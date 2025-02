João Rock 2025 anuncia line-up com Natiruts, Maneva, Barão Vermelho e mais; veja a lista de atrações

A 22ª edição do festival João Rock acontecerá em 14 de junho no Parque Permanente de Exposições, em Ribeirão Preto, prometendo ser histórica. Com um line-up exclusivamente brasileiro, o evento contará com 36 atrações distribuídas em quatro palcos, destacando-se como um dos maiores festivais do país.

O Palco João Rock, que oferece shows alternados e contínuos em duas estruturas, trará nove apresentações, incluindo nomes como Natiruts, Planet Hemp, BaianaSystem, Maneva, Marcelo Falcão, Nando Reis, Barão Vermelho, Cidade Negra e Rael com FBC e Rincon Sapiência.

Despedida de Natiruts

O show da banda Natiruts marca sua despedida dos palcos do festival durante a turnê "Leve com Você". Com uma trajetória que inclui sete apresentações memoráveis no João Rock, o grupo promete deixar uma última e marcante recordação. "Este será um presente para os fãs que viveram histórias incríveis ao som da banda", afirma Marcelo Rocci, organizador do evento.

Homenagem à Black Music

O Palco Brasil de 2025 celebrará a influência da Black Music na música brasileira com apresentações de peso. O line-up inclui Seu Jorge, Sandra de Sá, Farofa Carioca (com Paula Lima e Hyldon), Baile do Simonal (com Max de Castro e Wilson Simoninha) e o lendário Tony Tornado, que sobe ao palco aos 94 anos com a Banda do Síndico, conhecida pelos arranjos icônicos herdados da Banda Vitória Régia de Tim Maia. A festa também contará com a Black Rio, que recebe Cláudio Zoli e Carlos Dafé para completar o repertório dançante.

O evento promete uma conexão intensa entre gerações e estilos, celebrando a diversidade da música nacional.

“As apresentações do Palco Brasil vão proporcionar uma verdadeira viagem pela história da black music nacional, reunindo artistas lendários que mantêm esse legado vivo. A celebração da música negra reafirma a importância desse gênero para a música brasileira e para o João Rock”, diz Rocci.

O Palco Aquarela promete uma celebração vibrante da música brasileira com um line-up que conecta o novo e o clássico. O destaque fica para as apresentações solo de Vanessa da Mata, Carol Biazin e Ana Cañas, representando a força das vozes femininas. Grandes encontros também estão garantidos: Melly contará com a participação especial de Sued Nunes, enquanto Zélia Duncan dividirá o palco com Paulinho Moska, prometendo momentos emocionantes para o público.

Fortalecendo a Cena: Trap e Rap em Destaque

O Palco Fortalecendo a Cena reafirma seu papel de vitrine para a produção independente, trazendo artistas em ascensão no cenário nacional. O line-up reúne nomes de peso como Duquesa, Yunk Vino, Kayblack e Cabelinho, em uma explosão de trap e rap. Um dos momentos mais aguardados será o show de Drik Barbosa, que recebe as convidadas Budah e Cristal, garantindo uma apresentação repleta de identidade e autenticidade.

"O festival mostra a grandeza musical do Brasil ao reunir artistas diversos em palcos que conectam gerações e estilos", ressalta Luit Marques, organizador do evento.

Confira o line-up completo e a organização dos palcos do João Rock

Palco João Rock:

Natiruts

Planet Hemp

BaianaSystem

Marcelo Falcão

Nando Reis

Barão Vermelho

Rael convida FBC e Rincon Sapiência

Cidade Negra

Maneva.

Palco Brasil – Edição Baile da Black Music

Seu Jorge

Sandra de Sá

Farofa Carioca recebe Paula Lima e Hyldon

Baile do Simonal

Tony Tornado e Banda do Síndico

Black Rio com Cláudio Zoli e Carlos Dafé.

Palco Aquarela

Vanessa da Mata

Carol Biazin

Ana Cañas

Zélia Duncan com participação especial de Paulinho Moska

Melly com participação especial de Sued Nunes

Palco Fortalecendo A Cena

Duquesa

Yunk Vino

Drik Barbosa convida Budah e Cristal

Kayblack

Cabelinho

Como comprar ingressos?

Venda exclusiva Banco do Brasil

Clientes do Banco do Brasil que possuem cartão Ourocard Visa têm exclusividade para adquirir ingressos entre os dias 4 e 8 de fevereiro, ou até esgotar o lote, – com desconto de 15% para qualquer setor e parcelamento em até 8 vezes sem juros – condição exclusiva somente desta ação. As compras podem ser realizadas pelo site http://www.joaorock.com.br e na loja oficial do João Rock, no Shopping Iguatemi Ribeirão Preto.

Vendas abrem no dia 09 de fevereiro para todos os setores

Já as vendas ao público geral começam no dia 09 de fevereiro, também pelo site http://www.joaorock.com.br e na loja oficial do João Rock. Estarão à venda todos os setores do evento: Pista, Pista Premium, Camarote Lagunitas e Camarote João Rock.

Quando será o João Rock 2025?

O festival João Rock está marcado para o dia 14 de junho e será realizado no Parque Permanente de Exposições de Ribeirão Preto, interior de São Paulo.