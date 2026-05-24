Virada Cultural de SP 2026: confira a programação completa dos shows de domingo, 24 de maio

A Virada Cultural 2026 acontece neste fim de semana, 23 e 24 de maio, e deve atrair milhares de pessoas para diferentes regiões da cidade de São Paulo. O evento terá programação distribuída por bairros de todas as zonas da capital paulista.
De acordo com a Prefeitura de São Paulo, a edição deste ano contará com 1.200 atrações espalhadas em 21 palcos montados pela cidade.
O Centro da capital seguirá como principal área de concentração da Virada Cultural, com parte dos shows de maior público e atividades previstas para o fim de semana. A organização também confirmou atrações em bairros das zonas Norte, Sul, Leste e Oeste.
Segundo informações divulgadas pela gestão municipal, alguns palcos terão funcionamento durante 24 horas. A proposta da Prefeitura é manter apresentações musicais e atividades culturais durante a madrugada.
A programação da Virada Cultural reúne artistas de diferentes gêneros musicais e apresentações culturais ao longo de dois dias.Neste domingo, 24 de maio, estão confirmados artistas como Marina Sena, Seu Jorge, Thiaguinho, CPM22 e Sidney Magal.
Virada Cultural 2026: Trens e Metrô terão funcionamento 24h neste fim de semana
Veja a programação da Virada Cultural para domingo, 24 de maio
Centro – Palco Anhangabaú
Local: Pq Anhangabaú, 350 - Centro Histórico de São Paulo
Data: 24 de maio
- 00h30 - Manu Chao
- 03h00 - Orchestre Polyritmo de Cotonou
- 05h30 - Western Standard Time
- 09h00 - Funmilayo Afrobeat Orquestra
- 14h00 - Marina Sena
- 16h30 - Seu Jorge
- 18h30 - Alexandre Pires
Centro – Aparelhagem Carabao
Local: Pq Anhangabaú, 350 - Centro Histórico de São Paulo
Data: 24 de maio
- 2h00 - Carabao - O Máximo do Marajó
- 4h30 - Carabao recebe Dj Méury
- 7h00 - Carabao recebe Dj Ray Tech
- 12h30 - Carabao recebe Valéria Paiva
- 15h30 - Carabao recebe Baby Plus Size
- 18h00 - Carabao - O Máximo do Marajó
Centro – Palco Arouche
Local: Largo do Arouche s/n - Centro
Data: 24 de maio
- 01h00 - Ebony
- 03h00 - Mc Luanna
- 05h00 - Urias
- 10h00 - Bruna Mendez
- 12h00 - Núbia
- 14h00 - Tulipa Ruiz
- 16h00 - Ajulliacosta
- 18h00 - Céu - 20 anos
Centro – Centro Cultural Olido
Local: Av. São João, 473 - Centro Histórico de São Paulo
Data: 24 de maio
- 11h00 - Ariah - 08 ao 80
- 16h00 - Jorge Garcia Companhia de Dança - Inflamável com o Oceano Inteiro para Nadar
- 16h00 - Orquestra Brasileira de Música Jamaicana
- 21h00 - Cia Ateliê do Gesto
Centro – Jazz 24h - Ramos de Azevedo
Local: Praça Ramos de Azevedo, República
Data: 24 de maio
- 00h00 - Joy Sales tributo a Erikah Badu
- 02h00 - Lucas Gomes Quinteto
- 03h30 - Barranco Trio
- 05h00 - Tarkus Trio
- 09h00 - Lilian Estela Quarteto
- 11h00 - Giu Nogueira Quarteto
- 13h00 - Lua Bernado Quinteto
- 15h00 - Gabriel Gaiardo Trio
- 17h00 - Bocato Quinteto
Centro – Paissandu
Local: Lg. do Paissandú, s/n - Centro Histórico de São Paulo
Data: 24 de maio
- 00h00 - Jongo Tamandaré de Guaratinguetá
- 01h00 - Jongo Filhos da Semente - Indaiatuba
- 02h00 - Jongo Embu das Artes
- 03h00 - Jongo de Piquete
- 04h00 - Jongo Nzungo
- 05h00 - Condongueiros do Campo Limpo
- 07h00 - Congada São Benedito de Cotia Celebra a negritude
- 08h00 - Congada do Parque São Bernardo - SBC
- 09h00 - Congada Dona Luiza de São Bento do Sapucaí
- 10h00 - Congada Azul de Atibaia
- 11h00 - Congada Marinheiros de Piracaia
- 12h00 - Congada Verde de Periquitos Piracaia
- 13h00 - Congada de São Benedito do Erê - Tremembé
- 14h00 - Congada Terno de Sainha Irmãos Paiva - Santo Antonio da Alegria
- 15h00 - Catupé Unidos de Santa Efigênia - Santo Antonio da Alegria
- 16h00 - Boneções Pereirões e Batuque Tião Monheca - Monteiro Lobato
- 17h00 - Boneções da Mantiqueira de Caçapava
Centro – Palco São João
Local: Av. São João, 1101 - República
Data: 24 de maio
- 02h00 - Gaby Amarantos
- 04h30 - Johnny Hooker
- 06h30 - Rom Santana
- 11h00 - Gretchen
- 13h00 - Juliana Linhares
- 15h00 - Otto canta Reginaldo Rossi
- 18h00 - Joelma
Centro – Piano na Praça
Local: Praça Dom José Gaspar, Centro Histórico de São Paulo
Data: 24 de maio
- 02h00 - EcoMusica e Tom Jobim Piano Solo
- 04h00 - Elias Jó - Piano na Praça
- 06h00 - Jane Duboc em "de Lá Pra Cá"
- 08h00 - Klüber - Melindre
- 10h00 - Luana Mascari - Onde o Coração Está
Centro – Pista 24 de maio
Local: R. 24 de Maio, 185 - República
Data: 24 de maio
- 00h00 - Fuego Dancehall
- 06h00 - Rotação Brasil
- 12h00 - Mathosa
Centro – Pista da República II
Local: Praça da República, 490 - Centro Histórico de São Paulo
Data: 24 de maio
- 00h00 - Showmentaum
- 06h00 - Heels of Love
- 12h00 - Sistema Criolina
Centro – Pista da República
Local: Praça da República, 23 - República
Data: 24 de maio
- 00h00 - Nyege Nyege
- 03h00 - Edna Martinez
- 04h30 - Trepanado
- 12h00 - Gop Tun
Centro – Quitanda Centro
Local: Centro - São Paulo, SP
Data: 24 de maio
- 01h00 - Nos Combates da Vida - Nilze Carvalho
- 03h00 - Choro no Eixo com Márcio Marinho e Convidados
- 09h00 - Silvia Goes Chorando à Vontade
- 11h00 - Regional Uirapuru
Centro – Pista Cine Arouche
Local: Largo do Arouche, 438 - Centro
Data: 24 de maio
- 12h00 - Coletiva Cesta de versões
Centro – FORRÓ 24H - SÉ
Local: Praça da Sé, 111 - Centro Histórico de São Paulo
Data: 24 de maio
- 00h00 - Enok Virgulino
- 02h30 - Diana do Sertão
- 03h30 - Nicolas Krassik
- 05h00 - Coisa de Zé
- 08h00 - Tiziu do Araripe
- 11h00 - Diego Oliveira
- 13h30 - Nando do Acordeon
- 14h30 - Téo dos 8 Baixos
- 16h00 - Trio Macaíba
Centro – Pista Largo do Café
Local: Largo do Café s/n, Centro
Data: 24 de maio
- 00h00 - Pista Quente
- 06h00 - Mareh
- 12h00 - Veraneio
Centro – República
Local: Praça da República, São Paulo - SP
Data: 24 de maio
- 05h30 - Coletivo Superjazz convida Bocato e Reginaldo 16
- 14h00 - The Mississippi Divas (EUA)
- 16h00 - Blues Etílicos
- 18h00 - Banda Ira!
