Virada Cultural de SP 2026: confira a programação completa dos shows de sábado, 23 de maio

A Virada Cultural 2026 acontece neste fim de semana, 23 e 24 de maio, e deve atrair milhares de pessoas para diferentes regiões da cidade de São Paulo. O evento terá programação distribuída por bairros de todas as zonas da capital paulista.

O Centro da capital seguirá como principal área de concentração da Virada Cultural, com parte dos shows de maior público e atividades previstas para o fim de semana. A organização também confirmou atrações em bairros das zonas Norte, Sul, Leste e Oeste.

A edição de 2026 da Virada Cultural terá estruturas espalhadas por espaços públicos da cidade, com programação gratuita e acesso aberto ao público.

Neste sábado, estão confirmados shows de artistas como Péricles, Luisa Sonza, Ana Cañas, Titãs, Arlindinho e Black Pantera.

Veja a programação da Virada Cultural para sábado, 23 de maio

Centro – Palco Anhangabaú

17h00 — João Carlos Martins

18h00 — Mocidade Alegre

19h30 — Péricles

22h00 — Luisa Sonza

Centro – Aparelhagem Carabao

18h30 — Carabao - O Máximo do Marajó

21h00 — Carabao - O Máximo do Marajó

23h30 — Carabao recebe Zaynara

Centro – Palco Arouche

19h00 — Jadsa

21h00 — Catto

23h00 — Brisa Flow e DJ Lys Ventura

Centro – Centro Cultural Olido

18h00 — Mulheriu Clã

18h00 — “Aroeira” - Anelita Gallo

20h30 — Uma Viagem pela Índia através da Dança

23h00 — Bienal Internacional de Dança do Ceará apresenta Nosso Baile

Centro – Jazz 24h - Ramos de Azevedo

18h00 — Deejazz participação Izzy Gordon

20h00 — Sintia Piccin Quinteto

22h00 — Marcos Fischer Quinteto

Centro – Paissandu

18h00 — Grupo Folclórico Paulista Caiapós de Piracaia

19h00 — Grupo Grito da Noite - Santana do Parnaíba

20h00 — Batuque de Umbigada Mestre Bom Princípio - Rafard

21h00 — Batuque de Umbigada Terreiro Mestre Herculano - Tietê

21h30 — Cortejo de Maracatus

22h00 — Jongo Turi Vimba - Salto de Pirapora

23h00 — Jongo Mistura da Raça de São José dos Campos

Centro – Palco São João

18h00 — Sidney Magal

21h00 — Odair José

23h30 — Banda Fruto Sensual

Centro – Piano na Praça

18h00 — Yantó - Show Solo

20h00 — Beba Zanettini - Piano Solo

Centro – Pista 24 de Maio

18h00 — Afrogroove

Centro – Pista da República II

18h00 — Deekapz apresenta 0800

Centro – Pista da República

18h00 — Veneno Live

Centro – Quitanda Centro

19h00 — Quinteto Mangabera - Choro em Festa

21h00 — Choronas 30 anos

Centro – Pista Cine Arouche

18h00 — Bogota

Centro – FORRÓ 24H - SÉ

18h00 — Trio da Lua

19h00 — Maha Brasil

20h00 — Tanaka do Pife

21h30 — Trio Sabiá

Centro – Pista Largo do Café

18h00 — Escola de Mistérios

Centro – República

18h00 — Coisas Supremas - Allan Abbadia

20h30 — Jazz Sabbath (UK)

