Qual o melhor celular para quem trabalhar com redes sociais? Veja 8 modelos

Celulares para redes sociais: veja 8 modelos que se destacam por câmera, sistema e bateria (Getty Images)
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Publicado em 6 de maio de 2026 às 10h12.
O celular é o principal equipamento de trabalho para quem vive de redes sociais. Seja para captar conteúdo, responder mensagens de clientes, montar cronograma de posts, editar fotos e vídeos e participar de reuniões, o smartphone precisa ter bons recursos de câmera e bateria para dar conta dessa rotina.
Muitos pensam que só a Apple faz telefones bons para quem cria ou faz gestão de conteúdo, mas há opções no mercado que atendem perfis e orçamentos diversos. Veja oito modelos divididos por faixa de preço com foco nos recursos que fazem diferença na rotina de criação.
Antes dos modelos, há pelo menos quatro critérios a se considerar, que separam um smartphone de uso pessoal de um celular de trabalho para as redes sociais. Um desses recursos é a câmera, que além de tirar boas fotos deve ter boa performance em vídeo, com estabilidade em 4K e boa câmera frontal, para atender quem grava stories, lives e reels.
Outro ponto importante é a bateria: quem faz gestão e criação de conteúdo usa câmera, GPS, dados móveis e apps pesados ao mesmo tempo. Bateria abaixo de 4.500 mAh costuma não aguentar o expediente sem uma recarga no meio da tarde e pode atrapalhar o andamento do trabalho num dia de agenda cheia.
Editar cor, enquadramento e texto em telas de má qualidade pode comprometer o resultado final e entregar posts que ficam diferentes do planejado quando o seguidor abre no celular dele. Por isso a tela é um recurso que vale a pena ficar de olho, sobretudo para quem também trabalha como social media e cuida da parte de edição e design dos conteúdos.
Também é essencial garantir um sistema fluido para multitarefa. Alternar entre câmera, app de edição, planilha de planejamento, e-mail e WhatsApp sem travamento exige processador e memória RAM compatíveis com a demanda.
O iPhone 17 Pro Max ocupa o topo da lista por reunir todos os critérios em um aparelho: tem boa bateria, sistema e, principalmente, um bom conjunto de câmeras, que se destacam na lista quando o tópico é captação para vídeo.
O smartphone grava em 4K a 120 fps com suporte a ProRes, Dolby Vision e Apple Log 2 — formatos que permitem pós-produção com controle de cor profissional. A câmera frontal de 18 MP com Center Stage ajusta o enquadramento em videochamadas e lives, mantendo o rosto centralizado mesmo com movimentação.
A tela Super Retina XDR OLED de 6,9 polegadas com 120 Hz e brilho de até 3.000 nits facilita a revisão de material gravado em ambientes externos. A bateria entrega até 37 horas de reprodução de vídeo, segundo a Apple — a maior autonomia da história do iPhone. O chip A19 Pro com 12 GB de RAM sustenta edição de vídeo pesada em apps como CapCut e LumaFusion sem engasgo.
Para quem já usa Mac ou iPad no fluxo de trabalho, o ecossistema da Apple simplifica a transferência de arquivos via AirDrop e a continuidade entre dispositivos. O iOS também mantém boa compatibilidade com os apps de redes sociais — Instagram, TikTok e Snapchat costumam receber atualizações e otimizações para iPhones antes das versões Android. O preço no Brasil parte de cerca de R$ 9.149 na versão de 256 GB.
Quem não precisa da tela maior pode considerar o iPhone 17 Pro (6,3 polegadas), que traz o mesmo chip, a mesma câmera frontal e recursos de vídeo em formato mais compacto. Modelos da geração anterior, como o iPhone 16 Pro e o iPhone 15 Pro Max, seguem com desempenho forte para redes sociais e podem ser encontrados com desconto no mercado brasileiro.
O Galaxy S26 Ultra é o rival do modelo premium da Apple e leva vantagem em alguns pontos que pesam para quem gerencia redes sociais como negócio. A câmera principal de 200 MP com abertura f/1.4 captura mais luz que a geração anterior, e o zoom óptico de 5x (com Space Zoom de até 100x via IA) dá versatilidade para fotos de produto, eventos e conteúdo externo. A gravação de vídeo chega a 8K a 30 fps e 4K a 120 fps com estabilização avançada.
A tela Dynamic AMOLED 2X de 6,9 polegadas com resolução Quad HD+ traz um recurso inédito: a Tela de Privacidade, que restringe a visibilidade em ângulos laterais. Para quem revisa métricas, mensagens de clientes ou dados financeiros em locais públicos, o recurso agrega uma camada de segurança.
O processador Snapdragon 8 Elite Gen 5 com até 16 GB de RAM sustenta multitarefa pesada. A S Pen — presente no S26 Ultra — serve para anotações rápidas, marcação em imagens e organização de ideias. A bateria de 5.000 mAh com recarga rápida de 60 W alcança 75% em 30 minutos. O preço parte de R$ 11.499 na versão de 256 GB.
O Galaxy S24 Ultra continua entre os smartphones mais capazes do mercado para criação de conteúdo. A câmera principal também tem 200 MP, o zoom óptico chega a 5x com teleobjetiva periscópica, e o vídeo atinge 4K a 120 fps com HDR10+. A S Pen integrada e a tela de 6,8 polegadas entregam a mesma proposta de produtividade do sucessor.
