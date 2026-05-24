Virada Cultural de SP 2026: confira a programação completa dos shows de domingo, 24 de maio

A Virada Cultural 2026 acontece neste fim de semana, 23 e 24 de maio, e deve atrair milhares de pessoas para diferentes regiões da cidade de São Paulo. O evento terá programação distribuída por bairros de todas as zonas da capital paulista.

De acordo com a Prefeitura de São Paulo, a edição deste ano contará com 1.200 atrações espalhadas em 21 palcos montados pela cidade.

O Centro da capital seguirá como principal área de concentração da Virada Cultural, com parte dos shows de maior público e atividades previstas para o fim de semana. A organização também confirmou atrações em bairros das zonas Norte, Sul, Leste e Oeste.

Segundo informações divulgadas pela gestão municipal, alguns palcos terão funcionamento durante 24 horas. A proposta da Prefeitura é manter apresentações musicais e atividades culturais durante a madrugada.

A programação da Virada Cultural reúne artistas de diferentes gêneros musicais e apresentações culturais ao longo de dois dias.Neste domingo, 24 de maio, estão confirmados artistas como Marina Sena, Seu Jorge, Thiaguinho, CPM22 e Sidney Magal.

Veja a programação da Virada Cultural para domingo, 24 de maio

Centro – Palco Anhangabaú

Local: Pq Anhangabaú, 350 - Centro Histórico de São Paulo

Data: 24 de maio

00h30 - Manu Chao

03h00 - Orchestre Polyritmo de Cotonou

05h30 - Western Standard Time

09h00 - Funmilayo Afrobeat Orquestra

14h00 - Marina Sena

16h30 - Seu Jorge

18h30 - Alexandre Pires

Centro – Aparelhagem Carabao

Local: Pq Anhangabaú, 350 - Centro Histórico de São Paulo

Data: 24 de maio

2h00 - Carabao - O Máximo do Marajó

4h30 - Carabao recebe Dj Méury

7h00 - Carabao recebe Dj Ray Tech

12h30 - Carabao recebe Valéria Paiva

15h30 - Carabao recebe Baby Plus Size

18h00 - Carabao - O Máximo do Marajó

Centro – Palco Arouche

Local: Largo do Arouche s/n - Centro

Data: 24 de maio

01h00 - Ebony

03h00 - Mc Luanna

05h00 - Urias

10h00 - Bruna Mendez

12h00 - Núbia

14h00 - Tulipa Ruiz

16h00 - Ajulliacosta

18h00 - Céu - 20 anos

Centro – Centro Cultural Olido

Local: Av. São João, 473 - Centro Histórico de São Paulo

Data: 24 de maio

11h00 - Ariah - 08 ao 80

16h00 - Jorge Garcia Companhia de Dança - Inflamável com o Oceano Inteiro para Nadar

16h00 - Orquestra Brasileira de Música Jamaicana

21h00 - Cia Ateliê do Gesto

Centro – Jazz 24h - Ramos de Azevedo

Local: Praça Ramos de Azevedo, República

Data: 24 de maio

00h00 - Joy Sales tributo a Erikah Badu

02h00 - Lucas Gomes Quinteto

03h30 - Barranco Trio

05h00 - Tarkus Trio

09h00 - Lilian Estela Quarteto

11h00 - Giu Nogueira Quarteto

13h00 - Lua Bernado Quinteto

15h00 - Gabriel Gaiardo Trio

17h00 - Bocato Quinteto

Centro – Paissandu

Local: Lg. do Paissandú, s/n - Centro Histórico de São Paulo

Data: 24 de maio

00h00 - Jongo Tamandaré de Guaratinguetá

01h00 - Jongo Filhos da Semente - Indaiatuba

02h00 - Jongo Embu das Artes

03h00 - Jongo de Piquete

04h00 - Jongo Nzungo

05h00 - Condongueiros do Campo Limpo

07h00 - Congada São Benedito de Cotia Celebra a negritude

08h00 - Congada do Parque São Bernardo - SBC

09h00 - Congada Dona Luiza de São Bento do Sapucaí

10h00 - Congada Azul de Atibaia

11h00 - Congada Marinheiros de Piracaia

12h00 - Congada Verde de Periquitos Piracaia

13h00 - Congada de São Benedito do Erê - Tremembé

14h00 - Congada Terno de Sainha Irmãos Paiva - Santo Antonio da Alegria

15h00 - Catupé Unidos de Santa Efigênia - Santo Antonio da Alegria

16h00 - Boneções Pereirões e Batuque Tião Monheca - Monteiro Lobato

17h00 - Boneções da Mantiqueira de Caçapava

Centro – Palco São João

Local: Av. São João, 1101 - República

Data: 24 de maio

02h00 - Gaby Amarantos

04h30 - Johnny Hooker

06h30 - Rom Santana

11h00 - Gretchen

13h00 - Juliana Linhares

15h00 - Otto canta Reginaldo Rossi

18h00 - Joelma

Centro – Piano na Praça

Local: Praça Dom José Gaspar, Centro Histórico de São Paulo

Data: 24 de maio

02h00 - EcoMusica e Tom Jobim Piano Solo

04h00 - Elias Jó - Piano na Praça

06h00 - Jane Duboc em "de Lá Pra Cá"

08h00 - Klüber - Melindre

10h00 - Luana Mascari - Onde o Coração Está

Centro – Pista 24 de maio

Local: R. 24 de Maio, 185 - República

Data: 24 de maio

00h00 - Fuego Dancehall

06h00 - Rotação Brasil

12h00 - Mathosa

Centro – Pista da República II

Local: Praça da República, 490 - Centro Histórico de São Paulo

Data: 24 de maio

00h00 - Showmentaum

06h00 - Heels of Love

12h00 - Sistema Criolina

Centro – Pista da República

Local: Praça da República, 23 - República

Data: 24 de maio

00h00 - Nyege Nyege

03h00 - Edna Martinez

04h30 - Trepanado

12h00 - Gop Tun

Centro – Quitanda Centro

Local: Centro - São Paulo, SP

Data: 24 de maio

01h00 - Nos Combates da Vida - Nilze Carvalho

03h00 - Choro no Eixo com Márcio Marinho e Convidados

09h00 - Silvia Goes Chorando à Vontade

11h00 - Regional Uirapuru

Centro – Pista Cine Arouche

Local: Largo do Arouche, 438 - Centro

Data: 24 de maio

12h00 - Coletiva Cesta de versões

Centro – FORRÓ 24H - SÉ

Local: Praça da Sé, 111 - Centro Histórico de São Paulo

Data: 24 de maio

00h00 - Enok Virgulino

02h30 - Diana do Sertão

03h30 - Nicolas Krassik

05h00 - Coisa de Zé

08h00 - Tiziu do Araripe

11h00 - Diego Oliveira

13h30 - Nando do Acordeon

14h30 - Téo dos 8 Baixos

16h00 - Trio Macaíba

Centro – Pista Largo do Café

Local: Largo do Café s/n, Centro

Data: 24 de maio

00h00 - Pista Quente

06h00 - Mareh

12h00 - Veraneio

Centro – República

Local: Praça da República, São Paulo - SP

Data: 24 de maio

05h30 - Coletivo Superjazz convida Bocato e Reginaldo 16

14h00 - The Mississippi Divas (EUA)

16h00 - Blues Etílicos

18h00 - Banda Ira!