Centro – Revelando na Sé
Local: Praça Clóvis Beviláqua - Sé
Data: 24 de maio
- 01h00 - Zé Geraldo
- 03h00 - Cordel do Fogo Encantado
- 05h00 - Mariana Aydar
- 12h00 - Semblanzas del Rio Guapi
- 14h00 - Mario Lucio
- 16h00 - Edil Pacheco
- 18h00 - Homenagem a João do Vale – Jota.Pê, Mariana Aydar, Fitti, Fauzi e Tião Carvalho
Centro – Theatro Municipal
Local: Praça Ramos de Azevedo, s/n - República
Data: 24 de maio
- 00h00 - Claudya - Deixa eu Dizer 1973
- 03h00 - Fausto Fawcett e os Robôs Efêmeros 1987
- 06h00 - Mundo Livre S/A - Samba Esquema Noise 1994
- 09h00 - As Mercenárias - Cadê as Armas 1986
- 12h00 - Di Melo - Di Melo 1975
- 18h00 - Baile do Simonal - México 70
Centro – Xavier de Toledo - Discoteca Móvel Oneyda Alvarenga
Local: R. Cel. Xavier de Toledo, 161 a 280 - Consolação
Data: 24 de maio
- 00h00 - Dj Grand Master Ney na Kombi do DJ
- 02h00 - Dj Vini na Kombi do DJ
- 04h00 - Dj Tanio na Kombi do DJ
- 06h00 - Dj Paulinho na Kombi do DJ
- 08h00 - Dj Gudera na Kombi do DJ
- 10h00 - Dj Guizera na Kombi do DJ
- 12h00 - Dj Rata na Kombi do DJ
- 14h00 - Dj Magoo na Kombi do DJ
- 16h00 - Dj Márcio na Kombi do DJ
Centro – República - Coreto
Local: Praça da República, São Paulo - SP
Data: 24 de maio
- 00h00 - Cortejo da Fanfarra Xamego
- 00h00 - Cortejo das Manas
Centro - Samba 24h - Viaduto Santa Ifigênia
Local: Viaduto Santa Ifigênia - Santa Ifigênia
Data: 24 de maio
- 00h00 - Comunidade Samba Maria Cursi com Luizinho SP
- 01h40 - Grupo Bom Gosto
- 03h10 - Comunidade Jardim das Flores com Tatty Nascimento
- 04h10 - Dj Doc - 50 anos de Zimbabwe
- 05h10 - Thiago Dugueto
- 10h00 - Dj Pica Pau - 50 anos de Zimbabwe
- 12h00 - Samba do Tempo do Onça convida Preta Arcanjo
- 13h00 - Comunidade Samba da Ribalta com Kristal
- 14h00 - Comunidade Samba da Praça Grajaú com Fabiana Bombom
- 15h30 - Comunidade Berço do Samba de São Mateus e Fabiana Cozza
- 17h00 - Samba da Vela, Biro do Cavaco e Jônatas Petróleo
Centro - Palácio da Justiça de São Paulo
Local: Praça Clóvis Beviláqua, s/nº - Centro Histórico de São Paulo
Data: 24 de maio
- 09h00 - Panoramas Ensemble
- 11h00 - Banda do Metrô
- 13h00 - Banda Curumins e Orquestra da Pedreira
- 15h00 - Quinteto Metais Aureo
- 17h00 - João Carlos Martins e Bachiana Brasileira
Palcos Zona Leste – Palco Belém
Local: Largo São José do Belém, 108 - Belenzinho
Data: 24 de maio
- 09h40 - Coral AD Belém
- 12h30 - Marcados
- 14h00 - Cassiane
- 15h20 - Eyshila
- 16h40 - Sarah Farias
- 17h50 - Ton Carfi
Palcos Zona Leste – Palco Cidade Tiradentes
Local: Rua Inácio Monteiro, 6900 - Conjunto Habitacional Sítio Conceição
Data: 24 de maio
- 00h00 - DJ WJay
- 10h00 - Nego Max
- 12h00 - Neto Trindade
- 14h30 - Junior Marques
- 16h30 - Sambô
Palcos Zona Leste – Palco Guaianases
Local: Av. Ribeirão Itaquera, 67 - Vila Princesa Isabel
Data: 24 de maio
- 00h00 - Dj Rogerião
- 10h00 - Quelynah
- 12h00 - Doce Encontro
- 14h30 - Sofia Brasil
- 16h30 - Michel Teló
Palcos Zona Leste – Palco São Miguel Paulista
Local: Av. Dep. Dr. José A. Pinotti, 80 - Cidade Nova São Miguel
Data: 24 de maio
- 00h00 - DJ Amanda Lig
- 10h00 - Arthur Freestyle
- 12h00 - Léo Maia
- 14h30 - Latino
- 16h30 - Luisa Sonza
Palcos Zona Leste – Palco Sapopemba
Local: Av. Arquiteto Vilanova Artigas, 3547 - Conj. Hab. Teotônio
Data: 24 de maio
- 00h00 - DJ Cranmary
- 10h00 - Edu Letti
- 12h00 - Mato Seco
- 14h30 - Onze:20
- 16h30 - Marcelo Falcão
Palcos Zona Leste – Parque do Carmo - Itaquera
Local: Av. Afonso de Sampaio e Sousa, 951 - Itaquera
Data: 24 de maio
- 00h00 - Dj Carol Selecta
- 10h00 - Filafro
- 12h00 - Pagode da 27
- 14h30 - Samba Lado Leste
- 16h30 - Thiaguinho
Palcos Zona Norte – Palco Freguesia do Ó / Brasilândia
Local: Av. Miguel Conejo, 1718 - Vila Albertina
Data: 24 de maio
- 00h00 - DJ Seed Selector
- 09h00 - Coral Degraus e convidado
- 10h30 - Polenta Rock Show
- 12h00 - Arlindinho
- 14h30 - Demônios da Garoa
- 16h30 - Sidney Magal
Palcos Zona Norte – Palco Parada Inglesa
Local: Av. Luiz Dumont Villares, 1556 - Jardim São Paulo
Data: 24 de maio
- 00h00 - DJ Seed Selector
- 10h00 - Davi Cartaxo
- 12h00 - Simoninha
- 14h30 - BenzaDeus
- 16h30 - Mumuzinho
Palcos Zona Oeste – Palco Butantã
Local: Av. Eliseu de Almeida, 3300 - Instituto de Previdência, São Paulo
Data: 24 de maio
- 10h00 - Hurricanes
- 11h00 - Eskrota
- 13h40 - CPM 22
- 15h20 - Raimundos
- 17h00 - Biquini Cavadão
- 18h00 - DJ Foca
Palcos ZS – Palco Campo Limpo
Local: R. Dr. Joviano Pacheco de Aguirre, 30 - Jardim Bom Refúgio
Data: 24 de maio
- 00h00 - DJ Zero Macgaren
- 10h00 - Jotinha do Forró
- 12h00 - Ana Rafaela
- 14h30 - Kaique e Felipe
- 16h30 - Guilherme e Santiago
Palcos ZS – Palco 7 Campos - Cidade Ademar
Local: R. do Campo, 118 - Cidade Júlia
Data: 24 de maio
- 00h00 - DJ Izac Soares
- 10h00 - Jean Carlo e Banda
- 12h00 - Bruninho e Davi
- 14h30 - Os Caras do Arrocha
- 16h30 - Péricles
Palcos ZS – Palco Grajaú
Local: R. Prof. Oscar Barreto Filho, 252 - Parque América
Data: 24 de maio
- 00h00 - DJ Andrezinho
- 10h00 - Mana Bela
- 12h00 - Fênix (funk das antigas)
- 14h30 - Fleezus
- 16h30 - Tasha e Tracie
- 18h00 - DJ Andrezinho
Palcos ZS – Palco Heliópolis/Ipiranga
Local: Av. Almirante Delamare, 1337 - Vila Heliópolis
Data: 24 de maio
- 00h00 - DJ Seth 011
- 10h00 - Grupo Mania
- 12h00 - Moa Bina
- 14h30 - Dy Primeira
- 16h30 - Vitor Fernandes
Palcos ZS – Palco Jardim Myrna
Local: Av. Antonio Carlos Benjamin dos Santos, 2945 - Jardim Myrna
Data: 24 de maio
- 00h00 - DJ Liside
- 10h00 - Bia Soceck
- 12h00 - Felipe e Rodrigo
- 14h30 - Jeito Moleque
- 16h30 - Pixote
Palcos ZS – Palco M'Boi Mirim
Local: Av. Luiz Gushiken, 2140 - Chácara Santana
