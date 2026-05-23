Virada Cultural de SP 2026: confira a programação completa dos shows de sábado, 23 de maio

A Virada Cultural 2026 acontece neste fim de semana, 23 e 24 de maio, e deve atrair milhares de pessoas para diferentes regiões da cidade de São Paulo. O evento terá programação distribuída por bairros de todas as zonas da capital paulista.
O Centro da capital seguirá como principal área de concentração da Virada Cultural, com parte dos shows de maior público e atividades previstas para o fim de semana. A organização também confirmou atrações em bairros das zonas Norte, Sul, Leste e Oeste.
A edição de 2026 da Virada Cultural terá estruturas espalhadas por espaços públicos da cidade, com programação gratuita e acesso aberto ao público.
Virada Cultural 2026: Trens e Metrô terão funcionamento 24h neste fim de semana
Neste sábado, estão confirmados shows de artistas como Péricles, Luisa Sonza, Ana Cañas, Titãs, Arlindinho e Black Pantera.
Veja a programação da Virada Cultural para sábado, 23 de maio
Centro – Palco Anhangabaú
- 17h00 — João Carlos Martins
- 18h00 — Mocidade Alegre
- 19h30 — Péricles
- 22h00 — Luisa Sonza
Centro – Aparelhagem Carabao
- 18h30 — Carabao - O Máximo do Marajó
- 21h00 — Carabao - O Máximo do Marajó
- 23h30 — Carabao recebe Zaynara
Centro – Palco Arouche
- 19h00 — Jadsa
- 21h00 — Catto
- 23h00 — Brisa Flow e DJ Lys Ventura
Centro – Centro Cultural Olido
- 18h00 — Mulheriu Clã
- 18h00 — “Aroeira” - Anelita Gallo
- 20h30 — Uma Viagem pela Índia através da Dança
- 23h00 — Bienal Internacional de Dança do Ceará apresenta Nosso Baile
Centro – Jazz 24h - Ramos de Azevedo
- 18h00 — Deejazz participação Izzy Gordon
- 20h00 — Sintia Piccin Quinteto
- 22h00 — Marcos Fischer Quinteto
Centro – Paissandu
- 18h00 — Grupo Folclórico Paulista Caiapós de Piracaia
- 19h00 — Grupo Grito da Noite - Santana do Parnaíba
- 20h00 — Batuque de Umbigada Mestre Bom Princípio - Rafard
- 21h00 — Batuque de Umbigada Terreiro Mestre Herculano - Tietê
- 21h30 — Cortejo de Maracatus
- 22h00 — Jongo Turi Vimba - Salto de Pirapora
- 23h00 — Jongo Mistura da Raça de São José dos Campos
Centro – Palco São João
- 18h00 — Sidney Magal
- 21h00 — Odair José
- 23h30 — Banda Fruto Sensual
Centro – Piano na Praça
- 18h00 — Yantó - Show Solo
- 20h00 — Beba Zanettini - Piano Solo
Centro – Pista 24 de Maio
Centro – Pista da República II
- 18h00 — Deekapz apresenta 0800
Centro – Pista da República
Centro – Quitanda Centro
- 19h00 — Quinteto Mangabera - Choro em Festa
- 21h00 — Choronas 30 anos
Centro – Pista Cine Arouche
Centro – FORRÓ 24H - SÉ
- 18h00 — Trio da Lua
- 19h00 — Maha Brasil
- 20h00 — Tanaka do Pife
- 21h30 — Trio Sabiá
Centro – Pista Largo do Café
- 18h00 — Escola de Mistérios
Centro – República
- 18h00 — Coisas Supremas - Allan Abbadia
- 20h30 — Jazz Sabbath (UK)
- 23h00 — El Léon Pardo
Centro – Revelando na Sé
- 21h00 — Doroty Marques
- 23h00 — Tarancón
Centro – Theatro Municipal
- 18h00 — Eduardo Araújo e Anjo Gabriel - Sou Filho Deste Chão 1976
- 21h00 — Evinha - Cartão Postal 1971
Centro – Xavier de Toledo - Discoteca Móvel Oneyda Alvarenga
- 18h00 — Dj Douglas na Kombi do DJ
- 20h00 — Dj Marina na Kombi do DJ
- 22h00 — Dj Rato na Kombi do DJ
Centro - Samba 24h - Viaduto Santa Ifigênia
- 18h00 — Comunidade Fazendinha com Elizete Rosa
- 19h30 — Comunidade Cidade Tiradentes com Marcelo Henrique
- 21h00 — Comunidade Pagode da Madrinha com Graça Braga
- 22h30 — Samba no Gogó e Paula Izis
- 23h00 — Thobias da Vai-Vai
Centro - Palácio da Justiça de São Paulo
