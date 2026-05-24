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Virada Cultural de SP 2026: confira a programação completa dos shows de domingo, 24 de maio

Neste domingo, 24 de maio, estão confirmados shows de artistas como Marina Sena, Seu Jorge, Thiaguinho, CPM22 e Sidney Magal

Virada Cultural 2026: Thiaguinho é uma das atrações do mega festival neste fim de semana (Divulgação)

Virada Cultural 2026: Thiaguinho é uma das atrações do mega festival neste fim de semana (Divulgação)

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 24 de maio de 2026 às 08h00.

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A Virada Cultural 2026 acontece neste fim de semana, 23 e 24 de maio, e deve atrair milhares de pessoas para diferentes regiões da cidade de São Paulo. O evento terá programação distribuída por bairros de todas as zonas da capital paulista.

De acordo com a Prefeitura de São Paulo, a edição deste ano contará com 1.200 atrações espalhadas em 21 palcos montados pela cidade.

O Centro da capital seguirá como principal área de concentração da Virada Cultural, com parte dos shows de maior público e atividades previstas para o fim de semana. A organização também confirmou atrações em bairros das zonas Norte, Sul, Leste e Oeste.

Segundo informações divulgadas pela gestão municipal, alguns palcos terão funcionamento durante 24 horas. A proposta da Prefeitura é manter apresentações musicais e atividades culturais durante a madrugada.

A programação da Virada Cultural reúne artistas de diferentes gêneros musicais e apresentações culturais ao longo de dois dias.Neste domingo, 24 de maio, estão confirmados artistas como Marina Sena, Seu Jorge, Thiaguinho, CPM22 e Sidney Magal.

Virada Cultural 2026: Trens e Metrô terão funcionamento 24h neste fim de semana

Veja a programação da Virada Cultural para domingo, 24 de maio

Centro – Palco Anhangabaú

Local: Pq Anhangabaú, 350 - Centro Histórico de São Paulo

Data: 24 de maio

  • 00h30 - Manu Chao
  • 03h00 - Orchestre Polyritmo de Cotonou
  • 05h30 - Western Standard Time
  • 09h00 - Funmilayo Afrobeat Orquestra
  • 14h00 - Marina Sena
  • 16h30 - Seu Jorge
  • 18h30 - Alexandre Pires

Centro – Aparelhagem Carabao

Local: Pq Anhangabaú, 350 - Centro Histórico de São Paulo

Data: 24 de maio

  • 2h00 - Carabao - O Máximo do Marajó
  • 4h30 - Carabao recebe Dj Méury
  • 7h00 - Carabao recebe Dj Ray Tech
  • 12h30 - Carabao recebe Valéria Paiva
  • 15h30 - Carabao recebe Baby Plus Size
  • 18h00 - Carabao - O Máximo do Marajó

Centro – Palco Arouche

Local: Largo do Arouche s/n - Centro

Data: 24 de maio

  • 01h00 - Ebony
  • 03h00 - Mc Luanna
  • 05h00 - Urias
  • 10h00 - Bruna Mendez
  • 12h00 - Núbia
  • 14h00 - Tulipa Ruiz
  • 16h00 - Ajulliacosta
  • 18h00 - Céu - 20 anos

Centro – Centro Cultural Olido

Local: Av. São João, 473 - Centro Histórico de São Paulo

Data: 24 de maio

  • 11h00 - Ariah - 08 ao 80
  • 16h00 - Jorge Garcia Companhia de Dança - Inflamável com o Oceano Inteiro para Nadar
  • 16h00 - Orquestra Brasileira de Música Jamaicana
  • 21h00 - Cia Ateliê do Gesto

Centro – Jazz 24h - Ramos de Azevedo

Local: Praça Ramos de Azevedo, República

Data: 24 de maio

  • 00h00 - Joy Sales tributo a Erikah Badu
  • 02h00 - Lucas Gomes Quinteto
  • 03h30 - Barranco Trio
  • 05h00 - Tarkus Trio
  • 09h00 - Lilian Estela Quarteto
  • 11h00 - Giu Nogueira Quarteto
  • 13h00 - Lua Bernado Quinteto
  • 15h00 - Gabriel Gaiardo Trio
  • 17h00 - Bocato Quinteto

Centro – Paissandu

Local: Lg. do Paissandú, s/n - Centro Histórico de São Paulo

Data: 24 de maio

  • 00h00 - Jongo Tamandaré de Guaratinguetá
  • 01h00 - Jongo Filhos da Semente - Indaiatuba
  • 02h00 - Jongo Embu das Artes
  • 03h00 - Jongo de Piquete
  • 04h00 - Jongo Nzungo
  • 05h00 - Condongueiros do Campo Limpo
  • 07h00 - Congada São Benedito de Cotia Celebra a negritude
  • 08h00 - Congada do Parque São Bernardo - SBC
  • 09h00 - Congada Dona Luiza de São Bento do Sapucaí
  • 10h00 - Congada Azul de Atibaia
  • 11h00 - Congada Marinheiros de Piracaia
  • 12h00 - Congada Verde de Periquitos Piracaia
  • 13h00 - Congada de São Benedito do Erê - Tremembé
  • 14h00 - Congada Terno de Sainha Irmãos Paiva - Santo Antonio da Alegria
  • 15h00 - Catupé Unidos de Santa Efigênia - Santo Antonio da Alegria
  • 16h00 - Boneções Pereirões e Batuque Tião Monheca - Monteiro Lobato
  • 17h00 - Boneções da Mantiqueira de Caçapava

Centro – Palco São João

Local: Av. São João, 1101 - República

Data: 24 de maio

  • 02h00 - Gaby Amarantos
  • 04h30 - Johnny Hooker
  • 06h30 - Rom Santana
  • 11h00 - Gretchen
  • 13h00 - Juliana Linhares
  • 15h00 - Otto canta Reginaldo Rossi
  • 18h00 - Joelma

Centro – Piano na Praça

Local: Praça Dom José Gaspar, Centro Histórico de São Paulo

Data: 24 de maio

  • 02h00 - EcoMusica e Tom Jobim Piano Solo
  • 04h00 - Elias Jó - Piano na Praça
  • 06h00 - Jane Duboc em "de Lá Pra Cá"
  • 08h00 - Klüber - Melindre
  • 10h00 - Luana Mascari - Onde o Coração Está

Centro – Pista 24 de maio

Local: R. 24 de Maio, 185 - República

Data: 24 de maio

  • 00h00 - Fuego Dancehall
  • 06h00 - Rotação Brasil
  • 12h00 - Mathosa

Centro – Pista da República II

Local: Praça da República, 490 - Centro Histórico de São Paulo

Data: 24 de maio

  • 00h00 - Showmentaum
  • 06h00 - Heels of Love
  • 12h00 - Sistema Criolina

Centro – Pista da República

Local: Praça da República, 23 - República

Data: 24 de maio

  • 00h00 - Nyege Nyege
  • 03h00 - Edna Martinez
  • 04h30 - Trepanado
  • 12h00 - Gop Tun

Centro – Quitanda Centro

Local: Centro - São Paulo, SP

Data: 24 de maio

  • 01h00 - Nos Combates da Vida - Nilze Carvalho
  • 03h00 - Choro no Eixo com Márcio Marinho e Convidados
  • 09h00 - Silvia Goes Chorando à Vontade
  • 11h00 - Regional Uirapuru

Centro – Pista Cine Arouche

Local: Largo do Arouche, 438 - Centro

Data: 24 de maio

  • 12h00 - Coletiva Cesta de versões

Centro – FORRÓ 24H - SÉ

Local: Praça da Sé, 111 - Centro Histórico de São Paulo

Data: 24 de maio

  • 00h00 - Enok Virgulino
  • 02h30 - Diana do Sertão
  • 03h30 - Nicolas Krassik
  • 05h00 - Coisa de Zé
  • 08h00 - Tiziu do Araripe
  • 11h00 - Diego Oliveira
  • 13h30 - Nando do Acordeon
  • 14h30 - Téo dos 8 Baixos
  • 16h00 - Trio Macaíba

Centro – Pista Largo do Café

Local: Largo do Café s/n, Centro

Data: 24 de maio

  • 00h00 - Pista Quente
  • 06h00 - Mareh
  • 12h00 - Veraneio

Centro – República

Local: Praça da República, São Paulo - SP

Data: 24 de maio

  • 05h30 - Coletivo Superjazz convida Bocato e Reginaldo 16
  • 14h00 - The Mississippi Divas (EUA)
  • 16h00 - Blues Etílicos
  • 18h00 - Banda Ira!

