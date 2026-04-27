Motorola Edge 50 ainda vale a pena comprar? Saiba preço, câmera e desempenho

O Motorola Edge 50 foi lançado no Brasil em setembro de 2024 pelo preço sugerido de R$ 2.999. Menos de dois anos depois, o mesmo aparelho aparece em ofertas por volta de R$ 1.900 na versão de 512 GB — uma queda de mais de 35% em relação ao valor de estreia. Para quem procura um intermediário premium com câmera versátil e construção resistente, o momento de compra é dos mais favoráveis.

Quanto custa o Motorola Edge 50 no Brasil?

O preço de lançamento de R$ 2.999 colocava o Edge 50 em desvantagem diante de concorrentes que já chegavam mais baratos.

Agora, em abril de 2026, versão de 256 GB com 12 GB de RAM gira entre R$ 2.000 e R$ 2.500 na loja oficial da Motorola. O modelo de 512 GB apareceu na Shopee, vendido pela própria Motorola, por R$ 1.931 no Pix.

Para efeito de comparação, o Samsung Galaxy A55 com 256 GB custa entre R$ 2.100 e R$ 2.400 no varejo. O Edge 50 entrega zoom óptico de 3x e carregamento de 68 W — dois recursos que o rival da Samsung não oferece — por preço igual ou menor.

Como é a câmera do Motorola Edge 50?

São quatro sensores: principal de 50 MP (Sony LYTIA 700C, f/1.8, OIS), telefoto de 10 MP com zoom óptico 3x (OIS), ultrawide de 13 MP (120°, com autofoco para macro) e frontal de 32 MP.

O sensor principal entrega boa definição e cores próximas do natural, com estabilização óptica que ajuda em cenas com menos luz. O modo noturno fica atrás de flagships acima de R$ 4.000, mas resolve para a faixa de preço.

O zoom óptico de 3x é o diferencial que mais pesa na comparação direta. O Galaxy A55 depende de zoom digital e perde qualidade visível a partir de 2x. No Edge 50, a telefoto mantém nitidez em registros distantes. A ultrawide faz o esperado — campo amplo, distorção controlada, resultado fraco no escuro. A frontal de 32 MP se destaca pela faixa dinâmica, segundo testes do GSMArena.

O aparelho grava em 4K a 30 fps com todas as câmeras, incluindo a frontal. A estabilização funciona bem em movimento, e o modo Horizon Lock mantém o horizonte estável mesmo com rotações bruscas. O foco automático pode oscilar em objetos muito próximos durante a filmagem.

Qual o desempenho do Motorola Edge 50?

O Snapdragon 7 Gen 1 Accelerated Edition, fabricado em 4 nm, é o chip que a Motorola escolheu para toda a linha Edge 50 — do Fusion ao modelo base. O processador lida bem com redes sociais, navegação, streaming e multitarefa entre aplicativos. Os 12 GB de RAM (com opção de mais 12 GB via RAM Boost) garantem que apps fiquem abertos em segundo plano sem recarregar.

Em benchmarks, o Edge 50 atinge cerca de 690 mil pontos no AnTuTu, o que o coloca acima do Exynos 1480 do Galaxy A55 em tarefas de CPU e GPU. No uso cotidiano, a diferença é perceptível em carregamento de apps pesados e transições entre câmeras.

Para jogos casuais — Free Fire, PUBG Mobile em configurações médias — o desempenho é fluido. Títulos mais exigentes como Genshin Impact rodam com qualidade gráfica média, mas podem provocar aquecimento após sessões prolongadas. Quem prioriza jogos pesados encontra opções com chips mais potentes na mesma faixa, como o Poco X6 Pro com Dimensity 8300 Ultra.

O aplicativo de câmera é um ponto que merece menção: segundo análises do TudoCelular e GSMArena, a interface apresenta lentidão na troca entre modos e no processamento de fotos, especialmente em cenas com HDR.

Quanto dura a bateria do Motorola Edge 50?

A bateria de 5.000 mAh com inteligência artificial (IA) para gestão de consumo, com suporte a carregamento sem fio de 15 W. Em uso moderado — redes sociais, mensagens, streaming eventual — o aparelho passa de 20 horas sem recarga, segundo dados da Motorola. Análises independentes apontam entre 5 e 7 horas de tela ligada, variando conforme o perfil de uso.

O carregamento rápido TurboPower de 68 W é um dos destaques. A Motorola informa que 15 minutos na tomada recuperam carga suficiente para o dia, e o ciclo completo leva cerca de 50 minutos. O carregador acompanha o aparelho na caixa.

Tela, construção e resistência

A tela pOLED de 6,7 polegadas com resolução 1.5K (2712 x 1220), taxa de 120 Hz e brilho de até 1.600 nits entrega uma experiência visual de nível superior para a categoria. O painel curvo nas laterais divide opiniões — há quem goste do efeito imersivo e quem prefira telas planas para evitar toques acidentais.

O acabamento em couro vegano com cores certificadas pelo Pantone Color Institute diferencia o Edge 50 visualmente. O peso de 180 g e a espessura de 7,79 mm o tornam um aparelho leve e fino para o tamanho da tela. A proteção Gorilla Glass 5 cobre o display, e a estrutura em alumínio dá rigidez ao conjunto.

A certificação IP68 garante resistência a imersão em 1,5 metro de água por até 30 minutos. A homologação militar MIL-STD-810H acrescenta aprovação em 16 testes de resistência a quedas, temperaturas extremas, umidade e vibração.

Para quem o Motorola Edge 50 faz sentido?

O Edge 50 atende bem quem busca câmeras versáteis com zoom óptico, recarga rápida, construção resistente e tela de qualidade — tudo por menos de R$ 2.500. O preço em abril de 2026, especialmente na versão de 512 GB abaixo de R$ 2.000, torna a relação custo-benefício difícil de bater na categoria.

Quem depende de desempenho bruto para jogos pesados ou quer o maior ciclo possível de atualizações encontra razões para olhar alternativas. O Poco X6 Pro entrega mais potência de processamento por preço similar. O Galaxy A55 oferece suporte de software mais longo. O Edge 50 Pro, quando aparece em promoção, acrescenta tela de 144 Hz e recarga de 125 W.