iPhone 16E vale a pena? Veja preço no Brasil, ficha técnica e para quem é indicado

Pagar menos por um iPhone sempre significou aceitar um aparelho com cara de antigo. O iPhone SE, que ocupou esse papel por anos, mantinha o design do iPhone 8 — botão home, tela de 4,7 polegadas, molduras largas, mas a chegada do iPhone 16e mudou esse raciocínio.

Lançado pela Apple em fevereiro de 2025 com preço a partir de R$ 5.799 no Brasil, o aparelho trouxe tela OLED de 6,1 polegadas, Face ID e o mesmo chip A18 dos modelos iPhone 16 e 16 Plus. É um celular que não parece "de entrada" à primeira vista, mas que esconde diferenças importantes em relação aos modelos mais caros.

Com a chegada do iPhone 17e em março de 2026, o iPhone 16e saiu do catálogo oficial da Apple. Ainda assim, o modelo segue disponível em varejistas com preços que caíram bastante desde o lançamento, com valores até R$ 4.600 na versão de 256 GB.

Ficha técnica do iPhone 16e

A tela Super Retina XDR OLED mede 6,06 polegadas, com resolução de 2532 × 1170 pixels, taxa de atualização de 60 Hz e brilho máximo de 1.200 nits em conteúdo HDR. O vidro frontal é protegido por Ceramic Shield.

O design segue as mesmas dimensões do iPhone 13 e do iPhone 14: 147,6 × 71,6 × 7,8 mm, com peso de 170 g. O corpo combina estrutura de alumínio e traseira em vidro fosco. As cores disponíveis são preto e branco.

O chip A18, fabricado em 3 nm, tem 6 núcleos de CPU e 4 núcleos de GPU — um núcleo gráfico a menos que o iPhone 16 padrão. A memória RAM é de 8 GB LPDDR5, suficiente para rodar a Apple Intelligence. As opções de armazenamento são 128 GB, 256 GB e 512 GB, sem expansão por cartão.

A câmera traseira é única: sensor Fusion de 48 MP (f/1.6) com estabilização óptica de imagem (OIS). O zoom 2x funciona por recorte digital do sensor, gerando imagens de 12 MP com enquadramento equivalente a 52 mm — não há lente teleobjetiva dedicada. A câmera frontal é de 12 MP (f/1.9) com foco automático e reconhecimento facial via Face ID.

A bateria entrega até 26 horas de reprodução de vídeo e até 21 horas de streaming, segundo a Apple — autonomia superior à do iPhone 16 padrão. O carregamento rápido via USB-C opera a 20 W (50% em 30 minutos). O carregamento sem fio usa o padrão Qi a 7,5 W, sem compatibilidade com MagSafe.

A conectividade inclui 5G (sub-6 GHz, sem mmWave), Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 e NFC. O aparelho estreia o modem Apple C1, o primeiro projetado pela própria Apple, que substitui os chips Qualcomm usados nos demais modelos da linha. A certificação é IP68 (submersão de até 6 metros por 30 minutos). O modelo conta com Botão de Ação e suporte a eSIM — nos EUA, funciona apenas com eSIM; na versão internacional, aceita nano-SIM + eSIM. O sistema operacional é o iOS 18, com suporte confirmado até o iOS 26.

O que o iPhone 16e tem de diferente do iPhone 16 padrão?

Os dois compartilham o chip A18, a tela de 6,1 polegadas e 8 GB de RAM. As diferenças são as seguintes:

GPU: 4 núcleos no 16e; 5 núcleos no iPhone 16;

4 núcleos no 16e; 5 núcleos no iPhone 16; Câmera traseira: sensor único de 48 MP no 16e; câmera dupla (48 MP + ultrawide de 12 MP) no iPhone 16;

sensor único de 48 MP no 16e; câmera dupla (48 MP + ultrawide de 12 MP) no iPhone 16; Notch vs. Dynamic Island: o 16e mantém o notch tradicional; o iPhone 16 usa Dynamic Island;

o 16e mantém o notch tradicional; o iPhone 16 usa Dynamic Island; MagSafe: ausente no 16e (apenas Qi 7,5 W); presente no iPhone 16 com carregamento sem fio mais rápido;

ausente no 16e (apenas Qi 7,5 W); presente no iPhone 16 com carregamento sem fio mais rápido; Wi-Fi: Wi-Fi 6 no 16e; Wi-Fi 7 no iPhone 16;

Wi-Fi 6 no 16e; Wi-Fi 7 no iPhone 16; Brilho da tela: até 1.200 nits (HDR) no 16e; até 2.000 nits no iPhone 16;

até 1.200 nits (HDR) no 16e; até 2.000 nits no iPhone 16; Modem: Apple C1 (próprio) no 16e; Qualcomm no iPhone 16;

Apple C1 (próprio) no 16e; Qualcomm no iPhone 16; Bateria: até 26 h de vídeo no 16e; até 22 h no iPhone 16;

até 26 h de vídeo no 16e; até 22 h no iPhone 16; Taxa de atualização: 60 Hz nos dois modelos. Quem busca 120 Hz (ProMotion) precisa subir para a linha Pro.

Para quem o iPhone 16e é indicado?

O iPhone 16e faz sentido para quem quer um iPhone atualizado sem pagar o preço de um modelo completo. O perfil inclui:

Quem vem de iPhones antigos (11, 12, 13 ou SE) e busca um salto de desempenho, bateria e tela sem investir em um modelo Pro;

Quem quer acesso à Apple Intelligence — as funções de IA exigem chip A17 Pro ou superior com 8 GB de RAM, e o 16e atende esse requisito;

— as funções de IA exigem chip A17 Pro ou superior com 8 GB de RAM, e o 16e atende esse requisito; Quem prioriza autonomia de bateria e não depende de acessórios MagSafe;

Quem fotografa no dia a dia sem necessidade de lente ultrawide ou teleobjetiva dedicada.

Quando o iPhone 16e não compensa?

O aparelho deixa de ser a melhor escolha em situações específicas. Quem joga títulos pesados em telas de alta taxa de atualização vai sentir a limitação dos 60 Hz — e a GPU com um núcleo a menos pode fazer diferença em sessões prolongadas.

Fotógrafos que dependem de lente ultrawide (0,5x) para paisagens ou interiores vão sentir falta da segunda câmera. E quem já possui acessórios MagSafe perde a compatibilidade magnética — o 16e aceita carregamento sem fio Qi, mas sem o encaixe magnético.

iPhone 16e vale a pena em 2026?

O fato de a Apple ter retirado o iPhone 16e do catálogo em março de 2026 não afeta o suporte de software. O chip A18 e os 8 GB de RAM garantem compatibilidade com atualizações do iOS por vários anos — o modelo já roda o iOS 26 beta. A Apple costuma manter o suporte por pelo menos cinco anos após o lançamento de cada chip. O único entrave pode ser o estoque: como o 16e não é mais fabricado, as unidades disponíveis no varejo são remanescentes.