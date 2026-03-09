iPhone Ultra pode ser lançado para criar diferenciação de linhas mais baratas

A Apple pode usar o nome Ultra em futuros lançamentos para separar com mais clareza seus produtos de maior preço das linhas mais acessíveis. A hipótese ganhou força após a empresa ampliar sua presença na faixa de entrada com o MacBook Neo e o iPhone 17e. Agora, segundo o analista Mark Gurman, da Bloomberg, a companhia olha para o segmento mais caro com uma nova leva de dispositivos.

Na edição mais recente da newsletter Power On, Gurman afirma que a Apple estuda aplicar o sufixo Ultra a produtos ainda não lançados, como o primeiro iPhone dobrável e novos laptops. A ideia seria posicionar esses aparelhos como opções mais premium do que as oferecidas hoje. O movimento também reforçaria uma divisão mais explícita entre modelos de entrada, intermediários e topo de linha.

No caso do celular dobrável, a empresa pode preferir Ultra a um nome mais descritivo, como Fold. O argumento central é o preço estimado de US$ 2.000, que colocaria o aparelho como o mais caro da família iPhone. A expectativa é que esse modelo reúna recursos exclusivos, como tela interna flexível e sensores mais avançados.

O mesmo raciocínio, segundo Gurman, poderia ser aplicado aos próximos MacBooks com tela sensível ao toque e painel OLED, tecnologia de tela com contraste mais alto e pretos mais profundos. A previsão é que esses modelos sejam apresentados no fim do ano. Como a adoção desse tipo de painel costuma elevar preços, a Apple poderia reservar o nome Ultra para essas versões e manter os atuais MacBooks Pro com chips M5 Pro e M5 Max como alternativas mais baratas.

Outro produto citado é o AirPods Pro. Rumores indicam que a próxima geração pode receber câmeras infravermelhas voltadas a funções de inteligência artificial. Como o sufixo Max já é usado nos fones de arco da marca, Ultra surgiria como uma saída natural para identificar uma versão ainda mais avançada dos fones sem fio.

Há, porém, sinais que relativizam essa leitura. A Apple adotou recentemente o nome Studio Display XDR para sua tela mais avançada, e não Studio Display Ultra. Ainda assim, a escolha não invalida a direção geral apontada por Gurman: a empresa estaria ampliando o número de produtos posicionados no topo do portfólio.