Centro – Revelando na Sé

Local: Praça Clóvis Beviláqua - Sé

Data: 24 de maio

  • 01h00 - Zé Geraldo
  • 03h00 - Cordel do Fogo Encantado
  • 05h00 - Mariana Aydar
  • 12h00 - Semblanzas del Rio Guapi
  • 14h00 - Mario Lucio
  • 16h00 - Edil Pacheco
  • 18h00 - Homenagem a João do Vale – Jota.Pê, Mariana Aydar, Fitti, Fauzi e Tião Carvalho

Centro – Theatro Municipal

Local: Praça Ramos de Azevedo, s/n - República

Data: 24 de maio

  • 00h00 - Claudya - Deixa eu Dizer 1973
  • 03h00 - Fausto Fawcett e os Robôs Efêmeros 1987
  • 06h00 - Mundo Livre S/A - Samba Esquema Noise 1994
  • 09h00 - As Mercenárias - Cadê as Armas 1986
  • 12h00 - Di Melo - Di Melo 1975
  • 18h00 - Baile do Simonal - México 70

Centro – Xavier de Toledo - Discoteca Móvel Oneyda Alvarenga

Local: R. Cel. Xavier de Toledo, 161 a 280 - Consolação

Data: 24 de maio

  • 00h00 - Dj Grand Master Ney na Kombi do DJ
  • 02h00 - Dj Vini na Kombi do DJ
  • 04h00 - Dj Tanio na Kombi do DJ
  • 06h00 - Dj Paulinho na Kombi do DJ
  • 08h00 - Dj Gudera na Kombi do DJ
  • 10h00 - Dj Guizera na Kombi do DJ
  • 12h00 - Dj Rata na Kombi do DJ
  • 14h00 - Dj Magoo na Kombi do DJ
  • 16h00 - Dj Márcio na Kombi do DJ

Centro – República - Coreto

Local: Praça da República, São Paulo - SP

Data: 24 de maio

  • 00h00 - Cortejo da Fanfarra Xamego
  • 00h00 - Cortejo das Manas

Centro - Samba 24h - Viaduto Santa Ifigênia

Local: Viaduto Santa Ifigênia - Santa Ifigênia

Data: 24 de maio

  • 00h00 - Comunidade Samba Maria Cursi com Luizinho SP
  • 01h40 - Grupo Bom Gosto
  • 03h10 - Comunidade Jardim das Flores com Tatty Nascimento
  • 04h10 - Dj Doc - 50 anos de Zimbabwe
  • 05h10 - Thiago Dugueto
  • 10h00 - Dj Pica Pau - 50 anos de Zimbabwe
  • 12h00 - Samba do Tempo do Onça convida Preta Arcanjo
  • 13h00 - Comunidade Samba da Ribalta com Kristal
  • 14h00 - Comunidade Samba da Praça Grajaú com Fabiana Bombom
  • 15h30 - Comunidade Berço do Samba de São Mateus e Fabiana Cozza
  • 17h00 - Samba da Vela, Biro do Cavaco e Jônatas Petróleo

Centro - Palácio da Justiça de São Paulo

Local: Praça Clóvis Beviláqua, s/nº - Centro Histórico de São Paulo

Data: 24 de maio

  • 09h00 - Panoramas Ensemble
  • 11h00 - Banda do Metrô
  • 13h00 - Banda Curumins e Orquestra da Pedreira
  • 15h00 - Quinteto Metais Aureo
  • 17h00 - João Carlos Martins e Bachiana Brasileira

Palcos Zona Leste – Palco Belém

Local: Largo São José do Belém, 108 - Belenzinho

Data: 24 de maio

  • 09h40 - Coral AD Belém
  • 12h30 - Marcados
  • 14h00 - Cassiane
  • 15h20 - Eyshila
  • 16h40 - Sarah Farias
  • 17h50 - Ton Carfi

Palcos Zona Leste – Palco Cidade Tiradentes

Local: Rua Inácio Monteiro, 6900 - Conjunto Habitacional Sítio Conceição

Data: 24 de maio

  • 00h00 - DJ WJay
  • 10h00 - Nego Max
  • 12h00 - Neto Trindade
  • 14h30 - Junior Marques
  • 16h30 - Sambô

Palcos Zona Leste – Palco Guaianases

Local: Av. Ribeirão Itaquera, 67 - Vila Princesa Isabel

Data: 24 de maio

  • 00h00 - Dj Rogerião
  • 10h00 - Quelynah
  • 12h00 - Doce Encontro
  • 14h30 - Sofia Brasil
  • 16h30 - Michel Teló

Palcos Zona Leste – Palco São Miguel Paulista

Local: Av. Dep. Dr. José A. Pinotti, 80 - Cidade Nova São Miguel

Data: 24 de maio

  • 00h00 - DJ Amanda Lig
  • 10h00 - Arthur Freestyle
  • 12h00 - Léo Maia
  • 14h30 - Latino
  • 16h30 - Luisa Sonza

Palcos Zona Leste – Palco Sapopemba

Local: Av. Arquiteto Vilanova Artigas, 3547 - Conj. Hab. Teotônio

Data: 24 de maio

  • 00h00 - DJ Cranmary
  • 10h00 - Edu Letti
  • 12h00 - Mato Seco
  • 14h30 - Onze:20
  • 16h30 - Marcelo Falcão

Palcos Zona Leste – Parque do Carmo - Itaquera

Local: Av. Afonso de Sampaio e Sousa, 951 - Itaquera

Data: 24 de maio

  • 00h00 - Dj Carol Selecta
  • 10h00 - Filafro
  • 12h00 - Pagode da 27
  • 14h30 - Samba Lado Leste
  • 16h30 - Thiaguinho

Palcos Zona Norte – Palco Freguesia do Ó / Brasilândia

Local: Av. Miguel Conejo, 1718 - Vila Albertina

Data: 24 de maio

  • 00h00 - DJ Seed Selector
  • 09h00 - Coral Degraus e convidado
  • 10h30 - Polenta Rock Show
  • 12h00 - Arlindinho
  • 14h30 - Demônios da Garoa
  • 16h30 - Sidney Magal

Palcos Zona Norte – Palco Parada Inglesa

Local: Av. Luiz Dumont Villares, 1556 - Jardim São Paulo

Data: 24 de maio

  • 00h00 - DJ Seed Selector
  • 10h00 - Davi Cartaxo
  • 12h00 - Simoninha
  • 14h30 - BenzaDeus
  • 16h30 - Mumuzinho

Palcos Zona Oeste – Palco Butantã

Local: Av. Eliseu de Almeida, 3300 - Instituto de Previdência, São Paulo

Data: 24 de maio

  • 10h00 - Hurricanes
  • 11h00 - Eskrota
  • 13h40 - CPM 22
  • 15h20 - Raimundos
  • 17h00 - Biquini Cavadão
  • 18h00 - DJ Foca

Palcos ZS – Palco Campo Limpo

Local: R. Dr. Joviano Pacheco de Aguirre, 30 - Jardim Bom Refúgio

Data: 24 de maio

  • 00h00 - DJ Zero Macgaren
  • 10h00 - Jotinha do Forró
  • 12h00 - Ana Rafaela
  • 14h30 - Kaique e Felipe
  • 16h30 - Guilherme e Santiago

Palcos ZS – Palco 7 Campos - Cidade Ademar

Local: R. do Campo, 118 - Cidade Júlia

Data: 24 de maio

  • 00h00 - DJ Izac Soares
  • 10h00 - Jean Carlo e Banda
  • 12h00 - Bruninho e Davi
  • 14h30 - Os Caras do Arrocha
  • 16h30 - Péricles

Palcos ZS – Palco Grajaú

Local: R. Prof. Oscar Barreto Filho, 252 - Parque América

Data: 24 de maio

  • 00h00 - DJ Andrezinho
  • 10h00 - Mana Bela
  • 12h00 - Fênix (funk das antigas)
  • 14h30 - Fleezus
  • 16h30 - Tasha e Tracie
  • 18h00 - DJ Andrezinho

Palcos ZS – Palco Heliópolis/Ipiranga

Local: Av. Almirante Delamare, 1337 - Vila Heliópolis

Data: 24 de maio

  • 00h00 - DJ Seth 011
  • 10h00 - Grupo Mania
  • 12h00 - Moa Bina
  • 14h30 - Dy Primeira
  • 16h30 - Vitor Fernandes

Palcos ZS – Palco Jardim Myrna

Local: Av. Antonio Carlos Benjamin dos Santos, 2945 - Jardim Myrna

Data: 24 de maio

  • 00h00 - DJ Liside
  • 10h00 - Bia Soceck
  • 12h00 - Felipe e Rodrigo
  • 14h30 - Jeito Moleque
  • 16h30 - Pixote

Palcos ZS – Palco M'Boi Mirim

Local: Av. Luiz Gushiken, 2140 - Chácara Santana

Data: 24 de maio

  • 00h00 - DJ Bulgarelli
  • 10h00 - Darlan
  • 12h00 - Pagode dos Ex
  • 14h30 - Duquesa
  • 16h30 - Gustavo Mioto

Palcos ZS – Palco Parelheiros

Local: Rua Terezinha do Prado Oliveira, 100 - Jardim Novo Parelheiros

Data: 24 de maio

  • 00h00 - DJ Poiano Stella
  • 10h00 - Valmor Santana
  • 12h00 - Bruno Rosa
  • 14h30 - Beto Barbosa
  • 16h30 - Clayton e Romário
  • 19h00 - Roberta Miranda
  • Equipamentos Culturais