O que muda em relação ao S26 Ultra é o processador Snapdragon 8 Gen 3 (ainda forte para a rotina de redes sociais). A recarga rápida fica em 45 W e não há o recurso de Tela de Privacidade. Em compensação, o preço caiu com a chegada da nova geração — é possível encontrar o S24 Ultra abaixo de R$ 6.000 em promoções no varejo brasileiro, o que o torna uma opção de alto desempenho com investimento menor.
O Galaxy S25 FE (Fan Edition) herda boa parte da experiência da linha S25 em um pacote mais acessível. A tela Dynamic AMOLED 2X de 6,7 polegadas com 120 Hz tem qualidade suficiente para edição e revisão de conteúdo. A câmera traseira traz sensor principal de 50 MP, ultrawide de 12 MP e teleobjetiva de 8 MP com zoom óptico de 3x — um conjunto versátil para fotos de produto e conteúdos do dia a dia.
A bateria de 4.900 mAh com recarga de 45 W dá conta de um dia de trabalho e o processador Exynos 2400 com 8 GB de RAM sustenta bem a alternância entre apps de edição e gestão. A Samsung garante anos de atualizações de sistema, o que estende a vida útil do aparelho.
O preço estimado fica entre R$ 2.800 e R$ 3.500, o que torna o S25 FE a melhor porta de entrada para quem quer experiência Samsung premium sem ultrapassar a faixa dos R$ 4 mil.
O Motorola Edge 60 Pro se destaca por dois pontos que pesam na rotina de quem trabalha com redes sociais: a bateria de 6.000 mAh — uma das maiores do mercado — e a recarga de 90 W, que entrega energia para o dia inteiro em cerca de seis minutos, segundo a Motorola. Para quem passa o dia gravando, editando e respondendo clientes, essa autonomia reduz a dependência da tomada.
A câmera traseira traz sensor principal de 50 MP com OIS e lentes Leica Summilux, teleobjetiva de 50 MP com zoom óptico de 2x e ultrawide de 10 MP. A câmera frontal de 50 MP é uma das mais resolutas da faixa e favorece selfies, stories e videochamadas. A tela pOLED de 6,7 polegadas com 120 Hz e brilho de 4.500 nits repete a qualidade do Edge 60 Fusion em um pacote com processador MediaTek Dimensity 8350, com 12 GB de RAM.
A certificação IP68/IP69 e a resistência militar MIL-STD-810H protegem contra água, poeira e quedas. O preço de lançamento foi R$ 3.999, mas em maio de 2026 o modelo aparece entre R$ 2.500 e R$ 2.900 no varejo online.
O Xiaomi 14T traz um diferencial que é o seu conjunto de câmeras com calibração Leica. O sensor principal de 50 MP (Sony IMX906) com abertura f/1.7 e OIS entrega fotos com boa fidelidade de cor e desempenho em ambientes com pouca luz. A teleobjetiva de 50 MP com distância focal equivalente a 50 mm funciona bem para retratos e fotos de produto. Os perfis fotográficos Leica Authentic e Leica Vibrant permitem estilos de imagem prontos para publicação.
A tela CrystalRes AMOLED de 6,67 polegadas com resolução 1.5K, taxa de atualização de até 144 Hz e brilho de pico de 4.000 nits entrega qualidade visual comparável à de modelos mais caros. A bateria de 5.000 mAh com recarga de 67 W completa a carga em menos de uma hora.
O processador MediaTek Dimensity 8300 Ultra com 12 GB de RAM e 512 GB de armazenamento sustenta edição de foto e vídeo sem gargalos. O aparelho conta com certificação IP68, 5G e Wi-Fi 6E. No varejo brasileiro, o modelo de 512 GB aparece entre R$ 3.100 e R$ 3.500 em maio de 2026 — abaixo do preço de lançamento de R$ 5.999.
O Motorola Edge 60 Fusion se posiciona como uma das melhores opções abaixo de R$ 2.000 para quem trabalha com redes sociais. A tela pOLED de 6,7 polegadas com resolução 1.5K, 120 Hz e brilho de até 4.500 nits — o mais alto da categoria, segundo a Motorola — garante visibilidade mesmo sob sol forte, algo que faz diferença para quem grava ou revisa conteúdo na rua.
A câmera principal de 50 MP com sensor Sony LYTIA e estabilização óptica entrega fotos nítidas em boa parte das condições de luz. A câmera frontal de 32 MP com gravação em 4K é um ponto forte para selfies e stories. A bateria de 5.200 mAh pode durar o dia todo sem ter que voltar à tomada.
A certificação IP68/IP69 e a resistência a quedas (MIL-STD-810H) protegem o aparelho em rotinas externas. O preço de lançamento foi R$ 2.999, mas em maio de 2026 já é possível encontrar o modelo entre R$ 1.500 e R$ 1.800 em promoções.
O Moto G86 fecha a lista como opção de entrada para quem está começando a produzir conteúdo ou precisa de um segundo aparelho. A câmera frontal de 32 MP favorece stories e gravações de rosto. A traseira tem sensor de 50 MP, o suficiente para fotos de produto e bastidores sem grandes exigências.
A tela de 6,67 polegadas com resolução 1220 x 2712 pixels tem boa nitidez para o segmento. A bateria de 5.200 mAh é uma das maiores da faixa e aguenta um dia de uso moderado sem recarga. O armazenamento de 256 GB (com opção de 512 GB) comporta um bom volume de fotos e vídeos antes de precisar de limpeza.
Com 5G, Wi-Fi 6, NFC e Bluetooth 5.4, o Moto G86 não fica devendo em conectividade. O preço no Brasil parte de cerca de R$ 1.500.