Centro – Revelando na Sé

Local: Praça Clóvis Beviláqua - Sé

Data: 24 de maio

01h00 - Zé Geraldo

03h00 - Cordel do Fogo Encantado

05h00 - Mariana Aydar

12h00 - Semblanzas del Rio Guapi

14h00 - Mario Lucio

16h00 - Edil Pacheco

18h00 - Homenagem a João do Vale – Jota.Pê, Mariana Aydar, Fitti, Fauzi e Tião Carvalho

Centro – Theatro Municipal

Local: Praça Ramos de Azevedo, s/n - República

Data: 24 de maio

00h00 - Claudya - Deixa eu Dizer 1973

03h00 - Fausto Fawcett e os Robôs Efêmeros 1987

06h00 - Mundo Livre S/A - Samba Esquema Noise 1994

09h00 - As Mercenárias - Cadê as Armas 1986

12h00 - Di Melo - Di Melo 1975

18h00 - Baile do Simonal - México 70

Centro – Xavier de Toledo - Discoteca Móvel Oneyda Alvarenga

Local: R. Cel. Xavier de Toledo, 161 a 280 - Consolação

Data: 24 de maio

00h00 - Dj Grand Master Ney na Kombi do DJ

02h00 - Dj Vini na Kombi do DJ

04h00 - Dj Tanio na Kombi do DJ

06h00 - Dj Paulinho na Kombi do DJ

08h00 - Dj Gudera na Kombi do DJ

10h00 - Dj Guizera na Kombi do DJ

12h00 - Dj Rata na Kombi do DJ

14h00 - Dj Magoo na Kombi do DJ

16h00 - Dj Márcio na Kombi do DJ

Centro – República - Coreto

Local: Praça da República, São Paulo - SP

Data: 24 de maio

00h00 - Cortejo da Fanfarra Xamego

00h00 - Cortejo das Manas

Centro - Samba 24h - Viaduto Santa Ifigênia

Local: Viaduto Santa Ifigênia - Santa Ifigênia

Data: 24 de maio

00h00 - Comunidade Samba Maria Cursi com Luizinho SP

01h40 - Grupo Bom Gosto

03h10 - Comunidade Jardim das Flores com Tatty Nascimento

04h10 - Dj Doc - 50 anos de Zimbabwe

05h10 - Thiago Dugueto

10h00 - Dj Pica Pau - 50 anos de Zimbabwe

12h00 - Samba do Tempo do Onça convida Preta Arcanjo

13h00 - Comunidade Samba da Ribalta com Kristal

14h00 - Comunidade Samba da Praça Grajaú com Fabiana Bombom

15h30 - Comunidade Berço do Samba de São Mateus e Fabiana Cozza

17h00 - Samba da Vela, Biro do Cavaco e Jônatas Petróleo

Centro - Palácio da Justiça de São Paulo

Local: Praça Clóvis Beviláqua, s/nº - Centro Histórico de São Paulo

Data: 24 de maio

09h00 - Panoramas Ensemble

11h00 - Banda do Metrô

13h00 - Banda Curumins e Orquestra da Pedreira

15h00 - Quinteto Metais Aureo

17h00 - João Carlos Martins e Bachiana Brasileira

Palcos Zona Leste – Palco Belém

Local: Largo São José do Belém, 108 - Belenzinho

Data: 24 de maio

09h40 - Coral AD Belém

12h30 - Marcados

14h00 - Cassiane

15h20 - Eyshila

16h40 - Sarah Farias

17h50 - Ton Carfi

Palcos Zona Leste – Palco Cidade Tiradentes

Local: Rua Inácio Monteiro, 6900 - Conjunto Habitacional Sítio Conceição

Data: 24 de maio

00h00 - DJ WJay

10h00 - Nego Max

12h00 - Neto Trindade

14h30 - Junior Marques

16h30 - Sambô

Palcos Zona Leste – Palco Guaianases

Local: Av. Ribeirão Itaquera, 67 - Vila Princesa Isabel

Data: 24 de maio

00h00 - Dj Rogerião

10h00 - Quelynah

12h00 - Doce Encontro

14h30 - Sofia Brasil

16h30 - Michel Teló

Palcos Zona Leste – Palco São Miguel Paulista

Local: Av. Dep. Dr. José A. Pinotti, 80 - Cidade Nova São Miguel

Data: 24 de maio

00h00 - DJ Amanda Lig

10h00 - Arthur Freestyle

12h00 - Léo Maia

14h30 - Latino

16h30 - Luisa Sonza

Palcos Zona Leste – Palco Sapopemba

Local: Av. Arquiteto Vilanova Artigas, 3547 - Conj. Hab. Teotônio

Data: 24 de maio

00h00 - DJ Cranmary

10h00 - Edu Letti

12h00 - Mato Seco

14h30 - Onze:20

16h30 - Marcelo Falcão

Palcos Zona Leste – Parque do Carmo - Itaquera

Local: Av. Afonso de Sampaio e Sousa, 951 - Itaquera

Data: 24 de maio

00h00 - Dj Carol Selecta

10h00 - Filafro

12h00 - Pagode da 27

14h30 - Samba Lado Leste

16h30 - Thiaguinho

Palcos Zona Norte – Palco Freguesia do Ó / Brasilândia

Local: Av. Miguel Conejo, 1718 - Vila Albertina

Data: 24 de maio

00h00 - DJ Seed Selector

09h00 - Coral Degraus e convidado

10h30 - Polenta Rock Show

12h00 - Arlindinho

14h30 - Demônios da Garoa

16h30 - Sidney Magal

Palcos Zona Norte – Palco Parada Inglesa

Local: Av. Luiz Dumont Villares, 1556 - Jardim São Paulo

Data: 24 de maio

00h00 - DJ Seed Selector

10h00 - Davi Cartaxo

12h00 - Simoninha

14h30 - BenzaDeus

16h30 - Mumuzinho

Palcos Zona Oeste – Palco Butantã

Local: Av. Eliseu de Almeida, 3300 - Instituto de Previdência, São Paulo

Data: 24 de maio

10h00 - Hurricanes

11h00 - Eskrota

13h40 - CPM 22

15h20 - Raimundos

17h00 - Biquini Cavadão

18h00 - DJ Foca

Palcos ZS – Palco Campo Limpo

Local: R. Dr. Joviano Pacheco de Aguirre, 30 - Jardim Bom Refúgio

Data: 24 de maio

00h00 - DJ Zero Macgaren

10h00 - Jotinha do Forró

12h00 - Ana Rafaela

14h30 - Kaique e Felipe

16h30 - Guilherme e Santiago

Palcos ZS – Palco 7 Campos - Cidade Ademar

Local: R. do Campo, 118 - Cidade Júlia

Data: 24 de maio

00h00 - DJ Izac Soares

10h00 - Jean Carlo e Banda

12h00 - Bruninho e Davi

14h30 - Os Caras do Arrocha

16h30 - Péricles

Palcos ZS – Palco Grajaú

Local: R. Prof. Oscar Barreto Filho, 252 - Parque América

Data: 24 de maio

00h00 - DJ Andrezinho

10h00 - Mana Bela

12h00 - Fênix (funk das antigas)

