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iPhone 16E vale a pena? Veja preço no Brasil, ficha técnica e para quem é indicado

O modelo mais acessível da Apple traz processador de última geração e autonomia superior à de iPhones mais caros — mas faz concessões em câmera, tela e conectividade que pesam na decisão de compra

iPhone 16e: entrada da linha Apple com chip A18, câmera de 48 MP e bateria de longa duração

iPhone 16e: entrada da linha Apple com chip A18, câmera de 48 MP e bateria de longa duração

Marina Semensato
Marina Semensato

Colaboradora

Publicado em 26 de abril de 2026 às 15h09.

Pagar menos por um iPhone sempre significou aceitar um aparelho com cara de antigo. O iPhone SE, que ocupou esse papel por anos, mantinha o design do iPhone 8 — botão home, tela de 4,7 polegadas, molduras largas, mas a chegada do iPhone 16e mudou esse raciocínio.

Lançado pela Apple em fevereiro de 2025 com preço a partir de R$ 5.799 no Brasil, o aparelho trouxe tela OLED de 6,1 polegadas, Face ID e o mesmo chip A18 dos modelos iPhone 16 e 16 Plus. É um celular que não parece "de entrada" à primeira vista, mas que esconde diferenças importantes em relação aos modelos mais caros.

Com a chegada do iPhone 17e em março de 2026, o iPhone 16e saiu do catálogo oficial da Apple. Ainda assim, o modelo segue disponível em varejistas com preços que caíram bastante desde o lançamento, com valores até R$ 4.600 na versão de 256 GB.

Ficha técnica do iPhone 16e

A tela Super Retina XDR OLED mede 6,06 polegadas, com resolução de 2532 × 1170 pixels, taxa de atualização de 60 Hz e brilho máximo de 1.200 nits em conteúdo HDR. O vidro frontal é protegido por Ceramic Shield.

O design segue as mesmas dimensões do iPhone 13 e do iPhone 14: 147,6 × 71,6 × 7,8 mm, com peso de 170 g. O corpo combina estrutura de alumínio e traseira em vidro fosco. As cores disponíveis são preto e branco.

O chip A18, fabricado em 3 nm, tem 6 núcleos de CPU e 4 núcleos de GPU — um núcleo gráfico a menos que o iPhone 16 padrão. A memória RAM é de 8 GB LPDDR5, suficiente para rodar a Apple Intelligence. As opções de armazenamento são 128 GB, 256 GB e 512 GB, sem expansão por cartão.

A câmera traseira é única: sensor Fusion de 48 MP (f/1.6) com estabilização óptica de imagem (OIS). O zoom 2x funciona por recorte digital do sensor, gerando imagens de 12 MP com enquadramento equivalente a 52 mm — não há lente teleobjetiva dedicada. A câmera frontal é de 12 MP (f/1.9) com foco automático e reconhecimento facial via Face ID.

A bateria entrega até 26 horas de reprodução de vídeo e até 21 horas de streaming, segundo a Apple — autonomia superior à do iPhone 16 padrão. O carregamento rápido via USB-C opera a 20 W (50% em 30 minutos). O carregamento sem fio usa o padrão Qi a 7,5 W, sem compatibilidade com MagSafe.

A conectividade inclui 5G (sub-6 GHz, sem mmWave), Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 e NFC. O aparelho estreia o modem Apple C1, o primeiro projetado pela própria Apple, que substitui os chips Qualcomm usados nos demais modelos da linha. A certificação é IP68 (submersão de até 6 metros por 30 minutos). O modelo conta com Botão de Ação e suporte a eSIM — nos EUA, funciona apenas com eSIM; na versão internacional, aceita nano-SIM + eSIM. O sistema operacional é o iOS 18, com suporte confirmado até o iOS 26.

O que o iPhone 16e tem de diferente do iPhone 16 padrão?

Os dois compartilham o chip A18, a tela de 6,1 polegadas e 8 GB de RAM. As diferenças são as seguintes:

  • GPU: 4 núcleos no 16e; 5 núcleos no iPhone 16;
  • Câmera traseira: sensor único de 48 MP no 16e; câmera dupla (48 MP + ultrawide de 12 MP) no iPhone 16;
  • Notch vs. Dynamic Island: o 16e mantém o notch tradicional; o iPhone 16 usa Dynamic Island;
  • MagSafe: ausente no 16e (apenas Qi 7,5 W); presente no iPhone 16 com carregamento sem fio mais rápido;
  • Wi-Fi: Wi-Fi 6 no 16e; Wi-Fi 7 no iPhone 16;
  • Brilho da tela: até 1.200 nits (HDR) no 16e; até 2.000 nits no iPhone 16;
  • Modem: Apple C1 (próprio) no 16e; Qualcomm no iPhone 16;
  • Bateria: até 26 h de vídeo no 16e; até 22 h no iPhone 16;
  • Taxa de atualização: 60 Hz nos dois modelos. Quem busca 120 Hz (ProMotion) precisa subir para a linha Pro.

Para quem o iPhone 16e é indicado?

O iPhone 16e faz sentido para quem quer um iPhone atualizado sem pagar o preço de um modelo completo. O perfil inclui:

  • Quem vem de iPhones antigos (11, 12, 13 ou SE) e busca um salto de desempenho, bateria e tela sem investir em um modelo Pro;
  • Quem quer acesso à Apple Intelligence — as funções de IA exigem chip A17 Pro ou superior com 8 GB de RAM, e o 16e atende esse requisito;
  • Quem prioriza autonomia de bateria e não depende de acessórios MagSafe;
  • Quem fotografa no dia a dia sem necessidade de lente ultrawide ou teleobjetiva dedicada.

Quando o iPhone 16e não compensa?

O aparelho deixa de ser a melhor escolha em situações específicas. Quem joga títulos pesados em telas de alta taxa de atualização vai sentir a limitação dos 60 Hz — e a GPU com um núcleo a menos pode fazer diferença em sessões prolongadas.

Fotógrafos que dependem de lente ultrawide (0,5x) para paisagens ou interiores vão sentir falta da segunda câmera. E quem já possui acessórios MagSafe perde a compatibilidade magnética — o 16e aceita carregamento sem fio Qi, mas sem o encaixe magnético.

iPhone 16e vale a pena em 2026?

O fato de a Apple ter retirado o iPhone 16e do catálogo em março de 2026 não afeta o suporte de software. O chip A18 e os 8 GB de RAM garantem compatibilidade com atualizações do iOS por vários anos — o modelo já roda o iOS 26 beta. A Apple costuma manter o suporte por pelo menos cinco anos após o lançamento de cada chip. O único entrave pode ser o estoque: como o 16e não é mais fabricado, as unidades disponíveis no varejo são remanescentes.

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