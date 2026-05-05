Quais iPhones devem receber o iOS 27 e quais ficam de fora da atualização

A cada nova versão do iOS, parte dos iPhones em circulação perde o direito à atualização. Com o iOS 27, o corte deve atingir os modelos equipados com o chip A13 Bionic — o que inclui toda a linha iPhone 11 e o iPhone SE de 2ª geração.

A informação vem de um vazamento publicado pelo perfil Instant Digital, no Weibo, e ainda depende de confirmação oficial da Apple na WWDC 2026, marcada para 8 a 12 de junho.

Se o rumor se confirmar, o requisito mínimo de hardware passa a ser o chip A14 Bionic, presente no iPhone 12 lançado em 2020. O padrão segue a política de suporte da Apple, que costuma manter atualizações por seis a sete anos após o lançamento de cada modelo.

Quais iPhones devem receber o iOS 27

Segundo o vazamento, todos os modelos a partir do iPhone 12 estão na lista de compatibilidade. O grupo abrange aparelhos de seis linhas distintas, além do iPhone SE de 3ª geração:

Linha iPhone 12: iPhone 12, 12 mini, 12 Pro e 12 Pro Max;

Linha iPhone 13: iPhone 13, 13 mini, 13 Pro e 13 Pro Max;

Linha iPhone 14: iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro e 14 Pro Max;

Linha iPhone 15: iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro e 15 Pro Max;

Linha iPhone 16: iPhone 16, 16 Plus, 16e, 16 Pro e 16 Pro Max;

Linha iPhone 17: iPhone 17, iPhone Air, 17e, 17 Pro e 17 Pro Max;

iPhone SE: 3ª geração (2022) e posteriores.

Os modelos mais antigos da lista — iPhone 12 e 12 mini — completam seis anos de mercado em 2026. Caso recebam o iOS 27, chegarão à sétima versão de sistema, contando a partir do iOS 21 que estreou com eles.

Quais iPhones ficam sem o iOS 27

O vazamento do Instant Digital aponta quatro modelos que devem perder suporte:

iPhone 11;

iPhone 11 Pro;

iPhone 11 Pro Max;

iPhone SE (2ª geração).

Todos compartilham o processador A13 Bionic, lançado em 2019. Com o iOS 26 — versão atual do sistema —, esses aparelhos já haviam chegado ao limite do ciclo habitual de atualizações da Apple.

Perder o suporte ao novo iOS não significa que o aparelho para de funcionar. Ligações, aplicativos e funções do dia a dia continuam operando no iOS 26. A Apple costuma liberar atualizações pontuais de segurança para modelos antigos por mais algum tempo após o fim do suporte ao sistema principal.

Por que o corte no A13 Bionic

O critério provável para a exclusão está ligado às exigências de processamento dos novos recursos de inteligência artificial embarcados no iOS. A Apple Intelligence, conjunto de funções de IA lançado com o iOS 26, exige o chip A17 Pro ou superior para operar com todas as capacidades. Mesmo os modelos compatíveis com o iOS 27 que possuem chips anteriores ao A17 Pro — como iPhone 12, 13 e 14 — devem receber a atualização de sistema, mas sem acesso a parte dos recursos de IA.

O A14 Bionic, chip mínimo do iOS 27 segundo o rumor, tem arquitetura de 5 nanômetros e Neural Engine de 16 núcleos. Já o A13, de 7 nanômetros, conta com um Neural Engine de 8 núcleos — metade da capacidade de inferência local. Essa diferença de poder de processamento para tarefas de IA pode ter pesado na decisão da Apple.

Quando o iOS 27 deve ser lançado?

A Apple segue um calendário previsível para novas versões do iOS. O cronograma esperado para o iOS 27 é:

Anúncio oficial: keynote da WWDC 2026, em 8 de junho de 2026;

Beta para desenvolvedores: disponível no mesmo dia do anúncio;

Beta pública: entre o final de junho e julho de 2026;

Versão final: setembro de 2026, junto com os novos iPhones da geração seguinte.

A Apple já confirmou as datas da WWDC 2026 (8 a 12 de junho), mas não divulgou detalhes sobre o iOS 27, incluindo a lista de compatibilidade. Toda informação sobre os modelos suportados vem do vazamento do Instant Digital, que acertou detalhes de produtos anteriores.

O que esperar do iOS 27

Os rumores apontam um ciclo focado em estabilidade e correções, em linha com o que a Apple fez com o Mac OS X Snow Leopard em 2009 — menos funções novas e mais refinamento do que já existe.

Entre as mudanças esperadas estão uma reformulação da Siri com um aplicativo dedicado e capacidades de chatbot, ajustes na Dynamic Island, melhorias no teclado com autocorreção mais precisa e um controle deslizante para regular a transparência do Liquid Glass, a linguagem visual introduzida no iOS 26.

Para quem tem um iPhone 12 ou posterior, a recomendação é manter espaço livre de armazenamento e fazer backup no iCloud ou no computador antes de instalar a atualização, quando ela estiver disponível.