14h30 - Fleezus

16h30 - Tasha e Tracie

18h00 - DJ Andrezinho

Palcos ZS – Palco Heliópolis/Ipiranga

Local: Av. Almirante Delamare, 1337 - Vila Heliópolis

Data: 24 de maio

00h00 - DJ Seth 011

10h00 - Grupo Mania

12h00 - Moa Bina

14h30 - Dy Primeira

16h30 - Vitor Fernandes

Palcos ZS – Palco Jardim Myrna

Local: Av. Antonio Carlos Benjamin dos Santos, 2945 - Jardim Myrna

Data: 24 de maio

00h00 - DJ Liside

10h00 - Bia Soceck

12h00 - Felipe e Rodrigo

14h30 - Jeito Moleque

16h30 - Pixote

Palcos ZS – Palco M'Boi Mirim

Local: Av. Luiz Gushiken, 2140 - Chácara Santana

Data: 24 de maio

00h00 - DJ Bulgarelli

10h00 - Darlan

12h00 - Pagode dos Ex

14h30 - Duquesa

16h30 - Gustavo Mioto

Palcos ZS – Palco Parelheiros

Local: Rua Terezinha do Prado Oliveira, 100 - Jardim Novo Parelheiros

Data: 24 de maio

00h00 - DJ Poiano Stella

10h00 - Valmor Santana

12h00 - Bruno Rosa

14h30 - Beto Barbosa

16h30 - Clayton e Romário

19h00 - Roberta Miranda

Equipamentos Culturais

Bibliotecas – Biblioteca Viriato Corrêa

Local: R. Sena Madureira, 298 - Vila Mariana

Data: 24 de maio

10h00 - Oficina de Espanhol

15h00 - Oficina de Desafios Criativos

Bibliotecas – Bosque de Leitura Parque Anhanguera

Local: Parque Anhanguera

Data: 24 de maio

15h00 - Arvoreteca

Bibliotecas – Ponto de Leitura Graciliano Ramos

Local: R. Prof. Oscar Barreto Filho, 252 - Parque America

Data: 24 de maio

10h00 - Los Xerebas

Bibliotecas – Biblioteca Mário de Andrade

Local: R. da Consolação, 94 - República

Data: 24 de maio

00h00 - Jogos Indígenas do Xingu - Rituais pela vida ancestral

00h00 - Madrugada Desvairada

07h00 - Amanhecer no terraço: vivência de Tai Chi Chuan

08h00 - Amanhecer no terraço: vivência de Tai Chi Chuan

09h00 - Um café com Darcy

10h00 - Feira de troca de livros da Mário

10h00 - Julieta é Bárbara: poeta do modernismo

10h00 - SarauZim

11h00 - Clássicos do Mangá e a influência nos autores nacionais

12h30 - Pronomes que rimam: questões de gênero no Rap

15h00 - Futuridades e distopias trans

15h00 - Leituraço

16h00 - Sarau com Katú Mirim

18h30 - Lydia Lunch

Casas de Cultura – Casa de Cultura Brasilândia

Local: Praça Benedicta Cavalheiro, s/nº - Freguesia do Ó

Data: 24 de maio

10h00 - Nega Luuh

11h00 - Viradinha

16h00 - Binho Ribeiro - Vibra

Casas de Cultura– Casa de Cultura Chico Science

Local: Av. Pres. Tancredo Neves, 1265 - Vila Moinho Velho

Data: 24 de maio

11h00 - Quintetinho Caracaxá - A roda, o choro e suas brincadeiras

11h00 - Viradinha

16h00 - Forró da Macaxeira - Uma homenagem ao Rei do Baião

Casas de Cultura – Casa de Cultura de Cidade Ademar - Danilo Miranda

Local: Av. Durval Pinto Ferreira, 820 - Jardim Itacolomi

Data: 24 de maio

11h00 - Viradinha

14h00 - O Circo Chegou

16h00 - Raízes, memórias e outras histórias

Casas de Cultura– Casa de Cultura do Butantã

Local: Av. Junta Mizumoto, 13 - Jardim Peri Peri

Data: 24 de maio

11h00 - Viradinha

13h00 - Ambulantes

15h00 - Gritando Ska

17h00 - Scientist Feat. JAH9

Casas de Cultura – Casa de Cultura Freguesia do Ó

Local: Largo da Matriz de Nossa Senhora do Ó, 215 - Freguesia do Ó

Data: 24 de maio

11h00 - Viradinha

14h00 - Bloco Akió

Casas de Cultura – Casa de Cultura Hip Hop Leste

Local: R. Sara Kubitscheck, 165 A - Cidade Tiradentes

Data: 24 de maio

11h00 - Nas Batalhas

11h00 - Viradinha

16h00 - Perifa Groove

Casas de Cultura – Casa de Cultura Itaim Paulista

Local: R. Monte Camberela, 490 - Vila Silva Teles

Data: 24 de maio

17h00 - O Circo Mambembe do Rogério Piva: A Vida de Um Saltimbanco

Casas de Cultura – Casa de Cultura Manoel Mendonça

Local: Praça Dr. Francisco Ferreira Lopes, 434 - Santo Amaro

Data: 24 de maio

11h00 - Ritmuns

11h00 - Viradinha

13h00 - Usina Reggae

Casas de Cultura – Casa de Cultura Raul Seixas

Local: R. Murmúrios da Tarde, 211 - Jardim Bonifacio

Data: 24 de maio

11h00 - Viradinha

12h00 - Voltando a Ser Criança

14h00 - Cante Lá que eu Canto Cá - Cantigas para brincar

15h00 - Jatobazinhos para crianças

Casas de Cultura – Casa de Cultura Santo Amaro Júlio Guerra

Local: Praça Floriano Peixoto, 131 - Santo Amaro

Data: 24 de maio

11h00 - Viradinha

13h00 - Gustavo Blind - Mágica sem limites

16h00 - Grupo êBA! - Menina Pássara

Casas de Cultura – Casa de Cultura São Miguel

Local: R. Irineu Bonardi, 169 - Vila Pedroso

Data: 24 de maio

11h00 - Viradinha

14h00 - Questions 25 anos

15h00 - Let's Go Rock

16h00 - Acesso Rock

Casas de Cultura – Casa de Cultura São Rafael

Local: R. Quaresma Delgado, 354 - Jardim Vera Cruz

Data: 24 de maio

Horário a confirmar - O Macaco e a Lua

11h00 - Viradinha

16h00 - DJ Will

Casas de Cultura – Casa de Cultura Vila Guilherme

Local: Praça Oscár da Silva, 110 - Vila Guilherme

Data: 24 de maio

11h00 - Viradinha

13h00 - Samba do Litrão

15h00 - Grupo SemEnsaio

17h00 - Paulinho Bigail

Centros Culturais – Centro Cultural da Juventude - Ruth Cardoso

Local: Av. Dep. Emílio Carlos, 3641 - Vila Nova Cachoeirinha

Data: 24 de maio

11h00 - Fubá uma receita para o tempo, com Impacto Agasias Grupo de Teatro

14h00 - Samba da Melancia

15h00 - DJ Guigo

Centros Culturais – Centro Cultural da Penha

Local: Largo do Rosário, 20 - Penha de França

Data: 24 de maio

15h00 - A Menina Passarinho

16h00 - Xequerês da Micaela

17h00 - Samba Lenço de Mauá

18h00 - Pavilhão 9

Centros Culturais – Centro Cultural Santo Amaro

Local: Av. João Dias, 822 - Santo Amaro

Data: 24 de maio

11h00 - As Aventuras de Lola

16h00 - Karol Ribê - Show 'De Volta pro Meu Ninho'

Centros Culturais – Centro de Culturas Negras do Jabaquara - Mãe Sylvia de Oxalá

Local: R. Arsênio Tavolieri, 45 - Jabaquara

Data: 24 de maio

11h00 - A Bênção, Vovó Maria Conga

16h00 - Encontro de Bambas

Centros Culturais – Polo Cultural e Criativo Chácara do Jockey

Local: R. Santa Crescência, 201 - Ferreira

Data: 24 de maio

10h00 - Bando trapos - Pirajussara – Vozes à Margem

10h00 - Brinquedoscópio – Brinquedos Ópticos e as Visualidades Goianas

11h00 - Mestre Jaburu - Roda de Capoeira Contemporânea

13h00 - Samba da Praça

14h00 - Oficina e Visita Guiada - Brinquedoscópio – Brinquedos Ópticos e as Visualidades Goianas

15h00 - Juliana Saggi

16h00 - Comprei um Circo! E agora?

16h00 - Oficina e Visita Guiada - Brinquedoscópio – Brinquedos Ópticos e as Visualidades Goianas

Centros Culturais – Teatro Flávio Império

Local: R. Prof. Alves Pedroso, 600 - Cangaiba

Data: 24 de maio

11h00 - África - Dentro da Gente

16h00 - O Fabuloso Encontro dos Palhaços Benjamin e Piolin

Centros Culturais – Centro Cultural Diversidade

Local: R. Lopes Neto, 206 - Itaim Bibi

Data: 24 de maio

14h00 - Sambabado

16h00 - Samba de Ganga

Centros Culturais – Centro Cultural Olido

Local: Av. São João, 473 - Centro Histórico de São Paulo

Data: 24 de maio

11h00 - Ariah - 08 ao 80

16h00 - Orquestra Brasileira de Música Jamaicana

Centros Culturais – Polo Cultural Municipal Vila Itororó

Local: R. Maestro Cardim - Bela Vista

Data: 24 de maio

11h00 - O Jazz Não Morde

13h30 - Forró da Lua Cheia

16h00 - Bicho de Pé

Centros Culturais – Tendal da Lapa

Local: R. Guaicurus, 1100 - Água Branca

Data: 24 de maio

00h00 - Smash It Up

12h00 - Garotos Podres

13h00 - Desacato Civil

14h00 - Supla

15h00 - Bayside Kings

16h00 - Hateen

18h00 - Dead Fish

Centros Culturais - Centro Cultural São Paulo (CCSP)

Local: Rua Vergueiro, 1000 - Liberdade

Data: 24 de maio

01h00 - Lydia Lunch (Sala Adoniran Barbosa)

02h00 - Cineconcerto Radio Diaspora (Sala Jardel Filho)

02h30 - Baile antenAZero (Sala Ademar Guerra)

02h30 - Exibição do filme Artists: Depression, Anxiety & Rage (Sala Lima Barreto)

03h00 - Lucia Vulcano (Sala Adoniran Barbosa)

04h30 - Danni Georg (Sala Adoniran Barbosa)

11h00 - Vida Seca

13h00 - Vida Seca (Sala Adoniran Barbosa)

14h00 - Exibição do filme Artists: Depression, Anxiety & Rage + debate com Lydia Lunch (Sala Lima Barreto)

