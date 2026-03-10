Exportações da China disparam 21,8% no início de 2026 e superam previsões

As exportações da China cresceram 21,8% em dólares entre janeiro e fevereiro de 2026, muito acima das previsões do mercado, impulsionadas principalmente pela forte demanda global por produtos de tecnologia e eletrônicos. Os dados foram divulgados nesta terça-feira, 10.

Segundo a Reuters, o resultado supera amplamente o crescimento de 6,6% registrado em dezembro e também a estimativa mediana de 7,1%.

Com isso, a segunda maior economia do mundo pode superar o superávit comercial recorde de US$ 1,2 trilhão registrado em 2025, caso a guerra no Oriente Médio não provoque choques mais amplos no transporte marítimo ou nos preços da energia.

Tecnologia e chips impulsionam comércio exterior

A expansão foi liderada pelo setor de tecnologia. As exportações de semicondutores aumentaram 66,5% em relação ao ano anterior, a maior taxa de crescimento em mais de uma década.

Segundo Xu Tianchen, economista sênior da Economist Intelligence Unit, o desempenho reflete o boom global de investimentos em inteligência artificial.

De acordo com ele, o crescimento das exportações de circuitos integrados e outros produtos tecnológicos já era esperado. O economista destacou, porém, que o avanço de setores como vestuário, têxteis e bolsas surpreendeu, após um desempenho fraco em 2025 diante da concorrência de países do Sudeste e do Sul da Ásia.

Os dados mostram que o superávit comercial da China atingiu US$ 213,6 bilhões nos dois primeiros meses de 2026.

No mesmo período do ano passado, o saldo positivo havia sido de US$ 169,2 bilhões, enquanto economistas projetavam cerca de US$ 179,6 bilhões.

As importações chinesas também cresceram, avançando 19,8% no início do ano, bem acima do aumento de 5,7% registrado em dezembro.

Guerra no Irã gera incerteza

Economistas afirmam que ainda é cedo para avaliar se a guerra envolvendo Irã, Estados Unidos e Israel poderá afetar a atividade industrial chinesa nos próximos meses.

O conflito levou ao fechamento do Estreito de Ormuz, rota por onde passa cerca de um quinto do petróleo comercializado no mundo, o que pode pressionar custos de energia e transporte.

Para reduzir riscos, a China ampliou seus estoques de commodities industriais no início do ano, incluindo minério de ferro e petróleo bruto.

Dados da empresa de monitoramento marítimo Kpler indicam que navios carregados com minério originalmente destinados ao Oriente Médio passaram a redirecionar cargas para portos chineses.

Cadeias industriais seguem dominadas pela China

Segundo a Reuters, alta da demanda global por equipamentos industriais também pode beneficiar exportadores chineses.

Dan Wang, diretora para China do Eurasia Group, afirma que o aumento dos gastos militares globais pode elevar a procura por bens industriais produzidos no país.

Ela também destacou a forte demanda pelos chamados “novos três” produtos chineses:

veículos elétricos

baterias de íons de lítio

células solares

Cúpula entre Xi e Trump pode influenciar comércio

Outro fator de incerteza para o comércio exterior chinês é a aguardada reunião entre o presidente Xi Jinping e o presidente americano Donald Trump, prevista para ocorrer em Pequim ainda neste mês.

Analistas afirmam que as expectativas de um acordo duradouro entre as duas potências continuam baixas, com ambos os países preparados para retomar a guerra comercial se necessário.

Apesar disso, as tarifas impostas pelos Estados Unidos em 2025 tiveram impacto limitado sobre a indústria chinesa, já que fabricantes redirecionaram exportações para mercados como Sudeste Asiático, África e América Latina.

Entre janeiro e fevereiro, as exportações chinesas para a ASEAN cresceram 29,4%, enquanto as vendas para Europa e Coreia do Sul avançaram 27,8% e 27%, respectivamente.

Na semana passada, o premiê Li Qiang anunciou que o governo busca uma meta de crescimento entre 4,5% e 5% para 2026, abaixo dos 5% registrados no ano anterior.

Economistas avaliam que, diante do forte desempenho das exportações, Pequim pode adiar novos estímulos econômicos no curto prazo e continuar apoiando o crescimento industrial voltado ao comércio exterior.