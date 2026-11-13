Claude fora do ar? IA da Anthropic tem instabilidade nesta sexta-feira, 13

Claude: IA da Anthropic estava instável nesta sexta-feira, 13 (Imagem gerada por IA/Exame)
Repórter de Inteligência Artificial e Tecnologia
Publicado em 13 de novembro de 2026 às 08h55.
O Claude, assistente de IA da Anthropic, apresenta instabilidade nesta sexta-feira, 13 de novembro de 2026. Segundo a página de status da empresa, o claude.ai e o Claude Cowork estão com desempenho degradado, enquanto a API e o Claude Code funcionam normalmente. Desde quinta-feira, 12, o conector do Microsoft 365 e o Claude for Outlook têm falhas causadas por um incidente nos serviços da Microsoft. O Claude teve outras duas instabilidades breves na mesma semana, nos dias 8 e 10.
O Claude, assistente de inteligência artificial da Anthropic, apresenta instabilidade nesta sexta-feira, 13. Segundo a página oficial de status da empresa, o claude.ai e o Claude Cowork aparecem com "desempenho degradado". A API, o Claude Code, o Console e as versões do Claude oferecidas em nuvens parceiras, como AWS, Google Cloud e Microsoft Foundry, seguem funcionando normalmente.
Até a publicação desta reportagem, a Anthropic não havia aberto um incidente específico para a lentidão desta sexta. A página de status registra apenas que nenhum incidente foi reportado no dia.
A instabilidade acontece a menos de uma semana da estreia das ações da Anthropic na Nasdaq, marcada para 19 de novembro, e num momento em que o Claude ganha espaço entre usuários domésticos.
Desde a tarde de quinta-feira, 12, a Anthropic acompanha outro incidente, que segue em aberto: falhas no conector do Microsoft 365, usado para ligar o Claude ao e-mail, ao calendário, ao SharePoint e ao Teams.
De acordo com a Anthropic, a investigação começou às 14h52 (horário de Brasília), quando usuários passaram a ver erros e respostas lentas nessas integrações. Às 15h34, a empresa disse ter identificado um problema em um fornecedor externo. Mais tarde, informou que o Claude for Outlook também havia sido afetado e que o fornecedor estava reiniciando os servidores atingidos.
Às 19h23, a Anthropic atribuiu a falha a um incidente nos serviços do próprio Microsoft 365. Segundo a empresa, as ferramentas de e-mail, calendário e busca continuavam falhando na maior parte das solicitações. A companhia orientou os usuários a acompanhar a página de status da Microsoft e disse que vai atualizar o caso quando o serviço for restabelecido.
O histórico da página de status mostra outros dois problemas nos últimos dias. Na terça-feira, 10, os modelos Fable 5.2 e Mythos 5.2 retornaram erros de sobrecarga durante cerca de quatro minutos.
No domingo, 8, o Claude Fable 5.1 teve erros elevados entre 5h18 e 5h32 (horário de Brasília). O problema atingiu ao mesmo tempo o claude.ai, a API, o Claude Code e o Claude Cowork. Segundo a Anthropic, uma correção foi aplicada em poucos minutos e o incidente foi encerrado na mesma manhã.
A Anthropic publica atualizações em tempo real na página status.claude.com, onde é possível ver a situação de cada serviço e o histórico de incidentes. Relatos de usuários também podem ser acompanhados no Downdetector.
Na consulta desta sexta-feira, 13, a Anthropic indicava desempenho degradado no claude.ai e no Claude Cowork. Isso significa que os serviços podem ficar lentos ou apresentar erros. O Claude Code, a API e o Console apareciam como operacionais.
Até a publicação, a Anthropic não havia divulgado uma previsão de normalização nem aberto um incidente específico para a lentidão no claude.ai e no Cowork.
A Anthropic atribuiu os erros no conector do Microsoft 365 e no Claude for Outlook à falha nos serviços da Microsoft. A empresa ainda não havia informado a causa da lentidão no claude.ai e no Cowork.
Na página status.claude.com, a Anthropic informa quais serviços estão operacionais, quais apresentam instabilidade e quais incidentes estão em investigação.
Glossário
Anthropic
Empresa americana de inteligência artificial fundada em 2021, criadora do Claude.
Claude Cowork
Modo do Claude que executa tarefas de trabalho com arquivos, conectores e ferramentas em nome do usuário.
Claude Code
Ferramenta da Anthropic que usa o Claude para escrever, revisar e corrigir código de programação.
Conector do Microsoft 365
Integração que permite ao Claude acessar e-mail, calendário, SharePoint e Teams da Microsoft.