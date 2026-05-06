Qual o melhor celular para quem trabalhar com redes sociais? Veja 8 modelos

O celular é o principal equipamento de trabalho para quem vive de redes sociais. Seja para captar conteúdo, responder mensagens de clientes, montar cronograma de posts, editar fotos e vídeos e participar de reuniões, o smartphone precisa ter bons recursos de câmera e bateria para dar conta dessa rotina.

Muitos pensam que só a Apple faz telefones bons para quem cria ou faz gestão de conteúdo, mas há opções no mercado que atendem perfis e orçamentos diversos. Veja oito modelos divididos por faixa de preço com foco nos recursos que fazem diferença na rotina de criação.

Quais recursos importam na escolha de um celular para redes sociais?

Antes dos modelos, há pelo menos quatro critérios a se considerar, que separam um smartphone de uso pessoal de um celular de trabalho para as redes sociais. Um desses recursos é a câmera, que além de tirar boas fotos deve ter boa performance em vídeo, com estabilidade em 4K e boa câmera frontal, para atender quem grava stories, lives e reels.

Outro ponto importante é a bateria: quem faz gestão e criação de conteúdo usa câmera, GPS, dados móveis e apps pesados ao mesmo tempo. Bateria abaixo de 4.500 mAh costuma não aguentar o expediente sem uma recarga no meio da tarde e pode atrapalhar o andamento do trabalho num dia de agenda cheia.

Editar cor, enquadramento e texto em telas de má qualidade pode comprometer o resultado final e entregar posts que ficam diferentes do planejado quando o seguidor abre no celular dele. Por isso a tela é um recurso que vale a pena ficar de olho, sobretudo para quem também trabalha como social media e cuida da parte de edição e design dos conteúdos.

Também é essencial garantir um sistema fluido para multitarefa. Alternar entre câmera, app de edição, planilha de planejamento, e-mail e WhatsApp sem travamento exige processador e memória RAM compatíveis com a demanda.

8 celulares para quem trabalha com redes sociais

1. iPhone 17 Pro Max

O iPhone 17 Pro Max ocupa o topo da lista por reunir todos os critérios em um aparelho: tem boa bateria, sistema e, principalmente, um bom conjunto de câmeras, que se destacam na lista quando o tópico é captação para vídeo.

O smartphone grava em 4K a 120 fps com suporte a ProRes, Dolby Vision e Apple Log 2 — formatos que permitem pós-produção com controle de cor profissional. A câmera frontal de 18 MP com Center Stage ajusta o enquadramento em videochamadas e lives, mantendo o rosto centralizado mesmo com movimentação.

A tela Super Retina XDR OLED de 6,9 polegadas com 120 Hz e brilho de até 3.000 nits facilita a revisão de material gravado em ambientes externos. A bateria entrega até 37 horas de reprodução de vídeo, segundo a Apple — a maior autonomia da história do iPhone. O chip A19 Pro com 12 GB de RAM sustenta edição de vídeo pesada em apps como CapCut e LumaFusion sem engasgo.

Para quem já usa Mac ou iPad no fluxo de trabalho, o ecossistema da Apple simplifica a transferência de arquivos via AirDrop e a continuidade entre dispositivos. O iOS também mantém boa compatibilidade com os apps de redes sociais — Instagram, TikTok e Snapchat costumam receber atualizações e otimizações para iPhones antes das versões Android. O preço no Brasil parte de cerca de R$ 9.149 na versão de 256 GB.

Quem não precisa da tela maior pode considerar o iPhone 17 Pro (6,3 polegadas), que traz o mesmo chip, a mesma câmera frontal e recursos de vídeo em formato mais compacto. Modelos da geração anterior, como o iPhone 16 Pro e o iPhone 15 Pro Max, seguem com desempenho forte para redes sociais e podem ser encontrados com desconto no mercado brasileiro.

2. Galaxy S26 Ultra

O Galaxy S26 Ultra é o rival do modelo premium da Apple e leva vantagem em alguns pontos que pesam para quem gerencia redes sociais como negócio. A câmera principal de 200 MP com abertura f/1.4 captura mais luz que a geração anterior, e o zoom óptico de 5x (com Space Zoom de até 100x via IA) dá versatilidade para fotos de produto, eventos e conteúdo externo. A gravação de vídeo chega a 8K a 30 fps e 4K a 120 fps com estabilização avançada.

A tela Dynamic AMOLED 2X de 6,9 polegadas com resolução Quad HD+ traz um recurso inédito: a Tela de Privacidade, que restringe a visibilidade em ângulos laterais. Para quem revisa métricas, mensagens de clientes ou dados financeiros em locais públicos, o recurso agrega uma camada de segurança.

O processador Snapdragon 8 Elite Gen 5 com até 16 GB de RAM sustenta multitarefa pesada. A S Pen — presente no S26 Ultra — serve para anotações rápidas, marcação em imagens e organização de ideias. A bateria de 5.000 mAh com recarga rápida de 60 W alcança 75% em 30 minutos. O preço parte de R$ 11.499 na versão de 256 GB.

3. Galaxy S24 Ultra

O Galaxy S24 Ultra continua entre os smartphones mais capazes do mercado para criação de conteúdo. A câmera principal também tem 200 MP, o zoom óptico chega a 5x com teleobjetiva periscópica, e o vídeo atinge 4K a 120 fps com HDR10+. A S Pen integrada e a tela de 6,8 polegadas entregam a mesma proposta de produtividade do sucessor.