Data: 24 de maio
- 00h00 - DJ Bulgarelli
- 10h00 - Darlan
- 12h00 - Pagode dos Ex
- 14h30 - Duquesa
- 16h30 - Gustavo Mioto
Palcos ZS – Palco Parelheiros
Local: Rua Terezinha do Prado Oliveira, 100 - Jardim Novo Parelheiros
Data: 24 de maio
- 00h00 - DJ Poiano Stella
- 10h00 - Valmor Santana
- 12h00 - Bruno Rosa
- 14h30 - Beto Barbosa
- 16h30 - Clayton e Romário
- 19h00 - Roberta Miranda
- Equipamentos Culturais
Bibliotecas – Biblioteca Viriato Corrêa
Local: R. Sena Madureira, 298 - Vila Mariana
Data: 24 de maio
- 10h00 - Oficina de Espanhol
- 15h00 - Oficina de Desafios Criativos
Bibliotecas – Bosque de Leitura Parque Anhanguera
Local: Parque Anhanguera
Data: 24 de maio
Bibliotecas – Ponto de Leitura Graciliano Ramos
Local: R. Prof. Oscar Barreto Filho, 252 - Parque America
Data: 24 de maio
Bibliotecas – Biblioteca Mário de Andrade
Local: R. da Consolação, 94 - República
Data: 24 de maio
- 00h00 - Jogos Indígenas do Xingu - Rituais pela vida ancestral
- 00h00 - Madrugada Desvairada
- 07h00 - Amanhecer no terraço: vivência de Tai Chi Chuan
- 08h00 - Amanhecer no terraço: vivência de Tai Chi Chuan
- 09h00 - Um café com Darcy
- 10h00 - Feira de troca de livros da Mário
- 10h00 - Julieta é Bárbara: poeta do modernismo
- 10h00 - SarauZim
- 11h00 - Clássicos do Mangá e a influência nos autores nacionais
- 12h30 - Pronomes que rimam: questões de gênero no Rap
- 15h00 - Futuridades e distopias trans
- 15h00 - Leituraço
- 16h00 - Sarau com Katú Mirim
- 18h30 - Lydia Lunch
Casas de Cultura – Casa de Cultura Brasilândia
Local: Praça Benedicta Cavalheiro, s/nº - Freguesia do Ó
Data: 24 de maio
- 10h00 - Nega Luuh
- 11h00 - Viradinha
- 16h00 - Binho Ribeiro - Vibra
Casas de Cultura– Casa de Cultura Chico Science
Local: Av. Pres. Tancredo Neves, 1265 - Vila Moinho Velho
Data: 24 de maio
- 11h00 - Quintetinho Caracaxá - A roda, o choro e suas brincadeiras
- 11h00 - Viradinha
- 16h00 - Forró da Macaxeira - Uma homenagem ao Rei do Baião
Casas de Cultura – Casa de Cultura de Cidade Ademar - Danilo Miranda
Local: Av. Durval Pinto Ferreira, 820 - Jardim Itacolomi
Data: 24 de maio
- 11h00 - Viradinha
- 14h00 - O Circo Chegou
- 16h00 - Raízes, memórias e outras histórias
Casas de Cultura– Casa de Cultura do Butantã
Local: Av. Junta Mizumoto, 13 - Jardim Peri Peri
Data: 24 de maio
- 11h00 - Viradinha
- 13h00 - Ambulantes
- 15h00 - Gritando Ska
- 17h00 - Scientist Feat. JAH9
Casas de Cultura – Casa de Cultura Freguesia do Ó
Local: Largo da Matriz de Nossa Senhora do Ó, 215 - Freguesia do Ó
Data: 24 de maio
- 11h00 - Viradinha
- 14h00 - Bloco Akió
Casas de Cultura – Casa de Cultura Hip Hop Leste
Local: R. Sara Kubitscheck, 165 A - Cidade Tiradentes
Data: 24 de maio
- 11h00 - Nas Batalhas
- 11h00 - Viradinha
- 16h00 - Perifa Groove
Casas de Cultura – Casa de Cultura Itaim Paulista
Local: R. Monte Camberela, 490 - Vila Silva Teles
Data: 24 de maio
- 17h00 - O Circo Mambembe do Rogério Piva: A Vida de Um Saltimbanco
Casas de Cultura – Casa de Cultura Manoel Mendonça
Local: Praça Dr. Francisco Ferreira Lopes, 434 - Santo Amaro
Data: 24 de maio
- 11h00 - Ritmuns
- 11h00 - Viradinha
- 13h00 - Usina Reggae
Casas de Cultura – Casa de Cultura Raul Seixas
Local: R. Murmúrios da Tarde, 211 - Jardim Bonifacio
Data: 24 de maio
- 11h00 - Viradinha
- 12h00 - Voltando a Ser Criança
- 14h00 - Cante Lá que eu Canto Cá - Cantigas para brincar
- 15h00 - Jatobazinhos para crianças
Casas de Cultura – Casa de Cultura Santo Amaro Júlio Guerra
Local: Praça Floriano Peixoto, 131 - Santo Amaro
Data: 24 de maio
- 11h00 - Viradinha
- 13h00 - Gustavo Blind - Mágica sem limites
- 16h00 - Grupo êBA! - Menina Pássara
Casas de Cultura – Casa de Cultura São Miguel
Local: R. Irineu Bonardi, 169 - Vila Pedroso
Data: 24 de maio
- 11h00 - Viradinha
- 14h00 - Questions 25 anos
- 15h00 - Let's Go Rock
- 16h00 - Acesso Rock
Casas de Cultura – Casa de Cultura São Rafael
Local: R. Quaresma Delgado, 354 - Jardim Vera Cruz
Data: 24 de maio
- Horário a confirmar - O Macaco e a Lua
- 11h00 - Viradinha
- 16h00 - DJ Will
Casas de Cultura – Casa de Cultura Vila Guilherme
Local: Praça Oscár da Silva, 110 - Vila Guilherme
Data: 24 de maio
- 11h00 - Viradinha
- 13h00 - Samba do Litrão
- 15h00 - Grupo SemEnsaio
- 17h00 - Paulinho Bigail
Centros Culturais – Centro Cultural da Juventude - Ruth Cardoso
Local: Av. Dep. Emílio Carlos, 3641 - Vila Nova Cachoeirinha
Data: 24 de maio
- 11h00 - Fubá uma receita para o tempo, com Impacto Agasias Grupo de Teatro
- 14h00 - Samba da Melancia
- 15h00 - DJ Guigo
Centros Culturais – Centro Cultural da Penha
Local: Largo do Rosário, 20 - Penha de França
Data: 24 de maio
- 15h00 - A Menina Passarinho
- 16h00 - Xequerês da Micaela
- 17h00 - Samba Lenço de Mauá
- 18h00 - Pavilhão 9
Centros Culturais – Centro Cultural Santo Amaro
Local: Av. João Dias, 822 - Santo Amaro
Data: 24 de maio
- 11h00 - As Aventuras de Lola
- 16h00 - Karol Ribê - Show 'De Volta pro Meu Ninho'
Centros Culturais – Centro de Culturas Negras do Jabaquara - Mãe Sylvia de Oxalá
Local: R. Arsênio Tavolieri, 45 - Jabaquara
Data: 24 de maio
- 11h00 - A Bênção, Vovó Maria Conga
- 16h00 - Encontro de Bambas
Centros Culturais – Polo Cultural e Criativo Chácara do Jockey
Local: R. Santa Crescência, 201 - Ferreira
Data: 24 de maio
- 10h00 - Bando trapos - Pirajussara – Vozes à Margem
- 10h00 - Brinquedoscópio – Brinquedos Ópticos e as Visualidades Goianas
- 11h00 - Mestre Jaburu - Roda de Capoeira Contemporânea
- 13h00 - Samba da Praça
- 14h00 - Oficina e Visita Guiada - Brinquedoscópio – Brinquedos Ópticos e as Visualidades Goianas
- 15h00 - Juliana Saggi
- 16h00 - Comprei um Circo! E agora?
