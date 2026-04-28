Xiaomi 14T vale a pena? Compare com concorrentes e veja se o preço justifica

Xiaomi 14T: câmeras Leica, tela de 144 Hz e chip MediaTek no intermediário premium da Xiaomi (Divulgação/Xiaomi)
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Publicado em 28 de abril de 2026 às 11h49.
O Xiaomi 14T foi lançado em setembro de 2024 como parte da linha 14, que reúne os modelos premium da marca chinesa. O aparelho chegou ao Brasil com um pacote que o coloca na faixa intermediária premium, abaixo do 14T Pro e do Xiaomi 14 Ultra, mas que ainda pode agradar diversos perfis.
No varejo brasileiro, o modelo de 512 GB aparece por valores entre R$ 3.300 e R$ 5.700 em abril de 2026, segundo comparadores como Zoom, Buscapé e TudoCelular. No lançamento, o preço sugerido era de R$ 5.999.
O aparelho roda Android 14 com HyperOS e tem suporte confirmado até o Android 18, com cinco anos de patches de segurança. O corpo mede 160,5 x 75,1 x 7,8 mm, pesa 195 g e traz certificação IP68 contra água e poeira.
A tela traz o painel CrystalRes AMOLED tem 6,67 polegadas, resolução 1.5K (1.220 x 2.712 pixels), taxa de atualização adaptativa de 144 Hz e brilho de pico de 4.000 nits. Há suporte a HDR10+ e Dolby Vision, com proteção Gorilla Glass 5.
O processador é o MediaTek Dimensity 8300-Ultra, fabricado em 4 nm, com GPU Mali-G615 MC6. Nos testes do AnTuTu, o chip alcança cerca de 1,3 milhão de pontos — acima dos intermediários convencionais, mas abaixo dos flagships equipados com Snapdragon 8 Gen 3 ou Exynos 2400.
A memória vem em configuração de 12 GB de RAM (LPDDR5X) com 256 GB ou 512 GB de armazenamento UFS 4.0. Não há slot para cartão microSD.
O conjunto traseiro leva a assinatura Leica Summilux e cobre distâncias focais de 15 mm a 100 mm com sensores dedicados:
Na frente, a câmera de 32 MP (f/2.0) resolve bem selfies e chamadas de vídeo. O aparelho grava em até 4K a 60 fps nas lentes traseiras.
O processamento de imagem passa pelo Xiaomi AISP, que distribui o trabalho computacional entre CPU, GPU, NPU e ISP. O ganho aparece sobretudo em fotos com pouca luz e em retratos, onde o desfoque de fundo fica mais preciso do que a média dos rivais nessa faixa de preço.
A bateria de 5.000 mAh sustenta um dia inteiro de uso intenso. O carregamento rápido de 67W completa a carga em cerca de 43 minutos. A Xiaomi afirma que o chip Surge G1, responsável pelo gerenciamento da célula, preserva 80% da capacidade após 1.600 ciclos de recarga.
O Xiaomi 14T não oferece carregamento sem fio. Rivais como o Motorola Edge 50 Ultra (50W wireless) e o Galaxy S24 FE (15W wireless) trazem essa opção, o que pode pesar para quem já adotou carregadores indutivos no dia a dia.
Quem pesquisa o Xiaomi 14T no Brasil encontra alternativas que disputam a atenção na mesma faixa — e cada uma puxa para um lado diferente.
O Samsung Galaxy S24 FE (256 GB), disponível por volta de R$ 2.600 a R$ 2.800 em abril de 2026, custa menos e entrega o maior ciclo de atualizações do grupo: sete versões de Android prometidas pela Samsung. A tela AMOLED de 6,7 polegadas opera a 120 Hz com brilho de 1.900 nits — inferior ao do Xiaomi em luminosidade e frequência. O carregamento com fio, porém, fica em apenas 25W, bem atrás dos 67W do 14T. Em câmeras, o Galaxy tem sensor principal de 50 MP com OIS, mas sem a parceria óptica da Leica e com teleobjetiva de 8 MP mais modesta.
O Motorola Edge 50 Ultra aparece entre R$ 3.500 e R$ 4.500 e leva vantagem em potência bruta, com o Snapdragon 8s Gen 3. O carregamento de 125W com fio e 50W wireless é o mais veloz do grupo. A câmera periscópio com zoom óptico de 3x supera o 2,6x do Xiaomi. Em contrapartida, a bateria menor (4.500 mAh) e o preço mais alto reduzem parte dessa vantagem.
O Poco X6 Pro, que compartilha o mesmo chip Dimensity 8300-Ultra, sai por R$ 2.000 a R$ 2.500 — o mais acessível da lista. A economia, porém, cobra seu preço: a câmera principal de 64 MP não tem OIS nem parceria óptica, e o aparelho não traz certificação IP68.
A resposta depende do que o comprador entende como custo-benefício, uma vez que cada pessoa tem suas expectativas e demandas para um celular.
Quem prioriza fotografia encontra no Xiaomi 14T um dos conjuntos ópticos mais completos da faixa intermediária. As lentes Leica produzem imagens com contraste e reprodução de cor acima da média, e o brilho de 4.000 nits torna a tela legível sob luz solar direta — algo que poucos concorrentes entregam nessa categoria.
Quem se preocupa com longevidade de software precisa considerar que o 14T tem suporte até o Android 18 — quatro versões a partir do sistema de fábrica. O Galaxy S24 FE promete o dobro. Para quem pretende usar o aparelho por cinco anos ou mais, essa diferença ganha peso.
Encontrado abaixo de R$ 3.500, o Xiaomi 14T compete com folga em câmeras e tela contra rivais da mesma faixa. Em valores próximos de R$ 5.000, ele divide prateleira com aparelhos que trazem processadores superiores e garantia de suporte mais extensa.