Bibliotecas – Biblioteca Viriato Corrêa

Local: R. Sena Madureira, 298 - Vila Mariana

Data: 24 de maio

  • 10h00 - Oficina de Espanhol
  • 15h00 - Oficina de Desafios Criativos

Bibliotecas – Bosque de Leitura Parque Anhanguera

Local: Parque Anhanguera

Data: 24 de maio

  • 15h00 - Arvoreteca

Bibliotecas – Ponto de Leitura Graciliano Ramos

Local: R. Prof. Oscar Barreto Filho, 252 - Parque America

Data: 24 de maio

  • 10h00 - Los Xerebas

Bibliotecas – Biblioteca Mário de Andrade

Local: R. da Consolação, 94 - República

Data: 24 de maio

  • 00h00 - Jogos Indígenas do Xingu - Rituais pela vida ancestral
  • 00h00 - Madrugada Desvairada
  • 07h00 - Amanhecer no terraço: vivência de Tai Chi Chuan
  • 08h00 - Amanhecer no terraço: vivência de Tai Chi Chuan
  • 09h00 - Um café com Darcy
  • 10h00 - Feira de troca de livros da Mário
  • 10h00 - Julieta é Bárbara: poeta do modernismo
  • 10h00 - SarauZim
  • 11h00 - Clássicos do Mangá e a influência nos autores nacionais
  • 12h30 - Pronomes que rimam: questões de gênero no Rap
  • 15h00 - Futuridades e distopias trans
  • 15h00 - Leituraço
  • 16h00 - Sarau com Katú Mirim
  • 18h30 - Lydia Lunch

Casas de Cultura – Casa de Cultura Brasilândia

Local: Praça Benedicta Cavalheiro, s/nº - Freguesia do Ó

Data: 24 de maio

  • 10h00 - Nega Luuh
  • 11h00 - Viradinha
  • 16h00 - Binho Ribeiro - Vibra

Casas de Cultura– Casa de Cultura Chico Science

Local: Av. Pres. Tancredo Neves, 1265 - Vila Moinho Velho

Data: 24 de maio

  • 11h00 - Quintetinho Caracaxá - A roda, o choro e suas brincadeiras
  • 11h00 - Viradinha
  • 16h00 - Forró da Macaxeira - Uma homenagem ao Rei do Baião

Casas de Cultura – Casa de Cultura de Cidade Ademar - Danilo Miranda

Local: Av. Durval Pinto Ferreira, 820 - Jardim Itacolomi

Data: 24 de maio

  • 11h00 - Viradinha
  • 14h00 - O Circo Chegou
  • 16h00 - Raízes, memórias e outras histórias

Casas de Cultura– Casa de Cultura do Butantã

Local: Av. Junta Mizumoto, 13 - Jardim Peri Peri

Data: 24 de maio

  • 11h00 - Viradinha
  • 13h00 - Ambulantes
  • 15h00 - Gritando Ska
  • 17h00 - Scientist Feat. JAH9

Casas de Cultura – Casa de Cultura Freguesia do Ó

Local: Largo da Matriz de Nossa Senhora do Ó, 215 - Freguesia do Ó

Data: 24 de maio

  • 11h00 - Viradinha
  • 14h00 - Bloco Akió

Casas de Cultura – Casa de Cultura Hip Hop Leste

Local: R. Sara Kubitscheck, 165 A - Cidade Tiradentes

Data: 24 de maio

  • 11h00 - Nas Batalhas
  • 11h00 - Viradinha
  • 16h00 - Perifa Groove

Casas de Cultura – Casa de Cultura Itaim Paulista

Local: R. Monte Camberela, 490 - Vila Silva Teles

Data: 24 de maio

  • 17h00 - O Circo Mambembe do Rogério Piva: A Vida de Um Saltimbanco

Casas de Cultura – Casa de Cultura Manoel Mendonça

Local: Praça Dr. Francisco Ferreira Lopes, 434 - Santo Amaro

Data: 24 de maio

  • 11h00 - Ritmuns
  • 11h00 - Viradinha
  • 13h00 - Usina Reggae

Casas de Cultura – Casa de Cultura Raul Seixas

Local: R. Murmúrios da Tarde, 211 - Jardim Bonifacio

Data: 24 de maio

  • 11h00 - Viradinha
  • 12h00 - Voltando a Ser Criança
  • 14h00 - Cante Lá que eu Canto Cá - Cantigas para brincar
  • 15h00 - Jatobazinhos para crianças

Casas de Cultura – Casa de Cultura Santo Amaro Júlio Guerra

Local: Praça Floriano Peixoto, 131 - Santo Amaro

Data: 24 de maio

  • 11h00 - Viradinha
  • 13h00 - Gustavo Blind - Mágica sem limites
  • 16h00 - Grupo êBA! - Menina Pássara

Casas de Cultura – Casa de Cultura São Miguel

Local: R. Irineu Bonardi, 169 - Vila Pedroso

Data: 24 de maio

  • 11h00 - Viradinha
  • 14h00 - Questions 25 anos
  • 15h00 - Let's Go Rock
  • 16h00 - Acesso Rock

Casas de Cultura – Casa de Cultura São Rafael

Local: R. Quaresma Delgado, 354 - Jardim Vera Cruz

Data: 24 de maio

  • Horário a confirmar - O Macaco e a Lua
  • 11h00 - Viradinha
  • 16h00 - DJ Will

Casas de Cultura – Casa de Cultura Vila Guilherme

Local: Praça Oscár da Silva, 110 - Vila Guilherme

Data: 24 de maio

  • 11h00 - Viradinha
  • 13h00 - Samba do Litrão
  • 15h00 - Grupo SemEnsaio
  • 17h00 - Paulinho Bigail

Centros Culturais – Centro Cultural da Juventude - Ruth Cardoso

Local: Av. Dep. Emílio Carlos, 3641 - Vila Nova Cachoeirinha

Data: 24 de maio

  • 11h00 - Fubá uma receita para o tempo, com Impacto Agasias Grupo de Teatro
  • 14h00 - Samba da Melancia
  • 15h00 - DJ Guigo

Centros Culturais – Centro Cultural da Penha

Local: Largo do Rosário, 20 - Penha de França

Data: 24 de maio

  • 15h00 - A Menina Passarinho
  • 16h00 - Xequerês da Micaela
  • 17h00 - Samba Lenço de Mauá
  • 18h00 - Pavilhão 9

Centros Culturais – Centro Cultural Santo Amaro

Local: Av. João Dias, 822 - Santo Amaro

Data: 24 de maio

  • 11h00 - As Aventuras de Lola
  • 16h00 - Karol Ribê - Show 'De Volta pro Meu Ninho'

Centros Culturais – Centro de Culturas Negras do Jabaquara - Mãe Sylvia de Oxalá

Local: R. Arsênio Tavolieri, 45 - Jabaquara

Data: 24 de maio

  • 11h00 - A Bênção, Vovó Maria Conga
  • 16h00 - Encontro de Bambas

Centros Culturais – Polo Cultural e Criativo Chácara do Jockey

Local: R. Santa Crescência, 201 - Ferreira

Data: 24 de maio

  • 10h00 - Bando trapos - Pirajussara – Vozes à Margem
  • 10h00 - Brinquedoscópio – Brinquedos Ópticos e as Visualidades Goianas
  • 11h00 - Mestre Jaburu - Roda de Capoeira Contemporânea
  • 13h00 - Samba da Praça
  • 14h00 - Oficina e Visita Guiada - Brinquedoscópio – Brinquedos Ópticos e as Visualidades Goianas
  • 15h00 - Juliana Saggi
  • 16h00 - Comprei um Circo! E agora?
  • 16h00 - Oficina e Visita Guiada - Brinquedoscópio – Brinquedos Ópticos e as Visualidades Goianas

Centros Culturais – Teatro Flávio Império

Local: R. Prof. Alves Pedroso, 600 - Cangaiba

Data: 24 de maio

  • 11h00 - África - Dentro da Gente
  • 16h00 - O Fabuloso Encontro dos Palhaços Benjamin e Piolin

Centros Culturais – Centro Cultural Diversidade

Local: R. Lopes Neto, 206 - Itaim Bibi

Data: 24 de maio

  • 14h00 - Sambabado
  • 16h00 - Samba de Ganga

Centros Culturais – Centro Cultural Olido

Local: Av. São João, 473 - Centro Histórico de São Paulo

Data: 24 de maio

  • 11h00 - Ariah - 08 ao 80
  • 16h00 - Orquestra Brasileira de Música Jamaicana

Centros Culturais – Polo Cultural Municipal Vila Itororó

Local: R. Maestro Cardim - Bela Vista

Data: 24 de maio

  • 11h00 - O Jazz Não Morde
  • 13h30 - Forró da Lua Cheia
  • 16h00 - Bicho de Pé

Centros Culturais – Tendal da Lapa

Local: R. Guaicurus, 1100 - Água Branca

Data: 24 de maio

  • 00h00 - Smash It Up
  • 12h00 - Garotos Podres
  • 13h00 - Desacato Civil
  • 14h00 - Supla
  • 15h00 - Bayside Kings
  • 16h00 - Hateen
  • 18h00 - Dead Fish

Centros Culturais - Centro Cultural São Paulo (CCSP)