- 16h00 - Oficina e Visita Guiada - Brinquedoscópio – Brinquedos Ópticos e as Visualidades Goianas
Centros Culturais – Teatro Flávio Império
Local: R. Prof. Alves Pedroso, 600 - Cangaiba
Data: 24 de maio
- 11h00 - África - Dentro da Gente
- 16h00 - O Fabuloso Encontro dos Palhaços Benjamin e Piolin
Centros Culturais – Centro Cultural Diversidade
Local: R. Lopes Neto, 206 - Itaim Bibi
Data: 24 de maio
- 14h00 - Sambabado
- 16h00 - Samba de Ganga
Centros Culturais – Centro Cultural Olido
Local: Av. São João, 473 - Centro Histórico de São Paulo
Data: 24 de maio
- 11h00 - Ariah - 08 ao 80
- 16h00 - Orquestra Brasileira de Música Jamaicana
Centros Culturais – Polo Cultural Municipal Vila Itororó
Local: R. Maestro Cardim - Bela Vista
Data: 24 de maio
- 11h00 - O Jazz Não Morde
- 13h30 - Forró da Lua Cheia
- 16h00 - Bicho de Pé
Centros Culturais – Tendal da Lapa
Local: R. Guaicurus, 1100 - Água Branca
Data: 24 de maio
- 00h00 - Smash It Up
- 12h00 - Garotos Podres
- 13h00 - Desacato Civil
- 14h00 - Supla
- 15h00 - Bayside Kings
- 16h00 - Hateen
- 18h00 - Dead Fish
Centros Culturais - Centro Cultural São Paulo (CCSP)
Local: Rua Vergueiro, 1000 - Liberdade
Data: 24 de maio
- 01h00 - Lydia Lunch (Sala Adoniran Barbosa)
- 02h00 - Cineconcerto Radio Diaspora (Sala Jardel Filho)
- 02h30 - Baile antenAZero (Sala Ademar Guerra)
- 02h30 - Exibição do filme Artists: Depression, Anxiety & Rage (Sala Lima Barreto)
- 03h00 - Lucia Vulcano (Sala Adoniran Barbosa)
- 04h30 - Danni Georg (Sala Adoniran Barbosa)
- 11h00 - Vida Seca
- 13h00 - Vida Seca (Sala Adoniran Barbosa)
- 14h00 - Exibição do filme Artists: Depression, Anxiety & Rage + debate com Lydia Lunch (Sala Lima Barreto)
- 18h00 - Peça A Visita (Sala Jardel Filho)
Teatros – Teatro Alfredo Mesquita
Local: Av. Santos Dumont, 1770 - Santana
Data: 24 de maio
- 11h00 - O Jardim da Minha Avó (teatro para bebês)
- 16h00 - Joana e o Príncipe Silencioso
- 19h00 - Júlio Vann - NIQ - por estradas mundo afora
Teatros – Teatro Arthur Azevedo
Local: Av. Paes de Barros, 955 - Alto da Mooca
Data: 24 de maio
- 11h00 - Os Céus e Suas Histórias
- 16h00 - Fubá uma receita para o tempo, com Impacto Agasias Grupo de Teatro
Teatros – Teatro Paulo Eiró
Local: Av. Adolfo Pinheiro, 765 - Santo Amaro
Data: 24 de maio
- 11h00 - Brun Blaà - Teatro para Bebês
- 16h00 - Uma Boneca Para Menitinha
- Parceiros
Arena B3
Local: Praça Antônio Prado, 48 - Centro Histórico
Data: 24 de maio
- 13h00 - New Orleans Street Band
Bibliotecas – Biblioteca Parque Villa-Lobos
Local: Av. Queiroz Filho, 1205, Alto de Pinheiros, Parque Villa-Lobos
Data: 24 de maio
- 15h00 - BVL apresenta: Luedji Luna
Bibliotecas – Biblioteca Roberto Santos
Local: R. Cisplatina, 505 - Ipiranga
Data: 24 de maio
- 09h00 - Semana do Brincar na Virada - Cinema na Biblioteca Roberto Santos
- 14h00 - Semana do Brincar na Virada - Cinema na Biblioteca Roberto Santos
Virada na Paulista – Blue Note São Paulo
Local: Av. Paulista, 2073 - Consolação
Data: 24 de maio
- 00h30 - Hi-Fi Night com Silvera e Convidados
Virada no Centro – Teatro Franco Zampari
Local: Av. Tiradentes, 451 - Luz
Data: 24 de maio
- 15h00 - Orquestra Brasil Jazz Sinfônica | Cordas Plus
Virada no Centro – Caixa Cultural
Local: Praça da Sé, 111 - Centro Histórico
Data: 24 de maio
- 14h00 - Eulália: A Segunda Depositante
- 19h00 - TUYO canta MILTON
Museus – Catavento
Local: Praça Civica Ulisses Guimarães S/N - Bras - Palácio das Indústrias
Data: 24 de maio
Virada no Centro – CCBB
Local: R. Álvares Penteado, 112 / R. da Quitanda, 70 - Sé / Centro Histórico
Data: 24 de maio
- 09h00 - Vivian Caccuri – Pele Azul
- 09h00 - Atlântico Sertão
- 12h45 - Tardes Brincantes
- 15h00 - Mostra Mestras do Macabro – As cineastas do horror ao redor do mundo
Virada no Centro – Central 1926
Local: Pça. da Bandeira, 137 - Bela Vista
Data: 24 de maio
- 23h00 - Programação especial na Central 1926
Virada na Paulista – Centro Cultural Coreano
Local: Av. Paulista, 460 - Bela Vista
Data: 24 de maio
- 10h00 - (K-Beauty) K-Beauty Premium Pop-Up Store São Paulo
- 10h00 - (K-Food) K-Food para a Beleza
Virada no Centro – Centro Cultural Coreano (Bom Retiro)
Local: Praça Cel. Fernando Prestes, s/n - Bom Retiro
Data: 24 de maio
- 13h00 - (Apresentação) Coral Sejong & Gayageum Byeongchang
- 15h30 - (K-Pop) Concurso de K-Pop 2026 - Random Play Dance
- 16h30 - (K-Pop) 1VERSE: K-Pop na Virada -1st Concert in Brazil
- 17h30 - DJ Mikefly
Virada na Paulista – Centro Cultural FIESP
Local: Avenida Paulista, 1313 - Bela Vista
Data: 24 de maio
- 00h00 - Aerofractal
- 10h00 - Pluralidades Insulares: A Arte Latino-Americana e Caribenha no Acervo do BID
- 10h00 - Cartunistas
- 10h00 - O Invisível Notável
- 10h30 - Corpos em Ritmo - Forró
- 11h00 - Visita Patimonial - Edifício Sede da FIESP
- 11h30 - Sarau Serelepe - Sarau Infantil com Baque CT
- 12h30 - Samba do Lugão
- 13h00 - Miraflor
- 14h00 - Visita à Exposição "Cartunistas" e Oficina de Linguagem de Quadrinhos com Técnicas Mistas
- 14h00 - Pé de Manacá
- 15h00 - O Pequenino Grão de Areia
- 15h00 - Cortejo Musical com a Cia Becos e Batuques
- 15h30 - Samba do Lugão
- 17h30 - Samba do Lugão
Virada no Centro – Centro Cultural Olido
Local: Av. São João, 473 - Centro Histórico
Data: 24 de maio
- 20h45 - Uma Viagem Pela Índia Através da Dança
Centro Cultural Swami Vivekananda
Local: R. Bela Cintra, 178 - Consolação
Data: 24 de maio
- 10h00 - Workshop de Yoga com Luiz Carvalho no Centro Cultural Swami Vivekananda
- 13h00 - Workshop de dança folclórica estilo Bhangra no Centro Cultural Swami Vivekananda
CEU Alto Alegre
Local: Av. Bento Guelfi, s/n - Jardim Alto Alegre
Data: 24 de maio
- 10h00 - De Férias com Omar (1)
- 14h00 - As Histórias de Benê
- 16h00 - Cornucópia Desvairada
CEU Alvarenga
Local: Estr. do Alvarenga, 3752 - Balneário São Francisco
Data: 24 de maio
- 10h00 - Beatles para Crianças
- 14h00 - Tributo a Charlie Brown Jr com a banda O CERCO
- 16h00 - Cólera
CEU Formosa
Local: R. Srg. Claudiner Evaristo Dias, 10 - Parque Santo Antônio
Data: 24 de maio
- 10h00 - Projeto Gonzaga só para crianças
- 14h00 - Explorando o Circo!
- 16h00 - Sampa Crew
CEU Lajeado
Local: R. Manuel da Mota Coutinho, 293 - Lageado
Data: 24 de maio
- 10h00 - Illusion Games - Espetáculo de Ilusionismo Interativo com Mágico Breno Costa
- 14h00 - Analiss - Show Musical com banda (Sertanejo e Pisadinha)
- 16h00 - Mariana e Matheus
CEU Navegantes
Local: R. Maria Moassab Barbour, S/N - Cantinho do Céu
Data: 24 de maio
- 10h00 - A espetacular volta ao mundo
- 14h00 - Discotecagem Je Treme Mon Amour
- 16h00 - Circuladô de Fulô
CEU Parque Bristol
Local: R. Professor Artur Primavesi, s/n° - Parque Bristol
Data: 24 de maio
- 10h00 - Radical Dance Show - "Batidas da Periferia" (2)
- 14h00 - Beatles para Crianças
- 16h00 - Jéssica e Juliana
CEU Paz
Local: Rua Daniel Cerri, 1549 - Jardim Paraná
Data: 24 de maio
- 10h00 - Brincadeira que Encanta - O Cirquinho das Primeiras Emoções
- 14h00 - Grupo Fórmula
- 16h00 - Banda MultiGroove toca Clássicos Black
CEU Pq. Novo Mundo
Local: Av. Ernesto Augusto Lopes, 100 - Parque Vila Maria
Data: 24 de maio
- 10h00 - ELETROCIRCUS - Uma fusão de circo e música eletrónica
- 14h00 - Pacote Entregue: Pré-Livros
- 16h00 - Tributo ao Queen
CEU Taipas
Local: R. João Amado Coutinho, 240 - Conj. Res. Elisio Teixeira Leite
Data: 24 de maio
- 13h00 - Semana do Brincar na Virada - Histórias que giram: Entre Bambolês, Contos e Brincadeiras
CEU Tiquatira
Local: Av. Condessa Elizabeth de Robiano, 5280 - Vila Moreira
Data: 24 de maio
- 10h00 - Explorando o Circo!