18h00 - Peça A Visita (Sala Jardel Filho)

Teatros – Teatro Alfredo Mesquita

Local: Av. Santos Dumont, 1770 - Santana

Data: 24 de maio

11h00 - O Jardim da Minha Avó (teatro para bebês)

16h00 - Joana e o Príncipe Silencioso

19h00 - Júlio Vann - NIQ - por estradas mundo afora

Teatros – Teatro Arthur Azevedo

Local: Av. Paes de Barros, 955 - Alto da Mooca

Data: 24 de maio

11h00 - Os Céus e Suas Histórias

16h00 - Fubá uma receita para o tempo, com Impacto Agasias Grupo de Teatro

Teatros – Teatro Paulo Eiró

Local: Av. Adolfo Pinheiro, 765 - Santo Amaro

Data: 24 de maio

11h00 - Brun Blaà - Teatro para Bebês

16h00 - Uma Boneca Para Menitinha

Parceiros

Arena B3

Local: Praça Antônio Prado, 48 - Centro Histórico

Data: 24 de maio

13h00 - New Orleans Street Band

Bibliotecas – Biblioteca Parque Villa-Lobos

Local: Av. Queiroz Filho, 1205, Alto de Pinheiros, Parque Villa-Lobos

Data: 24 de maio

15h00 - BVL apresenta: Luedji Luna

Bibliotecas – Biblioteca Roberto Santos

Local: R. Cisplatina, 505 - Ipiranga

Data: 24 de maio

09h00 - Semana do Brincar na Virada - Cinema na Biblioteca Roberto Santos

14h00 - Semana do Brincar na Virada - Cinema na Biblioteca Roberto Santos

Virada na Paulista – Blue Note São Paulo

Local: Av. Paulista, 2073 - Consolação

Data: 24 de maio

00h30 - Hi-Fi Night com Silvera e Convidados

Virada no Centro – Teatro Franco Zampari

Local: Av. Tiradentes, 451 - Luz

Data: 24 de maio

15h00 - Orquestra Brasil Jazz Sinfônica | Cordas Plus

Virada no Centro – Caixa Cultural

Local: Praça da Sé, 111 - Centro Histórico

Data: 24 de maio

14h00 - Eulália: A Segunda Depositante

19h00 - TUYO canta MILTON

Museus – Catavento

Local: Praça Civica Ulisses Guimarães S/N - Bras - Palácio das Indústrias

Data: 24 de maio

09h00 - Museu Catavento

Virada no Centro – CCBB

Local: R. Álvares Penteado, 112 / R. da Quitanda, 70 - Sé / Centro Histórico

Data: 24 de maio

09h00 - Vivian Caccuri – Pele Azul

09h00 - Atlântico Sertão

12h45 - Tardes Brincantes

15h00 - Mostra Mestras do Macabro – As cineastas do horror ao redor do mundo

Virada no Centro – Central 1926

Local: Pça. da Bandeira, 137 - Bela Vista

Data: 24 de maio

23h00 - Programação especial na Central 1926

Virada na Paulista – Centro Cultural Coreano

Local: Av. Paulista, 460 - Bela Vista

Data: 24 de maio

10h00 - (K-Beauty) K-Beauty Premium Pop-Up Store São Paulo

10h00 - (K-Food) K-Food para a Beleza

Virada no Centro – Centro Cultural Coreano (Bom Retiro)

Local: Praça Cel. Fernando Prestes, s/n - Bom Retiro

Data: 24 de maio

13h00 - (Apresentação) Coral Sejong & Gayageum Byeongchang

15h30 - (K-Pop) Concurso de K-Pop 2026 - Random Play Dance

16h30 - (K-Pop) 1VERSE: K-Pop na Virada -1st Concert in Brazil

17h30 - DJ Mikefly

Virada na Paulista – Centro Cultural FIESP

Local: Avenida Paulista, 1313 - Bela Vista

Data: 24 de maio

00h00 - Aerofractal

10h00 - Pluralidades Insulares: A Arte Latino-Americana e Caribenha no Acervo do BID

10h00 - Cartunistas

10h00 - O Invisível Notável

10h30 - Corpos em Ritmo - Forró

11h00 - Visita Patimonial - Edifício Sede da FIESP

11h30 - Sarau Serelepe - Sarau Infantil com Baque CT

12h30 - Samba do Lugão

13h00 - Miraflor

14h00 - Visita à Exposição "Cartunistas" e Oficina de Linguagem de Quadrinhos com Técnicas Mistas

14h00 - Pé de Manacá

15h00 - O Pequenino Grão de Areia

15h00 - Cortejo Musical com a Cia Becos e Batuques

15h30 - Samba do Lugão

17h30 - Samba do Lugão

Virada no Centro – Centro Cultural Olido

Local: Av. São João, 473 - Centro Histórico

Data: 24 de maio

20h45 - Uma Viagem Pela Índia Através da Dança

Centro Cultural Swami Vivekananda

Local: R. Bela Cintra, 178 - Consolação

Data: 24 de maio

10h00 - Workshop de Yoga com Luiz Carvalho no Centro Cultural Swami Vivekananda

13h00 - Workshop de dança folclórica estilo Bhangra no Centro Cultural Swami Vivekananda

CEU Alto Alegre

Local: Av. Bento Guelfi, s/n - Jardim Alto Alegre

Data: 24 de maio

10h00 - De Férias com Omar (1)

14h00 - As Histórias de Benê

16h00 - Cornucópia Desvairada

CEU Alvarenga

Local: Estr. do Alvarenga, 3752 - Balneário São Francisco

Data: 24 de maio

10h00 - Beatles para Crianças

14h00 - Tributo a Charlie Brown Jr com a banda O CERCO

16h00 - Cólera

CEU Formosa

Local: R. Srg. Claudiner Evaristo Dias, 10 - Parque Santo Antônio

Data: 24 de maio

10h00 - Projeto Gonzaga só para crianças

14h00 - Explorando o Circo!

16h00 - Sampa Crew

CEU Lajeado

Local: R. Manuel da Mota Coutinho, 293 - Lageado

Data: 24 de maio

10h00 - Illusion Games - Espetáculo de Ilusionismo Interativo com Mágico Breno Costa

14h00 - Analiss - Show Musical com banda (Sertanejo e Pisadinha)

16h00 - Mariana e Matheus

CEU Navegantes

Local: R. Maria Moassab Barbour, S/N - Cantinho do Céu

Data: 24 de maio

10h00 - A espetacular volta ao mundo

14h00 - Discotecagem Je Treme Mon Amour

16h00 - Circuladô de Fulô

CEU Parque Bristol

Local: R. Professor Artur Primavesi, s/n° - Parque Bristol

Data: 24 de maio

10h00 - Radical Dance Show - "Batidas da Periferia" (2)

14h00 - Beatles para Crianças

16h00 - Jéssica e Juliana

CEU Paz

Local: Rua Daniel Cerri, 1549 - Jardim Paraná

Data: 24 de maio

10h00 - Brincadeira que Encanta - O Cirquinho das Primeiras Emoções

14h00 - Grupo Fórmula

16h00 - Banda MultiGroove toca Clássicos Black

CEU Pq. Novo Mundo

Local: Av. Ernesto Augusto Lopes, 100 - Parque Vila Maria

Data: 24 de maio

10h00 - ELETROCIRCUS - Uma fusão de circo e música eletrónica

14h00 - Pacote Entregue: Pré-Livros

16h00 - Tributo ao Queen

CEU Taipas

Local: R. João Amado Coutinho, 240 - Conj. Res. Elisio Teixeira Leite

Data: 24 de maio

13h00 - Semana do Brincar na Virada - Histórias que giram: Entre Bambolês, Contos e Brincadeiras

CEU Tiquatira

Local: Av. Condessa Elizabeth de Robiano, 5280 - Vila Moreira

Data: 24 de maio

10h00 - Explorando o Circo!