Local: Rua Vergueiro, 1000 - Liberdade

Data: 24 de maio

  • 01h00 - Lydia Lunch (Sala Adoniran Barbosa)
  • 02h00 - Cineconcerto Radio Diaspora (Sala Jardel Filho)
  • 02h30 - Baile antenAZero (Sala Ademar Guerra)
  • 02h30 - Exibição do filme Artists: Depression, Anxiety & Rage (Sala Lima Barreto)
  • 03h00 - Lucia Vulcano (Sala Adoniran Barbosa)
  • 04h30 - Danni Georg (Sala Adoniran Barbosa)
  • 11h00 - Vida Seca
  • 13h00 - Vida Seca (Sala Adoniran Barbosa)
  • 14h00 - Exibição do filme Artists: Depression, Anxiety & Rage + debate com Lydia Lunch (Sala Lima Barreto)
  • 18h00 - Peça A Visita (Sala Jardel Filho)

Teatros – Teatro Alfredo Mesquita

Local: Av. Santos Dumont, 1770 - Santana

Data: 24 de maio

  • 11h00 - O Jardim da Minha Avó (teatro para bebês)
  • 16h00 - Joana e o Príncipe Silencioso
  • 19h00 - Júlio Vann - NIQ - por estradas mundo afora

Teatros – Teatro Arthur Azevedo

Local: Av. Paes de Barros, 955 - Alto da Mooca

Data: 24 de maio

  • 11h00 - Os Céus e Suas Histórias
  • 16h00 - Fubá uma receita para o tempo, com Impacto Agasias Grupo de Teatro

Teatros – Teatro Paulo Eiró

Local: Av. Adolfo Pinheiro, 765 - Santo Amaro

Data: 24 de maio

  • 11h00 - Brun Blaà - Teatro para Bebês
  • 16h00 - Uma Boneca Para Menitinha
  • Parceiros

Arena B3

Local: Praça Antônio Prado, 48 - Centro Histórico

Data: 24 de maio

  • 13h00 - New Orleans Street Band

Bibliotecas – Biblioteca Parque Villa-Lobos

Local: Av. Queiroz Filho, 1205, Alto de Pinheiros, Parque Villa-Lobos

Data: 24 de maio

  • 15h00 - BVL apresenta: Luedji Luna

Bibliotecas – Biblioteca Roberto Santos

Local: R. Cisplatina, 505 - Ipiranga

Data: 24 de maio

  • 09h00 - Semana do Brincar na Virada - Cinema na Biblioteca Roberto Santos
  • 14h00 - Semana do Brincar na Virada - Cinema na Biblioteca Roberto Santos

Virada na Paulista – Blue Note São Paulo

Local: Av. Paulista, 2073 - Consolação

Data: 24 de maio

  • 00h30 - Hi-Fi Night com Silvera e Convidados

Virada no Centro – Teatro Franco Zampari

Local: Av. Tiradentes, 451 - Luz

Data: 24 de maio

  • 15h00 - Orquestra Brasil Jazz Sinfônica | Cordas Plus

Virada no Centro – Caixa Cultural

Local: Praça da Sé, 111 - Centro Histórico

Data: 24 de maio

  • 14h00 - Eulália: A Segunda Depositante
  • 19h00 - TUYO canta MILTON

Museus – Catavento

Local: Praça Civica Ulisses Guimarães S/N - Bras - Palácio das Indústrias

Data: 24 de maio

  • 09h00 - Museu Catavento

Virada no Centro – CCBB

Local: R. Álvares Penteado, 112 / R. da Quitanda, 70 - Sé / Centro Histórico

Data: 24 de maio

  • 09h00 - Vivian Caccuri – Pele Azul
  • 09h00 - Atlântico Sertão
  • 12h45 - Tardes Brincantes
  • 15h00 - Mostra Mestras do Macabro – As cineastas do horror ao redor do mundo

Virada no Centro – Central 1926

Local: Pça. da Bandeira, 137 - Bela Vista

Data: 24 de maio

  • 23h00 - Programação especial na Central 1926

Virada na Paulista – Centro Cultural Coreano

Local: Av. Paulista, 460 - Bela Vista

Data: 24 de maio

  • 10h00 - (K-Beauty) K-Beauty Premium Pop-Up Store São Paulo
  • 10h00 - (K-Food) K-Food para a Beleza

Virada no Centro – Centro Cultural Coreano (Bom Retiro)

Local: Praça Cel. Fernando Prestes, s/n - Bom Retiro

Data: 24 de maio

  • 13h00 - (Apresentação) Coral Sejong & Gayageum Byeongchang
  • 15h30 - (K-Pop) Concurso de K-Pop 2026 - Random Play Dance
  • 16h30 - (K-Pop) 1VERSE: K-Pop na Virada -1st Concert in Brazil
  • 17h30 - DJ Mikefly

Virada na Paulista – Centro Cultural FIESP

Local: Avenida Paulista, 1313 - Bela Vista

Data: 24 de maio

  • 00h00 - Aerofractal
  • 10h00 - Pluralidades Insulares: A Arte Latino-Americana e Caribenha no Acervo do BID
  • 10h00 - Cartunistas
  • 10h00 - O Invisível Notável
  • 10h30 - Corpos em Ritmo - Forró
  • 11h00 - Visita Patimonial - Edifício Sede da FIESP
  • 11h30 - Sarau Serelepe - Sarau Infantil com Baque CT
  • 12h30 - Samba do Lugão
  • 13h00 - Miraflor
  • 14h00 - Visita à Exposição "Cartunistas" e Oficina de Linguagem de Quadrinhos com Técnicas Mistas
  • 14h00 - Pé de Manacá
  • 15h00 - O Pequenino Grão de Areia
  • 15h00 - Cortejo Musical com a Cia Becos e Batuques
  • 15h30 - Samba do Lugão
  • 17h30 - Samba do Lugão

Virada no Centro – Centro Cultural Olido

Local: Av. São João, 473 - Centro Histórico

Data: 24 de maio

  • 20h45 - Uma Viagem Pela Índia Através da Dança

Centro Cultural Swami Vivekananda

Local: R. Bela Cintra, 178 - Consolação

Data: 24 de maio

  • 10h00 - Workshop de Yoga com Luiz Carvalho no Centro Cultural Swami Vivekananda
  • 13h00 - Workshop de dança folclórica estilo Bhangra no Centro Cultural Swami Vivekananda

CEU Alto Alegre

Local: Av. Bento Guelfi, s/n - Jardim Alto Alegre

Data: 24 de maio

  • 10h00 - De Férias com Omar (1)
  • 14h00 - As Histórias de Benê
  • 16h00 - Cornucópia Desvairada

CEU Alvarenga

Local: Estr. do Alvarenga, 3752 - Balneário São Francisco

Data: 24 de maio

  • 10h00 - Beatles para Crianças
  • 14h00 - Tributo a Charlie Brown Jr com a banda O CERCO
  • 16h00 - Cólera

CEU Formosa

Local: R. Srg. Claudiner Evaristo Dias, 10 - Parque Santo Antônio

Data: 24 de maio

  • 10h00 - Projeto Gonzaga só para crianças
  • 14h00 - Explorando o Circo!
  • 16h00 - Sampa Crew

CEU Lajeado

Local: R. Manuel da Mota Coutinho, 293 - Lageado

Data: 24 de maio

  • 10h00 - Illusion Games - Espetáculo de Ilusionismo Interativo com Mágico Breno Costa
  • 14h00 - Analiss - Show Musical com banda (Sertanejo e Pisadinha)
  • 16h00 - Mariana e Matheus

CEU Navegantes

Local: R. Maria Moassab Barbour, S/N - Cantinho do Céu

Data: 24 de maio

  • 10h00 - A espetacular volta ao mundo
  • 14h00 - Discotecagem Je Treme Mon Amour
  • 16h00 - Circuladô de Fulô

CEU Parque Bristol

Local: R. Professor Artur Primavesi, s/n° - Parque Bristol

Data: 24 de maio

  • 10h00 - Radical Dance Show - "Batidas da Periferia" (2)
  • 14h00 - Beatles para Crianças
  • 16h00 - Jéssica e Juliana

CEU Paz

Local: Rua Daniel Cerri, 1549 - Jardim Paraná

Data: 24 de maio

  • 10h00 - Brincadeira que Encanta - O Cirquinho das Primeiras Emoções
  • 14h00 - Grupo Fórmula
  • 16h00 - Banda MultiGroove toca Clássicos Black

CEU Pq. Novo Mundo

Local: Av. Ernesto Augusto Lopes, 100 - Parque Vila Maria

Data: 24 de maio

  • 10h00 - ELETROCIRCUS - Uma fusão de circo e música eletrónica
  • 14h00 - Pacote Entregue: Pré-Livros
  • 16h00 - Tributo ao Queen

CEU Taipas

Local: R. João Amado Coutinho, 240 - Conj. Res. Elisio Teixeira Leite

Data: 24 de maio

  • 13h00 - Semana do Brincar na Virada - Histórias que giram: Entre Bambolês, Contos e Brincadeiras

CEU Tiquatira

Local: Av. Condessa Elizabeth de Robiano, 5280 - Vila Moreira

Data: 24 de maio

  • 10h00 - Explorando o Circo!
  • 14h00 - Zanza Simião e Amigas
  • 17h00 - Demônios da Garoa

CEU Três Pontes

Local: Rua Capachós, S/N - Jardim Celia

Data: 24 de maio

  • 10h00 - Os Saltimbancos
  • 14h00 - De Férias com Omar
  • 16h00 - Samba de Dandara

