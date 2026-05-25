American Music Awards 2026 será nesta segunda; veja os indicados e destaques

AMAs 2026: Queen Latifah comanda cerimônia que mistura pop, country, K-pop e artistas em ascensão no mercado musical (Kevin Winter/Getty Images)
Freelancer
Publicado em 25 de maio de 2026 às 11h34.
A 52ª edição do American Music Awards 2026 acontece nesta segunda-feira, 25, em Las Vegas, nos Estados Unidos, com uma combinação de nostalgia, artistas em ascensão e grandes nomes do pop mundial. A cerimônia é comandada por Queen Latifah e terá transmissão pela CBS e Paramount+.
O principal destaque da noite é Taylor Swift, que lidera a premiação com oito indicações. Entre elas estão Artista do Ano, Álbum do Ano por “The Life of a Showgirl” e Música do Ano por “The Fate of Ophelia”.
A cantora já é a artista mais premiada da história do AMA, com 40 troféus.
Outros artistas também tiveram um número expressivo de indicações: Sabrina Carpenter, Morgan Wallen, Olivia Dean e sombr empataram com sete cada. Já Alex Warren e Lady Gaga foram indicado seis vezes.
A edição de 2026 do AMAs marca o "comeback" do grupo sul-coreano BTS, que retornou às atividades após um hiato para prestar serviços militares. Neste ano, a banda concorre em três categorias: Artista do Ano, Música do Verão por “Swim” e Melhor Artista Masculino de K-Pop.
O evento também marca um retorno simbólico para o BTS no AMAs. Foi justamente na premiação de 2017 que o grupo realizou sua estreia na televisão americana, tornando-se o primeiro artista coreano a se apresentar no palco do evento.
Desde então, o BTS acumulou 11 troféus no American Music Awards e hoje ocupa o posto de segundo grupo mais premiado da história da cerimônia, atrás apenas do Alabama.
O grupo The Pussycat Dolls retorna ao AMAs após 20 anos da sua primeira apresentação no evento, desta vez ao lado de Busta Rhymes. Nicole Scherzinger definiu o reencontro como “uma luz de esperança, alegria e empoderamento”, em entrevista à People.
Outro momento especial será a homenagem a Billy Idol, que receberá o prêmio pelo conjunto da carreira e fará uma apresentação especial. Já Karol G será reconhecida com o prêmio de Excelência Artística Internacional.
Saiba quais são as performances confirmadas:
A lista de apresentadores reúne nomes de diferentes áreas do entretenimento, incluindo Hilary Duff, Melanie Martinez, Alysa Liu, Anthony Ramos, Gabriel Iglesias, Jason Derulo, John Legend, Lisa Rinna, Ludacris, Mariah the Scientist, Matt Rife, NikkiGlaser, Paula Abdul, REI AMI e Russell Dickerson.
Confira as principais categorias do American Music Awards e quais os indicados de 2026:
A lista completa de indicados nas 50 categorias da premiação pode ser consultada no site oficial TheAMAs.com.