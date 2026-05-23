Deepfake: 7 detalhes para descobrir se um vídeo é falso

As fraudes com deepfake no Brasil cresceram 126% entre 2024 e 2025, segundo o relatório Identity Fraud Report 2025–2026 da Sumsub, empresa de verificação de identidade. O dado coloca o país como responsável por cerca de 39% de todos os deepfakes detectados na América Latina.

Com a aproximação das eleições, saber identificar vídeos manipulados por inteligência artificial (IA) deixou de ser uma habilidade técnica e passou a ser uma forma de proteção contra golpes, desinformação e fraudes de identidade.

Um deepfake é um vídeo gerado ou alterado por IA que imita os trejeitos e a aparência de uma pessoa real. A tecnologia evoluiu a ponto de produzir resultados difíceis de distinguir a olho nu, mas ainda deixa rastros. Abaixo, sete sinais que ajudam a identificar se um vídeo foi manipulado.

Sete sinais que um vídeo é deepfake

1. Piscadas e olhar fora do ritmo natural

Os modelos de IA ainda têm dificuldade para reproduzir o padrão de piscadas de uma pessoa real. Em deepfakes, os olhos costumam piscar com uma frequência irregular — intervalos longos demais entre uma piscada e outra, ou piscadas rápidas em sequência sem motivo aparente.

O olhar também pode parecer fixo, sem os microajustes que os olhos fazem ao acompanhar objetos ou reagir a estímulos do ambiente.

Outro sinal são os reflexos nos olhos. Em um vídeo legítimo, o reflexo da luz nas duas pupilas é simétrico — ambas refletem a mesma fonte luminosa. Em deepfakes, é comum que cada olho apresente reflexos diferentes ou que a íris não tenha o nível de detalhe esperado para a resolução do vídeo.

2. Boca e áudio fora de sincronia

A sincronia labial é um dos pontos mais frágeis dos deepfakes. O descompasso entre o movimento da boca e o áudio fica mais evidente em fonemas que exigem posições labiais marcadas, como "p", "b" e "m". Em vídeos legítimos, esses sons produzem um fechamento visível dos lábios. Em deepfakes, a boca pode se mover de forma genérica, sem acompanhar a articulação real da fala.

Esse sinal se torna mais fácil de perceber quando o vídeo é desacelerado. Reduzir a velocidade de reprodução para 0,5x ou 0,25x expõe atrasos entre lábios e som que passam despercebidos em velocidade normal.

3. Bordas do rosto com transições irregulares

A junção entre o rosto gerado por IA e o restante da imagem — cabelo, pescoço, orelhas — também é um indicativo. Deepfakes costumam apresentar bordas borradas ou com um leve "halo" ao redor do contorno facial, como se o rosto tivesse sido recortado e colado sobre o corpo.

Mudanças bruscas de tom de pele entre o rosto e o pescoço também indicam manipulação. Em vídeos reais, a cor da pele mantém continuidade nessas áreas. Em deepfakes, a transição pode apresentar diferenças de saturação ou de temperatura de cor que não se explicam pela iluminação da cena.

4. Pele lisa demais e textura artificial

A IA tende a gerar rostos com uma textura uniforme que elimina imperfeições naturais — poros, marcas, linhas de expressão, cicatrizes. O resultado é uma pele que parece retocada em excesso, com brilho homogêneo e sem variações de textura entre regiões do rosto, como testa, bochechas, queixo e nariz.

Esse sinal se torna mais evidente em vídeos de alta resolução. Ao pausar o vídeo e ampliar a área do rosto, a ausência de detalhes que deveriam estar visíveis naquela resolução entrega a geração artificial.

5. Sombras e iluminação que não combinam com a cena

Em um vídeo real, as sombras seguem uma lógica consistente: a direção da luz define onde as sombras caem, e qualquer movimento do rosto ou do corpo altera essas sombras de forma previsível.

Em deepfakes, é comum que sombras no rosto não correspondam à posição da fonte de luz visível na cena, ou que mudem de direção sem que a iluminação do ambiente justifique a mudança.

Reflexos em superfícies próximas — óculos e telas — também servem de referência. Se o reflexo nos óculos mostra um ambiente diferente do que aparece no fundo do vídeo, há um indício forte de que a imagem foi manipulada.

6. Mãos e movimentos corporais rígidos

As mãos continuam sendo um dos maiores desafios para a IA generativa. Dedos com proporções estranhas, que se fundem entre si ou mudam de quantidade entre frames, são sinais clássicos de deepfake. Objetos segurados pela pessoa — copos, microfones — também podem atravessar os dedos ou mudar de posição sem explicação.

Além das mãos, o corpo como um todo pode apresentar uma rigidez que destoa da naturalidade de uma gravação real. Movimentos de cabeça desconectados do tronco e uma postura estática enquanto a pessoa fala são indícios de que o rosto foi sobreposto a um corpo diferente.

7. Conteúdo sem confirmação em fontes confiáveis

Nem todo sinal de deepfake é visual ou sonoro. As circunstâncias em que o vídeo circula podem ser tão reveladoras quanto os artefatos técnicos.

Vídeos que mostram figuras públicas fazendo declarações polêmicas ou fora de caráter, mas que aparecem apenas em redes sociais sem cobertura de veículos jornalísticos, merecem desconfiança.

Mensagens que pressionam o compartilhamento rápido — "repasse antes que apaguem" — também seguem um padrão associado à desinformação. Antes de compartilhar, buscar a mesma declaração em portais de notícias, no site oficial da pessoa citada ou em agências de checagem reduz o risco de propagar conteúdo falso.

Como verificar um vídeo suspeito de deepfake?

Para quem quer checar um vídeo de forma rápida, há um roteiro básico de verificação:

Pause e amplie o rosto: inspecione bordas, olhos, textura da pele e transições entre face e pescoço; Reduza a velocidade de reprodução: ouça o áudio em 0,5x e observe se a boca acompanha cada sílaba; Compare com gravações anteriores: busque outros vídeos da mesma pessoa e compare voz e expressões faciais; Pesquise a declaração em fontes confiáveis: procure a mesma fala em portais de notícias, sites oficiais ou agências de checagem; Use detectores de deepfake: plataformas como Hive Moderation e Sensity AI analisam vídeos e calculam a probabilidade de manipulação por IA.

Se mais de um dos sete sinais listados acima estiver presente no mesmo vídeo, a probabilidade de se tratar de um deepfake aumenta. Nenhum indício isolado é definitivo, mas a combinação de falhas forma um padrão que os algoritmos de IA ainda não conseguem esconder por completo.