CEU Uirapuru

Local: R. Nazir Miguel, 849 - Jardim Joao XXIII

Data: 24 de maio

  • 10h00 - Las Manas e a Despedida
  • 10h00 - Semana do Brincar na Virada - Piaquático
  • 14h00 - Radical Dance Show - "Batidas da Periferia"
  • 16h00 - MC Soffia

CEU Vila Atlântica

Local: R. Cel. José Venâncio Dias, 840 - Vila Jaraguá

Data: 24 de maio

  • 10h00 - Pacote Entregue: Pré-Livros
  • 14h00 - ELETROCIRCUS - Uma fusão de circo e música eletrônica
  • 16h00 - Vanessa Jackson

CEU Vila do Sol

Local: Av. dos Funcionários Públicos, 369 - Vila do Sol

Data: 24 de maio

  • 10h00 - O Grúfalo
  • 14h00 - A espetacular volta ao mundo
  • 16h00 - Lady Gaga Experience

CineSesc

Local: R. Augusta, 2075 - Cerqueira César

Data: 24 de maio

  • 02h30 - A Hora do Pesadelo
  • 15h00 - ET – O Extraterrestre
  • 17h30 - Labirinto: A Magia do Tempo - 40 anos
  • 19h00 - Se Joga nos 80

Circuito Spcine

Local: Diversos lugares

Data: 24 de maio

  • CEU Arthur Alvim (Av. Waldemar Tietz, altura 950 - Cohab Padre José de Anchieta)
  • CEU Barro Branco / Cidade Tiradentes (Rua Salvador Vigano, 100 - Conj. Hab. Barro Branco II)
  • CEU Carrão (Rua Monte Serrat, 380 - Tatuapé)
  • CEU Freguesia do Ó (R. Crespo de Carvalho, 71 - Freguesia do Ó)
  • CEU Parque do Carmo (Rua Guerra de Aguiar, 63-237 - Jardim Nossa Sra. do Carmo)
  • CEU Parque Novo Mundo - Leônidas da Silva (Av. Ernesto Augusto Lopes, 100 - Parque Vila Maria)
  • CEU Pinheirinho D’Água - Luiz Gama (Rua Camillo Zanotti - Jaraguá)
  • CEU São Miguel - Luiz Melodia (R. José Ferreira Crespo, 475 - Jardim São Vicente)
  • CEU São Pedro / José Bonifácio (Rua Professora Lucila Cerqueira, 124 - Jardim São Pedro)
  • CEU Taipas (Rua João Amado Coutinho, 240 - Conj. Res. Elisio Teixeira Leite)
  • CEU Tremembé (R. Adauto Bezerra Delgado, 94 - Parque Casa de Pedra)
  • CEU Vila Alpina / Vila Prudente (Rua João Pedro Lecór, 144 - Vila Alpina)
  • CCSP Lima Barreto (Rua Vergueiro, 1000 - Liberdade)
  • CCSP Paulo Emílio (Rua Vergueiro, 1000 - Liberdade)
  • Centro Cultural Olido (Av. São João, 473 - Centro Histórico)
  • Centro de Formação Cultural Cidade Tiradentes (Avenida Inácio Monteiro, 6900 - Cidade Tiradentes)
  • CEU Aricanduva (Av. Olga Fadel Abarca, 5825 - Jardim Santa Terezinha)
  • CEU Butantã (Av. Eng. Heitor Antônio Eiras Garcia, 1728 - Jardim Esmeralda)
  • CEU Caminho do Mar (Rua Engenheiro Armando de Arruda Pereira, 5241 - Jabaquara)
  • CEU Feitiço da Vila (R. Feitiço da Vila, 399 - Jardim Dom José)
  • CEU Jaçanã (Rua Francisca Espósito Tonetti, 105 - Jardim Guapira)
  • CEU Jambeiro (Avenida José Pinheiro Borges, 60 - Guaianases)
  • CEU Meninos (Rua Barbinos, 111 - São José Clímaco)
  • CEU Parque Veredas (Rua Daniel Muller, 347 - São Miguel Paulista)
  • CEU Paz (Rua Daniel Cerri, 1549 - Jardim Paraná - Brasilândia)
  • CEU Perus (Rua Bernardo José de Lorena, s/n - Perus)
  • CEU Quinta do Sol (Av. Luiz Imparato, 564 - Parque Cisper)
  • CEU São Rafael (Rua Cinira Polônio, 100 - Jardim Rio Claro)
  • CEU Três Lagos (Av. Carlos Barbosa Santos, S/N - Jardim Três Corações)
  • CEU Vila Atlântica (Rua José Venâncio Dias, 840 - Jardim Nardini, 05160-030)
  • CEU Vila do Sol (Avenida dos Funcionários Públicos, 369 - Jardim Capela - Campo Limpo)

Virada no Centro – Complexo Cultural Oswald de Andrade

Local: Rua Três Rios, 363 - Bom Retiro

Data: 24 de maio

  • 10h00 - Decoração luminárias coreanas
  • 11h00 - Espaço Hanbok
  • 13h00 - Random Play Dance
  • 14h00 - Performance interativa de dança
  • 15h00 - Norebang
  • 16h00 - Apresentação grupo de K-Dance
  • 17h00 - Mostra de cinema coreano
  • 18h00 - Random Play Dance

EMIA Chácara das Flores

Local: Estrada Dom João Nery, 3551 - Jardim Bartira

Data: 24 de maio

  • 10h00 - Brincadeiras e jogos + Baile EMIA (Dança)

EMIA Jabaquara

Local: R. Volkswagen, S/N - Jabaquara

Data: 24 de maio

  • 10h00 - Intervenções em Artes Visuais

EMIA Perus

Local: R. Joaquim Antônio Arruda, 74 - Vila Inácio

Data: 24 de maio

  • 10h00 - Oficina Objetos Inventados
  • 10h00 - Poemas Inventados + Microfone Aberto

Ephigenia

Local: Viaduto Santa Ifigênia, 66 - Santa Ifigênia

Data: 24 de maio

  • 15h00 - Pista Quente

Fábrica de Cultura Brasilândia

Local: Av. General Penha Brasil, 2508 - Brasilândia

Data: 24 de maio

  • 13h00 - Futebol de Botão
  • 14h00 - Domingo no Cine

Fábrica de Cultura Capão Redondo

Local: Rua Bacia de São Francisco, s/n - Jardim Sao Bento

Data: 24 de maio

  • 12h00 - Especial R&B

Fábrica de Cultura Cidade Tiradentes

Local: Rua Henriqueta Noguez Brieba, 281 - Fazenda do Carmo

Data: 24 de maio

  • 13h00 - Fábrica de RAP
  • 16h00 - Evento Arabesque

Fábrica de Cultura Itaim Paulista

Local: R. Estudantes da China, 500 - Itaim Paulista

Data: 24 de maio

  • 15h00 - O Papagaio Trapalhão na Ilha do Tesouro

Fábrica de Cultura Jaçanã

Local: R. Raimundo Eduardo da Silva, 138 - Jaçanã

Data: 24 de maio

  • 14h00 - Show de Bianca Cincinato
  • 16h00 - Apresentação do DJ Jorge Boog

Fábrica de Cultura Jardim São Luís

Local: R. Antônio Ramos Rosa, 651 - Jardim São Luís

Data: 24 de maio

  • 12h00 - Ritmos da Rua - Masterclass de Danças Urbanas

Fábrica de Cultura Parque Belém

Local: Av. Celso Garcia, 2231 - Belenzinho

Data: 24 de maio

  • 13h00 - Estúdio de Dança Camila Peres

Fábrica de Cultura Sapopemba

Local: R. Augustin Luberti, 300 - Fazenda da Juta

Data: 24 de maio

  • 13h00 - Orgulho Nerd

Fábrica de Cultura Vila Curuçá

Local: R. Pedra Dourada, 65 - Jardim Robru

Data: 24 de maio

  • 13h00 - Minha Mãe é um Show

Fábrica de Cultura Vila Nova Cachoeirinha

Local: R. Franklin do Amaral, 1575 - Vila Nova Cachoeirinha

Data: 24 de maio

  • 14h00 - Aulão de Zumba

Feira do Bom Retiro

Local: Praça Coronel Fernando Prestes - Bom Retiro

Data: 24 de maio

  • 14h00 - Coral Alegria dos Corações
  • 14h20 - Luz Line Dance
  • 14h50 - Saxofone Hanullim

IMS - Instituto Moreira Salles

Local: Av. Paulista, 2424 - Bela Vista

Data: 24 de maio

  • 10h00 - Zumví Arquivo Afro Fotográfico (IMS Paulista)
  • 10h00 - Dignidade e luta: Laudelina de Campos Mello
  • 10h00 - O que elas viram: fotolivros históricos de mulheres, 1843-1999

Virada na Paulista – Instituto Cervantes

Local: Avenida Paulista, 2439 - Bela Vista

Data: 24 de maio

  • 09h00 - Passeio Matemático por Al Ândalus
  • 09h00 - Oficinas de Livros (Talleres)
  • 10h00 - Feira do Livro Espanhol-Latino Americano
  • 12h00 - Paella, Comidas e Bebidas Españolas
  • 13h00 - Show de Dança Espanhola
  • 14h00 - Discotecagem Música Latina e Espanhola
  • 16h00 - Show dueto Saxofone e Violão

