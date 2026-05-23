Os 10 gadgets de R$ 100 a R$ 500 que realmente melhoram o home office

O IBGE registrou 9,5 milhões de brasileiros em trabalho remoto no quarto trimestre de 2022, o equivalente a 9,8% dos ocupados no país. O Ipea estima que o número poderia ser mais que o dobro: cerca de 20,5 milhões de postos (22,6% das ocupações) têm potencial para funcionar à distância. Se você faz parte dessa parcela — ou pretende fazer —, o espaço onde trabalha em casa pesa no rendimento tanto quanto a conexão ou o software que usa.

Montar um escritório completo custa caro, mas dá para resolver os gargalos mais comuns com gadgets para home office na faixa de R$ 100 a R$ 500. Veja os dez tipos de acessórios mais indicados abaixo, que influenciam na produtividade e no conforto do dia a dia.

10 gagdets que fazem diferença no home office

Monitor extra ou portátil

Alternar entre abas consome tempo e atenção. Um segundo monitor elimina essa fricção ao permitir que o e-mail fique visível enquanto a planilha ocupa a tela principal, ou que a videoconferência rode ao lado do documento compartilhado.

Na faixa de até R$ 500, há duas abordagens: o monitor portátil, para quem precisa de mobilidade, e o monitor fixo de 24 polegadas, para quem tem espaço na mesa:

Arzopa Z1FC: monitor portátil de 16,1 polegadas com painel IPS Full HD (1920 × 1080), taxa de atualização de 144 Hz, brilho de 320 cd/m², suporte a HDR10, tratamento antirreflexo e alto-falantes embutidos. Pesa cerca de 780 g e se conecta via Mini HDMI ou USB-C (vídeo e energia pelo mesmo cabo). O preço na loja oficial (br.arzopa.com) gira em torno de R$ 860, mas o modelo aparece com frequência em promoções no TikTok Shop e no Mercado Livre na faixa de R$ 490 a R$ 730 — vale monitorar;

monitor portátil de 16,1 polegadas com painel IPS Full HD (1920 × 1080), taxa de atualização de 144 Hz, brilho de 320 cd/m², suporte a HDR10, tratamento antirreflexo e alto-falantes embutidos. Pesa cerca de 780 g e se conecta via Mini HDMI ou USB-C (vídeo e energia pelo mesmo cabo). O preço na loja oficial (br.arzopa.com) gira em torno de R$ 860, mas o modelo aparece com frequência em promoções no TikTok Shop e no Mercado Livre na faixa de R$ 490 a R$ 730 — vale monitorar; LG 24MS500: monitor fixo de 24 polegadas, painel IPS Full HD, taxa de atualização de 100 Hz, tempo de resposta de 5 ms, brilho de 250 cd/m² e duas portas HDMI. Tem ajuste de inclinação e montagem VESA. Encontrado entre R$ 370 e R$ 540 em varejistas como KaBuM!, Amazon e Magazine Luiza.

Teclado e mouse sem fio

O teclado e o mouse que vêm com o notebook funcionam, mas não foram pensados para oito horas de digitação. Um periférico dedicado, com apoio de pulso e teclas de tamanho padrão, reduz a fadiga e melhora a postura. Mouse vertical, por sua vez, diminui a torção do punho — um ponto relevante para quem já sente desconforto no fim do expediente.

Kits prontos:

Logitech MK540: kit com teclado de tamanho padrão (layout ABNT2, apoio de pulso integrado, resistente a derramamento) e mouse ambidestro, ambos sem fio via receptor USB Unifying. Bateria do teclado dura até 36 meses; a do mouse, até 18 meses. Encontrado entre R$ 220 e R$ 400;

kit com teclado de tamanho padrão (layout ABNT2, apoio de pulso integrado, resistente a derramamento) e mouse ambidestro, ambos sem fio via receptor USB Unifying. Bateria do teclado dura até 36 meses; a do mouse, até 18 meses. Encontrado entre R$ 220 e R$ 400; Dell Pro KM5221W: kit com teclado ABNT2 silencioso e mouse óptico de 1600 DPI, conexão sem fio de 2,4 GHz via receptor USB. Possui 12 teclas programáveis e bateria de até 36 meses. Preço entre R$ 204 e R$ 235.

