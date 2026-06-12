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Messenger caiu? App passa por instabilidades nesta sexta-feira, 12

Usuários relatam problemas simultâneos em Messenger, WhatsApp Business, Instagram e Facebook

(Chesnot / Colaborador/Getty Images)

(Chesnot / Colaborador/Getty Images)

Tamires Vitorio
Tamires Vitorio

Repórter

Publicado em 12 de junho de 2026 às 11h55.

O Messenger enfrenta instabilidade nesta sexta-feira, 12, afetando usuários no Brasil e em outras regiões do mundo. O problema ocorre simultaneamente em outros serviços da Meta, como WhatsApp Business, Instagram e Facebook, gerando relatos de falhas em múltiplos aplicativos.

De acordo com o site Downdetector, as notificações de problemas começaram a aumentar por volta das 10h40 (horário de Brasília). Entre os relatos estão desconexões automáticas de contas, falhas no carregamento de mensagens, dificuldade para acessar feeds e stories e impossibilidade de abrir os aplicativos.

Internautas também compartilharam relatos em redes sociais concorrentes, indicando que a instabilidade é de alcance internacional.

A Meta ainda não se posicionou oficialmente sobre a causa da falha nem informou previsão para normalização dos serviços.

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