Instituto de Artes da UNESP

Local: R. Jorn. Aloysio Biondi, 215 - Barra Funda

Data: 24 de maio

  • 16h00 - Um Credor da Fazenda Nacional

Instituto Italiano de Cultura de San Paolo

Local: Av. Higienópolis, 436 - Higienópolis

Data: 24 de maio

  • 10h00 - Visita Guidata Istituto Italiano di Cultura
  • 11h15 - Visita Guidata Istituto Italiano di Cultura
  • 14h00 - Visita Guidata Istituto Italiano di Cultura
  • 15h15 - Visita Guidata Istituto Italiano di Cultura

Instituto Tomie Ohtake (Pinheiros)

Local: Rua Coropé, 88 - Pinheiros

Data: 24 de maio

  • 11h00 - Exposição Allan Weber – Existe uma vida inteira que tu não conhece
  • 11h00 - Exposição Pablo Lobato – Profanações
  • 11h00 - Visita mediada na exposição Allan Weber

Instituto Tomie Ohtake (Campo Belo)

Local: R. Antônio de Macedo Soares, 1800 - Campo Belo

Data: 24 de maio

  • 10h00 - Exposição Ruy Ohtake - percursos do habitar

Virada na Paulista – Itaú Cultural

Local: Av. Paulista, 149 - Bela Vista

Data: 24 de maio

  • 11h00 - Ocupação Ana Botafogo
  • 11h00 - Ocupação Ruth Rocha
  • 11h00 - Exposição Mestre Didi
  • 11h00 - Espaço Olavo Setubal
  • 11h00 - Espaço Herculano Pires
  • 11h00 - Espaço Milú Villela
  • 11h00 - Ateliê de carimbos e gravura
  • 16h00 - Foi o Rio Quem Disse
  • 18h00 - O Veneno do Teatro

Virada na Paulista – Japan House

Local: Av. Paulista, 52 - Bela Vista

Data: 24 de maio

  • 10h00 - Duelo de Cores com Pilot Pintor
  • 14h00 - Jogos de Go
  • 14h00 - Jogos de Shogi
  • 15h00 - Sessão de música City Pop

Virada na Paulista – Livraria da Vila

Local: Av. Paulista, 1063 - Jardim Paulista

Data: 24 de maio

  • 14h30 - Comemoração 10 anos do livro ERNESTO
  • 17h00 - Lançamento do livro Nsamba

Virada na Paulista – MASP

Local: Av. Paulista, 1578 - Bela Vista

Data: 24 de maio

  • 00h00 - Acervo em Transformação
  • 00h00 - Iván Argote: O Outro, Eu e os Outros
  • 10h00 - Sandra Gamarra Heshiki: réplica
  • 10h00 - Santiago Yahuarcani: o princípio do conhecimento
  • 10h00 - Claudia Alarcón & Silät: viver tecendo
  • 10h00 - La Chola Poblete: Pop andino
  • 10h00 - Colectivo Acciones de Arte: democracia radical
  • 10h00 - Sala de Vídeo: Oscar Muñoz

Virada no Centro – Matiz

Local: R. Martins Fontes, 91 - República

Data: 24 de maio

  • 16h00 - DJ Anazú
  • 19h00 - Nos Tempos da Soweto

Virada no Centro – Memorial da Resistência

Local: Largo General Osório, 66 - Santa Ifigênia

Data: 24 de maio

  • 10h00 - Visita educativa | Uma Vertigem Visionária — Brasil: Nunca Mais
  • 14h30 - Visita educativa | Uma Vertigem Visionária — Brasil: Nunca Mais

Virada na Paulista – Méqui 1000

Local: Av. Paulista, 1811 - Bela Vista

Data: 24 de maio

  • 11h00 - DJ no Méqui 1000

Museus – MIS (Museu da Imagem e do Som)

Local: Av. Europa, 158 - Jardim Europa

Data: 24 de maio

  • 10h00 - Nova Fotografia 2026 "Rumo ao Pernambuco Profundo"
  • 10h00 - Ayrton Senna pelo olhar de Joe Honda
  • 10h00 - Linha do Tempo da Fotografia - Acervo MIS
  • 10h00 - A sol y sombra
  • 14h00 - Mostra FUTMIS

Museus – Museu Afro Brasil Emanoel Araújo

Local: Av. Pedro Álvares Cabral, 5300 - Vila Mariana

Data: 24 de maio

  • 05h00 - Exposição Temporária "Bença! – O Quilombo do Jaó pelo olhar das crianças"

Virada na Paulista – Museu Casa das Rosas

Local: Av. Paulista, 37 - Bela Vista

Data: 24 de maio

  • 00h00 - Quem Morava Aqui? Os Personagens da Casa das Rosas
  • 02h00 - Madrugada de Slam
  • 10h30 - Consultas Poéticas
  • 10h30 - Desenho de Observação: O Entorno e a Cidade Por Meio do Urban Sketching
  • 11h30 - Bomba de Sementes
  • 14h30 - Costurando Memórias: Caderno de Registro
  • 15h00 - Pegue-Livros
  • 15h30 - Porquinho da Paulista
  • 16h30 - O que Será que Tem?

Museus – Museu Casa Guilherme de Almeida (Sumaré)

Local: R. Macapá, 187 - Sumaré

Data: 24 de maio

  • 11h00 - Brincando de Heraldista: Ciração de Brasões
  • 16h00 - Coral no Deck: Tons Sobre Tom

Museus – Museu Casa Mario de Andrade

Local: R. Lopes Chaves, 546 - Barra Funda

Data: 24 de maio

  • 10h30 - Mário como Amigo
  • 14h00 - Roda de Contação de História
  • 15h30 - Aula de Forró

Virada no Centro – Museu da Diversidade Sexual

Local: Estação República do Metrô (R. do Arouche, 24) - República

Data: 24 de maio

  • 10h00 - Pajubá: A hora e a vez do close
  • 10h00 - Todos os rios: identidades LGBTQIA+ no acervo da Pinacoteca de São Paulo
  • 15h00 - Rolezinho LGBTQIA+ - Hudinilson Júnior e a Arte nas Ruas

Museus – Museu da Imigração

Local: R. Visc. de Parnaíba, 1316 - Mooca

Data: 24 de maio

  • 10h00 - Gratuidade especial
  • 15h00 - Forró de Abraço Fechado: Ancestralidade e Autonomia no Dançar

Virada no Centro – Museu da Língua Portuguesa

Local: Praça da Luz, s/nº - Centro Histórico

Data: 24 de maio

  • 09h00 - Entrada gratuita no Museu da Língua Portuguesa

Virada no Centro – Museu das Favelas

Local: Largo Páteo do Colégio, 148 - Centro Histórico

Data: 24 de maio

  • 10h00 - Oficina Literatura Brincante Agbalá Conta
  • 10h00 - Sobre Vivências
  • 10h00 - Imaginação Radical - 100 Anos de Frantz Fanon
  • 10h00 - Foto de Quebrada
  • 14h00 - Sarau, Slam e Batalha: Batalha Dominação

Virada no Centro – Museu de Arte Sacra

Local: Av. Tiradentes, 676 - Luz

Data: 24 de maio

  • 09h00 - Arte Sacra Através dos Séculos
  • 09h00 - Presépio Napolitano
  • 09h00 - Futebol: Paixão, Devoção e Fé
  • 11h00 - Apresentação Vozes da Ópera e da Canção Brasileira

Museus – Museu do Futebol

Local: Praça Charles Miller, s/n - Pacaembu

Data: 24 de maio

  • 09h00 - Entrada gratuita no Museu do Futebol
  • 09h00 - "Amarelinha" no Museu do Futebol

Museus – Museu do Ipiranga

Local: R. dos Patriotas, 100 - Ipiranga

Data: 24 de maio

  • 10h00 - Entrada gratuita
  • 10h30 - Visitas mediadas
  • 14h00 - Visitas mediadas
  • 14h30 - Visitas mediadas em Libras

Virada no Centro – Museu do TJSP - Palacete Conde de Sarzedas

Local: Rua Conde de Sarzedas - Sé

Data: 24 de maio

  • 09h00 - Visita Monitorada no Palacete Conde de Sarzedas
  • 14h30 - Visita Monitorada no Palacete Conde de Sarzedas
  • 15h00 - Jam Session no Museu com o guitarrista Aldo Scaglione e convidados

Museus – Museu Judaico de São Paulo

Local: Rua Martinho Prado, 128 - Bela Vista

Data: 24 de maio

  • 10h00 - Visitas autônomas e gratuitas às exposições

Virada no Centro – OSESP

Local: Praça Júlio Prestes, 16 - Campos Elíseos

Data: 24 de maio

  • 10h50 - Concerto Matinal - Academia Concertante

Virada no Centro – Pinacoteca (Praça da Luz)

Local: Praça da Luz, 2 - Luz

Data: 24 de maio

  • 10h30 - JogaJunto
  • 11h00 - Visita educativa na exposição "Pinacoteca: Acervo"
  • 14h00 - JogaJunto
  • 14h00 - Visita educativa na exposição "Pinacoteca: Acervo"

Virada no Centro – Pinacoteca (Av. Tiradentes)

Local: Av. Tiradentes, 273 - Luz

Data: 24 de maio

  • 10h30 - Experimenta!
  • 14h00 - Experimenta!

