apenas que nenhum incidente foi reportado no dia.

A instabilidade acontece a menos de uma semana da estreia das ações da Anthropic na Nasdaq, marcada para 19 de novembro, e num momento em que o Claude ganha espaço entre usuários domésticos.

Claude fora do ar? O que está funcionando

Com desempenho degradado: claude.ai e Claude Cowork

claude.ai e Claude Cowork Operando normalmente: Claude API, Claude Code, Claude Console e Claude em nuvens parceiras (AWS, Google Cloud e Microsoft Foundry)

Claude API, Claude Code, Claude Console e Claude em nuvens parceiras (AWS, Google Cloud e Microsoft Foundry) Com falhas desde quinta-feira: conector do Microsoft 365 e Claude for Outlook

Conector do Microsoft 365 está com falhas desde quinta

Desde a tarde de quinta-feira, 12, a Anthropic acompanha outro incidente, que segue em aberto: falhas no conector do Microsoft 365, usado para ligar o Claude ao e-mail, ao calendário, ao SharePoint e ao Teams.

De acordo com a Anthropic, a investigação começou às 14h52 (horário de Brasília), quando usuários passaram a ver erros e respostas lentas nessas integrações. Às 15h34, a empresa disse ter identificado um problema em um fornecedor externo. Mais tarde, informou que o Claude for Outlook também havia sido afetado e que o fornecedor estava reiniciando os servidores atingidos.

Às 19h23, a Anthropic atribuiu a falha a um incidente nos serviços do próprio Microsoft 365. Segundo a empresa, as ferramentas de e-mail, calendário e busca continuavam falhando na maior parte das solicitações. A companhia orientou os usuários a acompanhar a página de status da Microsoft e disse que vai atualizar o caso quando o serviço for restabelecido.

Instabilidades anteriores do Claude

O histórico da página de status mostra outros dois problemas nos últimos dias. Na terça-feira, 10, os modelos Fable 5.2 e Mythos 5.2 retornaram erros de sobrecarga durante cerca de quatro minutos.

No domingo, 8, o Claude Fable 5.1 teve erros elevados entre 5h18 e 5h32 (horário de Brasília). O problema atingiu ao mesmo tempo o claude.ai, a API, o Claude Code e o Claude Cowork. Segundo a Anthropic, uma correção foi aplicada em poucos minutos e o incidente foi encerrado na mesma manhã.

Como saber se o Claude está fora do ar

A Anthropic publica atualizações em tempo real na página status.claude.com, onde é possível ver a situação de cada serviço e o histórico de incidentes. Relatos de usuários também podem ser acompanhados no Downdetector.