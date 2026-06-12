Amazon Web Services fora do ar? Nuvem da Amazon tem instabilidades nesta sexta-feira

Usuários da Amazon Web Services (AWS) registraram problemas em diversos serviços na manhã desta sexta-feira, 12. Entre os serviços mais impactados estão EC2, S3, Lambda, RDS e CloudFront, usados para computação em nuvem, armazenamento e distribuição de conteúdo.

Segundo o site Downdetector, as notificações de falhas começaram a aparecer em maior volume nas últimas 24 horas, indicando dificuldades de acesso e operação para clientes corporativos e desenvolvedores que utilizam a plataforma.

A Amazon Web Services não divulgou informações oficiais sobre as causas da instabilidade nem previsão para normalização. A empresa mantém os serviços em operação, mas usuários podem enfrentar falhas intermitentes ao executar tarefas em nuvem.