Nvidia quer lançar plataforma similar a OpenClaw para empresas de software

Projeto chamado internamente de NemoClaw pode ser apresentado na GTC 2026 e busca atender a demanda corporativa por agentes autônomos com mais controle e segurança

Publicado em 10 de março de 2026 às 13h03.

Nvidia quer desenvolver uma espécie de plataforma para agentes de inteligência artificial em código aberto. As informações da reportagem do Wired também apontam que o produto deve ser direcionado para empresas do ramo ou companhias que queiram fazer uso de agentes autônomos para agilizar o trabalho de equipes.

Chamada internamente de NemoClaw, a plataforma pode ser apresentada, em fase inicial, durante a conferência NVIDIA GTC 2026, que acontecerá na próxima semana em San Jose, na Califórnia. O nome não é por acaso: a Nvidia pretende aproveitar o crescimento de serviços como o OpenClaw, que tem como essencial o aprendizado orgânico conforme o uso. 

A empresa tem conversado com parcerias como Adobe, Cisco, Google e Salesforce para auxílio no desenvolvimento da plataforma em troca de acesso antecipado para o código aberto. Com a Nvidia por trás, a ideia é que a adoção seja parte de uma tentativa de garantir maior segurança para clientes interessados na nova tendência de IA, que tem enfrentado problemas de segurança e alcance para consumidores comuns.

Em um relatório, a consultoria Gartner classificou o sistema da OpenClaw como uma “prévia perigosa” da nova geração de agentes autônomos de IA. Isso reduziu o interesse de empresas que lidam com informações sensíveis, como a Meta, que supostamente pediu aos funcionários que não utilizassem a ferramenta em computadores de trabalho.

Era dos agentes autônomos

Diversas empresas estão adaptando seus recursos para a inserção de agentes de IA com autonomia. Na China, companhias que fazem uso do OpenClaw na rotina de trabalho observaram um crescimento de ao menos 9% na receita, o que fez com que o governo de Shenzhen passasse a estudar a implementação de políticas públicas que incentivem o uso da ferramenta no mercado local.

O Google também tem tem se movimentado para replicar as intenções com estratégias que incluem transformar o Gemini em um agente multifuncional, conceito que descreve sistemas capazes de executar tarefas completas, e não apenas responder perguntas.

Empresas como o Alibaba anunciaram recentemente sistemas semelhantes, como o Qwen3.5, focado em executar ações complexas por meio de múltiplos aplicativos. O avanço indica que a disputa entre gigantes da tecnologia se desloca do campo das respostas generativas para a automação prática de tarefas digitais.

