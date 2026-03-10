Trump diz à emissora que é possível que ele fale com o Irã

Donald Trump: presidente concedeu entrevista à Fox News na noite de segunda-feira, 9 (SAUL LOEB /AFP)
Publicado em 10 de março de 2026 às 08h59.
Última atualização em 10 de março de 2026 às 09h05.
O presidente americano Donald Trump disse à Fox News nesta terça-feira, 10, que ele estaria disposto a conversar com o Irã.
Em uma entrevista na noite de segunda-feira, 9, o presidente disse à emissora que ouviu que o governo iraniano quer muito conversar com os Estados Unidos.
Trump também reiterou sua insatisfação com o novo líder supremo do Irã, Mojtaba Khamenei. "Não acredito que ele possa viver em paz", disse o presidente.
Ele também afirmou que os resultados da operação militar dos EUA no Irã estavam "muito além das expectativas".
Trump acrescentou que ficou surpreso com o fato de o Irã estar atacando países do Golfo com mísseis e drones, segundo a Fox.