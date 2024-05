Como descobrir a senha do Wi-Fi que estou conectado

Descubra como encontrar e resgatar senhas de Wi-Fi em dispositivos Android, iOS, Windows, macOS e Linux.

Conectar-se a uma rede wi-fi é certamente uma conveniência, seja ela pública (restaurantes e afins) ou privada (a sua empresa ou sua casa, por exemplo). E como os sistemas operacionais móveis já fazem há tempos, basta apenas uma conexão confirmada para que ela fique armazenada e, sempre que você estiver pela região, você novamente fique online por ela.

Mas isso nem sempre se traduz para “saber a senha”, certo? Às vezes, a nossa conexão é tão antiga que nos esquecemos desse detalhe, acomodados com a interação entre o roteador e o nosso celular sem perguntar esse dado importante. Mas por vezes podemos precisar de um lembrete, então veja dicas de como resgatar a senha para futuras interações.

Como ver a senha do wifi pelo Android

Quando nos conectamos à rede Wi-Fi pelo Android, o mais comum é sermos informados da senha apenas na primeira vez, esquecendo dela nas conexões posteriores por já a termos “salva” no dispositivo. Entretanto, essa senha está lá – ou precisaríamos pedir permissão sempre que quiséssemos utilizar a conexão, certo?

Para encontrar o registro dessa senha, basta seguir os passos abaixo:

Abra o menu de configurações do seu Android e acesse a guia “Conexões” – alternadamente, você pode manter pressionado o símbolo que ativa a conexão sem fio do seu celular para ir direto à esta tela – abrindo então a opção “Wi-Fi”

Procure e selecione o nome da rede Wi-Fi cuja senha você quer descobrir

Nela, procure o símbolo em forma de “Engrenagem”: essas são as configurações de conexão

Procure pela opção "Compartilhar" e toque nela. A senha da rede Wi-Fi será exibida na sua tela

Como encontrar senhas de Wi-fi salvas no iPhone ou iPad

No caso dos dispositivos da Apple, a situação requer um pouquinho mais de atenção. Para começar, certifique-se de que seu sistema operacional (“iOS” para iPhones; “iPadOS” para iPads) esteja rodando na versão 16.1 ou posterior.

Isso assegurado, siga os passos a seguir:

Abra os “Ajustes” do seu dispositivo e toque em “Wi-Fi”, selecionando o nome da rede cuja senha você quer descobir

Ao lado dela, há um botão na forma da letra “i”: toque nele, depois em “Senha”

O sistema operacional pedirá pela sua autenticação, via FaceID (reconhecimeno facial), TouchID (leitura de digital) ou código de acesso do dispositivo (os números que você digita para “abrir” o celular)

A senha da rede Wi-Fi será exibida na tela

No caso de aparelhos com versões anteriores à 16.1, o processo é parecido, mas tem algumas alterações:

Baixe e instale (se ainda não o tiver) o aplicativo "Keychain Access" em seu dispositivo, e abra-o

Selecione a guia "Senhas" e, depois, procure o nome da rede Wi-Fi cuja senha você quer saber

A senha pedida será exibida na tela

É importante ressaltar que o Keychain Access só existe em sua versão mobile para aparelhos com versões do iOS ou iPadOS anteriores à 16.1. Nesta versão e nas que vieram após ela, o processo foi absorvido pelo próprio sistema a fim de ampliar sua segurança com mais camadas.

Em outras palavras: não tente usar o Keychain Access em versões recentes dos sistemas operacionais.

Como saber a senha do Wi-fi que estou conectado no Windows

Apesar de suas inúmeras versões, o Windows, sistema operacional da Microsoft para computadores pessoais, mantém seus controles sistêmicos mais ou menos uniformizados, então a dica a seguir vale para todas as versões desde o Windows 7 até o atual Windows 11.

Clique no botão "Iniciar" e selecione "Configurações" (o antigo “Painel de Controle”), seguido de “Rede e Internet”. Se você não reconhecê-lo, o menu “Configurações” é aberto pelo símbolo de engrenagem no menu “Iniciar”

Clique em "Status" e vá para a opção "Exibir propriedades da rede"

Na seção "Propriedades da Internet", clique no botão "Exibir" e a senha da rede Wi-Fi vai aparecer na tela.

Como descobrir a senha no macOS

Considerando o quanto a Apple gosta de criar camadas de proteção para assegurar a privacidade de seus usuários, encontrar uma senha Wi-Fi previamente salva no sistema é surpreendentemente fácil:

Usando o “Finder”, abra a opção “Aplicativos", seguida de “Utilitários”

Em seguida, procure a aba "Acesso às Chaves" e, no painel à esquerda, clique no ícone da rede Wi-Fi para a qual você deseja ver a senha: ela será exibida no lado direito da tela

Como saber senha pelo Linux

O Linux, de uma forma geral, é um sistema operacional destinado a quem tem mais familiaridade com linhas de código ou comandos um pouco mais complicados que o “aperte e clique” do Windows e do macOS. Claro que isso não quer dizer que você tenha que ser um programador e, dependendo da distribuição usada (Ubuntu, Mint e afins), isso pode ser mais fácil ou mais difícil.

Por isso, o método abaixo pode ser usado em qualquer formato do sistema operacional aberto, sem restrição:

Antes de tudo, abra o Terminal

Uma vez nele, digite o seguinte comando, sem as aspas: “nmcli connection show”. Lembre-se de respeitar os espaços e grau (maiusculas ou minúsculas) das letras. Este comando exibirá todas as rede Wi-Fi salvas no seu computador

Ainda no Terminal, agora digite o comando “nmcli connection show ”. Novamente, sem aspas e respeitando os devidos espaços e graus de letras

Com isso, todas as informações pertinentes à conexão selecionada – incluindo a sua senha – serão exibidas na tela.