Messenger caiu? App passa por instabilidades nesta sexta-feira, 12

O Messenger enfrenta instabilidade nesta sexta-feira, 12, afetando usuários no Brasil e em outras regiões do mundo. O problema ocorre simultaneamente em outros serviços da Meta, como WhatsApp Business, Instagram e Facebook, gerando relatos de falhas em múltiplos aplicativos.

De acordo com o site Downdetector, as notificações de problemas começaram a aumentar por volta das 10h40 (horário de Brasília). Entre os relatos estão desconexões automáticas de contas, falhas no carregamento de mensagens, dificuldade para acessar feeds e stories e impossibilidade de abrir os aplicativos.

Internautas também compartilharam relatos em redes sociais concorrentes, indicando que a instabilidade é de alcance internacional.

A Meta ainda não se posicionou oficialmente sobre a causa da falha nem informou previsão para normalização dos serviços.