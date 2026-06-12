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WhatsApp Business caiu? App passa por instabilidades nesta sexta-feira, 12

Usuários relatam instabilidade em serviços da Meta na manhã desta sexta-feira, 12

(Aytac Unal/Anadolu Agency/Getty Images)

(Aytac Unal/Anadolu Agency/Getty Images)

Tamires Vitorio
Tamires Vitorio

Repórter

Publicado em 12 de junho de 2026 às 11h52.

Clientes do WhatsApp Business enfrentam dificuldades para acessar o aplicativo na manhã desta sexta-feira, 12. O problema ocorre simultaneamente em outros serviços da Meta, incluindo Instagram, Messenger e Facebook, gerando relatos de falhas em diversas regiões do Brasil e do mundo.

Segundo o site Downdetector, as notificações de falhas aumentaram por volta das 10h40, no horário de Brasília. Entre os problemas reportados estão contas desconectadas automaticamente, dificuldade para visualizar stories, falhas no feed e até a impossibilidade de abrir os aplicativos.

Internautas compartilharam relatos semelhantes em redes concorrentes, confirmando que a instabilidade é global. Até o momento, a Meta não divulgou explicações oficiais sobre a causa da falha nem previsão para normalização dos serviços.

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