14h00 - Zanza Simião e Amigas

17h00 - Demônios da Garoa

CEU Três Pontes

Local: Rua Capachós, S/N - Jardim Celia

Data: 24 de maio

10h00 - Os Saltimbancos

14h00 - De Férias com Omar

16h00 - Samba de Dandara

CEU Uirapuru

Local: R. Nazir Miguel, 849 - Jardim Joao XXIII

Data: 24 de maio

10h00 - Las Manas e a Despedida

10h00 - Semana do Brincar na Virada - Piaquático

14h00 - Radical Dance Show - "Batidas da Periferia"

16h00 - MC Soffia

CEU Vila Atlântica

Local: R. Cel. José Venâncio Dias, 840 - Vila Jaraguá

Data: 24 de maio

10h00 - Pacote Entregue: Pré-Livros

14h00 - ELETROCIRCUS - Uma fusão de circo e música eletrônica

16h00 - Vanessa Jackson

CEU Vila do Sol

Local: Av. dos Funcionários Públicos, 369 - Vila do Sol

Data: 24 de maio

10h00 - O Grúfalo

14h00 - A espetacular volta ao mundo

16h00 - Lady Gaga Experience

CineSesc

Local: R. Augusta, 2075 - Cerqueira César

Data: 24 de maio

02h30 - A Hora do Pesadelo

15h00 - ET – O Extraterrestre

17h30 - Labirinto: A Magia do Tempo - 40 anos

19h00 - Se Joga nos 80

Circuito Spcine

Local: Diversos lugares

Data: 24 de maio

CEU Arthur Alvim (Av. Waldemar Tietz, altura 950 - Cohab Padre José de Anchieta)

CEU Barro Branco / Cidade Tiradentes (Rua Salvador Vigano, 100 - Conj. Hab. Barro Branco II)

CEU Carrão (Rua Monte Serrat, 380 - Tatuapé)

CEU Freguesia do Ó (R. Crespo de Carvalho, 71 - Freguesia do Ó)

CEU Parque do Carmo (Rua Guerra de Aguiar, 63-237 - Jardim Nossa Sra. do Carmo)

CEU Parque Novo Mundo - Leônidas da Silva (Av. Ernesto Augusto Lopes, 100 - Parque Vila Maria)

CEU Pinheirinho D’Água - Luiz Gama (Rua Camillo Zanotti - Jaraguá)

CEU São Miguel - Luiz Melodia (R. José Ferreira Crespo, 475 - Jardim São Vicente)

CEU São Pedro / José Bonifácio (Rua Professora Lucila Cerqueira, 124 - Jardim São Pedro)

CEU Taipas (Rua João Amado Coutinho, 240 - Conj. Res. Elisio Teixeira Leite)

CEU Tremembé (R. Adauto Bezerra Delgado, 94 - Parque Casa de Pedra)

CEU Vila Alpina / Vila Prudente (Rua João Pedro Lecór, 144 - Vila Alpina)

CCSP Lima Barreto (Rua Vergueiro, 1000 - Liberdade)

CCSP Paulo Emílio (Rua Vergueiro, 1000 - Liberdade)

Centro Cultural Olido (Av. São João, 473 - Centro Histórico)

Centro de Formação Cultural Cidade Tiradentes (Avenida Inácio Monteiro, 6900 - Cidade Tiradentes)

CEU Aricanduva (Av. Olga Fadel Abarca, 5825 - Jardim Santa Terezinha)

CEU Butantã (Av. Eng. Heitor Antônio Eiras Garcia, 1728 - Jardim Esmeralda)

CEU Caminho do Mar (Rua Engenheiro Armando de Arruda Pereira, 5241 - Jabaquara)

CEU Feitiço da Vila (R. Feitiço da Vila, 399 - Jardim Dom José)

CEU Jaçanã (Rua Francisca Espósito Tonetti, 105 - Jardim Guapira)

CEU Jambeiro (Avenida José Pinheiro Borges, 60 - Guaianases)

CEU Meninos (Rua Barbinos, 111 - São José Clímaco)

CEU Parque Veredas (Rua Daniel Muller, 347 - São Miguel Paulista)

CEU Paz (Rua Daniel Cerri, 1549 - Jardim Paraná - Brasilândia)

CEU Perus (Rua Bernardo José de Lorena, s/n - Perus)

CEU Quinta do Sol (Av. Luiz Imparato, 564 - Parque Cisper)

CEU São Rafael (Rua Cinira Polônio, 100 - Jardim Rio Claro)

CEU Três Lagos (Av. Carlos Barbosa Santos, S/N - Jardim Três Corações)

CEU Vila Atlântica (Rua José Venâncio Dias, 840 - Jardim Nardini, 05160-030)

CEU Vila do Sol (Avenida dos Funcionários Públicos, 369 - Jardim Capela - Campo Limpo)

Virada no Centro – Complexo Cultural Oswald de Andrade

Local: Rua Três Rios, 363 - Bom Retiro

Data: 24 de maio

10h00 - Decoração luminárias coreanas

11h00 - Espaço Hanbok

13h00 - Random Play Dance

14h00 - Performance interativa de dança

15h00 - Norebang

16h00 - Apresentação grupo de K-Dance

17h00 - Mostra de cinema coreano

18h00 - Random Play Dance

EMIA Chácara das Flores

Local: Estrada Dom João Nery, 3551 - Jardim Bartira

Data: 24 de maio

10h00 - Brincadeiras e jogos + Baile EMIA (Dança)

EMIA Jabaquara

Local: R. Volkswagen, S/N - Jabaquara

Data: 24 de maio

10h00 - Intervenções em Artes Visuais

EMIA Perus

Local: R. Joaquim Antônio Arruda, 74 - Vila Inácio

Data: 24 de maio

10h00 - Oficina Objetos Inventados

10h00 - Poemas Inventados + Microfone Aberto

Ephigenia

Local: Viaduto Santa Ifigênia, 66 - Santa Ifigênia

Data: 24 de maio

15h00 - Pista Quente

Fábrica de Cultura Brasilândia

Local: Av. General Penha Brasil, 2508 - Brasilândia

Data: 24 de maio

13h00 - Futebol de Botão

14h00 - Domingo no Cine

Fábrica de Cultura Capão Redondo

Local: Rua Bacia de São Francisco, s/n - Jardim Sao Bento

Data: 24 de maio

12h00 - Especial R&B

Fábrica de Cultura Cidade Tiradentes

Local: Rua Henriqueta Noguez Brieba, 281 - Fazenda do Carmo

Data: 24 de maio

13h00 - Fábrica de RAP

16h00 - Evento Arabesque

Fábrica de Cultura Itaim Paulista

Local: R. Estudantes da China, 500 - Itaim Paulista

Data: 24 de maio

15h00 - O Papagaio Trapalhão na Ilha do Tesouro

Fábrica de Cultura Jaçanã

Local: R. Raimundo Eduardo da Silva, 138 - Jaçanã

Data: 24 de maio

14h00 - Show de Bianca Cincinato

16h00 - Apresentação do DJ Jorge Boog

Fábrica de Cultura Jardim São Luís

Local: R. Antônio Ramos Rosa, 651 - Jardim São Luís

Data: 24 de maio

12h00 - Ritmos da Rua - Masterclass de Danças Urbanas

Fábrica de Cultura Parque Belém

Local: Av. Celso Garcia, 2231 - Belenzinho

Data: 24 de maio

13h00 - Estúdio de Dança Camila Peres

Fábrica de Cultura Sapopemba

Local: R. Augustin Luberti, 300 - Fazenda da Juta

Data: 24 de maio

13h00 - Orgulho Nerd

Fábrica de Cultura Vila Curuçá

Local: R. Pedra Dourada, 65 - Jardim Robru

Data: 24 de maio

13h00 - Minha Mãe é um Show

Fábrica de Cultura Vila Nova Cachoeirinha

Local: R. Franklin do Amaral, 1575 - Vila Nova Cachoeirinha

Data: 24 de maio

14h00 - Aulão de Zumba

Feira do Bom Retiro

Local: Praça Coronel Fernando Prestes - Bom Retiro

Data: 24 de maio

14h00 - Coral Alegria dos Corações

14h20 - Luz Line Dance

14h50 - Saxofone Hanullim

IMS - Instituto Moreira Salles

Local: Av. Paulista, 2424 - Bela Vista

Data: 24 de maio

10h00 - Zumví Arquivo Afro Fotográfico (IMS Paulista)

10h00 - Dignidade e luta: Laudelina de Campos Mello

10h00 - O que elas viram: fotolivros históricos de mulheres, 1843-1999

Virada na Paulista – Instituto Cervantes

Local: Avenida Paulista, 2439 - Bela Vista

Data: 24 de maio

09h00 - Passeio Matemático por Al Ândalus

09h00 - Oficinas de Livros (Talleres)