- 14h00 - Zanza Simião e Amigas
- 17h00 - Demônios da Garoa
CEU Três Pontes
Local: Rua Capachós, S/N - Jardim Celia
Data: 24 de maio
- 10h00 - Os Saltimbancos
- 14h00 - De Férias com Omar
- 16h00 - Samba de Dandara
CEU Uirapuru
Local: R. Nazir Miguel, 849 - Jardim Joao XXIII
Data: 24 de maio
- 10h00 - Las Manas e a Despedida
- 10h00 - Semana do Brincar na Virada - Piaquático
- 14h00 - Radical Dance Show - "Batidas da Periferia"
- 16h00 - MC Soffia
CEU Vila Atlântica
Local: R. Cel. José Venâncio Dias, 840 - Vila Jaraguá
Data: 24 de maio
- 10h00 - Pacote Entregue: Pré-Livros
- 14h00 - ELETROCIRCUS - Uma fusão de circo e música eletrônica
- 16h00 - Vanessa Jackson
CEU Vila do Sol
Local: Av. dos Funcionários Públicos, 369 - Vila do Sol
Data: 24 de maio
- 10h00 - O Grúfalo
- 14h00 - A espetacular volta ao mundo
- 16h00 - Lady Gaga Experience
CineSesc
Local: R. Augusta, 2075 - Cerqueira César
Data: 24 de maio
- 02h30 - A Hora do Pesadelo
- 15h00 - ET – O Extraterrestre
- 17h30 - Labirinto: A Magia do Tempo - 40 anos
- 19h00 - Se Joga nos 80
Circuito Spcine
Local: Diversos lugares
Data: 24 de maio
- CEU Arthur Alvim (Av. Waldemar Tietz, altura 950 - Cohab Padre José de Anchieta)
- CEU Barro Branco / Cidade Tiradentes (Rua Salvador Vigano, 100 - Conj. Hab. Barro Branco II)
- CEU Carrão (Rua Monte Serrat, 380 - Tatuapé)
- CEU Freguesia do Ó (R. Crespo de Carvalho, 71 - Freguesia do Ó)
- CEU Parque do Carmo (Rua Guerra de Aguiar, 63-237 - Jardim Nossa Sra. do Carmo)
- CEU Parque Novo Mundo - Leônidas da Silva (Av. Ernesto Augusto Lopes, 100 - Parque Vila Maria)
- CEU Pinheirinho D’Água - Luiz Gama (Rua Camillo Zanotti - Jaraguá)
- CEU São Miguel - Luiz Melodia (R. José Ferreira Crespo, 475 - Jardim São Vicente)
- CEU São Pedro / José Bonifácio (Rua Professora Lucila Cerqueira, 124 - Jardim São Pedro)
- CEU Taipas (Rua João Amado Coutinho, 240 - Conj. Res. Elisio Teixeira Leite)
- CEU Tremembé (R. Adauto Bezerra Delgado, 94 - Parque Casa de Pedra)
- CEU Vila Alpina / Vila Prudente (Rua João Pedro Lecór, 144 - Vila Alpina)
- CCSP Lima Barreto (Rua Vergueiro, 1000 - Liberdade)
- CCSP Paulo Emílio (Rua Vergueiro, 1000 - Liberdade)
- Centro Cultural Olido (Av. São João, 473 - Centro Histórico)
- Centro de Formação Cultural Cidade Tiradentes (Avenida Inácio Monteiro, 6900 - Cidade Tiradentes)
- CEU Aricanduva (Av. Olga Fadel Abarca, 5825 - Jardim Santa Terezinha)
- CEU Butantã (Av. Eng. Heitor Antônio Eiras Garcia, 1728 - Jardim Esmeralda)
- CEU Caminho do Mar (Rua Engenheiro Armando de Arruda Pereira, 5241 - Jabaquara)
- CEU Feitiço da Vila (R. Feitiço da Vila, 399 - Jardim Dom José)
- CEU Jaçanã (Rua Francisca Espósito Tonetti, 105 - Jardim Guapira)
- CEU Jambeiro (Avenida José Pinheiro Borges, 60 - Guaianases)
- CEU Meninos (Rua Barbinos, 111 - São José Clímaco)
- CEU Parque Veredas (Rua Daniel Muller, 347 - São Miguel Paulista)
- CEU Paz (Rua Daniel Cerri, 1549 - Jardim Paraná - Brasilândia)
- CEU Perus (Rua Bernardo José de Lorena, s/n - Perus)
- CEU Quinta do Sol (Av. Luiz Imparato, 564 - Parque Cisper)
- CEU São Rafael (Rua Cinira Polônio, 100 - Jardim Rio Claro)
- CEU Três Lagos (Av. Carlos Barbosa Santos, S/N - Jardim Três Corações)
- CEU Vila Atlântica (Rua José Venâncio Dias, 840 - Jardim Nardini, 05160-030)
- CEU Vila do Sol (Avenida dos Funcionários Públicos, 369 - Jardim Capela - Campo Limpo)
Virada no Centro – Complexo Cultural Oswald de Andrade
Local: Rua Três Rios, 363 - Bom Retiro
Data: 24 de maio
- 10h00 - Decoração luminárias coreanas
- 11h00 - Espaço Hanbok
- 13h00 - Random Play Dance
- 14h00 - Performance interativa de dança
- 15h00 - Norebang
- 16h00 - Apresentação grupo de K-Dance
- 17h00 - Mostra de cinema coreano
- 18h00 - Random Play Dance
EMIA Chácara das Flores
Local: Estrada Dom João Nery, 3551 - Jardim Bartira
Data: 24 de maio
- 10h00 - Brincadeiras e jogos + Baile EMIA (Dança)
EMIA Jabaquara
Local: R. Volkswagen, S/N - Jabaquara
Data: 24 de maio
- 10h00 - Intervenções em Artes Visuais
EMIA Perus
Local: R. Joaquim Antônio Arruda, 74 - Vila Inácio
Data: 24 de maio
- 10h00 - Oficina Objetos Inventados
- 10h00 - Poemas Inventados + Microfone Aberto
Ephigenia
Local: Viaduto Santa Ifigênia, 66 - Santa Ifigênia
Data: 24 de maio
Fábrica de Cultura Brasilândia
Local: Av. General Penha Brasil, 2508 - Brasilândia
Data: 24 de maio
- 13h00 - Futebol de Botão
- 14h00 - Domingo no Cine
Fábrica de Cultura Capão Redondo
Local: Rua Bacia de São Francisco, s/n - Jardim Sao Bento
Data: 24 de maio
Fábrica de Cultura Cidade Tiradentes
Local: Rua Henriqueta Noguez Brieba, 281 - Fazenda do Carmo
Data: 24 de maio
- 13h00 - Fábrica de RAP
- 16h00 - Evento Arabesque
Fábrica de Cultura Itaim Paulista
Local: R. Estudantes da China, 500 - Itaim Paulista
Data: 24 de maio
- 15h00 - O Papagaio Trapalhão na Ilha do Tesouro
Fábrica de Cultura Jaçanã
Local: R. Raimundo Eduardo da Silva, 138 - Jaçanã
Data: 24 de maio
- 14h00 - Show de Bianca Cincinato
- 16h00 - Apresentação do DJ Jorge Boog
Fábrica de Cultura Jardim São Luís
Local: R. Antônio Ramos Rosa, 651 - Jardim São Luís
Data: 24 de maio
- 12h00 - Ritmos da Rua - Masterclass de Danças Urbanas
Fábrica de Cultura Parque Belém
Local: Av. Celso Garcia, 2231 - Belenzinho
Data: 24 de maio
- 13h00 - Estúdio de Dança Camila Peres
Fábrica de Cultura Sapopemba
Local: R. Augustin Luberti, 300 - Fazenda da Juta
Data: 24 de maio
Fábrica de Cultura Vila Curuçá
Local: R. Pedra Dourada, 65 - Jardim Robru
Data: 24 de maio
- 13h00 - Minha Mãe é um Show
Fábrica de Cultura Vila Nova Cachoeirinha
Local: R. Franklin do Amaral, 1575 - Vila Nova Cachoeirinha
Data: 24 de maio
Feira do Bom Retiro
Local: Praça Coronel Fernando Prestes - Bom Retiro
Data: 24 de maio
- 14h00 - Coral Alegria dos Corações
- 14h20 - Luz Line Dance
- 14h50 - Saxofone Hanullim
IMS - Instituto Moreira Salles
Local: Av. Paulista, 2424 - Bela Vista
Data: 24 de maio
- 10h00 - Zumví Arquivo Afro Fotográfico (IMS Paulista)
- 10h00 - Dignidade e luta: Laudelina de Campos Mello
- 10h00 - O que elas viram: fotolivros históricos de mulheres, 1843-1999
Virada na Paulista – Instituto Cervantes
Local: Avenida Paulista, 2439 - Bela Vista
Data: 24 de maio
- 09h00 - Passeio Matemático por Al Ândalus
- 09h00 - Oficinas de Livros (Talleres)
- 10h00 - Feira do Livro Espanhol-Latino Americano
- 12h00 - Paella, Comidas e Bebidas Españolas
- 13h00 - Show de Dança Espanhola
- 14h00 - Discotecagem Música Latina e Espanhola
- 16h00 - Show dueto Saxofone e Violão
Instituto de Artes da UNESP
