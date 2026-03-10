Apple migra 25% da produção de iPhones para Índia

A produção de iPhones na Índia aumentou 53% ao longo de 2025, o que fez com que a Apple passasse a fabricar um quarto dos celulares no país. Durante o ano todo, foram 55 milhões de aparelhos móveis produzidos na região, informou a Bloomberg em reportagem. Ao todo, a empresa da maçã produz entre 220 e 230 milhões de celulares da marca em todas as regiões.

O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, tem incentivado o aumento da produção da Apple no território, que também se tornou atraente para outras empresas do setor de tecnologia. Com os subsídios, a empresa tem redução nos custos estruturais comuns a fabricantes que trabalham na Índia, o que é significativo para a Apple em um momento que a companhia busca alternativas para fugir das tarifas dos Estados Unidos e da China durante a guerra comercial.

Índia como novo polo

A movimentação ocorre em um contexto de reconfiguração das cadeias globais de suprimentos que também fez a companhia optar por estratégias que auxiliem a reduzir a dependência da China como resposta a tensões comerciais entre Washington e Pequim.

Segundo um levantamento da Sensor Tower, um a cada cinco novos downloads globais de apps de IA vem da Índia, com crescimento de 207% na comparação com 2024. Apesar do forte avanço em número de usuários, o engajamento pago ainda é limitado. Mesmo com baixa conversão em assinaturas, a Índia já superou os Estados Unidos em número de usuários de aplicativos de IA. O país fechou 2025 com 19% da base global de usuários desses serviços, ante 10% dos EUA.

Em fevereiro, Nova Délhi sediou a Cúpula Global de IA, reunindo executivos como Sam Altman, CEO da OpenAI, e Dario Amodei, CEO da Anthropic, empresa rival. O encontro expôs divergências públicas sobre estratégias comerciais, mas também reforçou o interesse das gigantes de tecnologia em consolidar a Índia como um dos principais mercados de crescimento para inteligência artificial.

No mercado de smartphones, a Índia foi o quarto maior consumidor de aparelhos da Apple em 2025, atrás apenas de Estados Unidos, China e Japão. O iPhone 16 respondeu por 4% das vendas totais no país, enquanto a Índia alcançou a quinta posição global em participação na receita da empresa, com 10%, segundo a International Data Corporation (IDC).