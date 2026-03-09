Empresas chinesas que usam OpenClaw têm aumento na receita e Shenzhen quer popularizar software

Diversas companhias da China apontaram um aumento no interesse de seus produtos após terem iniciado o uso do OpenClaw. O software de inteligência artificial em código aberto se tornou popular entre companhias locais em decorrência de uma medida promovida por políticos do centro tecnológico Shenzhen para acelerar o desenvolvimento de ferramentas que façam o uso do modelo.

Criado por Peter Steinberger, o OpenClaw funciona como um assistente de IA capaz de executar tarefas de forma mais autônoma. Ele chamou atenção principalmente por conseguir interagir diretamente com aplicativos de computador, o que pode ser útil para empresas de e-commerce, comércio online.

Entre as companhias que passaram a usar o software estão UCloud, QingCloud e Hangzhou Shunwang. Desde essa mudança, as ações dessas empresas subiram pelo menos 9%.

Em comunicado, o distrito de Longgang informou que começou a ouvir moradores da região para avaliar a criação de incentivos financeiros voltados ao uso do OpenClaw em plataformas públicas e privadas. A proposta prevê mais de US$ 289 milhões para empresas interessadas em desenvolver aplicativos ligados ao software.

China quer avançar na disputa por IA

A China tenta ganhar espaço na corrida global pela inteligência artificial e busca competir diretamente com os Estados Unidos. Além de formar estudantes para o setor, o país também tem investido em parcerias e na expansão de modelos já existentes.

Em novembro de 2025, a China ultrapassou os EUA pela primeira vez no ranking de downloads de modelos de IA de código aberto, impulsionada pelo sucesso do DeepSeek. O resultado foi visto como um sinal de que o país está conseguindo fortalecer sua presença nesse mercado e ampliar as possibilidades de uso da tecnologia nos negócios.

A expectativa do governo chinês é que mais pessoas passem a usar inteligência artificial em tarefas do dia a dia, o que pode favorecer a expansão do OpenClaw.

Apesar disso, o software ainda enfrenta obstáculos. Problemas de segurança têm atrapalhado sua adoção mais ampla. A ferramenta, que já teve os nomes Clawdbot e Moltbot, foi alvo de denúncias sobre vulnerabilidades. Além disso, a consultoria Gartner classificou o sistema como uma “prévia perigosa” da nova geração de agentes autônomos de IA. Isso reduziu o interesse de empresas que lidam com informações sensíveis e exigem maior proteção de dados.