Local: R. Jorn. Aloysio Biondi, 215 - Barra Funda
Data: 24 de maio
- 16h00 - Um Credor da Fazenda Nacional
Instituto Italiano de Cultura de San Paolo
Local: Av. Higienópolis, 436 - Higienópolis
Data: 24 de maio
- 10h00 - Visita Guidata Istituto Italiano di Cultura
- 11h15 - Visita Guidata Istituto Italiano di Cultura
- 14h00 - Visita Guidata Istituto Italiano di Cultura
- 15h15 - Visita Guidata Istituto Italiano di Cultura
Instituto Tomie Ohtake (Pinheiros)
Local: Rua Coropé, 88 - Pinheiros
Data: 24 de maio
- 11h00 - Exposição Allan Weber – Existe uma vida inteira que tu não conhece
- 11h00 - Exposição Pablo Lobato – Profanações
- 11h00 - Visita mediada na exposição Allan Weber
Instituto Tomie Ohtake (Campo Belo)
Local: R. Antônio de Macedo Soares, 1800 - Campo Belo
Data: 24 de maio
- 10h00 - Exposição Ruy Ohtake - percursos do habitar
Virada na Paulista – Itaú Cultural
Local: Av. Paulista, 149 - Bela Vista
Data: 24 de maio
- 11h00 - Ocupação Ana Botafogo
- 11h00 - Ocupação Ruth Rocha
- 11h00 - Exposição Mestre Didi
- 11h00 - Espaço Olavo Setubal
- 11h00 - Espaço Herculano Pires
- 11h00 - Espaço Milú Villela
- 11h00 - Ateliê de carimbos e gravura
- 16h00 - Foi o Rio Quem Disse
- 18h00 - O Veneno do Teatro
Virada na Paulista – Japan House
Local: Av. Paulista, 52 - Bela Vista
Data: 24 de maio
- 10h00 - Duelo de Cores com Pilot Pintor
- 14h00 - Jogos de Go
- 14h00 - Jogos de Shogi
- 15h00 - Sessão de música City Pop
Virada na Paulista – Livraria da Vila
Local: Av. Paulista, 1063 - Jardim Paulista
Data: 24 de maio
- 14h30 - Comemoração 10 anos do livro ERNESTO
- 17h00 - Lançamento do livro Nsamba
Virada na Paulista – MASP
Local: Av. Paulista, 1578 - Bela Vista
Data: 24 de maio
- 00h00 - Acervo em Transformação
- 00h00 - Iván Argote: O Outro, Eu e os Outros
- 10h00 - Sandra Gamarra Heshiki: réplica
- 10h00 - Santiago Yahuarcani: o princípio do conhecimento
- 10h00 - Claudia Alarcón & Silät: viver tecendo
- 10h00 - La Chola Poblete: Pop andino
- 10h00 - Colectivo Acciones de Arte: democracia radical
- 10h00 - Sala de Vídeo: Oscar Muñoz
Virada no Centro – Matiz
Local: R. Martins Fontes, 91 - República
Data: 24 de maio
- 16h00 - DJ Anazú
- 19h00 - Nos Tempos da Soweto
Virada no Centro – Memorial da Resistência
Local: Largo General Osório, 66 - Santa Ifigênia
Data: 24 de maio
- 10h00 - Visita educativa | Uma Vertigem Visionária — Brasil: Nunca Mais
- 14h30 - Visita educativa | Uma Vertigem Visionária — Brasil: Nunca Mais
Virada na Paulista – Méqui 1000
Local: Av. Paulista, 1811 - Bela Vista
Data: 24 de maio
Museus – MIS (Museu da Imagem e do Som)
Local: Av. Europa, 158 - Jardim Europa
Data: 24 de maio
- 10h00 - Nova Fotografia 2026 "Rumo ao Pernambuco Profundo"
- 10h00 - Ayrton Senna pelo olhar de Joe Honda
- 10h00 - Linha do Tempo da Fotografia - Acervo MIS
- 10h00 - A sol y sombra
- 14h00 - Mostra FUTMIS
Museus – Museu Afro Brasil Emanoel Araújo
Local: Av. Pedro Álvares Cabral, 5300 - Vila Mariana
Data: 24 de maio
- 05h00 - Exposição Temporária "Bença! – O Quilombo do Jaó pelo olhar das crianças"
Virada na Paulista – Museu Casa das Rosas
Local: Av. Paulista, 37 - Bela Vista
Data: 24 de maio
- 00h00 - Quem Morava Aqui? Os Personagens da Casa das Rosas
- 02h00 - Madrugada de Slam
- 10h30 - Consultas Poéticas
- 10h30 - Desenho de Observação: O Entorno e a Cidade Por Meio do Urban Sketching
- 11h30 - Bomba de Sementes
- 14h30 - Costurando Memórias: Caderno de Registro
- 15h00 - Pegue-Livros
- 15h30 - Porquinho da Paulista
- 16h30 - O que Será que Tem?
Museus – Museu Casa Guilherme de Almeida (Sumaré)
Local: R. Macapá, 187 - Sumaré
Data: 24 de maio
- 11h00 - Brincando de Heraldista: Ciração de Brasões
- 16h00 - Coral no Deck: Tons Sobre Tom
Museus – Museu Casa Mario de Andrade
Local: R. Lopes Chaves, 546 - Barra Funda
Data: 24 de maio
- 10h30 - Mário como Amigo
- 14h00 - Roda de Contação de História
- 15h30 - Aula de Forró
Virada no Centro – Museu da Diversidade Sexual
Local: Estação República do Metrô (R. do Arouche, 24) - República
Data: 24 de maio
- 10h00 - Pajubá: A hora e a vez do close
- 10h00 - Todos os rios: identidades LGBTQIA+ no acervo da Pinacoteca de São Paulo
- 15h00 - Rolezinho LGBTQIA+ - Hudinilson Júnior e a Arte nas Ruas
Museus – Museu da Imigração
Local: R. Visc. de Parnaíba, 1316 - Mooca
Data: 24 de maio
- 10h00 - Gratuidade especial
- 15h00 - Forró de Abraço Fechado: Ancestralidade e Autonomia no Dançar
Virada no Centro – Museu da Língua Portuguesa
Local: Praça da Luz, s/nº - Centro Histórico
Data: 24 de maio
- 09h00 - Entrada gratuita no Museu da Língua Portuguesa
Virada no Centro – Museu das Favelas
Local: Largo Páteo do Colégio, 148 - Centro Histórico
Data: 24 de maio
- 10h00 - Oficina Literatura Brincante Agbalá Conta
- 10h00 - Sobre Vivências
- 10h00 - Imaginação Radical - 100 Anos de Frantz Fanon
- 10h00 - Foto de Quebrada
- 14h00 - Sarau, Slam e Batalha: Batalha Dominação
Virada no Centro – Museu de Arte Sacra
Local: Av. Tiradentes, 676 - Luz
Data: 24 de maio
- 09h00 - Arte Sacra Através dos Séculos
- 09h00 - Presépio Napolitano
- 09h00 - Futebol: Paixão, Devoção e Fé
- 11h00 - Apresentação Vozes da Ópera e da Canção Brasileira
Museus – Museu do Futebol
Local: Praça Charles Miller, s/n - Pacaembu
Data: 24 de maio
- 09h00 - Entrada gratuita no Museu do Futebol
- 09h00 - "Amarelinha" no Museu do Futebol
Museus – Museu do Ipiranga
Local: R. dos Patriotas, 100 - Ipiranga
Data: 24 de maio
- 10h00 - Entrada gratuita
- 10h30 - Visitas mediadas
- 14h00 - Visitas mediadas
- 14h30 - Visitas mediadas em Libras
Virada no Centro – Museu do TJSP - Palacete Conde de Sarzedas
Local: Rua Conde de Sarzedas - Sé
Data: 24 de maio
- 09h00 - Visita Monitorada no Palacete Conde de Sarzedas
- 14h30 - Visita Monitorada no Palacete Conde de Sarzedas
- 15h00 - Jam Session no Museu com o guitarrista Aldo Scaglione e convidados
Museus – Museu Judaico de São Paulo
Local: Rua Martinho Prado, 128 - Bela Vista
Data: 24 de maio
- 10h00 - Visitas autônomas e gratuitas às exposições
Virada no Centro – OSESP
Local: Praça Júlio Prestes, 16 - Campos Elíseos
Data: 24 de maio
- 10h50 - Concerto Matinal - Academia Concertante
Virada no Centro – Pinacoteca (Praça da Luz)
Local: Praça da Luz, 2 - Luz
Data: 24 de maio
- 10h30 - JogaJunto
- 11h00 - Visita educativa na exposição "Pinacoteca: Acervo"
- 14h00 - JogaJunto
- 14h00 - Visita educativa na exposição "Pinacoteca: Acervo"
Virada no Centro – Pinacoteca (Av. Tiradentes)
Local: Av. Tiradentes, 273 - Luz
Data: 24 de maio
- 10h30 - Experimenta!