Escolas de Samba – Quadra da Barroca Zona Sul

Local: Av. Eng. Armando de Arruda Pereira, 3284 - Vila do Encontro

Data: 24 de maio

  • 19h00 - Barroca Zona Sul

Escolas de Samba – Quadra da Camisa Verde Branco

Local: R. James Holland, 663 - Barra Funda

Data: 24 de maio

  • 17h00 - Camisa Verde Branco

Escolas de Samba – Quadra da Colorado do Brás

Local: R. Itaqui, 141 - Canindé

Data: 24 de maio

  • 16h00 - Colorado do Brás

Escolas de Samba – Quadra da Estrela do Terceiro Milênio

Local: R. José Antunes Cerdeira, 71 - Parque America

Data: 24 de maio

  • 19h00 - Estrela do Terceiro Milênio

Escolas de Samba – Quadra da Imperador do Ipiranga

Local: Av. Carioca, 99 - Ipiranga

Data: 24 de maio

  • 18h00 - Imperador do Ipiranga

Escolas de Samba – Quadra da Imperatriz da Paulicéia

Local: Av. Dr. Bernardino Brito Fonseca de Carvalho, 1450 - Vila Talarico

Data: 24 de maio

  • 16h00 - Imperatriz da Paulicéia

Escolas de Samba – Quadra da Império de Casa Verde

Local: Rua Brazelisa Alves de Carvalho, 188 - Vila Baruel

Data: 24 de maio

  • 17h00 - Império de Casa Verde

Escolas de Samba – Quadra da Mancha Verde

Local: R. Norma de Luca, 550 - Barra Funda

Data: 24 de maio

  • 18h00 - Mancha Verde

Escolas de Samba – Quadra da Mocidade Unida da Mooca

Local: R. Bresser, 2271 - Mooca

Data: 24 de maio

  • 19h30 - Mocidade Unida da Mooca

Escolas de Samba – Quadra da Primeira da Cidade Líder

Local: Rua Casimiro Misskiniz, 147 - Cidade Líder

Data: 24 de maio

  • 19h00 - Primeira da Cidade Líder

Escolas de Samba – Quadra da Rosas de Ouro

Local: R. Cel. Euclides Machado, 1066 - Limão

Data: 24 de maio

  • 10h00 - Rosas de Ouro

Escolas de Samba – Quadra da Tom Maior

Local: R. Luigi Greco, 196 - Barra Funda

Data: 24 de maio

  • 16h30 - Tom Maior

Escolas de Samba – Quadra da Unidos de Santa Bárbara

Local: R. José Cardoso Pímentel, 14 - Vila Alabama

Data: 24 de maio

  • 17h00 - Unidos de Santa Bárbara

Escolas de Samba – Quadra da Unidos do Peruche

Local: Rua Samaritá, 1040 - Jardim das Laranjeiras

Data: 24 de maio

  • 16h00 - Unidos do Peruche

Escolas de Samba – Quadra da X-9 Paulistana

Local: Tv. Casalbuono, 02 - Vila Guilherme

Data: 24 de maio

  • 16h00 - X-9 Paulistana

Virada no Centro – SESC 14 Bis

Local: R. Dr. Plínio Barreto, 285 - Bela Vista

Data: 24 de maio

  • 18h00 - Lia de Itamaracá

Virada no Centro – SESC 24 de Maio

Local: R. 24 de Maio, 109 - República

Data: 24 de maio

  • 00h00 - Versos em Movimento - Repente com Sonhador & Peneira
  • 01h00 - Juba Valença e Bloco Urso do Bicho Maluco Beleza
  • 03h00 - Brega funk tá na casa! - Com DJ Iury Andrew e Eva Bessa
  • 11h00 - Mamulengo - Com Galpão dos Bonecos
  • 12h00 - Maracatu Ouro do Congo
  • 13h00 - Costurando La Ursa em Feltro - Com Dayze Rafaelle
  • 13h00 - Versos em Movimento - Repente com Sonhador & Peneira
  • 14h00 - Baile no Colo: Banda de Pífanos - Com Bloco de Pífanos de São Paulo
  • 15h00 - Caetana e Frevo Bixiga
  • 16h00 - Mamulengo - Com Galpão dos Bonecos
  • 17h00 - Juba Valença e Bloco Urso do Bicho Maluco Beleza

Virada na Paulista – SESC Avenida Paulista

Local: Av. Paulista, 119 - Bela Vista

Data: 24 de maio

  • 14h00 - Brincar que encanta: construindo e manipulando o Traca-Traca
  • 15h00 - Pé Grande, com Futura
  • 17h00 - Elos, com Cia Vítreo

SESC Belenzinho

Local: R. Padre Adelino, 1000 - Belenzinho

Data: 24 de maio

  • 11h00 - Vivências de malabares para pessoas idosas
  • 12h00 - Primeiras Leituras: mediação de leitura para a primeira infância e suas famílias
  • 13h00 - Mimi em Movimento
  • 13h00 - Camarim da Cia Carolipa e Bartô de Circo e Teatro
  • 14h00 - Vivências de malabares para pessoas idosas
  • 14h00 - Oficina de figurino para circo: casaca de palhaço clássico colorido
  • 14h00 - Entre Cores e Equilíbrios
  • 14h00 - Circo Interativo - Vivências de Picadeiro
  • 15h00 - Poesia e Palhaçada: Rimas e Gargalhadas
  • 15h00 - O Circo da Lona Torta com Trupe Lona Preta
  • 15h30 - ¡Cerrado! com Grupo Pano
  • 17h00 - Ilusionismo: One Man Show com Caio Ferreira
  • 17h00 - Cortejo do Polvo
  • 17h30 - Reset América Latina com Coletivo Estopô Balaio

Virada no Centro – SESC Bom Retiro

Local: Alameda Nothmann, 185 - Campos Elíseos

Data: 24 de maio

  • 14h00 - Skate das Minas
  • 16h00 - Stefanie convida Cris SNJ e Nega Gizza

SESC Campo Limpo

Local: R. Nossa Sra. do Bom Conselho, 120 - Vila Prel

Data: 24 de maio

  • 10h30 - Samba de Gafieira - com Vanessa dos Anjos e Wellington Guimarães
  • 17h00 - Gilberto Monteiro e Grupo de Música Raíz do Conservatório de Tatuí

SESC Casa Verde

Local: Av. Casa Verde, 327 - Jardim Sao Bento

Data: 24 de maio

  • 10h00 - A medida das coisas, por Daniela Avelar
  • 11h30 - Adriana Farias Trio
  • 12h00 - LARP: Os causos de Piratininga: Uma garoa que povoa, com Confraria das ideias
  • 12h45 - Vivência: O Batuque de Umbigada do Oeste Paulista, com Grupo Cachuera e convidados
  • 14h00 - Brincadeiras de quintal, com Na Rua Sem Wifi
  • 14h30 - A Menina Inezita, com Abigail conta mais de mil
  • 15h30 - Vivência: O Batuque de Umbigada do Oeste Paulista, com Grupo Cachuera e convidados
  • 16h00 - Itamar Assumpção por Juçara Marçal, Suzana Salles e Kiko Dinucci

SESC Consolação

Local: R. Dr. Vila Nova, 245 - Vila Buarque

Data: 24 de maio

  • 11h00 - Percussão Neon na BioBall
  • 12h00 - Movimento Brasil Axé 90
  • 13h00 - Bakulu: Zumbiido Afropercussivo
  • 14h00 - Brasa: Uma Dança Show de Bola
  • 15h00 - Jam para Crianças
  • 16h00 - Tiquequê
  • 18h00 - Cine Concerto: "A História sem Fim", com o trio Ema Stoned

Virada no Centro – SESC Florêncio de Abreu

Local: R. Florêncio de Abreu, 305/315 - Centro Histórico

Data: 24 de maio

  • 11h30 - Nada nas mangas

Virada no Centro – SESC Galeria

Local: Praça Ramos de Azevedo, 113 - República

Data: 24 de maio

  • 10h00 - Rainhas da Virada (Com as DJs Danúbia e Lisa Bueno)
  • 10h00 - Jogos do Mundo (Com o Grupo Caravana Lúdica)
  • 10h00 - Ruas Brincantes (Com OCA Escola Cultural)
  • 10h00 - Ateliê de Impressão com Carimbo (Com Quiosco Cultural)
  • 10h00 - Cultivo de Plantas Ornamentais (Com o Instituto Trilhas)
  • 10h00 - Pé de Livros (Ocupação literária e mediação com a Composta Companhia)
  • 10h00 - Chuva de Poesias (Cia Teatro Por um Triz)
  • 12h00 - Cantigas de Amor para um Coração Pequeno (Cia. Tempo de Brincar)
  • 13h00 - Pick-up Família (Com DJs Danúbia e Lisa Bueno)
  • 14h30 - Só no Passinho... (Com Projeto Groove 011 e Sampa Charme)
  • 15h00 - Cultivo de Plantas Ornamentais (Com o Instituto Trilhas)
  • 15h00 - Chuva de Poesias (Cia Teatro Por um Triz)
  • 16h00 - Da Alfaia ao Baque Virado (Vivência em família com o Grupo Bloco de Pedra)
  • 17h00 - Arrastão de Maracatu Baque Virado (Cortejo e apresentação com o Grupo Bloco de Pedra)

