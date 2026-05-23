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Virada Cultural de SP 2026: confira a programação completa dos shows de sábado, 23 de maio

Neste sábado, 23 de maio, estão confirmados shows de artistas como Péricles, Luisa Sonza, Ana Cañas, Titãs, Arlindinho e Black Pantera

Virada Cultural 2026: veja a programação do festival deste sábado, 23 de maio (Sergio Barzaghi/SECOM/Divulgação)

Virada Cultural 2026: veja a programação do festival deste sábado, 23 de maio (Sergio Barzaghi/SECOM/Divulgação)

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 23 de maio de 2026 às 08h00.

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A Virada Cultural 2026 acontece neste fim de semana, 23 e 24 de maio, e deve atrair milhares de pessoas para diferentes regiões da cidade de São Paulo. O evento terá programação distribuída por bairros de todas as zonas da capital paulista.

O Centro da capital seguirá como principal área de concentração da Virada Cultural, com parte dos shows de maior público e atividades previstas para o fim de semana. A organização também confirmou atrações em bairros das zonas Norte, Sul, Leste e Oeste.

A edição de 2026 da Virada Cultural terá estruturas espalhadas por espaços públicos da cidade, com programação gratuita e acesso aberto ao público.

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Neste sábado, estão confirmados shows de artistas como Péricles, Luisa Sonza, Ana Cañas, Titãs, Arlindinho e Black Pantera. 

Veja a programação da Virada Cultural para sábado, 23 de maio

Centro – Palco Anhangabaú

  • 17h00 — João Carlos Martins
  • 18h00 — Mocidade Alegre
  • 19h30 — Péricles
  • 22h00 — Luisa Sonza

Centro – Aparelhagem Carabao

  • 18h30 — Carabao - O Máximo do Marajó
  • 21h00 — Carabao - O Máximo do Marajó
  • 23h30 — Carabao recebe Zaynara

Centro – Palco Arouche

  • 19h00 — Jadsa
  • 21h00 — Catto
  • 23h00 — Brisa Flow e DJ Lys Ventura

Centro – Centro Cultural Olido

  • 18h00 — Mulheriu Clã
  • 18h00 — “Aroeira” - Anelita Gallo
  • 20h30 — Uma Viagem pela Índia através da Dança
  • 23h00 — Bienal Internacional de Dança do Ceará apresenta Nosso Baile

Centro – Jazz 24h - Ramos de Azevedo

  • 18h00 — Deejazz participação Izzy Gordon
  • 20h00 — Sintia Piccin Quinteto
  • 22h00 — Marcos Fischer Quinteto

Centro – Paissandu

  • 18h00 — Grupo Folclórico Paulista Caiapós de Piracaia
  • 19h00 — Grupo Grito da Noite - Santana do Parnaíba
  • 20h00 — Batuque de Umbigada Mestre Bom Princípio - Rafard
  • 21h00 — Batuque de Umbigada Terreiro Mestre Herculano - Tietê
  • 21h30 — Cortejo de Maracatus
  • 22h00 — Jongo Turi Vimba - Salto de Pirapora
  • 23h00 — Jongo Mistura da Raça de São José dos Campos

Centro – Palco São João

  • 18h00 — Sidney Magal
  • 21h00 — Odair José
  • 23h30 — Banda Fruto Sensual

Centro – Piano na Praça

  • 18h00 — Yantó - Show Solo
  • 20h00 — Beba Zanettini - Piano Solo

Centro – Pista 24 de Maio

  • 18h00 — Afrogroove

Centro – Pista da República II

  • 18h00 — Deekapz apresenta 0800

Centro – Pista da República

  • 18h00 — Veneno Live

Centro – Quitanda Centro

  • 19h00 — Quinteto Mangabera - Choro em Festa
  • 21h00 — Choronas 30 anos

Centro – Pista Cine Arouche

  • 18h00 — Bogota

Centro – FORRÓ 24H - SÉ

  • 18h00 — Trio da Lua
  • 19h00 — Maha Brasil
  • 20h00 — Tanaka do Pife
  • 21h30 — Trio Sabiá

Centro – Pista Largo do Café

  • 18h00 — Escola de Mistérios

Centro – República

  • 18h00 — Coisas Supremas - Allan Abbadia
  • 20h30 — Jazz Sabbath (UK)
  • 23h00 — El Léon Pardo

Centro – Revelando na Sé

  • 21h00 — Doroty Marques
  • 23h00 — Tarancón

Centro – Theatro Municipal

  • 18h00 — Eduardo Araújo e Anjo Gabriel - Sou Filho Deste Chão 1976
  • 21h00 — Evinha - Cartão Postal 1971

Centro – Xavier de Toledo - Discoteca Móvel Oneyda Alvarenga

  • 18h00 — Dj Douglas na Kombi do DJ
  • 20h00 — Dj Marina na Kombi do DJ
  • 22h00 — Dj Rato na Kombi do DJ

Centro - Samba 24h - Viaduto Santa Ifigênia

  • 18h00 — Comunidade Fazendinha com Elizete Rosa
  • 19h30 — Comunidade Cidade Tiradentes com Marcelo Henrique
  • 21h00 — Comunidade Pagode da Madrinha com Graça Braga
  • 22h30 — Samba no Gogó e Paula Izis
  • 23h00 — Thobias da Vai-Vai