10h00 - Feira do Livro Espanhol-Latino Americano

12h00 - Paella, Comidas e Bebidas Españolas

13h00 - Show de Dança Espanhola

14h00 - Discotecagem Música Latina e Espanhola

16h00 - Show dueto Saxofone e Violão

Instituto de Artes da UNESP

Local: R. Jorn. Aloysio Biondi, 215 - Barra Funda

Data: 24 de maio

16h00 - Um Credor da Fazenda Nacional

Instituto Italiano de Cultura de San Paolo

Local: Av. Higienópolis, 436 - Higienópolis

Data: 24 de maio

10h00 - Visita Guidata Istituto Italiano di Cultura

11h15 - Visita Guidata Istituto Italiano di Cultura

14h00 - Visita Guidata Istituto Italiano di Cultura

15h15 - Visita Guidata Istituto Italiano di Cultura

Instituto Tomie Ohtake (Pinheiros)

Local: Rua Coropé, 88 - Pinheiros

Data: 24 de maio

11h00 - Exposição Allan Weber – Existe uma vida inteira que tu não conhece

11h00 - Exposição Pablo Lobato – Profanações

11h00 - Visita mediada na exposição Allan Weber

Instituto Tomie Ohtake (Campo Belo)

Local: R. Antônio de Macedo Soares, 1800 - Campo Belo

Data: 24 de maio

10h00 - Exposição Ruy Ohtake - percursos do habitar

Virada na Paulista – Itaú Cultural

Local: Av. Paulista, 149 - Bela Vista

Data: 24 de maio

11h00 - Ocupação Ana Botafogo

11h00 - Ocupação Ruth Rocha

11h00 - Exposição Mestre Didi

11h00 - Espaço Olavo Setubal

11h00 - Espaço Herculano Pires

11h00 - Espaço Milú Villela

11h00 - Ateliê de carimbos e gravura

16h00 - Foi o Rio Quem Disse

18h00 - O Veneno do Teatro

Virada na Paulista – Japan House

Local: Av. Paulista, 52 - Bela Vista

Data: 24 de maio

10h00 - Duelo de Cores com Pilot Pintor

14h00 - Jogos de Go

14h00 - Jogos de Shogi

15h00 - Sessão de música City Pop

Virada na Paulista – Livraria da Vila

Local: Av. Paulista, 1063 - Jardim Paulista

Data: 24 de maio

14h30 - Comemoração 10 anos do livro ERNESTO

17h00 - Lançamento do livro Nsamba

Virada na Paulista – MASP

Local: Av. Paulista, 1578 - Bela Vista

Data: 24 de maio

00h00 - Acervo em Transformação

00h00 - Iván Argote: O Outro, Eu e os Outros

10h00 - Sandra Gamarra Heshiki: réplica

10h00 - Santiago Yahuarcani: o princípio do conhecimento

10h00 - Claudia Alarcón & Silät: viver tecendo

10h00 - La Chola Poblete: Pop andino

10h00 - Colectivo Acciones de Arte: democracia radical

10h00 - Sala de Vídeo: Oscar Muñoz

Virada no Centro – Matiz

Local: R. Martins Fontes, 91 - República

Data: 24 de maio

16h00 - DJ Anazú

19h00 - Nos Tempos da Soweto

Virada no Centro – Memorial da Resistência

Local: Largo General Osório, 66 - Santa Ifigênia

Data: 24 de maio

10h00 - Visita educativa | Uma Vertigem Visionária — Brasil: Nunca Mais

14h30 - Visita educativa | Uma Vertigem Visionária — Brasil: Nunca Mais

Virada na Paulista – Méqui 1000

Local: Av. Paulista, 1811 - Bela Vista

Data: 24 de maio

11h00 - DJ no Méqui 1000

Museus – MIS (Museu da Imagem e do Som)

Local: Av. Europa, 158 - Jardim Europa

Data: 24 de maio

10h00 - Nova Fotografia 2026 "Rumo ao Pernambuco Profundo"

10h00 - Ayrton Senna pelo olhar de Joe Honda

10h00 - Linha do Tempo da Fotografia - Acervo MIS

10h00 - A sol y sombra

14h00 - Mostra FUTMIS

Museus – Museu Afro Brasil Emanoel Araújo

Local: Av. Pedro Álvares Cabral, 5300 - Vila Mariana

Data: 24 de maio

05h00 - Exposição Temporária "Bença! – O Quilombo do Jaó pelo olhar das crianças"

Virada na Paulista – Museu Casa das Rosas

Local: Av. Paulista, 37 - Bela Vista

Data: 24 de maio

00h00 - Quem Morava Aqui? Os Personagens da Casa das Rosas

02h00 - Madrugada de Slam

10h30 - Consultas Poéticas

10h30 - Desenho de Observação: O Entorno e a Cidade Por Meio do Urban Sketching

11h30 - Bomba de Sementes

14h30 - Costurando Memórias: Caderno de Registro

15h00 - Pegue-Livros

15h30 - Porquinho da Paulista

16h30 - O que Será que Tem?

Museus – Museu Casa Guilherme de Almeida (Sumaré)

Local: R. Macapá, 187 - Sumaré

Data: 24 de maio

11h00 - Brincando de Heraldista: Ciração de Brasões

16h00 - Coral no Deck: Tons Sobre Tom

Museus – Museu Casa Mario de Andrade

Local: R. Lopes Chaves, 546 - Barra Funda

Data: 24 de maio

10h30 - Mário como Amigo

14h00 - Roda de Contação de História

15h30 - Aula de Forró

Virada no Centro – Museu da Diversidade Sexual

Local: Estação República do Metrô (R. do Arouche, 24) - República

Data: 24 de maio

10h00 - Pajubá: A hora e a vez do close

10h00 - Todos os rios: identidades LGBTQIA+ no acervo da Pinacoteca de São Paulo

15h00 - Rolezinho LGBTQIA+ - Hudinilson Júnior e a Arte nas Ruas

Museus – Museu da Imigração

Local: R. Visc. de Parnaíba, 1316 - Mooca

Data: 24 de maio

10h00 - Gratuidade especial

15h00 - Forró de Abraço Fechado: Ancestralidade e Autonomia no Dançar

Virada no Centro – Museu da Língua Portuguesa

Local: Praça da Luz, s/nº - Centro Histórico

Data: 24 de maio

09h00 - Entrada gratuita no Museu da Língua Portuguesa

Virada no Centro – Museu das Favelas

Local: Largo Páteo do Colégio, 148 - Centro Histórico

Data: 24 de maio

10h00 - Oficina Literatura Brincante Agbalá Conta

10h00 - Sobre Vivências

10h00 - Imaginação Radical - 100 Anos de Frantz Fanon

10h00 - Foto de Quebrada

14h00 - Sarau, Slam e Batalha: Batalha Dominação

Virada no Centro – Museu de Arte Sacra

Local: Av. Tiradentes, 676 - Luz

Data: 24 de maio

09h00 - Arte Sacra Através dos Séculos

09h00 - Presépio Napolitano

09h00 - Futebol: Paixão, Devoção e Fé

11h00 - Apresentação Vozes da Ópera e da Canção Brasileira

Museus – Museu do Futebol

Local: Praça Charles Miller, s/n - Pacaembu

Data: 24 de maio

09h00 - Entrada gratuita no Museu do Futebol

09h00 - "Amarelinha" no Museu do Futebol

Museus – Museu do Ipiranga

Local: R. dos Patriotas, 100 - Ipiranga

Data: 24 de maio

10h00 - Entrada gratuita

10h30 - Visitas mediadas

14h00 - Visitas mediadas

14h30 - Visitas mediadas em Libras

Virada no Centro – Museu do TJSP - Palacete Conde de Sarzedas

Local: Rua Conde de Sarzedas - Sé

Data: 24 de maio

09h00 - Visita Monitorada no Palacete Conde de Sarzedas

14h30 - Visita Monitorada no Palacete Conde de Sarzedas

15h00 - Jam Session no Museu com o guitarrista Aldo Scaglione e convidados

Museus – Museu Judaico de São Paulo

Local: Rua Martinho Prado, 128 - Bela Vista

Data: 24 de maio

10h00 - Visitas autônomas e gratuitas às exposições

Virada no Centro – OSESP

Local: Praça Júlio Prestes, 16 - Campos Elíseos

Data: 24 de maio

10h50 - Concerto Matinal - Academia Concertante

Virada no Centro – Pinacoteca (Praça da Luz)

Local: Praça da Luz, 2 - Luz

Data: 24 de maio

10h30 - JogaJunto

11h00 - Visita educativa na exposição "Pinacoteca: Acervo"

14h00 - JogaJunto

14h00 - Visita educativa na exposição "Pinacoteca: Acervo"

Virada no Centro – Pinacoteca (Av. Tiradentes)

Local: Av. Tiradentes, 273 - Luz

Data: 24 de maio

10h30 - Experimenta!