- 14h00 - Experimenta!
Escolas de Samba – Quadra da Barroca Zona Sul
Local: Av. Eng. Armando de Arruda Pereira, 3284 - Vila do Encontro
Data: 24 de maio
Escolas de Samba – Quadra da Camisa Verde Branco
Local: R. James Holland, 663 - Barra Funda
Data: 24 de maio
- 17h00 - Camisa Verde Branco
Escolas de Samba – Quadra da Colorado do Brás
Local: R. Itaqui, 141 - Canindé
Data: 24 de maio
Escolas de Samba – Quadra da Estrela do Terceiro Milênio
Local: R. José Antunes Cerdeira, 71 - Parque America
Data: 24 de maio
- 19h00 - Estrela do Terceiro Milênio
Escolas de Samba – Quadra da Imperador do Ipiranga
Local: Av. Carioca, 99 - Ipiranga
Data: 24 de maio
- 18h00 - Imperador do Ipiranga
Escolas de Samba – Quadra da Imperatriz da Paulicéia
Local: Av. Dr. Bernardino Brito Fonseca de Carvalho, 1450 - Vila Talarico
Data: 24 de maio
- 16h00 - Imperatriz da Paulicéia
Escolas de Samba – Quadra da Império de Casa Verde
Local: Rua Brazelisa Alves de Carvalho, 188 - Vila Baruel
Data: 24 de maio
- 17h00 - Império de Casa Verde
Escolas de Samba – Quadra da Mancha Verde
Local: R. Norma de Luca, 550 - Barra Funda
Data: 24 de maio
Escolas de Samba – Quadra da Mocidade Unida da Mooca
Local: R. Bresser, 2271 - Mooca
Data: 24 de maio
- 19h30 - Mocidade Unida da Mooca
Escolas de Samba – Quadra da Primeira da Cidade Líder
Local: Rua Casimiro Misskiniz, 147 - Cidade Líder
Data: 24 de maio
- 19h00 - Primeira da Cidade Líder
Escolas de Samba – Quadra da Rosas de Ouro
Local: R. Cel. Euclides Machado, 1066 - Limão
Data: 24 de maio
Escolas de Samba – Quadra da Tom Maior
Local: R. Luigi Greco, 196 - Barra Funda
Data: 24 de maio
Escolas de Samba – Quadra da Unidos de Santa Bárbara
Local: R. José Cardoso Pímentel, 14 - Vila Alabama
Data: 24 de maio
- 17h00 - Unidos de Santa Bárbara
Escolas de Samba – Quadra da Unidos do Peruche
Local: Rua Samaritá, 1040 - Jardim das Laranjeiras
Data: 24 de maio
- 16h00 - Unidos do Peruche
Escolas de Samba – Quadra da X-9 Paulistana
Local: Tv. Casalbuono, 02 - Vila Guilherme
Data: 24 de maio
Virada no Centro – SESC 14 Bis
Local: R. Dr. Plínio Barreto, 285 - Bela Vista
Data: 24 de maio
Virada no Centro – SESC 24 de Maio
Local: R. 24 de Maio, 109 - República
Data: 24 de maio
- 00h00 - Versos em Movimento - Repente com Sonhador & Peneira
- 01h00 - Juba Valença e Bloco Urso do Bicho Maluco Beleza
- 03h00 - Brega funk tá na casa! - Com DJ Iury Andrew e Eva Bessa
- 11h00 - Mamulengo - Com Galpão dos Bonecos
- 12h00 - Maracatu Ouro do Congo
- 13h00 - Costurando La Ursa em Feltro - Com Dayze Rafaelle
- 13h00 - Versos em Movimento - Repente com Sonhador & Peneira
- 14h00 - Baile no Colo: Banda de Pífanos - Com Bloco de Pífanos de São Paulo
- 15h00 - Caetana e Frevo Bixiga
- 16h00 - Mamulengo - Com Galpão dos Bonecos
- 17h00 - Juba Valença e Bloco Urso do Bicho Maluco Beleza
Virada na Paulista – SESC Avenida Paulista
Local: Av. Paulista, 119 - Bela Vista
Data: 24 de maio
- 14h00 - Brincar que encanta: construindo e manipulando o Traca-Traca
- 15h00 - Pé Grande, com Futura
- 17h00 - Elos, com Cia Vítreo
SESC Belenzinho
Local: R. Padre Adelino, 1000 - Belenzinho
Data: 24 de maio
- 11h00 - Vivências de malabares para pessoas idosas
- 12h00 - Primeiras Leituras: mediação de leitura para a primeira infância e suas famílias
- 13h00 - Mimi em Movimento
- 13h00 - Camarim da Cia Carolipa e Bartô de Circo e Teatro
- 14h00 - Vivências de malabares para pessoas idosas
- 14h00 - Oficina de figurino para circo: casaca de palhaço clássico colorido
- 14h00 - Entre Cores e Equilíbrios
- 14h00 - Circo Interativo - Vivências de Picadeiro
- 15h00 - Poesia e Palhaçada: Rimas e Gargalhadas
- 15h00 - O Circo da Lona Torta com Trupe Lona Preta
- 15h30 - ¡Cerrado! com Grupo Pano
- 17h00 - Ilusionismo: One Man Show com Caio Ferreira
- 17h00 - Cortejo do Polvo
- 17h30 - Reset América Latina com Coletivo Estopô Balaio
Virada no Centro – SESC Bom Retiro
Local: Alameda Nothmann, 185 - Campos Elíseos
Data: 24 de maio
- 14h00 - Skate das Minas
- 16h00 - Stefanie convida Cris SNJ e Nega Gizza
SESC Campo Limpo
Local: R. Nossa Sra. do Bom Conselho, 120 - Vila Prel
Data: 24 de maio
- 10h30 - Samba de Gafieira - com Vanessa dos Anjos e Wellington Guimarães
- 17h00 - Gilberto Monteiro e Grupo de Música Raíz do Conservatório de Tatuí
SESC Casa Verde
Local: Av. Casa Verde, 327 - Jardim Sao Bento
Data: 24 de maio
- 10h00 - A medida das coisas, por Daniela Avelar
- 11h30 - Adriana Farias Trio
- 12h00 - LARP: Os causos de Piratininga: Uma garoa que povoa, com Confraria das ideias
- 12h45 - Vivência: O Batuque de Umbigada do Oeste Paulista, com Grupo Cachuera e convidados
- 14h00 - Brincadeiras de quintal, com Na Rua Sem Wifi
- 14h30 - A Menina Inezita, com Abigail conta mais de mil
- 15h30 - Vivência: O Batuque de Umbigada do Oeste Paulista, com Grupo Cachuera e convidados
- 16h00 - Itamar Assumpção por Juçara Marçal, Suzana Salles e Kiko Dinucci
SESC Consolação
Local: R. Dr. Vila Nova, 245 - Vila Buarque
Data: 24 de maio
- 11h00 - Percussão Neon na BioBall
- 12h00 - Movimento Brasil Axé 90
- 13h00 - Bakulu: Zumbiido Afropercussivo
- 14h00 - Brasa: Uma Dança Show de Bola
- 15h00 - Jam para Crianças
- 16h00 - Tiquequê
- 18h00 - Cine Concerto: "A História sem Fim", com o trio Ema Stoned
Virada no Centro – SESC Florêncio de Abreu
Local: R. Florêncio de Abreu, 305/315 - Centro Histórico
Data: 24 de maio
Virada no Centro – SESC Galeria
Local: Praça Ramos de Azevedo, 113 - República
Data: 24 de maio
- 10h00 - Rainhas da Virada (Com as DJs Danúbia e Lisa Bueno)
- 10h00 - Jogos do Mundo (Com o Grupo Caravana Lúdica)
- 10h00 - Ruas Brincantes (Com OCA Escola Cultural)
- 10h00 - Ateliê de Impressão com Carimbo (Com Quiosco Cultural)
- 10h00 - Cultivo de Plantas Ornamentais (Com o Instituto Trilhas)
- 10h00 - Pé de Livros (Ocupação literária e mediação com a Composta Companhia)
- 10h00 - Chuva de Poesias (Cia Teatro Por um Triz)
- 12h00 - Cantigas de Amor para um Coração Pequeno (Cia. Tempo de Brincar)
- 13h00 - Pick-up Família (Com DJs Danúbia e Lisa Bueno)
- 14h30 - Só no Passinho... (Com Projeto Groove 011 e Sampa Charme)
- 15h00 - Cultivo de Plantas Ornamentais (Com o Instituto Trilhas)
- 15h00 - Chuva de Poesias (Cia Teatro Por um Triz)
- 16h00 - Da Alfaia ao Baque Virado (Vivência em família com o Grupo Bloco de Pedra)
- 17h00 - Arrastão de Maracatu Baque Virado (Cortejo e apresentação com o Grupo Bloco de Pedra)
SESC Interlagos
Local: Av. Manuel Alves Soares, 1100 - Parque Colonial
Data: 24 de maio
SESC Ipiranga
Local: R. Bom Pastor, 822 - Ipiranga
