Apple abre pré-venda do iPhone 17e nesta segunda-feira, 9

A Apple abriu nesta segunda-feira, 9, a pré-venda do iPhone 17e no Brasil. O aparelho tem preço inicial de R$ 5.799 na versão com 256 GB de armazenamento. Segundo a empresa, o modelo chega para ocupar a faixa de entrada da nova linha.

O smartphone será vendido nas cores preto, branco e rosa suave, com tela de 6,1 polegadas. A versão com 512 GB custará R$ 7.299. O iPhone 17e é mais barato que o iPhone 17, lançado a partir de R$ 7.999, e que o iPhone Air, com preço inicial de R$ 10.499.

Entre os destaques do aparelho estão a câmera traseira com tecnologia Fusion, que faz fotos em 48 MP e 24 MP, zoom de duas vezes e gravação em 4K com Dolby Vision. O modelo também traz o chip A19 e suporte a chip físico e eSIM.