14h00 - Experimenta!

Escolas de Samba – Quadra da Barroca Zona Sul

Local: Av. Eng. Armando de Arruda Pereira, 3284 - Vila do Encontro

Data: 24 de maio

19h00 - Barroca Zona Sul

Escolas de Samba – Quadra da Camisa Verde Branco

Local: R. James Holland, 663 - Barra Funda

Data: 24 de maio

17h00 - Camisa Verde Branco

Escolas de Samba – Quadra da Colorado do Brás

Local: R. Itaqui, 141 - Canindé

Data: 24 de maio

16h00 - Colorado do Brás

Escolas de Samba – Quadra da Estrela do Terceiro Milênio

Local: R. José Antunes Cerdeira, 71 - Parque America

Data: 24 de maio

19h00 - Estrela do Terceiro Milênio

Escolas de Samba – Quadra da Imperador do Ipiranga

Local: Av. Carioca, 99 - Ipiranga

Data: 24 de maio

18h00 - Imperador do Ipiranga

Escolas de Samba – Quadra da Imperatriz da Paulicéia

Local: Av. Dr. Bernardino Brito Fonseca de Carvalho, 1450 - Vila Talarico

Data: 24 de maio

16h00 - Imperatriz da Paulicéia

Escolas de Samba – Quadra da Império de Casa Verde

Local: Rua Brazelisa Alves de Carvalho, 188 - Vila Baruel

Data: 24 de maio

17h00 - Império de Casa Verde

Escolas de Samba – Quadra da Mancha Verde

Local: R. Norma de Luca, 550 - Barra Funda

Data: 24 de maio

18h00 - Mancha Verde

Escolas de Samba – Quadra da Mocidade Unida da Mooca

Local: R. Bresser, 2271 - Mooca

Data: 24 de maio

19h30 - Mocidade Unida da Mooca

Escolas de Samba – Quadra da Primeira da Cidade Líder

Local: Rua Casimiro Misskiniz, 147 - Cidade Líder

Data: 24 de maio

19h00 - Primeira da Cidade Líder

Escolas de Samba – Quadra da Rosas de Ouro

Local: R. Cel. Euclides Machado, 1066 - Limão

Data: 24 de maio

10h00 - Rosas de Ouro

Escolas de Samba – Quadra da Tom Maior

Local: R. Luigi Greco, 196 - Barra Funda

Data: 24 de maio

16h30 - Tom Maior

Escolas de Samba – Quadra da Unidos de Santa Bárbara

Local: R. José Cardoso Pímentel, 14 - Vila Alabama

Data: 24 de maio

17h00 - Unidos de Santa Bárbara

Escolas de Samba – Quadra da Unidos do Peruche

Local: Rua Samaritá, 1040 - Jardim das Laranjeiras

Data: 24 de maio

16h00 - Unidos do Peruche

Escolas de Samba – Quadra da X-9 Paulistana

Local: Tv. Casalbuono, 02 - Vila Guilherme

Data: 24 de maio

16h00 - X-9 Paulistana

Virada no Centro – SESC 14 Bis

Local: R. Dr. Plínio Barreto, 285 - Bela Vista

Data: 24 de maio

18h00 - Lia de Itamaracá

Virada no Centro – SESC 24 de Maio

Local: R. 24 de Maio, 109 - República

Data: 24 de maio

00h00 - Versos em Movimento - Repente com Sonhador & Peneira

01h00 - Juba Valença e Bloco Urso do Bicho Maluco Beleza

03h00 - Brega funk tá na casa! - Com DJ Iury Andrew e Eva Bessa

11h00 - Mamulengo - Com Galpão dos Bonecos

12h00 - Maracatu Ouro do Congo

13h00 - Costurando La Ursa em Feltro - Com Dayze Rafaelle

13h00 - Versos em Movimento - Repente com Sonhador & Peneira

14h00 - Baile no Colo: Banda de Pífanos - Com Bloco de Pífanos de São Paulo

15h00 - Caetana e Frevo Bixiga

16h00 - Mamulengo - Com Galpão dos Bonecos

17h00 - Juba Valença e Bloco Urso do Bicho Maluco Beleza

Virada na Paulista – SESC Avenida Paulista

Local: Av. Paulista, 119 - Bela Vista

Data: 24 de maio

14h00 - Brincar que encanta: construindo e manipulando o Traca-Traca

15h00 - Pé Grande, com Futura

17h00 - Elos, com Cia Vítreo

SESC Belenzinho

Local: R. Padre Adelino, 1000 - Belenzinho

Data: 24 de maio

11h00 - Vivências de malabares para pessoas idosas

12h00 - Primeiras Leituras: mediação de leitura para a primeira infância e suas famílias

13h00 - Mimi em Movimento

13h00 - Camarim da Cia Carolipa e Bartô de Circo e Teatro

14h00 - Vivências de malabares para pessoas idosas

14h00 - Oficina de figurino para circo: casaca de palhaço clássico colorido

14h00 - Entre Cores e Equilíbrios

14h00 - Circo Interativo - Vivências de Picadeiro

15h00 - Poesia e Palhaçada: Rimas e Gargalhadas

15h00 - O Circo da Lona Torta com Trupe Lona Preta

15h30 - ¡Cerrado! com Grupo Pano

17h00 - Ilusionismo: One Man Show com Caio Ferreira

17h00 - Cortejo do Polvo

17h30 - Reset América Latina com Coletivo Estopô Balaio

Virada no Centro – SESC Bom Retiro

Local: Alameda Nothmann, 185 - Campos Elíseos

Data: 24 de maio

14h00 - Skate das Minas

16h00 - Stefanie convida Cris SNJ e Nega Gizza

SESC Campo Limpo

Local: R. Nossa Sra. do Bom Conselho, 120 - Vila Prel

Data: 24 de maio

10h30 - Samba de Gafieira - com Vanessa dos Anjos e Wellington Guimarães

17h00 - Gilberto Monteiro e Grupo de Música Raíz do Conservatório de Tatuí

SESC Casa Verde

Local: Av. Casa Verde, 327 - Jardim Sao Bento

Data: 24 de maio

10h00 - A medida das coisas, por Daniela Avelar

11h30 - Adriana Farias Trio

12h00 - LARP: Os causos de Piratininga: Uma garoa que povoa, com Confraria das ideias

12h45 - Vivência: O Batuque de Umbigada do Oeste Paulista, com Grupo Cachuera e convidados

14h00 - Brincadeiras de quintal, com Na Rua Sem Wifi

14h30 - A Menina Inezita, com Abigail conta mais de mil

15h30 - Vivência: O Batuque de Umbigada do Oeste Paulista, com Grupo Cachuera e convidados

16h00 - Itamar Assumpção por Juçara Marçal, Suzana Salles e Kiko Dinucci

SESC Consolação

Local: R. Dr. Vila Nova, 245 - Vila Buarque

Data: 24 de maio

11h00 - Percussão Neon na BioBall

12h00 - Movimento Brasil Axé 90

13h00 - Bakulu: Zumbiido Afropercussivo

14h00 - Brasa: Uma Dança Show de Bola

15h00 - Jam para Crianças

16h00 - Tiquequê

18h00 - Cine Concerto: "A História sem Fim", com o trio Ema Stoned

Virada no Centro – SESC Florêncio de Abreu

Local: R. Florêncio de Abreu, 305/315 - Centro Histórico

Data: 24 de maio

11h30 - Nada nas mangas

Virada no Centro – SESC Galeria

Local: Praça Ramos de Azevedo, 113 - República

Data: 24 de maio

10h00 - Rainhas da Virada (Com as DJs Danúbia e Lisa Bueno)

10h00 - Jogos do Mundo (Com o Grupo Caravana Lúdica)

10h00 - Ruas Brincantes (Com OCA Escola Cultural)

10h00 - Ateliê de Impressão com Carimbo (Com Quiosco Cultural)

10h00 - Cultivo de Plantas Ornamentais (Com o Instituto Trilhas)

10h00 - Pé de Livros (Ocupação literária e mediação com a Composta Companhia)

10h00 - Chuva de Poesias (Cia Teatro Por um Triz)

12h00 - Cantigas de Amor para um Coração Pequeno (Cia. Tempo de Brincar)