Peças avulsas:

Logitech Signature K650: teclado de tamanho padrão com apoio de pulso integrado, 24 atalhos de produtividade, conexão Bluetooth 5.1 ou receptor USB Logi Bolt, resistente a derramamento. Bateria de até 36 meses (duas pilhas AA). Compatível com Windows, Mac e Chrome OS. Preço entre R$ 205 e R$ 280;

teclado de tamanho padrão com apoio de pulso integrado, 24 atalhos de produtividade, conexão Bluetooth 5.1 ou receptor USB Logi Bolt, resistente a derramamento. Bateria de até 36 meses (duas pilhas AA). Compatível com Windows, Mac e Chrome OS. Preço entre R$ 205 e R$ 280; Multilaser MO384: mouse vertical ergonômico sem fio, 6 botões, DPI ajustável (800, 1200 e 1600), clique silencioso, conexão de 2,4 GHz. Funciona com uma pilha AA. Uma das opções mais acessíveis para quem quer testar o formato vertical, com preço entre R$ 90 e R$ 120.

Hub USB

Notebooks finos costumam ter duas ou no máximo uma porta USB-A. Quem conecta mouse, teclado, webcam, headset e pen drive ao mesmo tempo precisa de um hub para expandir as entradas sem ficar desconectando acessórios.

TP-Link UH700: hub com 7 portas USB 3.0, velocidade de até 5 Gbps, alimentação externa (fonte inclusa) e proteção contra sobrecorrente. Dimensões de 165 × 65,5 × 17,5 mm. Compatível com Windows, Mac e Linux. Preço entre R$ 267 e R$ 430;

hub com 7 portas USB 3.0, velocidade de até 5 Gbps, alimentação externa (fonte inclusa) e proteção contra sobrecorrente. Dimensões de 165 × 65,5 × 17,5 mm. Compatível com Windows, Mac e Linux. Preço entre R$ 267 e R$ 430; TP-Link UH400: versão compacta com 4 portas USB 3.0, cabo curto de 15 cm e chipset VIA VL812. Dimensões de 71 × 71 × 16,6 mm. Sem alimentação externa — ideal para quem precisa de poucas portas adicionais e quer algo portátil. Preço a partir de R$ 80.

Suporte ou braço articulado para monitor

Um monitor apoiado direto na mesa quase sempre fica abaixo da linha dos olhos. Isso força a inclinação do pescoço para baixo durante todo o expediente — uma das causas mais comuns de dor cervical em quem trabalha sentado por longos períodos. Suportes e braços articulados corrigem a altura, liberam espaço na mesa e permitem ajustar inclinação e distância.

Há opções para diferentes necessidades. Suportes fixos tipo "mesinha" (que elevam o monitor) começam a partir de R$ 30 em varejistas como Mercado Livre e Shopee. Braços articulados com regulagem de posição, como o ON-F90 (para monitores de 17 a 30 polegadas), ficam na faixa de R$ 80 a R$ 200. Para telas maiores ou montagem em parede, o ELG FULL40_PRO suporta TVs e monitores de 26 a 65 polegadas (até 30 kg) e custa entre R$ 100 e R$ 250.

Headset

Em videochamadas, o microfone importa tanto quanto o fone. Um headset com microfone dedicado e redução de ruído evita que o som do ambiente chegue ao interlocutor, além de isolar o áudio da reunião para quem está em espaço compartilhado.

Redragon Zeus Pro H510-PRO: headset com drivers de 53 mm, resposta de frequência de 20 Hz a 20 kHz, microfone omnidirecional, conexão tripla (2,4 GHz, Bluetooth e USB) e autonomia de cerca de 18 horas. É um modelo de perfil gamer, mas o tamanho do driver e a versatilidade de conexão funcionam bem para chamadas. Encontrado por até R$ 360 na KaBuM!;

headset com drivers de 53 mm, resposta de frequência de 20 Hz a 20 kHz, microfone omnidirecional, conexão tripla (2,4 GHz, Bluetooth e USB) e autonomia de cerca de 18 horas. É um modelo de perfil gamer, mas o tamanho do driver e a versatilidade de conexão funcionam bem para chamadas. Encontrado por até R$ 360 na KaBuM!; Logitech Zone 300: headset sem fio com Bluetooth 5.3, microfones duplos com redução de ruído no braço estendido, driver de 30 mm, alcance de até 30 metros e bateria de até 20 horas de escuta (16 horas de conversa). Pesa 122 g — o mais leve entre os dois — e tem carga rápida (5 minutos para 1 hora de uso). Preço sugerido de R$ 480 na Logitech Store.

