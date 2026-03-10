Trump diz à emissora que é possível que ele fale com o Irã

O presidente americano Donald Trump disse à Fox News nesta terça-feira, 10, que ele estaria disposto a conversar com o Irã.

Em uma entrevista na noite de segunda-feira, 9, o presidente disse à emissora que ouviu que o governo iraniano quer muito conversar com os Estados Unidos.

Trump também reiterou sua insatisfação com o novo líder supremo do Irã, Mojtaba Khamenei. "Não acredito que ele possa viver em paz", disse o presidente.

Ele também afirmou que os resultados da operação militar dos EUA no Irã estavam "muito além das expectativas".

Trump acrescentou que ficou surpreso com o fato de o Irã estar atacando países do Golfo com mísseis e drones, segundo a Fox.