Data: 24 de maio
- 10h30 - Muralismo na prática: geometrias do encontro
- 11h00 - Antes de dormir
- 14h00 - Brincando de Chorinho
- 14h30 - Converso com mães
- 16h00 - Com as Coisas
- 18h00 - Nada é Suficiente
SESC Pompeia
Local: R. Clélia, 93 - Água Branca
Data: 24 de maio
- 00h00 - Dead Fish
- 10h00 - Pare, Pense, Sinta & Seja
- 10h30 - Mascotinhos - costurando criaturas de bolso
- 11h00 - Os coloridos
- 12h00 - Pare, Pense, Sinta & Seja
- 13h00 - Cavalo-Marinho com Mestre Aguinaldo (PE) e Boi da Garoa (SP)
- 14h00 - Xilgravura de bichos com Bru dos Santos, pessoa educadora em tecnologias e artes
- 15h30 - Mascotinhos - costurando criaturas de bolso
- 17h00 - Territimia
- 18h00 - Uma velha canção, quase esquecida
- 18h00 - Grupo Triii e Badulaque com o show "Bichos"
SESC Santana
Local: Av. Luiz Dumont Villares, 579 - Santana
Data: 24 de maio
- 10h00 - Adulto brinca junto
- 12h00 - Scaratuja
- 13h30 - Feira de troca BiblioSesc
- 15h00 - Roda de Samba do Cupinzeiro
- 16h00 - Da brincadeira ao personagem: Cavalo Marinho para crianças
SESC Santo Amaro
Local: R. Amador Bueno, 505 - Santo Amaro
Data: 24 de maio
- 15h00 - Feito prá dançar: Forró
- 15h30 - Pulando corda com Grupo Lezizz
- 16h00 - Círculo das Baleias com Pia Fraus
- 17h00 - Beatles Cordel
SESC Vila Mariana
Local: R. Pelotas, 141 - Vila Mariana
Data: 24 de maio
- 15h00 - Grazzi Brasil
- 17h00 - Ilú Obá de Min encontra Ingoma Nshya
- 18h00 - Leci Brandão
Virada no Centro – TJSP Palácio da Justiça
Local: Praça Clóvis Beviláqua, s/nº - Centro Histórico
Data: 24 de maio
- 09h00 - Visita Autoguiada
- 10h00 - Visita Guiada
- 14h00 - Visita Guiada
- 16h00 - Visita Guiada
Espaços de Cultura – Unibes Cultural
Local: R. Oscar Freire, 2500 - Sumaré
Data: 24 de maio
- 10h00 - Exposição Docugrafias de Almir Mavignier
- 11h00 - Krav Maga
- 12h00 - Festival de Fotografia de São Paulo: 12ª Feira da Fotografia
- 12h00 - Exposição 6+6 = 18
- 14h00 - Festival de Fotografia de São Paulo: Conversas com Mauricio Duarte e Luciara Ribeiro (mediação) – Memorial Penha de França
- 15h00 - Festival de Fotografia de São Paulo: Conversas com Elena Givone – Territórios do Sonhar
- 15h00 - Transformando nossas imperfeições em obras de arte
Virada no Centro – Teatro Franco Zampari
Local: Av. Tiradentes, 451 - Luz
Data: 24 de maio
- 15h00 - Orquestra Brasil Jazz Sinfônica | Cordas Plus
Virada no Centro – Paróquia Nossa Senhora Achiropita
Local: Rua Treze de Maio, 478 - Bela Vista
Data: 24 de maio
- 10h00 - Festa da Mãe Negra
Holi Festival – Praça Roosevelt
Local: Praça Franklin Roosevelt, s/n - Bela Vista
Data: 24 de maio
- 09h00 - Holi Festival - Meditação
- 10h00 - Holi Festival - Yoga
- 11h00 - Holi Festival - Dança Circular
- 12h00 - Holi Festival - Flor das Aguas Bhakti Som
- 13h00 - Holi Festival - Bollywood
- 14h00 - Holi Festival - Banda Maha Mantra
- 16h00 - Holi Festival - DJ Nandyx
Virada no Centro – Mosteiro de São Bento
Local: Largo São Bento, s/nº - Centro Histórico
Data: 24 de maio
- 08h00 - Missa com Órgão
- 10h00 - Missa com Órgão e Canto Gregoriano
- 16h30 - Vésperas com Órgão
Virada no Centro – Formosa Hi-Fi / Galeria Subterrânea
Local: Viaduto do Chá - Centro Histórico
Data: 24 de maio
- 08h00 - Exposição Domínio Público: 6529 Memes
Virada na Paulista – Edifício Gazeta (Escadão)
Local: Av. Paulista, 900 - Bela Vista
Data: 24 de maio
- 09h00 - Duo Entre Cordas
- 11h00 - Red Sang King
Virada no Centro - Cine Copan
Local: Av. Ipiranga, 200 - Centro Histórico de São Paulo
Data: 24 de maio
- 13h00 - Hamlet, Sonhos que Virão
Virada no Centro - iBT - Instituto Brasileiro de Teatro
Local: Av. Brigadeiro Luís Antônio, 277 - Bela Vista
Data: 24 de maio
- 02h00 - Rael Barja (DJ)
- 03h00 - Angela Ribeiro (DJ)
- 11h00 - Mágico Di Ó
- 15h00 - Mágico Di Ó
PiPa
Local: Rua Taquaraçu de Minas, 92, Casa 2, Jardim Peri Alto
Data: 24 de maio
- 10h00 - Oficina GeoTintas que Alimentam
- 10h00 - Exposição na Quebrada - Arte é Informação na Brasilândia
- 13h00 - Meliponas: Sarau da Abelha Nativa
FavelArte Galeria Suburbana
Local: Rua Rudolf Lotze, 235A, Paraisópolis
Data: 24 de maio
- 14h00 - Conversa sobre alimentação na quebrada, com Gabriel Finamore
- 10h00 - Exposição na Quebrada - Arte é Informação em Paraisópolis
São Mateus em Movimento
Local: Rua Cônego José Maria Fernandes, 127, Cidade São Mateus
Data: 24 de maio
- 10h00 - Exposição na Quebrada - Arte é Informação em São Mateus
- 11h30 - Sarau da Terra convida Sarau do Vale
- 14h30 - Performance “Balança da Justiça”
Travas da Sul
Local: R. Dr. Oscar Andrade Lemos, 1021, Parque América
Data: 24 de maio
- 10h00 - Exposição na Quebrada - Arte é Informação no Grajaú
- 13h15 - Nossa Fazenda: Espaço de Agricultura Ecológica e Cultura
Veja o que pode levar e o que não pode levar
Antes do mega festival, a Prefeitura de São Paulo apresentou uma lista do que pode e o que não pode levar para a Virada Cultural 2026. A gestão municipal recomendou às pessoas que evitem bolsas grandes, opte por pochetes ou doleiras, cuide dos seus pertences.
Veja a seguir a lista dos itens permitidos e proibidos para a Virada Cultural.
O que levar
- Leque;
- Bilhete Único;
- Protetor solar;
- Documentos de identificação;
- Garrafinha de água, copo térmico, latinhas;
- Alimentos industrializados lacrados;
- Latas abertas para consumo individual;
- Remédio de uso pessoal, com receita, se necessário;
- Capas de chuva;
- Itens de higiene pessoal, como desodorante, perfumes e afins;
- Mochilas e bolsas pequenas;
- Cadeiras de rodas e carrinhos de bebê, que passam por vistoria.
O que não pode levar
Metrô, CPTM e ônibus gratuito na Virada Cultural 2026: horários, linhas e o que muda na madrugada
- Objetos cortantes, pontiagudos ou de vidro;
- Capacete;
- Caixa de som;
- Sprays em geral;
- Skates, patinetes e afins;
- Cooler e caixas de isopor;
- Fogos de artifício, explosivos e inflamáveis;
- Armas de fogo ou armas brancas;
- Bastão de selfie.
Para as Casas de Cultura, o que pode levar
Virada Cultural de São Paulo é segura? Veja o esquema de segurança e o protocolo contra assédio
- Alimentos e frutas;
- Remédios de uso pessoal;
- Garrafa de água;
- Cadeiras de rodas e carrinho de bebê;
- Capa de chuva.
Para as Casas de Cultura, o que não pode levar
- Guarda-chuva;
- Objetos de vidro;
- Objetos cortantes e/ou perfurantes;
- Coolers e isopores;
- Latas fechadas;
- Sprays;
- Armas de fogo e brancas;
- Fogos de artifício e/ou sinalizadores;
- Skates, bicicletas e similares;
- Bastão de selfie;
- Caixa de som, cadeiras e capacetes.