- 18h00 — Quarteto Topre
- 20h00 — Brasilidades
- 23h00 — Orquestra Sinfônica Heliópolis e Coral Heliópolis
Zona Leste – Palco Cidade Tiradentes
- 17h00 — Cris Estilo Negona
- 18h00 — DJ WJay
- 21h30 — Yunk Vino
Zona Leste – Palco Guaianases
- 17h00 — Poder Bélico da Favela
- 18h00 — Dj Rogerião
- 19h30 — Vitor Kley
Zona Leste – Palco São Miguel Paulista
- 16h00 — Expressão Regueira
- 17h00 — Quinta Rasta
- 18h00 — DJ Amanda Lig
- 19h30 — Western Standard Time Ska Orchestra
- 21h30 — Djavu
Zona Leste – Palco Sapopemba
- 17h00 — Barra da Saia
- 18h00 — DJ Cranmary
- 19h30 — MV Bill
- 21h30 — Dilsinho
Zona Norte – Palco Freguesia do Ó / Brasilândia
- 16h00 — Morro da Casa Verde
- 17h00 — Banda 51
- 18h00 — DJ Seed Selector
- 19h30 — Léo e Jr
- 21h30 — Titãs
Zona Norte – Palco Parada Inglesa
- 16h00 — Acadêmicos do Tucuruvi
- 17h00 — Ana Cañas
- 18h00 — DJ Seed Selector
- 19h30 — Bicho de Pé
- 21h30 — Wanessa
Zona Oeste – Palco Butantã
- 17h00 — Black Pantera
- 18h40 — Matanza Ritual
- 20h20 — Edu Falaschi
- 23h00 — DJ Foca
Zona Sul – Palco Campo Limpo
- 17h00 — Reginaldo Samma
- 18h00 — DJ Zero Macgaren
- 19h30 — Beto Barbosa
- 21h30 — Kyan
Zona Sul – Palco 7 Campos - Cidade Ademar
- 17h00 — Trio Amizade Forró e Cangaço
- 18h00 — DJ Izac Soares
- 19h30 — Ju Marques
- 21h30 — Michele Andrade
Zona Sul – Palco Grajaú
- 17h00 — Crespos Retratos
- 21h30 — Pagode da 27
Zona Sul – Palco Heliópolis/Ipiranga
- 17h00 — Nego Zé
- 18h00 — DJ Seth 011
- 19h30 — Filho do Piseiro
- 21h30 — Cristiano Pipow
Zona Sul – Palco Jardim Myrna
- 18h00 — DJ Liside
- 19h30 — Cintura de Mola
- 21h30 — Paula Mattos
Zona Sul – Palco M'Boi Mirim
- 17h00 — Tirambaço
- 18h00 — DJ Bulgarelli
- 19h30 — Dexter + EdiRock
- 21h30 — Israel e Rodolfo
Zona Sul – Palco Parelheiros
- 16h00 — Junior Torres
- 17h00 — Phelipe Soares
- 18h00 — DJ Poiano Stella
- 19h00 — Munhoz e Mariano
- 21h30 — Arlindinho
Veja o que pode levar e o que não pode levar
Antes do mega festival, a Prefeitura de São Paulo apresentou uma lista do que pode e o que não pode levar para a Virada Cultural 2026. A gestão municipal recomendou às pessoas que evitem bolsas grandes, opte por pochetes ou doleiras, cuide dos seus pertences.
Veja a seguir a lista dos itens permitidos e proibidos para a Virada Cultural.
O que levar
- Leque;
- Bilhete Único;
- Protetor solar;
- Documentos de identificação;
- Garrafinha de água, copo térmico, latinhas;
- Alimentos industrializados lacrados;
- Latas abertas para consumo individual;
- Remédio de uso pessoal, com receita, se necessário;
- Capas de chuva;
- Itens de higiene pessoal, como desodorante, perfumes e afins;
- Mochilas e bolsas pequenas;
- Cadeiras de rodas e carrinhos de bebê, que passam por vistoria.
O que não pode levar
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- Objetos cortantes, pontiagudos ou de vidro;
- Capacete;
- Caixa de som;
- Sprays em geral;
- Skates, patinetes e afins;
- Cooler e caixas de isopor;
- Fogos de artifício, explosivos e inflamáveis;
- Armas de fogo ou armas brancas;
- Bastão de selfie.
Para as Casas de Cultura, o que pode levar
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- Alimentos e frutas;
- Remédios de uso pessoal;
- Garrafa de água;
- Cadeiras de rodas e carrinho de bebê;
- Capa de chuva.
Para as Casas de Cultura, o que não pode levar
- Guarda-chuva;
- Objetos de vidro;
- Objetos cortantes e/ou perfurantes;
- Coolers e isopores;
- Latas fechadas;
- Sprays;
- Armas de fogo e brancas;
- Fogos de artifício e/ou sinalizadores;
- Skates, bicicletas e similares;
- Bastão de selfie;
- Caixa de som, cadeiras e capacetes.