Xiaomi 14T vale a pena? Compare com concorrentes e veja se o preço justifica

O Xiaomi 14T foi lançado em setembro de 2024 como parte da linha 14, que reúne os modelos premium da marca chinesa. O aparelho chegou ao Brasil com um pacote que o coloca na faixa intermediária premium, abaixo do 14T Pro e do Xiaomi 14 Ultra, mas que ainda pode agradar diversos perfis.

No varejo brasileiro, o modelo de 512 GB aparece por valores entre R$ 3.300 e R$ 5.700 em abril de 2026, segundo comparadores como Zoom, Buscapé e TudoCelular. No lançamento, o preço sugerido era de R$ 5.999.

Ficha técnica do Xiaomi 14T?

O aparelho roda Android 14 com HyperOS e tem suporte confirmado até o Android 18, com cinco anos de patches de segurança. O corpo mede 160,5 x 75,1 x 7,8 mm, pesa 195 g e traz certificação IP68 contra água e poeira.

A tela traz o painel CrystalRes AMOLED tem 6,67 polegadas, resolução 1.5K (1.220 x 2.712 pixels), taxa de atualização adaptativa de 144 Hz e brilho de pico de 4.000 nits. Há suporte a HDR10+ e Dolby Vision, com proteção Gorilla Glass 5.

O processador é o MediaTek Dimensity 8300-Ultra, fabricado em 4 nm, com GPU Mali-G615 MC6. Nos testes do AnTuTu, o chip alcança cerca de 1,3 milhão de pontos — acima dos intermediários convencionais, mas abaixo dos flagships equipados com Snapdragon 8 Gen 3 ou Exynos 2400.

A memória vem em configuração de 12 GB de RAM (LPDDR5X) com 256 GB ou 512 GB de armazenamento UFS 4.0. Não há slot para cartão microSD.

Como são as câmeras Leica do Xiaomi 14T?

O conjunto traseiro leva a assinatura Leica Summilux e cobre distâncias focais de 15 mm a 100 mm com sensores dedicados:

Principal: 50 MP, sensor Sony IMX906, abertura f/1.7, estabilização óptica (OIS) e lente asférica de 7 elementos;

50 MP, sensor Sony IMX906, abertura f/1.7, estabilização óptica (OIS) e lente asférica de 7 elementos; Telefoto: 50 MP, zoom óptico de 2,6x, abertura f/1.9;

50 MP, zoom óptico de 2,6x, abertura f/1.9; Ultrawide: 12 MP, campo de visão de 15 mm, abertura f/2.2.

Na frente, a câmera de 32 MP (f/2.0) resolve bem selfies e chamadas de vídeo. O aparelho grava em até 4K a 60 fps nas lentes traseiras.

O processamento de imagem passa pelo Xiaomi AISP, que distribui o trabalho computacional entre CPU, GPU, NPU e ISP. O ganho aparece sobretudo em fotos com pouca luz e em retratos, onde o desfoque de fundo fica mais preciso do que a média dos rivais nessa faixa de preço.

Bateria e carregamento: quanto dura o Xiaomi 14T?

A bateria de 5.000 mAh sustenta um dia inteiro de uso intenso. O carregamento rápido de 67W completa a carga em cerca de 43 minutos. A Xiaomi afirma que o chip Surge G1, responsável pelo gerenciamento da célula, preserva 80% da capacidade após 1.600 ciclos de recarga.

O Xiaomi 14T não oferece carregamento sem fio. Rivais como o Motorola Edge 50 Ultra (50W wireless) e o Galaxy S24 FE (15W wireless) trazem essa opção, o que pode pesar para quem já adotou carregadores indutivos no dia a dia.

Xiaomi 14T vs. concorrentes: como ele se compara?

Quem pesquisa o Xiaomi 14T no Brasil encontra alternativas que disputam a atenção na mesma faixa — e cada uma puxa para um lado diferente.

O Samsung Galaxy S24 FE (256 GB), disponível por volta de R$ 2.600 a R$ 2.800 em abril de 2026, custa menos e entrega o maior ciclo de atualizações do grupo: sete versões de Android prometidas pela Samsung. A tela AMOLED de 6,7 polegadas opera a 120 Hz com brilho de 1.900 nits — inferior ao do Xiaomi em luminosidade e frequência. O carregamento com fio, porém, fica em apenas 25W, bem atrás dos 67W do 14T. Em câmeras, o Galaxy tem sensor principal de 50 MP com OIS, mas sem a parceria óptica da Leica e com teleobjetiva de 8 MP mais modesta.

O Motorola Edge 50 Ultra aparece entre R$ 3.500 e R$ 4.500 e leva vantagem em potência bruta, com o Snapdragon 8s Gen 3. O carregamento de 125W com fio e 50W wireless é o mais veloz do grupo. A câmera periscópio com zoom óptico de 3x supera o 2,6x do Xiaomi. Em contrapartida, a bateria menor (4.500 mAh) e o preço mais alto reduzem parte dessa vantagem.

O Poco X6 Pro, que compartilha o mesmo chip Dimensity 8300-Ultra, sai por R$ 2.000 a R$ 2.500 — o mais acessível da lista. A economia, porém, cobra seu preço: a câmera principal de 64 MP não tem OIS nem parceria óptica, e o aparelho não traz certificação IP68.

Para quem o Xiaomi 14T faz sentido?

A resposta depende do que o comprador entende como custo-benefício, uma vez que cada pessoa tem suas expectativas e demandas para um celular.

Quem prioriza fotografia encontra no Xiaomi 14T um dos conjuntos ópticos mais completos da faixa intermediária. As lentes Leica produzem imagens com contraste e reprodução de cor acima da média, e o brilho de 4.000 nits torna a tela legível sob luz solar direta — algo que poucos concorrentes entregam nessa categoria.

Quem se preocupa com longevidade de software precisa considerar que o 14T tem suporte até o Android 18 — quatro versões a partir do sistema de fábrica. O Galaxy S24 FE promete o dobro. Para quem pretende usar o aparelho por cinco anos ou mais, essa diferença ganha peso.

Encontrado abaixo de R$ 3.500, o Xiaomi 14T compete com folga em câmeras e tela contra rivais da mesma faixa. Em valores próximos de R$ 5.000, ele divide prateleira com aparelhos que trazem processadores superiores e garantia de suporte mais extensa.