23h00 — El Léon Pardo

Centro – Revelando na Sé

21h00 — Doroty Marques

23h00 — Tarancón

Centro – Theatro Municipal

18h00 — Eduardo Araújo e Anjo Gabriel - Sou Filho Deste Chão 1976

21h00 — Evinha - Cartão Postal 1971

Centro – Xavier de Toledo - Discoteca Móvel Oneyda Alvarenga

18h00 — Dj Douglas na Kombi do DJ

20h00 — Dj Marina na Kombi do DJ

22h00 — Dj Rato na Kombi do DJ

Centro - Samba 24h - Viaduto Santa Ifigênia

18h00 — Comunidade Fazendinha com Elizete Rosa

19h30 — Comunidade Cidade Tiradentes com Marcelo Henrique

21h00 — Comunidade Pagode da Madrinha com Graça Braga

22h30 — Samba no Gogó e Paula Izis

23h00 — Thobias da Vai-Vai

Centro - Palácio da Justiça de São Paulo

18h00 — Quarteto Topre

20h00 — Brasilidades

23h00 — Orquestra Sinfônica Heliópolis e Coral Heliópolis

Zona Leste – Palco Cidade Tiradentes

17h00 — Cris Estilo Negona

18h00 — DJ WJay

21h30 — Yunk Vino

Zona Leste – Palco Guaianases

17h00 — Poder Bélico da Favela

18h00 — Dj Rogerião

19h30 — Vitor Kley

Zona Leste – Palco São Miguel Paulista

16h00 — Expressão Regueira

17h00 — Quinta Rasta

18h00 — DJ Amanda Lig

19h30 — Western Standard Time Ska Orchestra

21h30 — Djavu

Zona Leste – Palco Sapopemba

17h00 — Barra da Saia

18h00 — DJ Cranmary

19h30 — MV Bill

21h30 — Dilsinho

Zona Norte – Palco Freguesia do Ó / Brasilândia

16h00 — Morro da Casa Verde

17h00 — Banda 51

18h00 — DJ Seed Selector

19h30 — Léo e Jr

21h30 — Titãs

Zona Norte – Palco Parada Inglesa

16h00 — Acadêmicos do Tucuruvi

17h00 — Ana Cañas

18h00 — DJ Seed Selector

19h30 — Bicho de Pé

21h30 — Wanessa

Zona Oeste – Palco Butantã

17h00 — Black Pantera

18h40 — Matanza Ritual

20h20 — Edu Falaschi

23h00 — DJ Foca

Zona Sul – Palco Campo Limpo

17h00 — Reginaldo Samma

18h00 — DJ Zero Macgaren

19h30 — Beto Barbosa

21h30 — Kyan

Zona Sul – Palco 7 Campos - Cidade Ademar

17h00 — Trio Amizade Forró e Cangaço

18h00 — DJ Izac Soares

19h30 — Ju Marques

21h30 — Michele Andrade

Zona Sul – Palco Grajaú

17h00 — Crespos Retratos

21h30 — Pagode da 27

Zona Sul – Palco Heliópolis/Ipiranga

17h00 — Nego Zé

18h00 — DJ Seth 011

19h30 — Filho do Piseiro

21h30 — Cristiano Pipow

Zona Sul – Palco Jardim Myrna

18h00 — DJ Liside

19h30 — Cintura de Mola

21h30 — Paula Mattos

Zona Sul – Palco M'Boi Mirim

17h00 — Tirambaço

18h00 — DJ Bulgarelli

19h30 — Dexter + EdiRock

21h30 — Israel e Rodolfo

Zona Sul – Palco Parelheiros

16h00 — Junior Torres

17h00 — Phelipe Soares

18h00 — DJ Poiano Stella

19h00 — Munhoz e Mariano

21h30 — Arlindinho

Veja o que pode levar e o que não pode levar

Antes do mega festival, a Prefeitura de São Paulo apresentou uma lista do que pode e o que não pode levar para a Virada Cultural 2026. A gestão municipal recomendou às pessoas que evitem bolsas grandes, opte por pochetes ou doleiras, cuide dos seus pertences.

Veja a seguir a lista dos itens permitidos e proibidos para a Virada Cultural.

O que levar

Leque;

Bilhete Único;

Protetor solar;

Documentos de identificação;

Garrafinha de água, copo térmico, latinhas;

Alimentos industrializados lacrados;

Latas abertas para consumo individual;

Remédio de uso pessoal, com receita, se necessário;

Capas de chuva;

Itens de higiene pessoal, como desodorante, perfumes e afins;

Mochilas e bolsas pequenas;

Cadeiras de rodas e carrinhos de bebê, que passam por vistoria.

O que não pode levar

Objetos cortantes, pontiagudos ou de vidro;

Capacete;

Caixa de som;

Sprays em geral;

Skates, patinetes e afins;

Cooler e caixas de isopor;

Fogos de artifício, explosivos e inflamáveis;

Armas de fogo ou armas brancas;

Bastão de selfie.

Para as Casas de Cultura, o que pode levar

Alimentos e frutas;

Remédios de uso pessoal;

Garrafa de água;

Cadeiras de rodas e carrinho de bebê;

Capa de chuva.

Para as Casas de Cultura, o que não pode levar