Centro - Palácio da Justiça de São Paulo

  • 18h00 — Quarteto Topre
  • 20h00 — Brasilidades
  • 23h00 — Orquestra Sinfônica Heliópolis e Coral Heliópolis

Zona Leste – Palco Cidade Tiradentes

  • 17h00 — Cris Estilo Negona
  • 18h00 — DJ WJay
  • 21h30 — Yunk Vino

Zona Leste – Palco Guaianases

  • 17h00 — Poder Bélico da Favela
  • 18h00 — Dj Rogerião
  • 19h30 — Vitor Kley

Zona Leste – Palco São Miguel Paulista

  • 16h00 — Expressão Regueira
  • 17h00 — Quinta Rasta
  • 18h00 — DJ Amanda Lig
  • 19h30 — Western Standard Time Ska Orchestra
  • 21h30 — Djavu

Zona Leste – Palco Sapopemba

  • 17h00 — Barra da Saia
  • 18h00 — DJ Cranmary
  • 19h30 — MV Bill
  • 21h30 — Dilsinho

Zona Norte – Palco Freguesia do Ó / Brasilândia

  • 16h00 — Morro da Casa Verde
  • 17h00 — Banda 51
  • 18h00 — DJ Seed Selector
  • 19h30 — Léo e Jr
  • 21h30 — Titãs

Zona Norte – Palco Parada Inglesa

  • 16h00 — Acadêmicos do Tucuruvi
  • 17h00 — Ana Cañas
  • 18h00 — DJ Seed Selector
  • 19h30 — Bicho de Pé
  • 21h30 — Wanessa

Zona Oeste – Palco Butantã

  • 17h00 — Black Pantera
  • 18h40 — Matanza Ritual
  • 20h20 — Edu Falaschi
  • 23h00 — DJ Foca

Zona Sul – Palco Campo Limpo

  • 17h00 — Reginaldo Samma
  • 18h00 — DJ Zero Macgaren
  • 19h30 — Beto Barbosa
  • 21h30 — Kyan

Zona Sul – Palco 7 Campos - Cidade Ademar

  • 17h00 — Trio Amizade Forró e Cangaço
  • 18h00 — DJ Izac Soares
  • 19h30 — Ju Marques
  • 21h30 — Michele Andrade

Zona Sul – Palco Grajaú

  • 17h00 — Crespos Retratos
  • 21h30 — Pagode da 27

Zona Sul – Palco Heliópolis/Ipiranga

  • 17h00 — Nego Zé
  • 18h00 — DJ Seth 011
  • 19h30 — Filho do Piseiro
  • 21h30 — Cristiano Pipow

Zona Sul – Palco Jardim Myrna

  • 18h00 — DJ Liside
  • 19h30 — Cintura de Mola
  • 21h30 — Paula Mattos

Zona Sul – Palco M'Boi Mirim

  • 17h00 — Tirambaço
  • 18h00 — DJ Bulgarelli
  • 19h30 — Dexter + EdiRock
  • 21h30 — Israel e Rodolfo

Zona Sul – Palco Parelheiros

  • 16h00 — Junior Torres
  • 17h00 — Phelipe Soares
  • 18h00 — DJ Poiano Stella
  • 19h00 — Munhoz e Mariano
  • 21h30 — Arlindinho

Veja o que pode levar e o que não pode levar

Antes do mega festival, a Prefeitura de São Paulo apresentou uma lista do que pode e o que não pode levar para a Virada Cultural 2026. A gestão municipal recomendou às pessoas que evitem bolsas grandes, opte por pochetes ou doleiras, cuide dos seus pertences.

Veja a seguir a lista dos itens permitidos e proibidos para a Virada Cultural.

O que levar

  • Leque;
  • Bilhete Único;
  • Protetor solar;
  • Documentos de identificação;
  • Garrafinha de água, copo térmico, latinhas;
  • Alimentos industrializados lacrados;
  • Latas abertas para consumo individual;
  • Remédio de uso pessoal, com receita, se necessário;
  • Capas de chuva;
  • Itens de higiene pessoal, como desodorante, perfumes e afins;
  • Mochilas e bolsas pequenas;
  • Cadeiras de rodas e carrinhos de bebê, que passam por vistoria.

O que não pode levar

  • Objetos cortantes, pontiagudos ou de vidro;
  • Capacete;
  • Caixa de som;
  • Sprays em geral;
  • Skates, patinetes e afins;
  • Cooler e caixas de isopor;
  • Fogos de artifício, explosivos e inflamáveis;
  • Armas de fogo ou armas brancas;
  • Bastão de selfie.
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Para as Casas de Cultura, o que pode levar

  • Alimentos e frutas;
  • Remédios de uso pessoal;
  • Garrafa de água;
  • Cadeiras de rodas e carrinho de bebê;
  • Capa de chuva.
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Para as Casas de Cultura, o que não pode levar

  • Guarda-chuva;
  • Objetos de vidro;
  • Objetos cortantes e/ou perfurantes;
  • Coolers e isopores;
  • Latas fechadas;
  • Sprays;
  • Armas de fogo e brancas;
  • Fogos de artifício e/ou sinalizadores;
  • Skates, bicicletas e similares;
  • Bastão de selfie;
  • Caixa de som, cadeiras e capacetes.
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