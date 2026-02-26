Tecnologia

Na Índia, Apple Pay pode ser mais parecido com o Pix do que com um cartão de crédito

Empresa negocia com bancos locais para integrar sistema UPI e ampliar presença em mercado com 700 milhões de usuários móveis

Maria Eduarda Cury
Colaboradora

Publicado em 26 de fevereiro de 2026 às 14h14.

A Apple negocia com bancos indianos para lançar o Apple Pay no país já em 2026, com integração ao sistema local de pagamentos instantâneos, segundo a agência Bloomberg. A estratégia indica que, na Índia, o serviço pode operar de forma mais próxima ao Pix brasileiro do que ao modelo tradicional baseado em cartões de crédito.

A companhia mantém conversas com ICICI Bank, HDFC Bank e Axis Bank, além de ter comunicado bandeiras como Mastercard e Visa sobre seus planos. O diferencial, porém, está na intenção de incluir o United Payments Interface (UPI), infraestrutura pública de pagamentos digitais que permite transferências instantâneas, cobranças recorrentes e autenticação padronizada entre bancos.

A integração ao UPI pode transformar o Apple Pay em uma carteira digital conectada ao sistema bancário nacional, ampliando seu alcance para além dos usuários de cartão. Criado pelo governo indiano, o UPI se consolidou como a principal ferramenta de pagamentos no país e é considerado peça central da digitalização financeira da economia local.

Caso seja lançado em 2026, o país se tornará o 90º mercado a receber o Apple Pay, serviço apresentado nos Estados Unidos em 20 de outubro de 2014. A adaptação ao modelo indiano mostra como a Apple tem ajustado seus produtos às infraestruturas locais, especialmente em mercados emergentes.

Base digital robusta atrai expansão de serviços

A Índia ganhou relevância estratégica para as Big Techs, grupo que reúne as maiores empresas globais de tecnologia. De acordo com a consultoria Sensor Tower, o país respondeu por um em cada cinco novos downloads de aplicativos de IA generativa em 2025, como o ChatGPT, com crescimento de 207% ante 2024.

O avanço é sustentado por uma base de mais de 700 milhões de usuários de dispositivos móveis e cerca de 1 bilhão de pessoas conectadas à internet diariamente. Smartphones acessíveis e alto consumo de conteúdo digital impulsionam a adoção de serviços financeiros e ferramentas de inteligência artificial, como Meta AI, assistente da Meta, dona de Facebook, Instagram e WhatsApp.

No mercado de smartphones, a Índia foi o quarto maior consumidor de aparelhos da Apple em 2025, atrás apenas de Estados Unidos, China e Japão. O iPhone 16 respondeu por 4% das vendas totais no país, enquanto a Índia alcançou a quinta posição global em participação na receita da empresa, com 10%, segundo a International Data Corporation (IDC).

