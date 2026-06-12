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Amazon Web Services fora do ar? Nuvem da Amazon tem instabilidades nesta sexta-feira

Problemas afetam plataformas como EC2, S3 e Lambda, segundo registros do Downdetector

(SOPA Images / Colaborador/Getty Images)

(SOPA Images / Colaborador/Getty Images)

Tamires Vitorio
Tamires Vitorio

Repórter

Publicado em 12 de junho de 2026 às 11h50.

Usuários da Amazon Web Services (AWS) registraram problemas em diversos serviços na manhã desta sexta-feira, 12. Entre os serviços mais impactados estão EC2, S3, Lambda, RDS e CloudFront, usados para computação em nuvem, armazenamento e distribuição de conteúdo.

Segundo o site Downdetector, as notificações de falhas começaram a aparecer em maior volume nas últimas 24 horas, indicando dificuldades de acesso e operação para clientes corporativos e desenvolvedores que utilizam a plataforma.

A Amazon Web Services não divulgou informações oficiais sobre as causas da instabilidade nem previsão para normalização. A empresa mantém os serviços em operação, mas usuários podem enfrentar falhas intermitentes ao executar tarefas em nuvem.

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