O que muda em relação ao S26 Ultra é o processador Snapdragon 8 Gen 3 (ainda forte para a rotina de redes sociais). A recarga rápida fica em 45 W e não há o recurso de Tela de Privacidade. Em compensação, o preço caiu com a chegada da nova geração — é possível encontrar o S24 Ultra abaixo de R$ 6.000 em promoções no varejo brasileiro, o que o torna uma opção de alto desempenho com investimento menor.

4. Galaxy S25 FE

O Galaxy S25 FE (Fan Edition) herda boa parte da experiência da linha S25 em um pacote mais acessível. A tela Dynamic AMOLED 2X de 6,7 polegadas com 120 Hz tem qualidade suficiente para edição e revisão de conteúdo. A câmera traseira traz sensor principal de 50 MP, ultrawide de 12 MP e teleobjetiva de 8 MP com zoom óptico de 3x — um conjunto versátil para fotos de produto e conteúdos do dia a dia.

A bateria de 4.900 mAh com recarga de 45 W dá conta de um dia de trabalho e o processador Exynos 2400 com 8 GB de RAM sustenta bem a alternância entre apps de edição e gestão. A Samsung garante anos de atualizações de sistema, o que estende a vida útil do aparelho.

O preço estimado fica entre R$ 2.800 e R$ 3.500, o que torna o S25 FE a melhor porta de entrada para quem quer experiência Samsung premium sem ultrapassar a faixa dos R$ 4 mil.

5. Motorola Edge 60 Pro

O Motorola Edge 60 Pro se destaca por dois pontos que pesam na rotina de quem trabalha com redes sociais: a bateria de 6.000 mAh — uma das maiores do mercado — e a recarga de 90 W, que entrega energia para o dia inteiro em cerca de seis minutos, segundo a Motorola. Para quem passa o dia gravando, editando e respondendo clientes, essa autonomia reduz a dependência da tomada.

A câmera traseira traz sensor principal de 50 MP com OIS e lentes Leica Summilux, teleobjetiva de 50 MP com zoom óptico de 2x e ultrawide de 10 MP. A câmera frontal de 50 MP é uma das mais resolutas da faixa e favorece selfies, stories e videochamadas. A tela pOLED de 6,7 polegadas com 120 Hz e brilho de 4.500 nits repete a qualidade do Edge 60 Fusion em um pacote com processador MediaTek Dimensity 8350, com 12 GB de RAM.

A certificação IP68/IP69 e a resistência militar MIL-STD-810H protegem contra água, poeira e quedas. O preço de lançamento foi R$ 3.999, mas em maio de 2026 o modelo aparece entre R$ 2.500 e R$ 2.900 no varejo online.

6. Xiaomi 14T

O Xiaomi 14T traz um diferencial que é o seu conjunto de câmeras com calibração Leica. O sensor principal de 50 MP (Sony IMX906) com abertura f/1.7 e OIS entrega fotos com boa fidelidade de cor e desempenho em ambientes com pouca luz. A teleobjetiva de 50 MP com distância focal equivalente a 50 mm funciona bem para retratos e fotos de produto. Os perfis fotográficos Leica Authentic e Leica Vibrant permitem estilos de imagem prontos para publicação.

A tela CrystalRes AMOLED de 6,67 polegadas com resolução 1.5K, taxa de atualização de até 144 Hz e brilho de pico de 4.000 nits entrega qualidade visual comparável à de modelos mais caros. A bateria de 5.000 mAh com recarga de 67 W completa a carga em menos de uma hora.

O processador MediaTek Dimensity 8300 Ultra com 12 GB de RAM e 512 GB de armazenamento sustenta edição de foto e vídeo sem gargalos. O aparelho conta com certificação IP68, 5G e Wi-Fi 6E. No varejo brasileiro, o modelo de 512 GB aparece entre R$ 3.100 e R$ 3.500 em maio de 2026 — abaixo do preço de lançamento de R$ 5.999.

7. Motorola Edge 60 Fusion

O Motorola Edge 60 Fusion se posiciona como uma das melhores opções abaixo de R$ 2.000 para quem trabalha com redes sociais. A tela pOLED de 6,7 polegadas com resolução 1.5K, 120 Hz e brilho de até 4.500 nits — o mais alto da categoria, segundo a Motorola — garante visibilidade mesmo sob sol forte, algo que faz diferença para quem grava ou revisa conteúdo na rua.

A câmera principal de 50 MP com sensor Sony LYTIA e estabilização óptica entrega fotos nítidas em boa parte das condições de luz. A câmera frontal de 32 MP com gravação em 4K é um ponto forte para selfies e stories. A bateria de 5.200 mAh pode durar o dia todo sem ter que voltar à tomada.

A certificação IP68/IP69 e a resistência a quedas (MIL-STD-810H) protegem o aparelho em rotinas externas. O preço de lançamento foi R$ 2.999, mas em maio de 2026 já é possível encontrar o modelo entre R$ 1.500 e R$ 1.800 em promoções.

8. Moto G86

O Moto G86 fecha a lista como opção de entrada para quem está começando a produzir conteúdo ou precisa de um segundo aparelho. A câmera frontal de 32 MP favorece stories e gravações de rosto. A traseira tem sensor de 50 MP, o suficiente para fotos de produto e bastidores sem grandes exigências.

A tela de 6,67 polegadas com resolução 1220 x 2712 pixels tem boa nitidez para o segmento. A bateria de 5.200 mAh é uma das maiores da faixa e aguenta um dia de uso moderado sem recarga. O armazenamento de 256 GB (com opção de 512 GB) comporta um bom volume de fotos e vídeos antes de precisar de limpeza.

Com 5G, Wi-Fi 6, NFC e Bluetooth 5.4, o Moto G86 não fica devendo em conectividade. O preço no Brasil parte de cerca de R$ 1.500.