SESC Interlagos

Local: Av. Manuel Alves Soares, 1100 - Parque Colonial

Data: 24 de maio

  • 16h00 - Fat Family

SESC Ipiranga

Local: R. Bom Pastor, 822 - Ipiranga

Data: 24 de maio

  • 10h30 - Muralismo na prática: geometrias do encontro
  • 11h00 - Antes de dormir
  • 14h00 - Brincando de Chorinho
  • 14h30 - Converso com mães
  • 16h00 - Com as Coisas
  • 18h00 - Nada é Suficiente

SESC Pompeia

Local: R. Clélia, 93 - Água Branca

Data: 24 de maio

  • 00h00 - Dead Fish
  • 10h00 - Pare, Pense, Sinta & Seja
  • 10h30 - Mascotinhos - costurando criaturas de bolso
  • 11h00 - Os coloridos
  • 12h00 - Pare, Pense, Sinta & Seja
  • 13h00 - Cavalo-Marinho com Mestre Aguinaldo (PE) e Boi da Garoa (SP)
  • 14h00 - Xilgravura de bichos com Bru dos Santos, pessoa educadora em tecnologias e artes
  • 15h30 - Mascotinhos - costurando criaturas de bolso
  • 17h00 - Territimia
  • 18h00 - Uma velha canção, quase esquecida
  • 18h00 - Grupo Triii e Badulaque com o show "Bichos"

SESC Santana

Local: Av. Luiz Dumont Villares, 579 - Santana

Data: 24 de maio

  • 10h00 - Adulto brinca junto
  • 12h00 - Scaratuja
  • 13h30 - Feira de troca BiblioSesc
  • 15h00 - Roda de Samba do Cupinzeiro
  • 16h00 - Da brincadeira ao personagem: Cavalo Marinho para crianças

SESC Santo Amaro

Local: R. Amador Bueno, 505 - Santo Amaro

Data: 24 de maio

  • 15h00 - Feito prá dançar: Forró
  • 15h30 - Pulando corda com Grupo Lezizz
  • 16h00 - Círculo das Baleias com Pia Fraus
  • 17h00 - Beatles Cordel

SESC Vila Mariana

Local: R. Pelotas, 141 - Vila Mariana

Data: 24 de maio

  • 15h00 - Grazzi Brasil
  • 17h00 - Ilú Obá de Min encontra Ingoma Nshya
  • 18h00 - Leci Brandão

Virada no Centro – TJSP Palácio da Justiça

Local: Praça Clóvis Beviláqua, s/nº - Centro Histórico

Data: 24 de maio

  • 09h00 - Visita Autoguiada
  • 10h00 - Visita Guiada
  • 14h00 - Visita Guiada
  • 16h00 - Visita Guiada

Espaços de Cultura – Unibes Cultural

Local: R. Oscar Freire, 2500 - Sumaré

Data: 24 de maio

  • 10h00 - Exposição Docugrafias de Almir Mavignier
  • 11h00 - Krav Maga
  • 12h00 - Festival de Fotografia de São Paulo: 12ª Feira da Fotografia
  • 12h00 - Exposição 6+6 = 18
  • 14h00 - Festival de Fotografia de São Paulo: Conversas com Mauricio Duarte e Luciara Ribeiro (mediação) – Memorial Penha de França
  • 15h00 - Festival de Fotografia de São Paulo: Conversas com Elena Givone – Territórios do Sonhar
  • 15h00 - Transformando nossas imperfeições em obras de arte

Virada no Centro – Teatro Franco Zampari

Local: Av. Tiradentes, 451 - Luz

Data: 24 de maio

  • 15h00 - Orquestra Brasil Jazz Sinfônica | Cordas Plus

Virada no Centro – Paróquia Nossa Senhora Achiropita

Local: Rua Treze de Maio, 478 - Bela Vista

Data: 24 de maio

  • 10h00 - Festa da Mãe Negra

Holi Festival – Praça Roosevelt

Local: Praça Franklin Roosevelt, s/n - Bela Vista

Data: 24 de maio

  • 09h00 - Holi Festival - Meditação
  • 10h00 - Holi Festival - Yoga
  • 11h00 - Holi Festival - Dança Circular
  • 12h00 - Holi Festival - Flor das Aguas Bhakti Som
  • 13h00 - Holi Festival - Bollywood
  • 14h00 - Holi Festival - Banda Maha Mantra
  • 16h00 - Holi Festival - DJ Nandyx

Virada no Centro – Mosteiro de São Bento

Local: Largo São Bento, s/nº - Centro Histórico

Data: 24 de maio

  • 08h00 - Missa com Órgão
  • 10h00 - Missa com Órgão e Canto Gregoriano
  • 16h30 - Vésperas com Órgão

Virada no Centro – Formosa Hi-Fi / Galeria Subterrânea

Local: Viaduto do Chá - Centro Histórico

Data: 24 de maio

  • 08h00 - Exposição Domínio Público: 6529 Memes

Virada na Paulista – Edifício Gazeta (Escadão)

Local: Av. Paulista, 900 - Bela Vista

Data: 24 de maio

  • 09h00 - Duo Entre Cordas
  • 11h00 - Red Sang King

Virada no Centro - Cine Copan

Local: Av. Ipiranga, 200 - Centro Histórico de São Paulo

Data: 24 de maio

  • 13h00 - Hamlet, Sonhos que Virão

Virada no Centro - iBT - Instituto Brasileiro de Teatro

Local: Av. Brigadeiro Luís Antônio, 277 - Bela Vista

Data: 24 de maio

  • 02h00 - Rael Barja (DJ)
  • 03h00 - Angela Ribeiro (DJ)
  • 11h00 - Mágico Di Ó
  • 15h00 - Mágico Di Ó

PiPa

Local: Rua Taquaraçu de Minas, 92, Casa 2, Jardim Peri Alto

Data: 24 de maio

  • 10h00 - Oficina GeoTintas que Alimentam
  • 10h00 - Exposição na Quebrada - Arte é Informação na Brasilândia
  • 13h00 - Meliponas: Sarau da Abelha Nativa

FavelArte Galeria Suburbana

Local: Rua Rudolf Lotze, 235A, Paraisópolis

Data: 24 de maio

  • 14h00 - Conversa sobre alimentação na quebrada, com Gabriel Finamore
  • 10h00 - Exposição na Quebrada - Arte é Informação em Paraisópolis

São Mateus em Movimento

Local: Rua Cônego José Maria Fernandes, 127, Cidade São Mateus

Data: 24 de maio

  • 10h00 - Exposição na Quebrada - Arte é Informação em São Mateus
  • 11h30 - Sarau da Terra convida Sarau do Vale
  • 14h30 - Performance “Balança da Justiça”

Travas da Sul

Local: R. Dr. Oscar Andrade Lemos, 1021, Parque América

Data: 24 de maio

  • 10h00 - Exposição na Quebrada - Arte é Informação no Grajaú
  • 13h15 - Nossa Fazenda: Espaço de Agricultura Ecológica e Cultura

Veja o que pode levar e o que não pode levar

Antes do mega festival, a Prefeitura de São Paulo apresentou uma lista do que pode e o que não pode levar para a Virada Cultural 2026. A gestão municipal recomendou às pessoas que evitem bolsas grandes, opte por pochetes ou doleiras, cuide dos seus pertences.

Veja a seguir a lista dos itens permitidos e proibidos para a Virada Cultural.

O que levar

  • Leque;
  • Bilhete Único;
  • Protetor solar;
  • Documentos de identificação;
  • Garrafinha de água, copo térmico, latinhas;
  • Alimentos industrializados lacrados;
  • Latas abertas para consumo individual;
  • Remédio de uso pessoal, com receita, se necessário;
  • Capas de chuva;
  • Itens de higiene pessoal, como desodorante, perfumes e afins;
  • Mochilas e bolsas pequenas;
  • Cadeiras de rodas e carrinhos de bebê, que passam por vistoria.

O que não pode levar

  • Objetos cortantes, pontiagudos ou de vidro;
  • Capacete;
  • Caixa de som;
  • Sprays em geral;
  • Skates, patinetes e afins;
  • Cooler e caixas de isopor;
  • Fogos de artifício, explosivos e inflamáveis;
  • Armas de fogo ou armas brancas;
  • Bastão de selfie.
Metrô, CPTM e ônibus gratuito na Virada Cultural 2026: horários, linhas e o que muda na madrugada

Para as Casas de Cultura, o que pode levar

  • Alimentos e frutas;
  • Remédios de uso pessoal;
  • Garrafa de água;
  • Cadeiras de rodas e carrinho de bebê;
  • Capa de chuva.
Virada Cultural de São Paulo é segura? Veja o esquema de segurança e o protocolo contra assédio

Para as Casas de Cultura, o que não pode levar

  • Guarda-chuva;
  • Objetos de vidro;
  • Objetos cortantes e/ou perfurantes;
  • Coolers e isopores;
  • Latas fechadas;
  • Sprays;
  • Armas de fogo e brancas;
  • Fogos de artifício e/ou sinalizadores;
  • Skates, bicicletas e similares;
  • Bastão de selfie;
  • Caixa de som, cadeiras e capacetes.
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