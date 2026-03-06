Microsoft diz que serviços da Anthropic continuarão disponíveis após EUA 'banir' empresa

A Microsoft disse que os produtos da Anthropic permanecerão disponíveis para os clientes da empresa mesmo após o banimento definido pelo Pentágono. O governo do presidente Donald Trump requisitou que as agências federais deixassem de utilizar as ferramentas da companhia responsável pelo Claude Code em decorrência da recusa da Anthropic de aceitar o acordo com o Departamento de Guerra dos Estados Unidos, mas a Microsoft diz que seus produtos permanecerão inalterados.

“Nossos advogados analisaram a designação e concluíram que os produtos da Anthropic, incluindo o Claude, podem continuar disponíveis para nossos clientes — exceto o Departamento de Guerra — por meio de plataformas como M365, GitHub e AI Foundry da Microsoft, e que podemos continuar a trabalhar com a Anthropic em projetos não relacionados à defesa".

Anthropic nega acordo com Pentágono

Dario Amodei, CEO da Anthropic, afastou as possibilidades de um acordo comercial com as instituições de segurança e vigilância dos EUA, fazendo com que o país considerasse a companhia um risco ao mercado local. Ele afirmou que contratos anteriores com o Departamento de Defesa não previam uso irrestrito das ferramentas para finalidades que classificou como incompatíveis com "valores democráticos".

Segundo Amodei, a companhia já colaborou com o governo dos EUA em medidas como a restrição do uso do Claude por empresas ligadas ao Partido Comunista da China (PCCh). Ainda assim, ele declarou que a empresa não concorda com a concessão de autonomia plena a sistemas militares baseados em IA. "Sem supervisão adequada, não se pode confiar que armas totalmente autônomas exerçam o julgamento crítico que nossas tropas demonstram", escreveu o executivo em nota publicada no site da empresa.

Microsoft aposta em produtos de terceiras

Alguns produtos da Microsoft, como o Microsoft 365, são utilizados pelo governo norte-americano. Além disso, os serviços do Claude para programação podem ser acessados por meio do GitHub Copilot AI. Chefiada por Satya Nadella, a gigante da tecnologia tem investido em parcerias comerciais com líderes como Anthropic e OpenAI para tornar seus produtos mais atrativos a usuários comuns e no meio corporativo.

A Anthropic chegou a investir US$ 30 bilhões na Azure para usufruir dos serviços de capacidade de nuvem da plataforma. Satya Nadella, CEO da Microsoft, reafirmou a estratégia da companhia de estar ao lado de diversas iniciativas que ajudem a acelerar a presença de IA nos próprios serviços. Recentemente, a companhia destinou dois terços de US$ 37,5 bilhões para as GPUs e CPUs da divisão de nuvem, que também recebeu aporte bilionário da Anthropic.

Nadella acredita que os consumidores da marca já estão direcionados para utilizar "vários modelos" de IA simultaneamente em rotinas de trabalho. De acordo com o CEO, mais de 80% dos usuários ativos do Foundry já depositam valores superiores a US$ 1 milhão na nuvem da Microsoft e mais de mil consumidores engajam com modelos feitos pelas empresas OpenAI e Anthropic.