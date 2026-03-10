Nvidia quer lançar plataforma similar a OpenClaw para empresas de software

A Nvidia quer desenvolver uma espécie de plataforma para agentes de inteligência artificial em código aberto. As informações da reportagem do Wired também apontam que o produto deve ser direcionado para empresas do ramo ou companhias que queiram fazer uso de agentes autônomos para agilizar o trabalho de equipes.

Chamada internamente de NemoClaw, a plataforma pode ser apresentada, em fase inicial, durante a conferência NVIDIA GTC 2026, que acontecerá na próxima semana em San Jose, na Califórnia. O nome não é por acaso: a Nvidia pretende aproveitar o crescimento de serviços como o OpenClaw, que tem como essencial o aprendizado orgânico conforme o uso.

A empresa tem conversado com parcerias como Adobe, Cisco, Google e Salesforce para auxílio no desenvolvimento da plataforma em troca de acesso antecipado para o código aberto. Com a Nvidia por trás, a ideia é que a adoção seja parte de uma tentativa de garantir maior segurança para clientes interessados na nova tendência de IA, que tem enfrentado problemas de segurança e alcance para consumidores comuns.

Em um relatório, a consultoria Gartner classificou o sistema da OpenClaw como uma “prévia perigosa” da nova geração de agentes autônomos de IA. Isso reduziu o interesse de empresas que lidam com informações sensíveis, como a Meta, que supostamente pediu aos funcionários que não utilizassem a ferramenta em computadores de trabalho.

Era dos agentes autônomos

Diversas empresas estão adaptando seus recursos para a inserção de agentes de IA com autonomia. Na China, companhias que fazem uso do OpenClaw na rotina de trabalho observaram um crescimento de ao menos 9% na receita, o que fez com que o governo de Shenzhen passasse a estudar a implementação de políticas públicas que incentivem o uso da ferramenta no mercado local.

O Google também tem tem se movimentado para replicar as intenções com estratégias que incluem transformar o Gemini em um agente multifuncional, conceito que descreve sistemas capazes de executar tarefas completas, e não apenas responder perguntas.

Empresas como o Alibaba anunciaram recentemente sistemas semelhantes, como o Qwen3.5, focado em executar ações complexas por meio de múltiplos aplicativos. O avanço indica que a disputa entre gigantes da tecnologia se desloca do campo das respostas generativas para a automação prática de tarefas digitais.