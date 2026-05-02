Quando lança o iPhone 18? Veja expectativas sobre design, preço e mais

A Apple nunca confirma datas com antecedência, mas desde 2012 os iPhones novos são apresentados ao público em setembro. A linha iPhone 18 deve seguir esse calendário, mas com a diferença inédita de um lançamento dividido em duas fases: modelos premium no segundo semestre de 2026 e versões mais acessíveis só no primeiro semestre de 2027.

Segundo rumores compilados por sites como MacRumors e Macworld, o evento de setembro traria o iPhone 18 Pro, o iPhone 18 Pro Max e o primeiro iPhone dobrável da marca, possivelmente chamado de iPhone Fold. Modelos como o iPhone 18 base e o iPhone 18e ficariam para março ou abril de 2027.

Quais modelos devem compor a linha iPhone 18

A divisão em duas levas muda a lógica de compra. Quem busca o modelo mais barato da nova geração vai precisar esperar cerca de seis meses após o lançamento dos Pro.

A formação prevista para setembro de 2026 inclui o iPhone 18 Pro com tela de 6,3 polegadas, o iPhone 18 Pro Max com tela de 6,9 polegadas e o iPhone Fold com tela interna de aproximadamente 7,6 polegadas e externa de cerca de 5,3 polegadas. Já a leva de 2027 deve trazer o iPhone 18 padrão, o iPhone 18e e uma possível segunda geração do iPhone Air.

O que muda no design do iPhone 18 Pro

Não se espera uma reformulação visual drástica. Os modelos Pro devem manter o formato introduzido no iPhone 17 Pro, com estrutura em titânio e o platô traseiro que abriga o conjunto de câmeras.

A mudança mais visível, segundo Mark Gurman (Bloomberg) e o vazador Digital Chat Station, deve ser na Ilha Dinâmica. A Apple pode mover o componente flood illuminator do Face ID para baixo da tela, reduzindo o tamanho do recorte. Rumores iniciais apontavam para a eliminação total da ilha, mas as informações mais recentes indicam uma versão compacta — não o desaparecimento completo.

A área de Ceramic Shield traseira, usada para carregamento MagSafe, pode ganhar acabamento fosco mais integrado ao corpo do aparelho. E a cor especial de 2026 deve ser o Dark Cherry (cereja escura), um tom próximo ao vinho, segundo a Macworld. As outras opções previstas são azul claro, cinza escuro e prateado.

Qual o processador do iPhone 18

Toda a linha iPhone 18 deve estrear o chip A20, fabricado com o processo de 2 nanômetros da TSMC. O salto em relação ao A19 (3 nm) representa uma mudança de nó significativa — a primeira em duas gerações. Os modelos Pro receberiam uma variante A20 Pro, com ganhos adicionais de desempenho gráfico e eficiência energética.

A memória RAM sobe para 12 GB em todos os modelos, reforçando o suporte a recursos de inteligência artificial executados no próprio dispositivo. O modem celular também muda: os Pro devem trazer o C2, terceira geração do chip de conectividade próprio da Apple, com suporte a 5G via satélite para navegação na web mesmo sem Wi-Fi ou rede celular convencional. O chip de rede e Bluetooth deve ser atualizado para a versão N2.

Como ficam as câmeras do iPhone 18 Pro

A câmera principal Fusion de 48 megapixels nos modelos Pro deve ganhar abertura variável — um mecanismo que permite controlar a quantidade de luz que chega ao sensor e ajustar a profundidade de campo. O recurso já existe em celulares de outras marcas, como o Samsung Galaxy S25 Ultra, mas seria uma estreia no iPhone.

A câmera frontal pode saltar para 24 megapixels, contra os 12 MP dos modelos anteriores. O botão Camera Control, introduzido no iPhone 16, deve ser simplificado nos modelos 18 Pro, perdendo a sensibilidade capacitiva e o feedback háptico para funcionar apenas com sensor de pressão.

Quanto deve custar o iPhone 18 no Brasil

Analistas como Ming-Chi Kuo indicam que a Apple pretende manter os preços nos Estados Unidos. Com base nisso, a expectativa é de que o iPhone 18 Pro comece em torno de US$ 1.099 e o Pro Max em US$ 1.199, os mesmos patamares do iPhone 17 Pro.

No Brasil, o iPhone 17 Pro foi lançado em setembro de 2025 por R$ 11.499 na versão de 256 GB. Se a Apple mantiver a política de preços e o câmbio não oscilar demais, a faixa de lançamento do iPhone 18 Pro pode ficar próxima desse valor. Promoções tendem a reduzir os preços nos meses seguintes — o iPhone 17 Pro já aparece por volta de R$ 7.600 a R$ 8.500 em abril de 2026.

O iPhone Fold, por sua vez, pode ultrapassar US$ 2.000 nos EUA. No mercado brasileiro, com impostos e margem de revenda, a estimativa é que passe dos R$ 15.000.

O que esperar do iPhone dobrável?

O primeiro iPhone dobrável da Apple ainda é um mistério e não foi confirmado pela empresa. Segundo os rumores, se de fato o dispositivo for lançado, ele deve abrir no formato livro, com tela interna de OLED de aproximadamente 7,6 polegadas e tela externa de cerca de 5,3 polegadas. A espessura quando aberto pode ficar em torno de 4,5 mm — o que o tornaria um dos dobráveis mais finos do mercado.

A estrutura deve usar titânio, e a Samsung pode fornecer o painel OLED interno. Rumores sugerem que o Fold pode não ter Face ID, adotando Touch ID por limitações de espaço. Se confirmado, seria um retrocesso em relação aos demais modelos da linha.

Imagem de suposto iPhone dobrável que seria lançado em 2023, segundo a MacRumors — o suposto dobrável da linha 18 ainda não teve imagens divulgadas (Reprodução/MacRumors)

O Samsung Display seria o fornecedor do painel dobrável, e a Apple teria trabalhado para minimizar a marca da dobra. O lançamento pode acontecer em setembro junto com os Pro ou escorregar para dezembro de 2026, dependendo da cadeia de produção.

Bateria e autonomia do iPhone 18 Pro Max

O iPhone 18 Pro Max deve receber a maior bateria já colocada em um iPhone, com capacidade estimada entre 5.100 e 5.200 mAh. Combinada ao chip A20 Pro de 2 nm e à tecnologia de tela LTPO+ (que ajusta a taxa de atualização com mais eficiência), a autonomia pode crescer em relação ao iPhone 17 Pro Max sem aumento expressivo de peso ou espessura.

Até o momento, não há dados confiáveis sobre mudanças na velocidade de carregamento com fio ou sem fio para esta geração.

Vale a pena esperar o iPhone 18?

Quem usa um iPhone 15 ou anterior pode se beneficiar do chip de nova geração, câmera com abertura variável e a possibilidade de um formato dobrável inédito. Quem tem um iPhone 16 Pro ou iPhone 17 Pro faria uma troca menos evidente, já que o design permanece similar e as melhorias são incrementais.

A divisão do lançamento em duas fases também pode pesar para aqueles que querem o modelo base, pois terão que esperar até o primeiro semestre de 2027. Nesse intervalo, os preços do iPhone 17 devem cair ainda mais no mercado brasileiro.