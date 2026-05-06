5 melhores celulares para fotografia profissional em 2026

Há poucos anos, a fotografia profissional exigia um grande equipamento em campo, com jogo de câmera dedicado, lentes, luzes e até um notebook para edição. Esse kit encolheu com a modernização dos celulares, cujos modelos topo de linha já reúnem recursos que substituem vários gadgets fotográficos dentro do bolso.

Para quem trabalha com imagem, a vantagem vai além da portabilidade. Os melhores celulares para fotografia profissional já permitem editar o arquivo direto no aparelho e publicar em redes antes de processar o material da câmera principal, sem contar a alternância entre distâncias focais sem trocar de lente. Veja cinco modelos que se destacam no segmento.

Lista de celulares para fotografia profissional

Samsung Galaxy S26 Ultra

Com um sensor principal de 200 MP (HP2, 1/1,3") que a Samsung usa desde o S23 Ultra, o modelo também traz uma lente com abertura de f/1.4, ótima para a captação de luz em ambientes escuros. O sistema de quatro câmeras traz ainda uma ultrawide de 50 MP, uma teleobjetiva de 10 MP com zoom 3x e uma teleobjetiva periscópica de 50 MP com zoom óptico de 5x (f/2.9).

O modo Expert RAW grava em formato RAW com bracketing de exposição. Na versão de 2026, o recurso Virtual Reflector simula um refletor para equilibrar sombras em retratos. Em vídeo, o aparelho grava em 8K a 30 fps e oferece o formato APV com perfil Log, que preserva alcance dinâmico para colorização em pós-produção.

O ponto forte para profissionais é o tamanho dos arquivos: as fotos de 200 MP permitem recortes agressivos sem perda visível de detalhe. O ponto de atenção fica por conta do sensor de 10 MP na telefoto 3x, que entrega menos detalhe que os módulos equivalentes dos concorrentes chineses.

No Brasil, o modelo sai por R$ 13.840 o modelo com 1 TB na loja oficial da Samsung.

iPhone 17 Pro Max

O modelo mais avançado da Apple até o momento utiliza o sistema de câmeras Fusion Pro, composto por três sensores de 48 MP: a Fusion Main (24 mm, f/1.78), a Fusion Ultra Wide (13 mm, f/2.2, 120°) e uma telefoto com design tetraprism de segunda geração.

É na telefoto que está o maior salto, pois a Apple adotou um sensor 56% maior do que o do iPhone 16 Pro Max. O zoom óptico é de 4x, mas o crop do sensor de 48 MP permite alcançar qualidade óptica equivalente a 8x (200 mm) — o maior alcance da história do iPhone. A transição entre 0,5x e 8x acontece sem degradação perceptível, o que permite alternar distâncias focais com fluidez durante uma cobertura.

Em vídeo, o iPhone 17 Pro Max é referência entre os cinco modelos. A captura em ProRAW e a gravação em ProRes com Dolby Vision alcançam 4K a 120 fps. A consistência de cor entre as lentes também facilita a edição quando se combina material da angular com o da teleobjetiva num mesmo projeto. No Brasil, o iPhone 17 Pro Max é vendido a partir de R$ 10.499 na Apple Store, com versões de até 2 TB de armazenamento.

Huawei Pura 80 Ultra

O Huawei Pura 80 Ultra tem o hardware de câmera mais próximo de uma câmera dedicada entre os cinco modelos. O sensor principal de 50 MP e 1 polegada conta com uma abertura física variável de f/1.6 a f/4.0. Com ela, o fotógrafo controla a profundidade de campo de forma óptica, sem depender de simulação por software.

O sistema inclui duas teleobjetivas periscópicas — uma de 3,7x (50 MP) e outra de 9,4x (12,5 MP) — o que dá ao aparelho o maior alcance de zoom óptico do grupo. O perfil de cor XMAGE permite criar cartões de cor personalizados e compartilhá-los entre fotógrafos de uma mesma equipe, padronizando a entrega de um trabalho coletivo.

A limitação para o mercado brasileiro é a ausência dos serviços Google. O aparelho opera com AppGallery e HarmonyOS. Aplicativos de edição como Lightroom e Snapseed estão disponíveis na loja da Huawei, mas a integração com Google Drive e Google Fotos não é nativa. Ele é encontrado em plataformas e e-commerce e importadoras com valores a partir de R$ 8.199.

Google Pixel 10 Pro XL

O Pixel 10 Pro XL compensa sensores menores com o processamento de imagem mais avançado. A câmera principal tem 50 MP (1/1,3", f/1.7, 25 mm), a ultrawide tem 48 MP e a telefoto, também de 48 MP, oferece zoom óptico de 5x (128 mm, f/2.8).

O diferencial está no chip Tensor G5 e nos recursos de fotografia computacional do Google. O Zoom Enhance usa IA generativa para reconstruir detalhes em ampliações digitais de até 30x, com resultados superiores ao zoom digital convencional quando há boa iluminação. Já o Camera Coach analisa a composição em tempo real e sugere ajustes de enquadramento — um recurso útil para quem está migrando de câmeras dedicadas para o celular.

O Pixel 10 Pro XL também lidera em fidelidade de tons de pele. A tecnologia Real Tone calibra exposição e balanço de branco para diferentes tonalidades, o que faz diferença em fotografia de retrato e reportagem. O aparelho não é vendido pelo Google no Brasil. A compra depende de importação ou de revendedores terceirizados, sem garantia oficial no país, com preços a partir de R$ 9.600.

Xiaomi 15 Ultra

Com um sistema quádruplo desenvolvido em parceria com a Leica, o celular chinês apresenta uma câmera principal com o sensor Sony LYT-900 de 1 polegada (50 MP, f/1.63, 23 mm) — mesmo tamanho de sensor do Huawei Pura 80 Ultra, mas com abertura fixa.

A telefoto periscópica de 200 MP (100 mm, f/2.6) usa crop do sensor para oferecer zoom equivalente a 200 mm sem perda de resolução. O sistema conta ainda com uma telefoto intermediária de 50 MP (70 mm, f/1.8) e uma ultrawide de 50 MP (14 mm, f/2.2). No total, o aparelho cobre de 14 mm a 200 mm em distância focal equivalente — a maior faixa do grupo.

Os perfis de cor Leica Authentic e Leica Vibrant entregam imagens com estética próxima à das câmeras Leica dedicadas. O Photography Kit opcional adiciona grip e botão de disparo físico ao corpo do aparelho, transformando o celular em algo com a ergonomia de uma câmera compacta.

O Xiaomi 15 Ultra não é vendido pela Xiaomi no Brasil de forma oficial, embora esteja disponível em lojas de eletrônicos importados por valores a partir de R$ 7.000.