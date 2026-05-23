Os 10 gadgets de R$ 100 a R$ 500 que realmente melhoram o home office

Gadgets para home office: dez tipos de acessório de R$ 100 a R$ 500 que fazem diferença no trabalho remoto (Divulgação Pekic / Getty Images/Getty Images)
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Publicado em 23 de maio de 2026 às 11h00.
O IBGE registrou 9,5 milhões de brasileiros em trabalho remoto no quarto trimestre de 2022, o equivalente a 9,8% dos ocupados no país. O Ipea estima que o número poderia ser mais que o dobro: cerca de 20,5 milhões de postos (22,6% das ocupações) têm potencial para funcionar à distância. Se você faz parte dessa parcela — ou pretende fazer —, o espaço onde trabalha em casa pesa no rendimento tanto quanto a conexão ou o software que usa.
Montar um escritório completo custa caro, mas dá para resolver os gargalos mais comuns com gadgets para home office na faixa de R$ 100 a R$ 500. Veja os dez tipos de acessórios mais indicados abaixo, que influenciam na produtividade e no conforto do dia a dia.
Alternar entre abas consome tempo e atenção. Um segundo monitor elimina essa fricção ao permitir que o e-mail fique visível enquanto a planilha ocupa a tela principal, ou que a videoconferência rode ao lado do documento compartilhado.
Na faixa de até R$ 500, há duas abordagens: o monitor portátil, para quem precisa de mobilidade, e o monitor fixo de 24 polegadas, para quem tem espaço na mesa:
O teclado e o mouse que vêm com o notebook funcionam, mas não foram pensados para oito horas de digitação. Um periférico dedicado, com apoio de pulso e teclas de tamanho padrão, reduz a fadiga e melhora a postura. Mouse vertical, por sua vez, diminui a torção do punho — um ponto relevante para quem já sente desconforto no fim do expediente.
Kits prontos:
Peças avulsas:
Notebooks finos costumam ter duas ou no máximo uma porta USB-A. Quem conecta mouse, teclado, webcam, headset e pen drive ao mesmo tempo precisa de um hub para expandir as entradas sem ficar desconectando acessórios.
Um monitor apoiado direto na mesa quase sempre fica abaixo da linha dos olhos. Isso força a inclinação do pescoço para baixo durante todo o expediente — uma das causas mais comuns de dor cervical em quem trabalha sentado por longos períodos. Suportes e braços articulados corrigem a altura, liberam espaço na mesa e permitem ajustar inclinação e distância.
Há opções para diferentes necessidades. Suportes fixos tipo "mesinha" (que elevam o monitor) começam a partir de R$ 30 em varejistas como Mercado Livre e Shopee. Braços articulados com regulagem de posição, como o ON-F90 (para monitores de 17 a 30 polegadas), ficam na faixa de R$ 80 a R$ 200. Para telas maiores ou montagem em parede, o ELG FULL40_PRO suporta TVs e monitores de 26 a 65 polegadas (até 30 kg) e custa entre R$ 100 e R$ 250.
Em videochamadas, o microfone importa tanto quanto o fone. Um headset com microfone dedicado e redução de ruído evita que o som do ambiente chegue ao interlocutor, além de isolar o áudio da reunião para quem está em espaço compartilhado.
Cabos soltos atrapalham a limpeza do setup e, dependendo da quantidade, podem até estragar os fios que ficam embolados. Organizadores não exigem investimento alto e fazem diferença visual e funcional na mesa de trabalho.
As opções mais comuns incluem calhas adesivas (fixadas sob a mesa para esconder fios), organizadores com fita dupla-face (que agrupam cabos e os prendem a superfícies) e caixas organizadoras (que escondem fontes e carregadores). A maioria desses itens começa a partir de R$ 20 em varejistas como Mercado Livre, Shopee e Amazon. Ganchos adesivos para cabo saem por menos de R$ 15 o pacote; kits completos com calha, abraçadeiras e suporte para fonte ficam na faixa de R$ 40 a R$ 100.
Uma queda de energia no meio de uma videoconferência ou durante o salvamento de um arquivo pode custar horas de trabalho. O nobreak mantém o setup e o wi-fi ligados por alguns minutos após a queda, tempo suficiente para salvar documentos e encerrar processos. Além disso, funciona como estabilizador, protegendo os equipamentos contra oscilações da rede elétrica.
A postura durante oito horas define boa parte do conforto (ou desconforto) ao longo da semana. Uma cadeira com ajuste de altura, apoio lombar e espuma de densidade adequada reduz a pressão sobre a coluna e diminui a fadiga muscular.
Na faixa de R$ 300 a R$ 500, há opções como a Start Line (Best Chair), a Wells (Healer) e a XTreme Gamers Supra — modelos que oferecem regulagem básica de altura e encosto. Nenhuma delas se compara a cadeiras de escritório mais caras, mas já são uma opção mais vantajosa do que cadeiras comuns, como as usadas na cozinha, por exemplo.
Apoios de pulso e de pés estão entre os acessórios mais baratos e negligenciados da lista, mas que podem fazer diferença no esforço acumualdo da semana.
O apoio de pulso posiciona o punho em ângulo neutro durante a digitação e reduz a tensão sobre os tendões. Já o apoio de pés corrige a postura de quem tem mesa alta ou cadeira sem regulagem suficiente — mantém os joelhos em ângulo de 90 graus e distribui o peso do corpo de forma mais equilibrada.
Apoios de pulso em gel ou espuma custam a partir de R$ 25. Apoios de pés com ajuste de inclinação começam em torno de R$ 50, e kits completos (apoio de pés com suporte de monitor ou bandeja) chegam a R$ 200.
Um smart speaker com assistente de voz funciona como atalho para tarefas que interrompem o fluxo de trabalho: definir timers, criar lembretes, verificar a agenda, controlar luzes e aparelhos inteligentes e até fazer chamadas — tudo por comando de voz, sem tirar as mãos do teclado.
A opção mais popular é a Amazon Echo Pop, versão compacta com Alexa, conexão Wi-Fi dual-band e Bluetooth, alto-falante frontal com som direcionado e integração com dispositivos de casa inteligente. Permite parear lâmpadas, tomadas e outros acessórios compatíveis e controlá-los por voz e custa a partir de R$ 379 na Amazon.