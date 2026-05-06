5 melhores celulares para fotografia profissional em 2026

Celular para fotografia profissional: veja cinco modelos que se destacam (Getty Images)
Colaboradora
Publicado em 6 de maio de 2026 às 10h14.
Há poucos anos, a fotografia profissional exigia um grande equipamento em campo, com jogo de câmera dedicado, lentes, luzes e até um notebook para edição. Esse kit encolheu com a modernização dos celulares, cujos modelos topo de linha já reúnem recursos que substituem vários gadgets fotográficos dentro do bolso.
Para quem trabalha com imagem, a vantagem vai além da portabilidade. Os melhores celulares para fotografia profissional já permitem editar o arquivo direto no aparelho e publicar em redes antes de processar o material da câmera principal, sem contar a alternância entre distâncias focais sem trocar de lente. Veja cinco modelos que se destacam no segmento.
Com um sensor principal de 200 MP (HP2, 1/1,3") que a Samsung usa desde o S23 Ultra, o modelo também traz uma lente com abertura de f/1.4, ótima para a captação de luz em ambientes escuros. O sistema de quatro câmeras traz ainda uma ultrawide de 50 MP, uma teleobjetiva de 10 MP com zoom 3x e uma teleobjetiva periscópica de 50 MP com zoom óptico de 5x (f/2.9).
O modo Expert RAW grava em formato RAW com bracketing de exposição. Na versão de 2026, o recurso Virtual Reflector simula um refletor para equilibrar sombras em retratos. Em vídeo, o aparelho grava em 8K a 30 fps e oferece o formato APV com perfil Log, que preserva alcance dinâmico para colorização em pós-produção.
O ponto forte para profissionais é o tamanho dos arquivos: as fotos de 200 MP permitem recortes agressivos sem perda visível de detalhe. O ponto de atenção fica por conta do sensor de 10 MP na telefoto 3x, que entrega menos detalhe que os módulos equivalentes dos concorrentes chineses.
No Brasil, o modelo sai por R$ 13.840 o modelo com 1 TB na loja oficial da Samsung.
O modelo mais avançado da Apple até o momento utiliza o sistema de câmeras Fusion Pro, composto por três sensores de 48 MP: a Fusion Main (24 mm, f/1.78), a Fusion Ultra Wide (13 mm, f/2.2, 120°) e uma telefoto com design tetraprism de segunda geração.
É na telefoto que está o maior salto, pois a Apple adotou um sensor 56% maior do que o do iPhone 16 Pro Max. O zoom óptico é de 4x, mas o crop do sensor de 48 MP permite alcançar qualidade óptica equivalente a 8x (200 mm) — o maior alcance da história do iPhone. A transição entre 0,5x e 8x acontece sem degradação perceptível, o que permite alternar distâncias focais com fluidez durante uma cobertura.
Em vídeo, o iPhone 17 Pro Max é referência entre os cinco modelos. A captura em ProRAW e a gravação em ProRes com Dolby Vision alcançam 4K a 120 fps. A consistência de cor entre as lentes também facilita a edição quando se combina material da angular com o da teleobjetiva num mesmo projeto. No Brasil, o iPhone 17 Pro Max é vendido a partir de R$ 10.499 na Apple Store, com versões de até 2 TB de armazenamento.
O Huawei Pura 80 Ultra tem o hardware de câmera mais próximo de uma câmera dedicada entre os cinco modelos. O sensor principal de 50 MP e 1 polegada conta com uma abertura física variável de f/1.6 a f/4.0. Com ela, o fotógrafo controla a profundidade de campo de forma óptica, sem depender de simulação por software.
O sistema inclui duas teleobjetivas periscópicas — uma de 3,7x (50 MP) e outra de 9,4x (12,5 MP) — o que dá ao aparelho o maior alcance de zoom óptico do grupo. O perfil de cor XMAGE permite criar cartões de cor personalizados e compartilhá-los entre fotógrafos de uma mesma equipe, padronizando a entrega de um trabalho coletivo.
A limitação para o mercado brasileiro é a ausência dos serviços Google. O aparelho opera com AppGallery e HarmonyOS. Aplicativos de edição como Lightroom e Snapseed estão disponíveis na loja da Huawei, mas a integração com Google Drive e Google Fotos não é nativa. Ele é encontrado em plataformas e e-commerce e importadoras com valores a partir de R$ 8.199.
O Pixel 10 Pro XL compensa sensores menores com o processamento de imagem mais avançado. A câmera principal tem 50 MP (1/1,3", f/1.7, 25 mm), a ultrawide tem 48 MP e a telefoto, também de 48 MP, oferece zoom óptico de 5x (128 mm, f/2.8).
O diferencial está no chip Tensor G5 e nos recursos de fotografia computacional do Google. O Zoom Enhance usa IA generativa para reconstruir detalhes em ampliações digitais de até 30x, com resultados superiores ao zoom digital convencional quando há boa iluminação. Já o Camera Coach analisa a composição em tempo real e sugere ajustes de enquadramento — um recurso útil para quem está migrando de câmeras dedicadas para o celular.
O Pixel 10 Pro XL também lidera em fidelidade de tons de pele. A tecnologia Real Tone calibra exposição e balanço de branco para diferentes tonalidades, o que faz diferença em fotografia de retrato e reportagem. O aparelho não é vendido pelo Google no Brasil. A compra depende de importação ou de revendedores terceirizados, sem garantia oficial no país, com preços a partir de R$ 9.600.
Com um sistema quádruplo desenvolvido em parceria com a Leica, o celular chinês apresenta uma câmera principal com o sensor Sony LYT-900 de 1 polegada (50 MP, f/1.63, 23 mm) — mesmo tamanho de sensor do Huawei Pura 80 Ultra, mas com abertura fixa.
A telefoto periscópica de 200 MP (100 mm, f/2.6) usa crop do sensor para oferecer zoom equivalente a 200 mm sem perda de resolução. O sistema conta ainda com uma telefoto intermediária de 50 MP (70 mm, f/1.8) e uma ultrawide de 50 MP (14 mm, f/2.2). No total, o aparelho cobre de 14 mm a 200 mm em distância focal equivalente — a maior faixa do grupo.
Os perfis de cor Leica Authentic e Leica Vibrant entregam imagens com estética próxima à das câmeras Leica dedicadas. O Photography Kit opcional adiciona grip e botão de disparo físico ao corpo do aparelho, transformando o celular em algo com a ergonomia de uma câmera compacta.
O Xiaomi 15 Ultra não é vendido pela Xiaomi no Brasil de forma oficial, embora esteja disponível em lojas de eletrônicos importados por valores a partir de R$ 7.000.