Organizador de cabos

Cabos soltos atrapalham a limpeza do setup e, dependendo da quantidade, podem até estragar os fios que ficam embolados. Organizadores não exigem investimento alto e fazem diferença visual e funcional na mesa de trabalho.

As opções mais comuns incluem calhas adesivas (fixadas sob a mesa para esconder fios), organizadores com fita dupla-face (que agrupam cabos e os prendem a superfícies) e caixas organizadoras (que escondem fontes e carregadores). A maioria desses itens começa a partir de R$ 20 em varejistas como Mercado Livre, Shopee e Amazon. Ganchos adesivos para cabo saem por menos de R$ 15 o pacote; kits completos com calha, abraçadeiras e suporte para fonte ficam na faixa de R$ 40 a R$ 100.

Nobreak

Uma queda de energia no meio de uma videoconferência ou durante o salvamento de um arquivo pode custar horas de trabalho. O nobreak mantém o setup e o wi-fi ligados por alguns minutos após a queda, tempo suficiente para salvar documentos e encerrar processos. Além disso, funciona como estabilizador, protegendo os equipamentos contra oscilações da rede elétrica.

SMS Lite 600VA: nobreak interativo com entrada bivolt e saída 115V, 4 tomadas, onda senoidal por aproximação e estabilizador interno. Possui autodiagnóstico de bateria e sistema de recarga automática em 4 estágios. Indicado para PC, notebook, roteador e modem. Preço entre R$ 417 e R$ 550;

nobreak interativo com entrada bivolt e saída 115V, 4 tomadas, onda senoidal por aproximação e estabilizador interno. Possui autodiagnóstico de bateria e sistema de recarga automática em 4 estágios. Indicado para PC, notebook, roteador e modem. Preço entre R$ 417 e R$ 550; Intelbras XNB 600VA: nobreak interativo de 600 VA na versão 220V, com função semelhante: manter equipamentos essenciais ligados por alguns minutos em falta de energia. Preço na mesma faixa do SMS.

Cadeira ergonômica

A postura durante oito horas define boa parte do conforto (ou desconforto) ao longo da semana. Uma cadeira com ajuste de altura, apoio lombar e espuma de densidade adequada reduz a pressão sobre a coluna e diminui a fadiga muscular.

Na faixa de R$ 300 a R$ 500, há opções como a Start Line (Best Chair), a Wells (Healer) e a XTreme Gamers Supra — modelos que oferecem regulagem básica de altura e encosto. Nenhuma delas se compara a cadeiras de escritório mais caras, mas já são uma opção mais vantajosa do que cadeiras comuns, como as usadas na cozinha, por exemplo.

Apoios de pulso e de pés

Apoios de pulso e de pés estão entre os acessórios mais baratos e negligenciados da lista, mas que podem fazer diferença no esforço acumualdo da semana.

O apoio de pulso posiciona o punho em ângulo neutro durante a digitação e reduz a tensão sobre os tendões. Já o apoio de pés corrige a postura de quem tem mesa alta ou cadeira sem regulagem suficiente — mantém os joelhos em ângulo de 90 graus e distribui o peso do corpo de forma mais equilibrada.

Apoios de pulso em gel ou espuma custam a partir de R$ 25. Apoios de pés com ajuste de inclinação começam em torno de R$ 50, e kits completos (apoio de pés com suporte de monitor ou bandeja) chegam a R$ 200.

Assistente de voz

Um smart speaker com assistente de voz funciona como atalho para tarefas que interrompem o fluxo de trabalho: definir timers, criar lembretes, verificar a agenda, controlar luzes e aparelhos inteligentes e até fazer chamadas — tudo por comando de voz, sem tirar as mãos do teclado.

A opção mais popular é a Amazon Echo Pop, versão compacta com Alexa, conexão Wi-Fi dual-band e Bluetooth, alto-falante frontal com som direcionado e integração com dispositivos de casa inteligente. Permite parear lâmpadas, tomadas e outros acessórios compatíveis e controlá-los por voz e custa a partir de R$ 379 na Amazon.