13h00 - Pick-up Família (Com DJs Danúbia e Lisa Bueno)

14h30 - Só no Passinho... (Com Projeto Groove 011 e Sampa Charme)

15h00 - Cultivo de Plantas Ornamentais (Com o Instituto Trilhas)

15h00 - Chuva de Poesias (Cia Teatro Por um Triz)

16h00 - Da Alfaia ao Baque Virado (Vivência em família com o Grupo Bloco de Pedra)

17h00 - Arrastão de Maracatu Baque Virado (Cortejo e apresentação com o Grupo Bloco de Pedra)

SESC Interlagos

Local: Av. Manuel Alves Soares, 1100 - Parque Colonial

Data: 24 de maio

16h00 - Fat Family

SESC Ipiranga

Local: R. Bom Pastor, 822 - Ipiranga

Data: 24 de maio

10h30 - Muralismo na prática: geometrias do encontro

11h00 - Antes de dormir

14h00 - Brincando de Chorinho

14h30 - Converso com mães

16h00 - Com as Coisas

18h00 - Nada é Suficiente

SESC Pompeia

Local: R. Clélia, 93 - Água Branca

Data: 24 de maio

00h00 - Dead Fish

10h00 - Pare, Pense, Sinta & Seja

10h30 - Mascotinhos - costurando criaturas de bolso

11h00 - Os coloridos

12h00 - Pare, Pense, Sinta & Seja

13h00 - Cavalo-Marinho com Mestre Aguinaldo (PE) e Boi da Garoa (SP)

14h00 - Xilgravura de bichos com Bru dos Santos, pessoa educadora em tecnologias e artes

15h30 - Mascotinhos - costurando criaturas de bolso

17h00 - Territimia

18h00 - Uma velha canção, quase esquecida

18h00 - Grupo Triii e Badulaque com o show "Bichos"

SESC Santana

Local: Av. Luiz Dumont Villares, 579 - Santana

Data: 24 de maio

10h00 - Adulto brinca junto

12h00 - Scaratuja

13h30 - Feira de troca BiblioSesc

15h00 - Roda de Samba do Cupinzeiro

16h00 - Da brincadeira ao personagem: Cavalo Marinho para crianças

SESC Santo Amaro

Local: R. Amador Bueno, 505 - Santo Amaro

Data: 24 de maio

15h00 - Feito prá dançar: Forró

15h30 - Pulando corda com Grupo Lezizz

16h00 - Círculo das Baleias com Pia Fraus

17h00 - Beatles Cordel

SESC Vila Mariana

Local: R. Pelotas, 141 - Vila Mariana

Data: 24 de maio

15h00 - Grazzi Brasil

17h00 - Ilú Obá de Min encontra Ingoma Nshya

18h00 - Leci Brandão

Virada no Centro – TJSP Palácio da Justiça

Local: Praça Clóvis Beviláqua, s/nº - Centro Histórico

Data: 24 de maio

09h00 - Visita Autoguiada

10h00 - Visita Guiada

14h00 - Visita Guiada

16h00 - Visita Guiada

Espaços de Cultura – Unibes Cultural

Local: R. Oscar Freire, 2500 - Sumaré

Data: 24 de maio

10h00 - Exposição Docugrafias de Almir Mavignier

11h00 - Krav Maga

12h00 - Festival de Fotografia de São Paulo: 12ª Feira da Fotografia

12h00 - Exposição 6+6 = 18

14h00 - Festival de Fotografia de São Paulo: Conversas com Mauricio Duarte e Luciara Ribeiro (mediação) – Memorial Penha de França

15h00 - Festival de Fotografia de São Paulo: Conversas com Elena Givone – Territórios do Sonhar

15h00 - Transformando nossas imperfeições em obras de arte

Virada no Centro – Teatro Franco Zampari

Local: Av. Tiradentes, 451 - Luz

Data: 24 de maio

15h00 - Orquestra Brasil Jazz Sinfônica | Cordas Plus

Virada no Centro – Paróquia Nossa Senhora Achiropita

Local: Rua Treze de Maio, 478 - Bela Vista

Data: 24 de maio

10h00 - Festa da Mãe Negra

Holi Festival – Praça Roosevelt

Local: Praça Franklin Roosevelt, s/n - Bela Vista

Data: 24 de maio

09h00 - Holi Festival - Meditação

10h00 - Holi Festival - Yoga

11h00 - Holi Festival - Dança Circular

12h00 - Holi Festival - Flor das Aguas Bhakti Som

13h00 - Holi Festival - Bollywood

14h00 - Holi Festival - Banda Maha Mantra

16h00 - Holi Festival - DJ Nandyx

Virada no Centro – Mosteiro de São Bento

Local: Largo São Bento, s/nº - Centro Histórico

Data: 24 de maio

08h00 - Missa com Órgão

10h00 - Missa com Órgão e Canto Gregoriano

16h30 - Vésperas com Órgão

Virada no Centro – Formosa Hi-Fi / Galeria Subterrânea

Local: Viaduto do Chá - Centro Histórico

Data: 24 de maio

08h00 - Exposição Domínio Público: 6529 Memes

Virada na Paulista – Edifício Gazeta (Escadão)

Local: Av. Paulista, 900 - Bela Vista

Data: 24 de maio

09h00 - Duo Entre Cordas

11h00 - Red Sang King

Virada no Centro - Cine Copan

Local: Av. Ipiranga, 200 - Centro Histórico de São Paulo

Data: 24 de maio

13h00 - Hamlet, Sonhos que Virão

Virada no Centro - iBT - Instituto Brasileiro de Teatro

Local: Av. Brigadeiro Luís Antônio, 277 - Bela Vista

Data: 24 de maio

02h00 - Rael Barja (DJ)

03h00 - Angela Ribeiro (DJ)

11h00 - Mágico Di Ó

15h00 - Mágico Di Ó

PiPa

Local: Rua Taquaraçu de Minas, 92, Casa 2, Jardim Peri Alto

Data: 24 de maio

10h00 - Oficina GeoTintas que Alimentam

10h00 - Exposição na Quebrada - Arte é Informação na Brasilândia

13h00 - Meliponas: Sarau da Abelha Nativa

FavelArte Galeria Suburbana

Local: Rua Rudolf Lotze, 235A, Paraisópolis

Data: 24 de maio

14h00 - Conversa sobre alimentação na quebrada, com Gabriel Finamore

10h00 - Exposição na Quebrada - Arte é Informação em Paraisópolis

São Mateus em Movimento

Local: Rua Cônego José Maria Fernandes, 127, Cidade São Mateus

Data: 24 de maio

10h00 - Exposição na Quebrada - Arte é Informação em São Mateus

11h30 - Sarau da Terra convida Sarau do Vale

14h30 - Performance “Balança da Justiça”

Travas da Sul

Local: R. Dr. Oscar Andrade Lemos, 1021, Parque América

Data: 24 de maio

10h00 - Exposição na Quebrada - Arte é Informação no Grajaú

13h15 - Nossa Fazenda: Espaço de Agricultura Ecológica e Cultura

Veja o que pode levar e o que não pode levar

Antes do mega festival, a Prefeitura de São Paulo apresentou uma lista do que pode e o que não pode levar para a Virada Cultural 2026. A gestão municipal recomendou às pessoas que evitem bolsas grandes, opte por pochetes ou doleiras, cuide dos seus pertences.

Veja a seguir a lista dos itens permitidos e proibidos para a Virada Cultural.

O que levar

Leque;

Bilhete Único;

Protetor solar;

Documentos de identificação;

Garrafinha de água, copo térmico, latinhas;

Alimentos industrializados lacrados;

Latas abertas para consumo individual;

Remédio de uso pessoal, com receita, se necessário;

Capas de chuva;

Itens de higiene pessoal, como desodorante, perfumes e afins;

Mochilas e bolsas pequenas;

Cadeiras de rodas e carrinhos de bebê, que passam por vistoria.

O que não pode levar

Objetos cortantes, pontiagudos ou de vidro;

Capacete;

Caixa de som;

Sprays em geral;

Skates, patinetes e afins;

Cooler e caixas de isopor;

Fogos de artifício, explosivos e inflamáveis;

Armas de fogo ou armas brancas;

Bastão de selfie.

Para as Casas de Cultura, o que pode levar

Alimentos e frutas;

Remédios de uso pessoal;

Garrafa de água;

Cadeiras de rodas e carrinho de bebê;

Capa de chuva.

Para as Casas de Cultura, o que não pode levar